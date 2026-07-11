София става ключов център за въздушните сили на Алианса: Модернизират авиобаза „Враждебна“ с пари от НАТО ОБОБЩЕНИЕ

Министерският съвет прие решение за одобряване на допълнителни изисквания към Програмния план за способности на авиобазите „Враждебна“ в София и „Безмер“ до Ямбол, превръщайки ги в стратегически центрове за приемане и логистична поддръжка на съюзнически сили на НАТО.
Проектът цели спешна модернизация и изграждане на нова отбранителна инфраструктура, отговаряща на високите съвременни стандарти на Алианса за въздушно базиране на Източния фланг.
Инвестициите ще се реализират изцяло чрез Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP), като правителството подчерта, че няма да се налага осигуряването на допълнителни средства от държавния бюджет на България.
Защо точно „Враждебна“?
Спешната нужда от модернизиране на летището в София стана очевидна през последните месеци. В България единствено пистата на гражданското летище в столицата разполага с технически капацитет да обслужва големите военнотранспортни самолети и самолети-цистерни на САЩ и съюзниците.
Поради липса на подходяща специализирана инфраструктура във военната част, американските машини се наложи да използват цивилните писти, а персоналът им бе настанен в съседната авиобаза „Враждебна“. Новият проект ще отстрани тези логистични дефицити, позволявайки бързо разгръщане, презареждане и поддръжка на тежка военна авиация директно в авиобазата.
Позиция на властта: Сигурност без разходи за данъкоплатеца
Министерският съвет аргументира решението си като ключова стъпка за укрепване на националната сигурност. От правителството посочват:
- Нулев бюджетен риск: Програмата NSIP покрива изцяло изграждането на писти, стоянки и комуникационни системи.
- Оперативна съвместимост: Повишава се координацията между българските Военновъздушни сили (ВВС) и съюзническите формации при мисии по колективна отбрана.
- Стратегическа готовност: Базите в София и Ямбол ще могат моментално да поемат сили за бързо реагиране при ескалация в региона.
Политически реакции: Между евроатлантически консенсус и критики
Решението на кабинета бързо се превърна в централна тема за политическите сили в Народното събрание, очертавайки традиционното разделение по оста НАТО-Русия.
- Евроатлантическото мнозинство приветства акта като закъсняла, но задължителна стъпка. Лидерите на проевропейските партии изтъкнаха, че сигурността на България е пряко обвързана с капацитета на Алианса да реагира на Източния фланг, а модернизацията с външно финансиране е огромен плюс за страната.
- Проруската и националистическа опозиция реагира остро. Представители на левицата и националистическите фракции разкритикуваха решението, определяйки го като "тиха милитаризация" на столицата и превръщане на гражданското летище на София в потенциална военна мишена в случай на глобален конфликт.
Експертен коментар: Спешна логистична необходимост
Военни експерти и анализатори по сигурността оценяват проекта като критично важен за реалните отбранителни способности на страната.
Специалистите припомнят, че докато летище „Безмер“ вече премина през сериозна модернизация за близо 30 милиона евро и приема транспортни самолети от типа C-5 Galaxy и C-17 Globemaster, „Враждебна“ е останала логистично пренебрегната. Според експертите, изграждането на модерни военни стоянки и хангари до София ще разтовари гражданския трафик на летището и ще даде възможност за бързо пренасочване на войски и техника към Източния ранг на НАТО при кризисна ситуация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Циник
Коментиран от #3, #7, #13, #24
00:12 11.07.2026
2 Робот
00:15 11.07.2026
3 Застрелваш го,
До коментар #1 от "Циник":нали си патриот.
Ще кацне – нанайци.
Я виж под кревата.
00:15 11.07.2026
4 Ще хвърчат петолъчки
Коментиран от #21
00:16 11.07.2026
5 Име
00:16 11.07.2026
6 Както и досега знаехме
00:17 11.07.2026
7 оСмешник 🚀 🤩🤡
До коментар #1 от "Циник":Е как какво сменяме световния ред с по-справедлив ⚡⚡
00:19 11.07.2026
8 Напомням
Русия винаги е била и си остава наш голям враг!!!
Коментиран от #18, #23, #26, #30
00:19 11.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Развейте се като
00:22 11.07.2026
11 Гориил
00:25 11.07.2026
12 Цвете
Коментиран от #25
00:26 11.07.2026
13 Управляващите не живеят тука
До коментар #1 от "Циник":Нали сам виждаш един от тях колко пъти е летял до дубай а други до абу даби. Предполагам че повечето са така за това не им пука за живеещите тука. Орешника също не му пука.
00:26 11.07.2026
14 Подлъгана България (ПБ)
Какво друго да очакваме от американския агент на влияние, двукратно курдисван за президент, а сега за премиер?
Този безочлив лицемер и неговото правителство доубиват България и по нищо не се различават от тези преди тях.
00:26 11.07.2026
15 Цвете
Коментиран от #20
00:27 11.07.2026
16 Управляващите не живеят тука
00:28 11.07.2026
17 Мнение
РАНО ИЛИ КЪСНО ( С БОЖИЯТА ПОМОЩ) НЕЩАТА ЩЕ СЕ ОБЪРНАТ В ПОЛЗА НА НАРОДА НИ! ЕСТЕСТВЕНО ТОГАВА ПАК ЩЕ СМЕ НА ИЗХОДНА ПОЗИЦИЯ, ЗАПОЧВАЙКИ ОТ НУЛАТА!
НО ВЕРОЯТНО ЩЕ БЪДЕ ЗА ДОБРО!
НЯМА КАК НАД 36Г ДА ТЕ УПРАВЛЯВАТ ОТКРОВЕНИ ПРЕСТЪПНИ И ЧУЖДОПОКЛОННИ СЛУГИ, А ТИ ДА СЕ КЕФИШ ,ЧЕ ИМАШ БАНАНИ И СВОБОДНО ПРИДВИЖВАНЕ!
АМА ТАКАВА Е, РАЗНИ НЕЩА ТРЯБВА ДА ПРЕМИНАТ ПРЕЗ НАРОДА НИ, ЗА ДА СИ НАУЧИ УРОКА!
00:28 11.07.2026
18 Европеец
До коментар #8 от "Напомням":Аз пък да ти напомня за хапчетата...... А тая глупост която е правят с база на НАТО летище София показва, че льотчика е лъжец и негодяй..... Още Един стрес за софиянци..... Още преди изборите писах ,че съжалявам тия които ще гласуват за новата месия..... Аз гласувах за Възраждане на България и не съжалява за това.....
00:29 11.07.2026
19 ПБ излъгаха
00:29 11.07.2026
20 Отвратително
До коментар #15 от "Цвете":Звучиш ти. Нахална си.
00:30 11.07.2026
21 Новичок
До коментар #4 от "Ще хвърчат петолъчки":Афтора ли имате предвид??? Простено му е все пак е "Главният Редактор " Пфу...
00:30 11.07.2026
22 Ставаме мишена за руските ракети
00:31 11.07.2026
23 Абе айде мешката
До коментар #8 от "Напомням":Пушката и иди да помагаш на зеленото. Фашизмът не е човешка идеология... И пак след 80-90 г се завърна.
00:31 11.07.2026
24 оня с коня
До коментар #1 от "Циник":За да не каца изобщо "Орешник" в БГ,трябва да излезем от НАТО и ЕС и да се предадем безпрекословно на "Братушките". Ти това ли искаш?А ако това се случи и станем "Задунайска Губерния" сещаш ли се че в БГ ще има Руски военни "База до База" и всички натовски ракети на Комшиите ще са насочени към нас?А след като бъде премахнат Интернета,Имотите се Национализират от Руснаците и няма да имаш какво да ядеш КЪДЕ ще се денеш с Прясно смененият ти паспорт с Руски,който се признава само в Африка,Иран и Чечения?
Коментиран от #27
00:32 11.07.2026
25 Ами натовците са отвратителни
До коментар #12 от "Цвете":От "Враждебна" да се преименува на "Враждебно на София и България".
00:32 11.07.2026
26 РЕАЛИСТ
До коментар #8 от "Напомням":Голям враг тази Русия, бе. Освободи те от турските читаци, създаде ти държава, плати със злато на султана при Съединението, щото той беше приготвил аскера . После Втората Световна те спаси да не те клъцнат пак , като след Първата. Искаха да ти вземат Добруджа , Родопите и Пири акция край. Добре , че Сталин се опъна на Чърчил, който искаше да те превърне в картофена нива. Достоевски беше прав, като казваше, че за този неблагодарен български народ, не си е струвало проливането на руска кръв.
Коментиран от #31
00:32 11.07.2026
27 Конят те е ритал в челото
До коментар #24 от "оня с коня":Затова дрънкаш глупости.
Коментиран от #34
00:34 11.07.2026
28 Факт
00:41 11.07.2026
29 Питанчев
00:42 11.07.2026
30 Българин
До коментар #8 от "Напомням":На мен Русия не ми е враг
Русия е наша освободителка нека да се помни!
Историята ли ще променяте?
00:42 11.07.2026
31 Русофилия сър
До коментар #26 от "РЕАЛИСТ":Франките върнаха Добруджа на България,ква русия кви пет лева
00:44 11.07.2026
32 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
00:46 11.07.2026
33 Пилотът Гошу
00:49 11.07.2026
34 оня с коня
До коментар #27 от "Конят те е ритал в челото":Абсурдно е да оспорвам написаното от такива като тебе- важното е че си ме прочел,което ми носи Удовлетворение че си поумнял.
00:51 11.07.2026