Рая Пеева влезе в остър конфликт с шофьор на автобус, той ѝ посегна (ВИДЕО)

Видео, разпространяващо се бързо в социалните мрежи през последните дни, показва напрегнат спор между шофьор на автобус на „Юнион Ивкони“ и актрисата и тв водеща Рая Пеева.

От публикуваните кадри става ясно, че по време на пътуването между двамата избухва разпалена кавга.

По време на конфликта шофьорът заявява: „Автобусът е мой и ще спирам където си искам.“

В хода на спора Рая Пеева отвръща остро на думите му, отправяйки и репликата: „Ходи там, ше ти е*а майката!“ В изблик на ярост или истерия актрисата заявява, че е водеща по новините в bTV.

Между двамата се стига до словесен конфликт, а от кадрите се вижда, че се стига и до физически контакт, след като шофьорът нанася лек шамар на актрисата.

Свидетели на разправията разказват, че се е стигнало до нея, след като Рая Пеева искала шофьора да спре, за да отиде до тоалетна, но след като той не се съгласил и ѝ обяснил, че се спира само на определени места, риалити героинята вдигнала чутовния скандал. Шофьорът спрял на магистралата и продължил спора с нея.

Междувременно кадрите очаквано предизвикаха множество коментари в социалните мрежи и разделиха общественото мнение. Част от хората застават зад действията на шофьора, докато други подкрепят Рая Пеева, разказвайки свои истории за нагли шофьори.

Към момента няма официална информация дали по случая ще бъдат предприети дисциплинарни или правни действия. Очаква се засегнатите страни да излязат с официални позиции относно инцидента.

Макар да е вярно, че Рая Пеева е била лице на bTV, то тя беше водеща на предаването "Кажи честно" по bTV, но не е била водеща на bTV Новините.