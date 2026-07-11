София става ключов център за въздушните сили на Алианса: Модернизират авиобаза „Враждебна“ с пари от НАТО ОБОБЩЕНИЕ

Министерският съвет прие решение за одобряване на допълнителни изисквания към Програмния план за способности на авиобазите „Враждебна“ в София и „Безмер“ до Ямбол, превръщайки ги в стратегически центрове за приемане и логистична поддръжка на съюзнически сили на НАТО.

Проектът цели спешна модернизация и изграждане на нова отбранителна инфраструктура, отговаряща на високите съвременни стандарти на Алианса за въздушно базиране на Източния фланг.

Инвестициите ще се реализират изцяло чрез Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP), като правителството подчерта, че няма да се налага осигуряването на допълнителни средства от държавния бюджет на България.

Защо точно „Враждебна“?

Спешната нужда от модернизиране на летището в София стана очевидна през последните месеци. В България единствено пистата на гражданското летище в столицата разполага с технически капацитет да обслужва големите военнотранспортни самолети и самолети-цистерни на САЩ и съюзниците.

Поради липса на подходяща специализирана инфраструктура във военната част, американските машини се наложи да използват цивилните писти, а персоналът им бе настанен в съседната авиобаза „Враждебна“. Новият проект ще отстрани тези логистични дефицити, позволявайки бързо разгръщане, презареждане и поддръжка на тежка военна авиация директно в авиобазата.

Позиция на властта: Сигурност без разходи за данъкоплатеца

Министерският съвет аргументира решението си като ключова стъпка за укрепване на националната сигурност. От правителството посочват:

Нулев бюджетен риск : Програмата NSIP покрива изцяло изграждането на писти, стоянки и комуникационни системи.

: Програмата NSIP покрива изцяло изграждането на писти, стоянки и комуникационни системи. Оперативна съвместимост : Повишава се координацията между българските Военновъздушни сили (ВВС) и съюзническите формации при мисии по колективна отбрана.

: Повишава се координацията между българските Военновъздушни сили (ВВС) и съюзническите формации при мисии по колективна отбрана. Стратегическа готовност: Базите в София и Ямбол ще могат моментално да поемат сили за бързо реагиране при ескалация в региона.

Политически реакции: Между евроатлантически консенсус и критики

Решението на кабинета бързо се превърна в централна тема за политическите сили в Народното събрание, очертавайки традиционното разделение по оста НАТО-Русия.

Евроатлантическото мнозинство приветства акта като закъсняла, но задължителна стъпка. Лидерите на проевропейските партии изтъкнаха, че сигурността на България е пряко обвързана с капацитета на Алианса да реагира на Източния фланг, а модернизацията с външно финансиране е огромен плюс за страната.

приветства акта като закъсняла, но задължителна стъпка. Лидерите на проевропейските партии изтъкнаха, че сигурността на България е пряко обвързана с капацитета на Алианса да реагира на Източния фланг, а модернизацията с външно финансиране е огромен плюс за страната. Проруската и националистическа опозиция реагира остро. Представители на левицата и националистическите фракции разкритикуваха решението, определяйки го като "тиха милитаризация" на столицата и превръщане на гражданското летище на София в потенциална военна мишена в случай на глобален конфликт.

Експертен коментар: Спешна логистична необходимост

Военни експерти и анализатори по сигурността оценяват проекта като критично важен за реалните отбранителни способности на страната.

Специалистите припомнят, че докато летище „Безмер“ вече премина през сериозна модернизация за близо 30 милиона евро и приема транспортни самолети от типа C-5 Galaxy и C-17 Globemaster, „Враждебна“ е останала логистично пренебрегната. Според експертите, изграждането на модерни военни стоянки и хангари до София ще разтовари гражданския трафик на летището и ще даде възможност за бързо пренасочване на войски и техника към Източния ранг на НАТО при кризисна ситуация.