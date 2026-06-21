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Интензивен трафик: Натоварено движение по пътя за Гърция и в двете посоки
  Тема: Войната на пътя

Интензивен трафик: Натоварено движение по пътя за Гърция и в двете посоки

21 Юни, 2026 18:23 444 5

  • гърция-
  • трафик-
  • гкпп кулата-
  • движение-
  • симитли-
  • банско

В неделя е въведено реверсивно движение – две ленти в посока София и една лента, която поема трафика на прибиращите се от граничния пункт „Кулата“, както и една лента за пътуващите от Банско и региона към столицата

Интензивен трафик: Натоварено движение по пътя за Гърция и в двете посоки - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Натоварен трафик и в неделния ден. След вчерашните километрични задръствания посока Гърция и днес движението е интензивно и в двете посоки.

Интензивен трафик на главен път Е-79 в участъка при пътен възел Симитли. В неделя е въведено реверсивно движение – две ленти в посока София и една лента, която поема трафика на прибиращите се от граничния пункт „Кулата“, както и една лента за пътуващите от Банско и региона към столицата.

Към този час трафикът остава интензивен и в едната лента в посока от София към „Кулата“, което показва, че много от нашите сънародници избират да започнат лятната си почивка. Шофьорите трябва да се съобразяват с натовареното движение и в двете посоки.

„Рано сутринта трябва да тръгнем, за да можем да се приберем, иначе има много трафик, особено днес е ужас“, коментират пътуващи.

От АПИ отправят апел към всички шофьори да карат с необходимата скорост, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, както и да се движат съобразно пътната обстановка.

Призоваваме всички шофьори да се въоръжат с търпение.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МПС

    5 0 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    18:23 21.06.2026

  • 2 СССС

    7 1 Отговор
    Питайте Тулупа от Банкя ,къде са парите за пътища и защо АМ Струма не е довършена ???

    Коментиран от #3

    18:27 21.06.2026

  • 3 Докато се

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "СССС":

    гърчите по пътя, пратете благословиите си към Тома Белев и всички зелени влечуги, които спряха строителството на магистралата. Гр

    18:35 21.06.2026

  • 4 Какво ли не

    2 0 Отговор
    правят хората, само и само да не ходят на кафявото бетонни море...

    18:49 21.06.2026

  • 5 Каруцар

    0 0 Отговор
    Каква съобразена скорост!? В Кресненското дефиле средната скорост е под 5 километра. Тапата е в гр. Кресна поради светофара. Да се обадят на китайците за един уикенд докато са почивка да направят един надлез и да се приключи с тая драма.

    18:51 21.06.2026

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