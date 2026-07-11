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София става ключов център за въздушните сили на Алианса: Модернизират авиобаза „Враждебна“ с пари от НАТО ОБОБЩЕНИЕ

София става ключов център за въздушните сили на Алианса: Модернизират авиобаза „Враждебна“ с пари от НАТО ОБОБЩЕНИЕ

11 Юли, 2026 00:07, обновена 11 Юли, 2026 00:10 624 34

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  • авиобаза-
  • враждебна

Кабинетът одобри мащабен проект за разширяване на стратегическата инфраструктура на Източния фланг, като финансирането е изцяло по линия на международната програма NSIP без тежест за българския бюджет.

София става ключов център за въздушните сили на Алианса: Модернизират авиобаза „Враждебна“ с пари от НАТО ОБОБЩЕНИЕ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерският съвет прие решение за одобряване на допълнителни изисквания към Програмния план за способности на авиобазите „Враждебна“ в София и „Безмер“ до Ямбол, превръщайки ги в стратегически центрове за приемане и логистична поддръжка на съюзнически сили на НАТО.

Проектът цели спешна модернизация и изграждане на нова отбранителна инфраструктура, отговаряща на високите съвременни стандарти на Алианса за въздушно базиране на Източния фланг.

Инвестициите ще се реализират изцяло чрез Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP), като правителството подчерта, че няма да се налага осигуряването на допълнителни средства от държавния бюджет на България.

Защо точно „Враждебна“?

Спешната нужда от модернизиране на летището в София стана очевидна през последните месеци. В България единствено пистата на гражданското летище в столицата разполага с технически капацитет да обслужва големите военнотранспортни самолети и самолети-цистерни на САЩ и съюзниците.

Поради липса на подходяща специализирана инфраструктура във военната част, американските машини се наложи да използват цивилните писти, а персоналът им бе настанен в съседната авиобаза „Враждебна“. Новият проект ще отстрани тези логистични дефицити, позволявайки бързо разгръщане, презареждане и поддръжка на тежка военна авиация директно в авиобазата.

Позиция на властта: Сигурност без разходи за данъкоплатеца

Министерският съвет аргументира решението си като ключова стъпка за укрепване на националната сигурност. От правителството посочват:

  • Нулев бюджетен риск: Програмата NSIP покрива изцяло изграждането на писти, стоянки и комуникационни системи.
  • Оперативна съвместимост: Повишава се координацията между българските Военновъздушни сили (ВВС) и съюзническите формации при мисии по колективна отбрана.
  • Стратегическа готовност: Базите в София и Ямбол ще могат моментално да поемат сили за бързо реагиране при ескалация в региона.

Политически реакции: Между евроатлантически консенсус и критики

Решението на кабинета бързо се превърна в централна тема за политическите сили в Народното събрание, очертавайки традиционното разделение по оста НАТО-Русия.

  • Евроатлантическото мнозинство приветства акта като закъсняла, но задължителна стъпка. Лидерите на проевропейските партии изтъкнаха, че сигурността на България е пряко обвързана с капацитета на Алианса да реагира на Източния фланг, а модернизацията с външно финансиране е огромен плюс за страната.
  • Проруската и националистическа опозиция реагира остро. Представители на левицата и националистическите фракции разкритикуваха решението, определяйки го като "тиха милитаризация" на столицата и превръщане на гражданското летище на София в потенциална военна мишена в случай на глобален конфликт.

Експертен коментар: Спешна логистична необходимост

Военни експерти и анализатори по сигурността оценяват проекта като критично важен за реалните отбранителни способности на страната.

Специалистите припомнят, че докато летище „Безмер“ вече премина през сериозна модернизация за близо 30 милиона евро и приема транспортни самолети от типа C-5 Galaxy и C-17 Globemaster, „Враждебна“ е останала логистично пренебрегната. Според експертите, изграждането на модерни военни стоянки и хангари до София ще разтовари гражданския трафик на летището и ще даде възможност за бързо пренасочване на войски и техника към Източния ранг на НАТО при кризисна ситуация.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Циник

    18 7 Отговор
    И като кацне първия Орешник кво праиме?

    Коментиран от #3, #7, #13, #24

    00:12 11.07.2026

  • 2 Робот

    8 4 Отговор
    Който и да седна на трона или слуша какво му казват големите играчи или изчезва..! Такъв е живота..! Или се адаптираш и крадеш като другите без да те хванат или умираш млад и ставаш красив труп..!

    00:15 11.07.2026

  • 3 Застрелваш го,

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "Циник":

    нали си патриот.
    Ще кацне – нанайци.
    Я виж под кревата.

    00:15 11.07.2026

  • 4 Ще хвърчат петолъчки

    5 13 Отговор
    Видите ли руски агент русофил,действайте директно с приклада,стават светкавично евроатлантици

    Коментиран от #21

    00:16 11.07.2026

  • 5 Име

    1 0 Отговор
    Приятни сънища!

    00:16 11.07.2026

  • 6 Както и досега знаехме

    8 3 Отговор
    Първа линия.Брат с брата трябва да се изстрепе.

    00:17 11.07.2026

  • 7 оСмешник 🚀 🤩🤡

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Циник":

    Е как какво сменяме световния ред с по-справедлив ⚡⚡

    00:19 11.07.2026

  • 8 Напомням

    4 17 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    Русия винаги е била и си остава наш голям враг!!!

    Коментиран от #18, #23, #26, #30

    00:19 11.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Развейте се като

    2 6 Отговор
    Американски Флаг 🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲

    00:22 11.07.2026

  • 11 Гориил

    7 0 Отговор
    Това не изглежда напълно оправдано или убедително, тъй като България няма военновъздушни сили, но е домакин на оперативен център на НАТО. Толкова е изненадващо, колкото и създаването от Украйна на специално военно командване за нанасяне на удари дълбоко в руска територия. Междувременно в орбита няма нито едно украинско спътниково съзвездие.

    00:25 11.07.2026

  • 12 Цвете

    2 4 Отговор
    ПО ДОБРЕ СМЕНЕТЕ ИМЕТО " ВРАЖДЕБНА " ЗАЩОТО ЗВУЧИ ОТВРАТИТЕЛНО.

    Коментиран от #25

    00:26 11.07.2026

  • 13 Управляващите не живеят тука

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Циник":

    Нали сам виждаш един от тях колко пъти е летял до дубай а други до абу даби. Предполагам че повечето са така за това не им пука за живеещите тука. Орешника също не му пука.

    00:26 11.07.2026

  • 14 Подлъгана България (ПБ)

    6 0 Отговор
    от натовския генерал - двукратен възпитаник на САЩ в летателната школа "Максуел" (управлявана от пенсионирани офицери на ЦРУ) за по една година.

    Какво друго да очакваме от американския агент на влияние, двукратно курдисван за президент, а сега за премиер?

    Този безочлив лицемер и неговото правителство доубиват България и по нищо не се различават от тези преди тях.

    00:26 11.07.2026

  • 15 Цвете

    1 2 Отговор
    ПО ДОБРЕ СМЕНЕТЕ ИМЕТО " ВРАЖДЕБНА " ЗАЩОТО ЗВУЧИ ОТВРАТИТЕЛНО.

    Коментиран от #20

    00:27 11.07.2026

  • 16 Управляващите не живеят тука

    4 0 Отговор
    Нали сам виждаш един от тях колко пъти е летял до дубай а други до абу даби. Предполагам че повечето са така за това не им пука за живеещите тука. Орешника също не му пука.

    00:28 11.07.2026

  • 17 Мнение

    6 0 Отговор
    ИЗТОЧНИЯТ ФРОНТ НА КОЛЕКТИВНИЯТ ЗАПАД СРЕЩУ РУСИЯ, СЕ НАРИЧА "БЕДЕН, ОГРАБЕН И ИЗЛЪГАН ГАНЧО"!

    РАНО ИЛИ КЪСНО ( С БОЖИЯТА ПОМОЩ) НЕЩАТА ЩЕ СЕ ОБЪРНАТ В ПОЛЗА НА НАРОДА НИ! ЕСТЕСТВЕНО ТОГАВА ПАК ЩЕ СМЕ НА ИЗХОДНА ПОЗИЦИЯ, ЗАПОЧВАЙКИ ОТ НУЛАТА!
    НО ВЕРОЯТНО ЩЕ БЪДЕ ЗА ДОБРО!

    НЯМА КАК НАД 36Г ДА ТЕ УПРАВЛЯВАТ ОТКРОВЕНИ ПРЕСТЪПНИ И ЧУЖДОПОКЛОННИ СЛУГИ, А ТИ ДА СЕ КЕФИШ ,ЧЕ ИМАШ БАНАНИ И СВОБОДНО ПРИДВИЖВАНЕ!

    АМА ТАКАВА Е, РАЗНИ НЕЩА ТРЯБВА ДА ПРЕМИНАТ ПРЕЗ НАРОДА НИ, ЗА ДА СИ НАУЧИ УРОКА!

    00:28 11.07.2026

  • 18 Европеец

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Напомням":

    Аз пък да ти напомня за хапчетата...... А тая глупост която е правят с база на НАТО летище София показва, че льотчика е лъжец и негодяй..... Още Един стрес за софиянци..... Още преди изборите писах ,че съжалявам тия които ще гласуват за новата месия..... Аз гласувах за Възраждане на България и не съжалява за това.....

    00:29 11.07.2026

  • 19 ПБ излъгаха

    7 0 Отговор
    Народа. Да напускат властта. Тези правят България участник в жестока бъдеща война... Да изчезват. Играта свърши. Всичко е ала бала!!!

    00:29 11.07.2026

  • 20 Отвратително

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Цвете":

    Звучиш ти. Нахална си.

    00:30 11.07.2026

  • 21 Новичок

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ще хвърчат петолъчки":

    Афтора ли имате предвид??? Простено му е все пак е "Главният Редактор " Пфу...

    00:30 11.07.2026

  • 22 Ставаме мишена за руските ракети

    5 0 Отговор
    но не се приетснявайте, това няма да струва нищо на бюджета.

    00:31 11.07.2026

  • 23 Абе айде мешката

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Напомням":

    Пушката и иди да помагаш на зеленото. Фашизмът не е човешка идеология... И пак след 80-90 г се завърна.

    00:31 11.07.2026

  • 24 оня с коня

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Циник":

    За да не каца изобщо "Орешник" в БГ,трябва да излезем от НАТО и ЕС и да се предадем безпрекословно на "Братушките". Ти това ли искаш?А ако това се случи и станем "Задунайска Губерния" сещаш ли се че в БГ ще има Руски военни "База до База" и всички натовски ракети на Комшиите ще са насочени към нас?А след като бъде премахнат Интернета,Имотите се Национализират от Руснаците и няма да имаш какво да ядеш КЪДЕ ще се денеш с Прясно смененият ти паспорт с Руски,който се признава само в Африка,Иран и Чечения?

    Коментиран от #27

    00:32 11.07.2026

  • 25 Ами натовците са отвратителни

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Цвете":

    От "Враждебна" да се преименува на "Враждебно на София и България".

    00:32 11.07.2026

  • 26 РЕАЛИСТ

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Напомням":

    Голям враг тази Русия, бе. Освободи те от турските читаци, създаде ти държава, плати със злато на султана при Съединението, щото той беше приготвил аскера . После Втората Световна те спаси да не те клъцнат пак , като след Първата. Искаха да ти вземат Добруджа , Родопите и Пири акция край. Добре , че Сталин се опъна на Чърчил, който искаше да те превърне в картофена нива. Достоевски беше прав, като казваше, че за този неблагодарен български народ, не си е струвало проливането на руска кръв.

    Коментиран от #31

    00:32 11.07.2026

  • 27 Конят те е ритал в челото

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "оня с коня":

    Затова дрънкаш глупости.

    Коментиран от #34

    00:34 11.07.2026

  • 28 Факт

    0 1 Отговор
    Добре че сме в НАТО,иначе руските престъпници щяха да дойдат да освобождават анклави те си варна и Бургас от болгарский нацики

    00:41 11.07.2026

  • 29 Питанчев

    0 1 Отговор
    А защо не Доброславци. Така стои и не се използва вече.

    00:42 11.07.2026

  • 30 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Напомням":

    На мен Русия не ми е враг
    Русия е наша освободителка нека да се помни!

    Историята ли ще променяте?

    00:42 11.07.2026

  • 31 Русофилия сър

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "РЕАЛИСТ":

    Франките върнаха Добруджа на България,ква русия кви пет лева

    00:44 11.07.2026

  • 32 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    0 0 Отговор
    Останаха ли нормални хора в тази държава ??????? Какво чакате ?

    00:46 11.07.2026

  • 33 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор
    Сега стана ли ясно на лешперите какъв русофил е пилотът 😉

    00:49 11.07.2026

  • 34 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Конят те е ритал в челото":

    Абсурдно е да оспорвам написаното от такива като тебе- важното е че си ме прочел,което ми носи Удовлетворение че си поумнял.

    00:51 11.07.2026

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