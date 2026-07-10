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Рая Пеева влезе в остър конфликт с шофьор на автобус, той ѝ посегна (ВИДЕО)

Рая Пеева влезе в остър конфликт с шофьор на автобус, той ѝ посегна (ВИДЕО)

10 Юли, 2026 13:31 3 107 114

  • рая пеева-
  • актриса-
  • шофьор-
  • автобус-
  • пътуване-
  • скандал

Актрисата вдигна панаир на шофьор, който ѝ отвърна с лек шамар

Рая Пеева влезе в остър конфликт с шофьор на автобус, той ѝ посегна (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Видео, разпространяващо се бързо в социалните мрежи през последните дни, показва напрегнат спор между шофьор на автобус на „Юнион Ивкони“ и актрисата и тв водеща Рая Пеева.

От публикуваните кадри става ясно, че по време на пътуването между двамата избухва разпалена кавга.

По време на конфликта шофьорът заявява: „Автобусът е мой и ще спирам където си искам.“

В хода на спора Рая Пеева отвръща остро на думите му, отправяйки и репликата: „Ходи там, ше ти е*а майката!“ В изблик на ярост или истерия актрисата заявява, че е водеща по новините в bTV.

Между двамата се стига до словесен конфликт, а от кадрите се вижда, че се стига и до физически контакт, след като шофьорът нанася лек шамар на актрисата.

Свидетели на разправията разказват, че се е стигнало до нея, след като Рая Пеева искала шофьора да спре, за да отиде до тоалетна, но след като той не се съгласил и ѝ обяснил, че се спира само на определени места, риалити героинята вдигнала чутовния скандал. Шофьорът спрял на магистралата и продължил спора с нея.

Междувременно кадрите очаквано предизвикаха множество коментари в социалните мрежи и разделиха общественото мнение. Част от хората застават зад действията на шофьора, докато други подкрепят Рая Пеева, разказвайки свои истории за нагли шофьори.

Към момента няма официална информация дали по случая ще бъдат предприети дисциплинарни или правни действия. Очаква се засегнатите страни да излязат с официални позиции относно инцидента.

Макар да е вярно, че Рая Пеева е била лице на bTV, то тя беше водеща на предаването "Кажи честно" по bTV, но не е била водеща на bTV Новините.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    20 42 Отговор
    Елит срещу простолюдие.

    Коментиран от #13, #18, #31, #74

    13:33 10.07.2026

  • 2 665

    124 3 Отговор
    Пак се е надрусала.

    Коментиран от #17

    13:34 10.07.2026

  • 3 Тя заслужава много повече!

    131 5 Отговор
    Жалко, че шамарът е бил лек!

    13:34 10.07.2026

  • 4 хихи

    80 1 Отговор
    Все пак къде е пикала в гащите или до автобус в аварийната лента и има ли видео?

    Коментиран от #113

    13:35 10.07.2026

  • 5 оня с коня

    48 1 Отговор
    Рая Пеева бе заснета в автобус на Юнион Ивкони в скандална разправия с шофьора на автобуса. От заснето видео се вижда как Рая Пеева крещи и се разправя с шофьора, който е застанал до нея, казвайки: „Виждате ли кво стаа, а? Тоя идва на жена да крещи“.

    Нещата ескалират, когато Пеева разбира, че разправията се снима от случайни пътници. Тогава тя добива още повече смелост, скача на шофьора и му изкрещява в лицето, че е водеща на бтв и че ще му „еe майката“. В следващата секунда получава реакция – леко плясване по бузата от него.

    Рая Пеева се взривява още повече и търси съпричастност в пътниците, че върху нея е упражнено физическо насилие

    Коментиран от #86, #100

    13:35 10.07.2026

  • 6 БТВ-водещата на новините

    81 2 Отговор
    плямпало, шамара беш много лек .Човека трябва да има мн здрави нерви,за да издържи провокацията.Тя профитира ,че е жена и не може да хване някой шамар като си позволява всякви изрази

    Коментиран от #24

    13:35 10.07.2026

  • 7 смешници

    55 4 Отговор
    ни врат ни шия


    Макар да е вярно, че Рая Пеева е била лице на bTV, то тя беше водеща на предаването "Кажи честно да ти е.а маката" по bTV, но не е била водеща на bTV Новините.

    13:36 10.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 на мен ми

    45 3 Отговор
    Се ходи по голяма нужда :( И коя е тая ???????

    13:36 10.07.2026

  • 10 Пешо

    74 5 Отговор
    Човек като пие после му си пикае, крещи, налита на скандал ... нормално

    13:37 10.07.2026

  • 11 фактически

    80 2 Отговор
    наркоманка, като гаджето и

    13:37 10.07.2026

  • 12 Парпърляк

    94 1 Отговор
    Всички телевизионери които от сутрин до вечер ни сипят морал как да се държим, всъщност са такива арогантни простаци като тази пача.

    Коментиран от #88

    13:37 10.07.2026

  • 13 Зкой е елита и кой простолюдие

    45 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Не става ясно от ситуацията

    13:38 10.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Цвете

    41 4 Отговор
    ЮНИОН ИВКОНИ ОТ ГОДИНИ ИМАТ ПРОБЛЕМИ С ПЪТНИЦИТЕ.НАИСТИНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА СПИРКИТЕ СА ТВЪРДЕ " ИКОНОМИЧНИ " ,НО ПСУВНЯТА НА ТАЗИ БИВША ИЛИ НАСТОЯЩА ЖЕНА Е НЕДОПУСТИМО. ИМА И ДРУГ НАЧИН ДА СЕ ВОДИ ДИАЛОГ, НАЛИ? ЖЕНИТЕ СМЕ СИ ПИКЛИВИ ПО ПРИРОДА И КОГАТО Е НАЛЕЖАЩО Е ТРУДНО ЕДИН МЪЖ ДА ГО РАЗБЕРЕ. 👀🫵👀

    Коментиран от #45, #59

    13:39 10.07.2026

  • 16 На Буда приятелите

    28 4 Отговор
    Само в БГ тоалетните на автобусите са заключени. Сега сигурно и на влаковете ще в така.

    13:39 10.07.2026

  • 17 оня с коня

    48 0 Отговор

    До коментар #2 от "665":

    С една дума

    П А Ч А

    13:40 10.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 БОТЕВ

    4 52 Отговор
    Само лева резба може да удари толкова красива жена.

    Коментиран от #50

    13:43 10.07.2026

  • 21 Шофьора не го знам

    18 2 Отговор
    И тая не я знам. Шофьор ли е, ква е?

    13:45 10.07.2026

  • 22 КоНе

    45 1 Отговор
    Отврат жена

    13:46 10.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 оня с коня

    39 0 Отговор

    До коментар #6 от "БТВ-водещата на новините":

    А това е нейния партньор в живота.

    През последните години актьорът Явор Бахаров има няколко публични случая и проблеми със закона, свързани с притежание и употреба на наркотици, както и шофиране след употреба на алкохол и забранени вещества

    Коментиран от #30

    13:46 10.07.2026

  • 25 Кобра Кай 🥋

    49 0 Отговор
    Нагла селяндурка! 🤬 Изказ, маниери, поведение - дива селянка проста нахална!

    13:47 10.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Дзак

    5 17 Отговор
    Можел да спре! Ще намали редовната почивка.

    Коментиран от #85

    13:48 10.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Кобра Кай 🥋

    46 0 Отговор

    До коментар #24 от "оня с коня":

    Ааа тая била жената на наркомана малкия Бахаров от село Горна Диканя. Тя е от по-далечно и диво село, по говора ѝ личи.

    Коментиран от #103

    13:49 10.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    38 1 Отговор
    Пълна деградация в територията.
    Тази жена трябва моментално да бъде уволнена и снета от ефир. Това не е начин на изразяване и поведение на човек с образование, който има достъп до национален ефир и въздейства на нашите деца.
    Единствената вина на шофьора е, че изобщо е обърнал внимание на тази жена. В САЩ и Канада шофьорите на автобуси си стоят на мястото за шофиране, има една жълта линия, която е повече от метър, на места достига два метра , която линия никой няма право да престъпва в движение или без разрешение на шофьора. Всякаква вербална агресия срещу шофьора може да доведе до неговата разконцентрираност и до евентуална катастрофа, затова такива като тази жена биват моментално арестувани и съдени.
    С това не оправдавам всички шофьори от тази фирма, много от които имат пpоcташко поведение и тон.

    По принцип тук наблюдавам изключително ниска култура на поведение и на двамата. По принцип в подобни случаи конфронтацията се избягва, а подобни конфликти са напълно излишни и се водят само от хора в дъното на обществото.

    Коментиран от #64

    13:49 10.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Пич

    35 1 Отговор
    Хахаха..... всяка кифла в края на краищата, по някое време се среща с шАфиора!!!

    Коментиран от #55

    13:50 10.07.2026

  • 35 ....

    41 0 Отговор
    отвратително проста селяндурка, доказано за пореден път

    13:50 10.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Тъкмо

    28 1 Отговор
    щях да питам, коя е тая Рая Пеева и вие сте го изяснили в края. И като прочетох, пак питам коя е тая Рая Пеева, като обикновен шофьор на автобус питам. Все пак си е друго да знаеш, че си ошамарил световно известна звезда .. от boklukTV.

    13:53 10.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 чико

    19 0 Отговор
    Типично за БТВ служителка /не водеща/ !

    13:55 10.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 друг шафьор

    18 0 Отговор
    Аз бих я, и на.бал !

    13:56 10.07.2026

  • 43 Гюмнай

    19 0 Отговор
    Нагъла пача. Боклук. Само тармози шатора.

    13:58 10.07.2026

  • 44 Кобра Кай 🥋

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "честен ционист":

    Този ник пише само със ирония.

    13:58 10.07.2026

  • 45 Така Така

    27 1 Отговор

    До коментар #15 от "Цвете":

    По принцип трябва в автобуса да има паботеща тоалетна, а на магистрала няма как да спре където тази поиска, трябва да изчака до бензиностанция или паркинг с тоалетни. Такива са правилата за движение по пътищата. Там заповедите на мисирките нямат тежест

    14:00 10.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Е това е лицето

    24 1 Отговор
    На българската телевизия!
    Тая извратенячка да си е м
    Кой ще псуваш ти, ма парцалесо!
    Айде ретника и на борсата!

    14:01 10.07.2026

  • 48 Въпроси

    22 0 Отговор
    Като са и толкова разбити отходните канали а тя е толкова велика, защо не си купи кола и наеме личен шофьор? Ще си разтоваря самосвала където си ще

    Коментиран от #105

    14:03 10.07.2026

  • 49 Куцото Добиче

    19 0 Отговор
    С К.р да я беше ударил през устата щеше да е по силно.

    14:03 10.07.2026

  • 50 Психопат

    3 5 Отговор

    До коментар #20 от "БОТЕВ":

    Ти верно не си у ред! А какво трябваше са направи? Да я ... пред всички ли? Освен това е бременна, леле ти си болен мозък

    Коментиран от #68

    14:04 10.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Егах ти и отпадъка

    17 0 Отговор
    Да я беше изхвърлил от автобуса!

    14:04 10.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Тая го напсува!

    15 0 Отговор
    Б.ой, м.айка ти случайна, дж.адия д@ еб@!

    Коментиран от #60

    14:05 10.07.2026

  • 55 Едноок

    12 0 Отговор

    До коментар #34 от "Пич":

    Потвърждавам! В случая драйвера не баш шафиор, както на кг така и на маниери. Представям си 120 кг говедо да го напсуваш така в очите - една дума няма да можеш да кажеш повече. Не говорим да слезнеш да пикаш.

    Коментиран от #65

    14:05 10.07.2026

  • 56 Реалист

    14 0 Отговор
    Тая не ми изглежда на бременна. Да не е пометнала

    14:05 10.07.2026

  • 57 Ужас

    24 0 Отговор
    Много гадно момиче,сега разбираме защо Явор се друса и пие.

    14:06 10.07.2026

  • 58 Анонимен

    1 6 Отговор
    Не е ли загубил повече време?

    14:06 10.07.2026

  • 59 Не е верно за ходенето до тоалетната

    20 2 Отговор

    До коментар #15 от "Цвете":

    че жените били "по-пикливи".
    По-честото ходене по малка нужда става от ползването на напитки с кофеин, алкохол и диуретици.
    Избягвайте да пиете кафе, чай или каквото и да е с кофеин преди и по време на пътуване.
    Никакъв акохол също.

    Коментиран от #93

    14:07 10.07.2026

  • 60 ЛГБТИ+

    12 2 Отговор

    До коментар #54 от "Тая го напсува!":

    Даже шофьорът е от меките китки. Тая заслужаваше да сгъне 5 реда седалки назад от удара

    14:07 10.07.2026

  • 61 Специалистът

    12 0 Отговор
    Пс3вд0 журналистката - авторката на статията трие коментарите които не и изнасят! ААХАХАХАХА ДА ТИ ИМАМ СВОБОДАТА НА СЛОВОТО! Ултра пр0ст сайт!

    14:07 10.07.2026

  • 62 Питам

    10 0 Отговор
    Нали беше бременна?

    14:08 10.07.2026

  • 63 Тоя боклук

    22 0 Отговор
    Показа на всички нас, какви простаци и надувки се леят по медиите!
    И тук ги има.

    14:08 10.07.2026

  • 64 Риболовеца

    14 0 Отговор

    До коментар #32 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Преди години пътувах с автобус на същата фирма за Велико Търново. На задните седалки имаше двама солидно почерпени господа, които непрекъснато молиха водача да ги свали на някоя отбивка за тоалетна. Човекът обаче показа железни нерви и на всичките им увещания отговорът беше кратък и ясен - " Спирката е автогара "Юг" - Велико Търново".

    14:10 10.07.2026

  • 65 Малоумен едноклетъчен

    6 0 Отговор

    До коментар #55 от "Едноок":

    Що обиждаш хората на говедо, бе?
    Говедото е полезно и умно животно, ама ти си за кланницата!

    14:12 10.07.2026

  • 66 СТИГА БЕ

    19 0 Отговор
    КОЯ е тая,... тръгнала за Гърция, пък уж много известна,,,а шофьорът е прав, той е длъжностно лице и му е казано къде да спира и за какво време,... а това е ЮНИОН ИВКОНИ, не е междуселски превозвач...А тая си мисли , че навсякъде трябва да се съобрасяват с нея и да се държи арогантно

    14:13 10.07.2026

  • 67 Лъчо

    5 0 Отговор
    Това не ми прилича на Рая Пеева - по скоро да е Волен

    14:14 10.07.2026

  • 68 БОТЕВ

    3 12 Отговор

    До коментар #50 от "Психопат":

    Може би просто да се държи по-уважително, все пак пред него стои красива млада дама, а не жена ти😂😂😂

    14:15 10.07.2026

  • 69 МИНУВАЧ

    9 0 Отговор
    Само тразпалват кавгата,,, щом е известна актриса, това ли е културното й поведение. Вместо да се засраме, тя развява байряка на справедливостта....само претенции

    14:16 10.07.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Това е нещо

    14 1 Отговор
    нормално, когато столичното жълтопаветие се прибира по родните си места.

    14:19 10.07.2026

  • 72 оня с коня

    9 1 Отговор
    какво боклуци се возят в тия автобуси само

    трябвало е шофьора да я смели от бой как едно време

    14:21 10.07.2026

  • 73 Бусаджиите

    9 1 Отговор
    Не спират за тоалетна на 40 мин. Това го знае всяко хлапе. Като не издържа - друг превоз. Само веднъж съм се наказвала, повече с бг бус не съм путувала. За разлика в Холандия, в автобуса си имаше тоалетна точно за неиздържащи.

    14:21 10.07.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Анонимен

    13 0 Отговор
    Тази госпожа дали е добре психически А човекът е на работа Госпожо пътувай със самолет или лична кола Огромна излагация си госпожо

    14:23 10.07.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Така Така

    2 0 Отговор
    Хахаха в Рецро и то пусо акъл Не верее. Толкова ли ухи са всички по медиите ееее нямам думи

    Коментиран от #81

    14:24 10.07.2026

  • 78 оня с коня

    7 0 Отговор
    тия воедещите от БТВ постоянно де дрогират

    дано ръководството види записа и тая я изгонят срам за медията е

    14:24 10.07.2026

  • 79 град КОЗЛОДУЙ

    3 2 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    Коментиран от #109

    14:25 10.07.2026

  • 80 ИВАН

    7 0 Отговор
    Тя го псува на Майка, а после има нахалството да пищи, че я пернали лекичко ...да е благодарна, че не си е получила точната доза, за псувня на Майка можеше и да я трепнат.

    Коментиран от #82

    14:25 10.07.2026

  • 81 Така Така

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Така Така":

    Ребро исках да напиша

    14:25 10.07.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Случаен

    7 0 Отговор
    Тъзи журналистка напсува на маика шофьор.Той трябваше да извика полиция да я арестуват.Шофьора е на работното си място.Във Самолета които прави скандал го арестуват и не пътува.За мен това момиче е за психолог и да се ненсионира и да няма достъп за телефон.

    Коментиран от #96, #99

    14:26 10.07.2026

  • 84 Пулефф

    6 0 Отговор
    Леле каква е тази селянка....какви новини...ужас

    14:27 10.07.2026

  • 85 Едноок

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Дзак":

    Рабира се, че може. Но, не тук и сега! Или в аварийната да се маскира на палицай и спираш. И се почва руска рулетка със слицащите и преминаващите коли.

    14:27 10.07.2026

  • 86 оня с коня

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    нямало ме е мен във автобуса да крещя че таз е един бтв-БОКЛУК, ас така щях да крещя в автобуса

    14:27 10.07.2026

  • 87 Лош

    8 0 Отговор
    И тази слабо известна Българска звезда е решила по лесния начин да се покаже колко е велика .

    14:28 10.07.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Айляк

    7 0 Отговор
    Тая що пцова, бе?
    Леле, грозна работа.
    Хубава жена, пък така грозно да попържва.
    Не знаех много коя е, ама сега по пцоването вече идЯлно разбрах. Стига ми:)
    Друг път тая като пцова да гледа да има мъж до нея, че понякога и телефоните не помагат.

    Коментиран от #95

    14:31 10.07.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 лицето от телевизятa е нaркоманско

    9 0 Отговор
    лицето на тъпатa телевизия бтв е една пaчавра , голямо лице имат тия ама то като им види човек телевизията , ясно е какви пaчаври работят там


    пълни неадекватници и после защо никой не ги гледа? тия селянки ли да гледам?

    дайте един от старите водещи от тошово време където да псувa във автобус?

    14:31 10.07.2026

  • 92 Някакъв педал

    6 0 Отговор
    Се сети, че шамара бил подсъдим, а не се сети, че да псуваш на майка е направо да й отрежеш главата!
    Дърта повлекана. Като работи в ТВ, та е хванала Господ за шлифера!

    14:31 10.07.2026

  • 93 Едно допълнение

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "Не е верно за ходенето до тоалетната":

    Верно е, че кафе, чай, енергийни напитки със съдържание на кофеин имат диуретично действие за ходене на тоалетната по малка нужда, а също алкохол.

    По-често ходене до талетната се предизвиква и от по-сериозни наркотични средства, каквото нищо чудно тази жена да е ползвала.

    14:32 10.07.2026

  • 94 Асен

    0 10 Отговор
    От шофьорите нищо не става. Това са прости, груби, неадекватни хора, които си мислят, че могат да се саморазправят с хората, докато някой не им покаже малко източни бойни. Ама то си е време такива да бъдат погнати. Вкъщи да си шамаросват отрочетата. Не че не го правят. И да садят тиквички.

    Коментиран от #97

    14:32 10.07.2026

  • 95 роден във НРБ

    6 0 Отговор

    До коментар #89 от "Айляк":

    защото приятел тази е наркоманка и такъв им е речника на лицата от бтв

    неграмотни същества със нула интелект

    псувa па после реве бият ме, малко я бият трябваше и ритници да има

    14:33 10.07.2026

  • 96 Тази не е за психолог,

    4 0 Отговор

    До коментар #83 от "Случаен":

    а за психиатър.

    14:34 10.07.2026

  • 97 оня с коня

    5 0 Отговор

    До коментар #94 от "Асен":

    вие защо не станете шофьор? да видим един интлекетуал? или вие сте обикновен клавиатурен бастун ха ха ха

    14:34 10.07.2026

  • 98 Тази на кого беше гадже,а вярно на един

    2 0 Отговор
    Доказан наркоман .Не я подлагайте на тест че какво ще покаже.

    14:36 10.07.2026

  • 99 аман от тъпи мисирски с 5 грама мозък

    4 0 Отговор

    До коментар #83 от "Случаен":

    каква журналистка може да е една неграмотна наркоманка завършила средно образование във някоя село със оценка среден 3

    но прави хубавиСВИРКИ и я взели във телевизията че и лице била ха ха ха лице на наркоманията

    14:37 10.07.2026

  • 100 Дядо Петьо тракториста

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    По наше време в такива ситуации тези кифли ги мятахме от автобуса да си одят пеш, а шамарите преди това бяха истински. До къде се докарахме тц тц тц.

    14:37 10.07.2026

  • 101 оня с коня

    2 1 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    14:37 10.07.2026

  • 102 Асен

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Агресори не се толерират.

    14:38 10.07.2026

  • 103 Еей, не обиждай

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Кобра Кай 🥋":

    Диканци! Тоя не знам как се озова при нас!

    14:39 10.07.2026

  • 104 1616

    3 0 Отговор
    Да се самосезират всички телевизии това дрогирано,просто,грозно и нагло същество да не го показват повече в ефирите си

    14:42 10.07.2026

  • 105 рая пеева лице на боклукТВ

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Въпроси":

    господине , тоходните ми канали са правилно райберовани от рязани и сякани карабини

    ас като се надрусам ми е все тая кои ме работи в отходния канал и коиФОСТАТА
    затова не мога да се стискам в автобуса и ще се изпусна по средата на пешеходната алея

    14:45 10.07.2026

  • 106 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #70 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    И АС БИХ ТИ ПОМОГНАЛ ДА ГИ РИТАМЕ И ПОСЛЕ БИЕМЕ ТИЯ ИЗВЪН РЕЙСА



    ВИДЯ ЛИ МИСИРКА И ВСЕ МИ СЕ ИСКА ПЪРВОЯ ДА бойДАяде

    много са нагли боклуците

    14:51 10.07.2026

  • 107 Пейо

    0 0 Отговор
    Тази е много гадна жена, няма място като водеща! 9695

    14:52 10.07.2026

  • 108 Силиций

    0 0 Отговор
    Лелееее,колко е изпростяла сегашна псевдоинтелегенция??!!
    Истински интелигент, с благородно потекло и традиция няма да се държи като свадлива махаленска стрина да псува като каруцар и да крещи "виште ли кво ми напарай?"
    В интерес на истината заслужаваше съсвсем истинско шамаросване на самозабравилата се кратуна селска.

    14:53 10.07.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Атанасова обществото не е разделено

    0 0 Отговор
    И е на страната на водача. Трябваше да я изхвърли от автобуса да отрезнее от дрогата. Тази долна особа е олицетворение на пропадналото общество и тъй наречения културен елит. Мъжът и е същия боклук.

    14:58 10.07.2026

  • 111 Ужаст

    2 0 Отговор
    Изключително противна и нахална селянка.

    14:59 10.07.2026

  • 112 Възпитание

    1 1 Отговор
    Каквото и да говорите нищо не оправдава физическата разправа. Каквото и да говорите има закони и според тези закони физическата саморазправа е по НПК. Няма оправдание да й посяга, той е на работа, длъжен е да се държи по работни стандартни, тук той не е в качество на своята личност, а на изпълнител на работните си задължения във фирма Ивкони. Тази жена е човек, който си е платил да пътува. В крайна сметка пътниците му дават заплатата. Щом не може да издържи без тоалетна ще спре, дори да няма спирка. Знам аз, как пътуват по осем часа с една почивка. Ами тя в тия жеги, не може да спре да пие вода 12 ч преди пътуването. Той не е сложен там да раздава правосъдие, това е сложен там да си върши работата и пътниците да са доволни. Тоалетната не е някакъв каприз. Тя си изпуска нервите. Но не го удря. Сега аз ако бях мисля, че щеше да има ответен удар и спешна линейка.

    15:07 10.07.2026

  • 113 Реалист

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "хихи":

    Ако беше с диария щеше да спре веееднага:) без приказки:)

    15:15 10.07.2026

  • 114 ТАЯ Е БЕЗПРЕДЕЛНО НАГЛА

    0 0 Отговор
    Кога е водила новините по БТВ.
    Това не е нормал но поведение за жена, пък и дори да е водеща на някакво пошло и скучно предаване по БТВ.
    И как грозно лъже, че е водеща на новите. С тоя където се взеха са си лика прилика. А като гледам майка и нищо не ме учудва. Само те разбирам откъде това голо самочувствие!

    15:18 10.07.2026