Рая Пеева влезе в остър конфликт с шофьор на автобус, той ѝ посегна (ВИДЕО)

Видео, разпространяващо се бързо в социалните мрежи през последните дни, показва напрегнат спор между шофьор на автобус на „Юнион Ивкони“ и актрисата и тв водеща Рая Пеева.
От публикуваните кадри става ясно, че по време на пътуването между двамата избухва разпалена кавга.
По време на конфликта шофьорът заявява: „Автобусът е мой и ще спирам където си искам.“
В хода на спора Рая Пеева отвръща остро на думите му, отправяйки и репликата: „Ходи там, ше ти е*а майката!“ В изблик на ярост или истерия актрисата заявява, че е водеща по новините в bTV.
Между двамата се стига до словесен конфликт, а от кадрите се вижда, че се стига и до физически контакт, след като шофьорът нанася лек шамар на актрисата.
Свидетели на разправията разказват, че се е стигнало до нея, след като Рая Пеева искала шофьора да спре, за да отиде до тоалетна, но след като той не се съгласил и ѝ обяснил, че се спира само на определени места, риалити героинята вдигнала чутовния скандал. Шофьорът спрял на магистралата и продължил спора с нея.
Междувременно кадрите очаквано предизвикаха множество коментари в социалните мрежи и разделиха общественото мнение. Част от хората застават зад действията на шофьора, докато други подкрепят Рая Пеева, разказвайки свои истории за нагли шофьори.
Към момента няма официална информация дали по случая ще бъдат предприети дисциплинарни или правни действия. Очаква се засегнатите страни да излязат с официални позиции относно инцидента.
Макар да е вярно, че Рая Пеева е била лице на bTV, то тя беше водеща на предаването "Кажи честно" по bTV, но не е била водеща на bTV Новините.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #13, #18, #31, #74
13:33 10.07.2026
2 665
Коментиран от #17
13:34 10.07.2026
3 Тя заслужава много повече!
13:34 10.07.2026
4 хихи
Коментиран от #113
13:35 10.07.2026
5 оня с коня
Нещата ескалират, когато Пеева разбира, че разправията се снима от случайни пътници. Тогава тя добива още повече смелост, скача на шофьора и му изкрещява в лицето, че е водеща на бтв и че ще му „еe майката“. В следващата секунда получава реакция – леко плясване по бузата от него.
Рая Пеева се взривява още повече и търси съпричастност в пътниците, че върху нея е упражнено физическо насилие
Коментиран от #86, #100
13:35 10.07.2026
6 БТВ-водещата на новините
Коментиран от #24
13:35 10.07.2026
7 смешници
Макар да е вярно, че Рая Пеева е била лице на bTV, то тя беше водеща на предаването "Кажи честно да ти е.а маката" по bTV, но не е била водеща на bTV Новините.
13:36 10.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 на мен ми
13:36 10.07.2026
10 Пешо
13:37 10.07.2026
11 фактически
13:37 10.07.2026
12 Парпърляк
Коментиран от #88
13:37 10.07.2026
13 Зкой е елита и кой простолюдие
До коментар #1 от "Трол":Не става ясно от ситуацията
13:38 10.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Цвете
Коментиран от #45, #59
13:39 10.07.2026
16 На Буда приятелите
13:39 10.07.2026
17 оня с коня
До коментар #2 от "665":С една дума
П А Ч А
13:40 10.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 БОТЕВ
Коментиран от #50
13:43 10.07.2026
21 Шофьора не го знам
13:45 10.07.2026
22 КоНе
13:46 10.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 оня с коня
До коментар #6 от "БТВ-водещата на новините":А това е нейния партньор в живота.
През последните години актьорът Явор Бахаров има няколко публични случая и проблеми със закона, свързани с притежание и употреба на наркотици, както и шофиране след употреба на алкохол и забранени вещества
Коментиран от #30
13:46 10.07.2026
25 Кобра Кай 🥋
13:47 10.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Дзак
Коментиран от #85
13:48 10.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Кобра Кай 🥋
До коментар #24 от "оня с коня":Ааа тая била жената на наркомана малкия Бахаров от село Горна Диканя. Тя е от по-далечно и диво село, по говора ѝ личи.
Коментиран от #103
13:49 10.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Тази жена трябва моментално да бъде уволнена и снета от ефир. Това не е начин на изразяване и поведение на човек с образование, който има достъп до национален ефир и въздейства на нашите деца.
Единствената вина на шофьора е, че изобщо е обърнал внимание на тази жена. В САЩ и Канада шофьорите на автобуси си стоят на мястото за шофиране, има една жълта линия, която е повече от метър, на места достига два метра , която линия никой няма право да престъпва в движение или без разрешение на шофьора. Всякаква вербална агресия срещу шофьора може да доведе до неговата разконцентрираност и до евентуална катастрофа, затова такива като тази жена биват моментално арестувани и съдени.
С това не оправдавам всички шофьори от тази фирма, много от които имат пpоcташко поведение и тон.
По принцип тук наблюдавам изключително ниска култура на поведение и на двамата. По принцип в подобни случаи конфронтацията се избягва, а подобни конфликти са напълно излишни и се водят само от хора в дъното на обществото.
Коментиран от #64
13:49 10.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Пич
Коментиран от #55
13:50 10.07.2026
35 ....
13:50 10.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Тъкмо
13:53 10.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 чико
13:55 10.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 друг шафьор
13:56 10.07.2026
43 Гюмнай
13:58 10.07.2026
44 Кобра Кай 🥋
До коментар #31 от "честен ционист":Този ник пише само със ирония.
13:58 10.07.2026
45 Така Така
До коментар #15 от "Цвете":По принцип трябва в автобуса да има паботеща тоалетна, а на магистрала няма как да спре където тази поиска, трябва да изчака до бензиностанция или паркинг с тоалетни. Такива са правилата за движение по пътищата. Там заповедите на мисирките нямат тежест
14:00 10.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Е това е лицето
Тая извратенячка да си е м
Кой ще псуваш ти, ма парцалесо!
Айде ретника и на борсата!
14:01 10.07.2026
48 Въпроси
Коментиран от #105
14:03 10.07.2026
49 Куцото Добиче
14:03 10.07.2026
50 Психопат
До коментар #20 от "БОТЕВ":Ти верно не си у ред! А какво трябваше са направи? Да я ... пред всички ли? Освен това е бременна, леле ти си болен мозък
Коментиран от #68
14:04 10.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Егах ти и отпадъка
14:04 10.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Тая го напсува!
Коментиран от #60
14:05 10.07.2026
55 Едноок
До коментар #34 от "Пич":Потвърждавам! В случая драйвера не баш шафиор, както на кг така и на маниери. Представям си 120 кг говедо да го напсуваш така в очите - една дума няма да можеш да кажеш повече. Не говорим да слезнеш да пикаш.
Коментиран от #65
14:05 10.07.2026
56 Реалист
14:05 10.07.2026
57 Ужас
14:06 10.07.2026
58 Анонимен
14:06 10.07.2026
59 Не е верно за ходенето до тоалетната
До коментар #15 от "Цвете":че жените били "по-пикливи".
По-честото ходене по малка нужда става от ползването на напитки с кофеин, алкохол и диуретици.
Избягвайте да пиете кафе, чай или каквото и да е с кофеин преди и по време на пътуване.
Никакъв акохол също.
Коментиран от #93
14:07 10.07.2026
60 ЛГБТИ+
До коментар #54 от "Тая го напсува!":Даже шофьорът е от меките китки. Тая заслужаваше да сгъне 5 реда седалки назад от удара
14:07 10.07.2026
61 Специалистът
14:07 10.07.2026
62 Питам
14:08 10.07.2026
63 Тоя боклук
И тук ги има.
14:08 10.07.2026
64 Риболовеца
До коментар #32 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Преди години пътувах с автобус на същата фирма за Велико Търново. На задните седалки имаше двама солидно почерпени господа, които непрекъснато молиха водача да ги свали на някоя отбивка за тоалетна. Човекът обаче показа железни нерви и на всичките им увещания отговорът беше кратък и ясен - " Спирката е автогара "Юг" - Велико Търново".
14:10 10.07.2026
65 Малоумен едноклетъчен
До коментар #55 от "Едноок":Що обиждаш хората на говедо, бе?
Говедото е полезно и умно животно, ама ти си за кланницата!
14:12 10.07.2026
66 СТИГА БЕ
14:13 10.07.2026
67 Лъчо
14:14 10.07.2026
68 БОТЕВ
До коментар #50 от "Психопат":Може би просто да се държи по-уважително, все пак пред него стои красива млада дама, а не жена ти😂😂😂
14:15 10.07.2026
69 МИНУВАЧ
14:16 10.07.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Това е нещо
14:19 10.07.2026
72 оня с коня
трябвало е шофьора да я смели от бой как едно време
14:21 10.07.2026
73 Бусаджиите
14:21 10.07.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Анонимен
14:23 10.07.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Така Така
Коментиран от #81
14:24 10.07.2026
78 оня с коня
дано ръководството види записа и тая я изгонят срам за медията е
14:24 10.07.2026
79 град КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #109
14:25 10.07.2026
80 ИВАН
Коментиран от #82
14:25 10.07.2026
81 Така Така
До коментар #77 от "Така Така":Ребро исках да напиша
14:25 10.07.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Случаен
Коментиран от #96, #99
14:26 10.07.2026
84 Пулефф
14:27 10.07.2026
85 Едноок
До коментар #27 от "Дзак":Рабира се, че може. Но, не тук и сега! Или в аварийната да се маскира на палицай и спираш. И се почва руска рулетка със слицащите и преминаващите коли.
14:27 10.07.2026
86 оня с коня
До коментар #5 от "оня с коня":нямало ме е мен във автобуса да крещя че таз е един бтв-БОКЛУК, ас така щях да крещя в автобуса
14:27 10.07.2026
87 Лош
14:28 10.07.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Айляк
Леле, грозна работа.
Хубава жена, пък така грозно да попържва.
Не знаех много коя е, ама сега по пцоването вече идЯлно разбрах. Стига ми:)
Друг път тая като пцова да гледа да има мъж до нея, че понякога и телефоните не помагат.
Коментиран от #95
14:31 10.07.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 лицето от телевизятa е нaркоманско
пълни неадекватници и после защо никой не ги гледа? тия селянки ли да гледам?
дайте един от старите водещи от тошово време където да псувa във автобус?
14:31 10.07.2026
92 Някакъв педал
Дърта повлекана. Като работи в ТВ, та е хванала Господ за шлифера!
14:31 10.07.2026
93 Едно допълнение
До коментар #59 от "Не е верно за ходенето до тоалетната":Верно е, че кафе, чай, енергийни напитки със съдържание на кофеин имат диуретично действие за ходене на тоалетната по малка нужда, а също алкохол.
По-често ходене до талетната се предизвиква и от по-сериозни наркотични средства, каквото нищо чудно тази жена да е ползвала.
14:32 10.07.2026
94 Асен
Коментиран от #97
14:32 10.07.2026
95 роден във НРБ
До коментар #89 от "Айляк":защото приятел тази е наркоманка и такъв им е речника на лицата от бтв
неграмотни същества със нула интелект
псувa па после реве бият ме, малко я бият трябваше и ритници да има
14:33 10.07.2026
96 Тази не е за психолог,
До коментар #83 от "Случаен":а за психиатър.
14:34 10.07.2026
97 оня с коня
До коментар #94 от "Асен":вие защо не станете шофьор? да видим един интлекетуал? или вие сте обикновен клавиатурен бастун ха ха ха
14:34 10.07.2026
98 Тази на кого беше гадже,а вярно на един
14:36 10.07.2026
99 аман от тъпи мисирски с 5 грама мозък
До коментар #83 от "Случаен":каква журналистка може да е една неграмотна наркоманка завършила средно образование във някоя село със оценка среден 3
но прави хубавиСВИРКИ и я взели във телевизията че и лице била ха ха ха лице на наркоманията
14:37 10.07.2026
100 Дядо Петьо тракториста
До коментар #5 от "оня с коня":По наше време в такива ситуации тези кифли ги мятахме от автобуса да си одят пеш, а шамарите преди това бяха истински. До къде се докарахме тц тц тц.
14:37 10.07.2026
101 оня с коня
14:37 10.07.2026
102 Асен
До коментар #70 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Агресори не се толерират.
14:38 10.07.2026
103 Еей, не обиждай
До коментар #30 от "Кобра Кай 🥋":Диканци! Тоя не знам как се озова при нас!
14:39 10.07.2026
104 1616
14:42 10.07.2026
105 рая пеева лице на боклукТВ
До коментар #48 от "Въпроси":господине , тоходните ми канали са правилно райберовани от рязани и сякани карабини
ас като се надрусам ми е все тая кои ме работи в отходния канал и коиФОСТАТА
затова не мога да се стискам в автобуса и ще се изпусна по средата на пешеходната алея
14:45 10.07.2026
106 оня с коня
До коментар #70 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":И АС БИХ ТИ ПОМОГНАЛ ДА ГИ РИТАМЕ И ПОСЛЕ БИЕМЕ ТИЯ ИЗВЪН РЕЙСА
ВИДЯ ЛИ МИСИРКА И ВСЕ МИ СЕ ИСКА ПЪРВОЯ ДА бойДАяде
много са нагли боклуците
14:51 10.07.2026
107 Пейо
14:52 10.07.2026
108 Силиций
Истински интелигент, с благородно потекло и традиция няма да се държи като свадлива махаленска стрина да псува като каруцар и да крещи "виште ли кво ми напарай?"
В интерес на истината заслужаваше съсвсем истинско шамаросване на самозабравилата се кратуна селска.
14:53 10.07.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Атанасова обществото не е разделено
14:58 10.07.2026
111 Ужаст
14:59 10.07.2026
112 Възпитание
15:07 10.07.2026
113 Реалист
До коментар #4 от "хихи":Ако беше с диария щеше да спре веееднага:) без приказки:)
15:15 10.07.2026
114 ТАЯ Е БЕЗПРЕДЕЛНО НАГЛА
Това не е нормал но поведение за жена, пък и дори да е водеща на някакво пошло и скучно предаване по БТВ.
И как грозно лъже, че е водеща на новите. С тоя където се взеха са си лика прилика. А като гледам майка и нищо не ме учудва. Само те разбирам откъде това голо самочувствие!
15:18 10.07.2026