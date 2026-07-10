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Премиерът Румен Радев обсъди с представители на полската WZL-2 продължаването на поддръжката на българските МиГ-29

Премиерът Румен Радев обсъди с представители на полската WZL-2 продължаването на поддръжката на българските МиГ-29

10 Юли, 2026 07:14 603 22

  • полша-
  • подръжка-
  • миг-29-
  • wzl-2

Представителите на WZL-2 заявиха пълна готовност да продължат да оказват необходимото съдействие за поддържането на българските МиГ-29

Премиерът Румен Радев обсъди с представители на полската WZL-2 продължаването на поддръжката на българските МиГ-29 - 1
Снимка: МС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Румен Радев проведе среща с представители на ръководството на полското държавно авиоремонтно предприятие WZL-2.

Премиерът им благодари за дългогодишното партньорство и за професионализма при ремонта и техническото обслужване на българските изтребители МиГ-29. Радев подчерта, че приносът компанията е от съществено значение за поддържането на оперативните способности на Военновъздушните сили на България.

По време на срещата страните изразиха готовност да продължат сътрудничеството си и през следващите години. Премиерът Радев отбеляза, че до запълването на пълна бойна ескадрила от изтребители F-16, която да може да изпълнява дежурства по охрана на въздушното пространство, България ще продължи да разчита и на самолетите МиГ-29, което налага осигуряването на тяхната надеждна техническа поддръжка и ремонт.

Представителите на WZL-2 заявиха пълна готовност да продължат да оказват необходимото съдействие за поддържането на българските МиГ-29.


София / България
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  • 4 Това са

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ударен боташарски самолет":

    Ретро експонати. В Украйна Ф16 паднаха за няколко минути, украинците проучиха всички изтребители, на всички държави и сега искат Грипени. Ние скъпите F16 без една ракета , поне водни пистолетчета да им закрепят за корпуса, да плашат гаргите.

    07:21 10.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 така е

    5 4 Отговор
    Ще тегли още 3-4 милиарда Евро срещу лихва и ще ремонтира старите мигове

    07:26 10.07.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 2 Отговор
    А пАляците имат ли лиценз за ремонт на МиГ❓
    Щото то иначе е все едно да оставите скъпата си кола за ремонт в гаража на Пан Гъзоръчку🤔

    07:30 10.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 13 Драго

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "УВО веднага":

    Мотко есемеса каза, че до 2030 г няма да може да окомплектоваме осемте ефки . Сега имаме двама лицензирани пилота и още двама , които не са минали практическата част . Явно Д Митрополия бълва някакви смотльовци , нямам друго обяснение .

    07:43 10.07.2026

  • 14 Аман

    3 1 Отговор
    от военни , военщина , войни и грозни игри ! Нищичко продуктивно !

    07:45 10.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Само питам

    3 1 Отговор
    Преди година , българския пилот с ремонтиран от полските гаражни майстори (без лиценз) ли падна ? Ако не е Русия , поне правете ремонта в Беларуския ! Там поне ще имат лиценз . Не съсипвайте самолетите !

    07:46 10.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "И пак да питам":

    И пак да ти отговоря❗
    Защото на единия уж Баширов и Петров с отвертка лично му свили радара❗
    На втория му течало нещо както си седи❗
    А и те не били пребоядисани защото са трета ръка, а защото били чисто нови, ама трябвало да си фърчат със САШтинската бойна регистрация😉

    07:51 10.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

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