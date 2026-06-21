Интензивен трафик: Натоварено движение по пътя за Гърция и в двете посоки

Натоварен трафик и в неделния ден. След вчерашните километрични задръствания посока Гърция и днес движението е интензивно и в двете посоки.
Интензивен трафик на главен път Е-79 в участъка при пътен възел Симитли. В неделя е въведено реверсивно движение – две ленти в посока София и една лента, която поема трафика на прибиращите се от граничния пункт „Кулата“, както и една лента за пътуващите от Банско и региона към столицата.
Към този час трафикът остава интензивен и в едната лента в посока от София към „Кулата“, което показва, че много от нашите сънародници избират да започнат лятната си почивка. Шофьорите трябва да се съобразяват с натовареното движение и в двете посоки.
„Рано сутринта трябва да тръгнем, за да можем да се приберем, иначе има много трафик, особено днес е ужас“, коментират пътуващи.
От АПИ отправят апел към всички шофьори да карат с необходимата скорост, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, както и да се движат съобразно пътната обстановка.
Призоваваме всички шофьори да се въоръжат с търпение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МПС
18:23 21.06.2026
2 СССС
Коментиран от #3
18:27 21.06.2026
3 Докато се
До коментар #2 от "СССС":гърчите по пътя, пратете благословиите си към Тома Белев и всички зелени влечуги, които спряха строителството на магистралата. Гр
18:35 21.06.2026
4 Какво ли не
18:49 21.06.2026
5 Каруцар
18:51 21.06.2026