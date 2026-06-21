Важните новини във ФАКТИ на 21.06.2026 г.

Разширението на ПАВЕЦ „Чаира“ е критичен инфраструктурен проект

ПАВЕЦ „Чаира“ е изключително важно инфраструктурно съоръжение, а разширението му е критичен инфраструктурен проект, защото ще даде възможност да се увеличи обемът за съхранение на енергия и дава гъвкавост по отношение на самата система за съхранение. Това каза министърът на енергетиката Ива Петрова в предаването на БНТ „Говори сега“.

Отиде си дългогодишният директор на Ботаническата градина на БАН

Почина доц. д-р Антоанета Петрова - дългогодишен директор на Ботаническата градина при Българската академия на науките, съобщиха нейни колеги в социалните мрежи.

Язовир „Огоста“ пред критичен ремонт: Държавата признава сериозни рискове

След запитване на bTV Министерството на земеделието призна нуждата от спешен ремонт на язовир „Огоста“.

Забърдо – малкото родопско село, което изпраща послание за мир към световните лидери

Родопското село Забърдо, наброяващо не повече около 500 жители на отново привлече вниманието с нестандартна инициатива. Селото, известно с десетките си атракции и амбицията си да стане „световна столица на мира“, изпраща символични подаръци на седем световни лидери, сред които американският президент Доналд Тръмп, папа Лъв XIV и китайският лидер Си Дзинпин, разказва "Нова телевизия".

Президентът Илияна Йотова подкрепи премиера Румен Радев за ветото срещу санкциите за Русия и патриарх Кирил

Предложението за санкции срещу патриарх Кирил и Вагит Алекперов предизвика много сериозна дискусия в България. На последното заседание на Европейския съвет аз не видях такава дискусия. Все още работим с 20-ия пакет санкции. Това заяви пред bTV президентът на Република България Илияна Йотова.

Иво Христов: Всички българи, без разлика на вяра и произход, имаме една цел – единението и добруването

Всички българи, без разлика на вяра и произход, имаме равни права и една цел – единението и добруването на нашия народ, каза вицепремиерът Иво Христо по време на Националната мюсюлманска конференция.

Интензивен трафик: Натоварено движение по пътя за Гърция и в двете посоки

Натоварен трафик и в неделния ден. След вчерашните километрични задръствания посока Гърция и днес движението е интензивно и в двете посоки.

Илия Лазаров: Тръмп ускори сделката с Меркосур, но тя няма да промени съществено цените на храните в Европа

Заплахата на американския президент Доналд Тръмп за по-високи мита срещу Европейския съюз е ускорила финализирането на търговското споразумение между ЕС и страните от Меркосур, но то няма да доведе до съществени промени нито в цените на храните, нито в ежедневието на европейските потребители. Това коментира евродепутатът от квотата на СДС Илия Лазаров.

Моторист е в тежко състояние след катастрофа на пътя София - Самоков

Моторист е в тежко състояние след катастрофа в района на комплекс "Камелот" по пътя София - Самоков, съобщиха за БТА от МВР. Сигналът за инцидента е подаден около 18:20 ч.

Нови правила за връщане на мигранти извън ЕС

Европейският парламент обсъжда нов регламент, който цели да ускори връщането на мигранти без право на закрила и да затегне контрола върху нелегалната миграция. Сред най-дискутираните предложения са създаването на центрове за връщане извън Европейския съюз, по-бързи процедури за разглеждане на молбите за убежище и по-строги правила за задържане, съобщи бТВ.

Велислав Величков: Имам неприятното усещане, че мястото на Виктор Орбан започва да се заема от Румен Радев

Ние в "Продължаваме промяната" не знаем, че се формира Инициативен комитет за издигане на Андрей Гюров за кандидат-президент.

Татяна Дончева: За 50 дни "Прогресивна България" направиха каквото можаха, каквото могат и за каквото имат сили

За 50 дни "Прогресивна България" направиха каквото можаха, каквото могат и за каквото имат сили.

Владислав Горанов: Ако не се предприемат малко по-решителни действия, иначе ще агонизираме

"Прогресивна България" би следвало да покаже някаква воля за по-бърза консолидация. Ако не го направи, ще агонизираме, защото само след два-три месеца трябва да предложат следващия бюджет.

75-годишен мъж се удави в Китен

На 19 юни е получен сигнал в РУ Приморско за удавен човек в Китен. Сигналът е получен в 16.30 в района на южен плаж - Китен.

Даниел Вълчев: Въпросът е дали България има самочувствието да постави своите интереси

"Въпросът е дали България има самочувствието да постави своите интереси, които по някаква причина не съвпадат с интересите на ЕС и на другите държави. Вторият въпрос е кой определя националния интерес на България – дали той се определя от българските граждани, които избират своите представители в парламента и оттам в правителството, и те трябва да се съобразяват с това, или правителството смята, че знае най-много от всички", това заяви проф. Даниел Вълчев в студиото на "Денят започва с Георги Любенов".

АПИ: Тримата работници, пострадали при вчерашния пътен инцидент не са служители на Агенцията, а на пътноподдържаща фирма

Тримата работници, пострадали при вчерашния пътен инцидент на второкласния път II-17 (околовръстния път на Ботевград) не са служители на Агенция „Пътна инфраструктура“, а на пътноподдържащото дружество, отговарящо за поддържането на републиканската пътна инфраструктура в Софийска област. Изпълнител на този договор е ДЗЗД „ПП СОФИЯ 2023“ - гр. София, с участници в обединението – „Инфра Експерт“ АД -гр. София, „Обонато Билд“ ЕООД - гр. София и „Нивел Строй“ ЕООД - гр. Брезник. Тримата работници са служители на фирмата „Нивел Строй“ ЕООД.

Кой е Ахмед Хасанов - новият главен мюфтия

Досегашният заместник главен мюфтия Ахмед Хасанов бе избран с мнозинство за нов главен мюфтия, предаде репортер на БГНЕС.

Иван Василев: Мобилното приложение на платформата „Колко струва“ ще бъде представено идните седмици

Първата версия на мобилно приложение, което ще надгради платформата „Колко струва“, ще бъде представено идните седмици. Това съобщи министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев в предаването „Събуди се“ на Нова телевизия. В приложението ще има възможност и функционалност хората да се ориентират спрямо потребителски си нужди в кой магазин най-евтино могат да закупят необходимите им продукти.

Михайло Федоров: Украйна стартира платформата trophylab - отворен достъп до руските оръжия за партньори от цял свят

Украйна стартира платформата trophylab - отворен достъп до руските оръжия за партньори от цял свят

Хеликоптер се включи в издирването на жената в района на Банско

Хеликоптер се е включил в издирването на туристката в района на Банско, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към БЧК.

Държавата възстановява напоителните системи

Мащабна модернизация на хидромелиоративната мрежа, уеднаквяване на цените за поливане и денонощна превенция срещу наводнения в цялата страна обяви изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева. В ефира на предаването „Агросвят“ по „Дарик Радио“ тя посочи, че след десетилетия без сериозни ремонти държавното дружество вече е на печалба и рехабилитира десетки ключови обекти за българското земеделие, осигурявайки стабилност за фермерите през настоящия летен сезон на 2026 година. По думите ѝ предприятието е преодоляло дългогодишните тежки загуби на воден ресурс и вече функционира като печеливш бенефициент по европейски програми.

Георги от Нивянин: Четири години борба, две ампутации и една мечта – да проходи отново

От трудолюбив тракторист до битка за оцеляване В малкото врачанско село Нивянин животът на Георги се преобръща драматично преди четири години. Доскоро активен и работлив, той се изправя пред най-голямото изпитание в живота си – тежко заболяване, което води до ампутация първо на единия, а после и на другия крак. Днес Георги е прикован към инвалидна количка вече осем месеца, а ежедневието му е изпълнено с болка, самота и отчаяние.

Андрей Новаков: Институциите в Европа намират много сходни модели на поведение между България и Орбан. Задават се санкции от Брюксел

Отдавна не ми се бяха потили ръцете толкова, когато ми задават въпроси мои колеги, включително и такива, които са на ръководни позиции в европейските институции, наистина ли висшето държавно ръководство в България покровителства петролни магнати, дали наистина покровителства църковни служители, за които и в детската градина децата знаят, че са служители на тайните служби. Започвам да се чудя какво да обясняваме. Търпението на европейските лидери сякаш се изчерпва. Ако с Фицо и с Орбан са били по-търпеливи, изчаквали са, към момента си мисля, че България няма да има този комфорт. Институциите там вече намират много сходни модели на поведение между България и Унгария отпреди време. Това заяви в ефира на „Събуди се” по "Нова телевизия" депутатът в Европейския парламент от ГЕРБ-СДС Андрей Новаков относно това как Европа гледа на заявките на правителството за налагане на вето за предстоящия пакет санкции към Русия.

Непогасени студентски заеми: Великобритания издирва 3500 българи

Великобритания издирва около 3500 български граждани, които са получили студентски заеми за обучението си на Острова, а след това са напуснали страната, без да предоставят актуална информация за местоживеенето и доходите си. Данните са част от по-мащабна кампания на британската компания за студентско кредитиране, която се опитва да открие общо 121 000 души по света с непогасени задължения на стойност над 3 млрд. паунда.