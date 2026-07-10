Премиерът Румен Радев обсъди с представители на полската WZL-2 продължаването на поддръжката на българските МиГ-29

Министър-председателят Румен Радев проведе среща с представители на ръководството на полското държавно авиоремонтно предприятие WZL-2.
Премиерът им благодари за дългогодишното партньорство и за професионализма при ремонта и техническото обслужване на българските изтребители МиГ-29. Радев подчерта, че приносът компанията е от съществено значение за поддържането на оперативните способности на Военновъздушните сили на България.
По време на срещата страните изразиха готовност да продължат сътрудничеството си и през следващите години. Премиерът Радев отбеляза, че до запълването на пълна бойна ескадрила от изтребители F-16, която да може да изпълнява дежурства по охрана на въздушното пространство, България ще продължи да разчита и на самолетите МиГ-29, което налага осигуряването на тяхната надеждна техническа поддръжка и ремонт.
Представителите на WZL-2 заявиха пълна готовност да продължат да оказват необходимото съдействие за поддържането на българските МиГ-29.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Това са
До коментар #1 от "Ударен боташарски самолет":Ретро експонати. В Украйна Ф16 паднаха за няколко минути, украинците проучиха всички изтребители, на всички държави и сега искат Грипени. Ние скъпите F16 без една ракета , поне водни пистолетчета да им закрепят за корпуса, да плашат гаргите.
07:21 10.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 така е
07:26 10.07.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Щото то иначе е все едно да оставите скъпата си кола за ремонт в гаража на Пан Гъзоръчку🤔
07:30 10.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Драго
До коментар #9 от "УВО веднага":Мотко есемеса каза, че до 2030 г няма да може да окомплектоваме осемте ефки . Сега имаме двама лицензирани пилота и още двама , които не са минали практическата част . Явно Д Митрополия бълва някакви смотльовци , нямам друго обяснение .
07:43 10.07.2026
14 Аман
07:45 10.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Само питам
07:46 10.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "И пак да питам":И пак да ти отговоря❗
Защото на единия уж Баширов и Петров с отвертка лично му свили радара❗
На втория му течало нещо както си седи❗
А и те не били пребоядисани защото са трета ръка, а защото били чисто нови, ама трябвало да си фърчат със САШтинската бойна регистрация😉
07:51 10.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.