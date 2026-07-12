Земеделци блокираха границата с Гърция край Ивайловград заради ограниченията за камиони

Граничният преход „Ивайловград - Кипринос“ на границата с Гърция е затворен за движение заради протест на земеделски производители. Ограничението е въведено след предварително съгласувана протестна акция, за която Община Ивайловград информира на официалната си интернет страница, предава БТА.

Около 9:30 часа тази сутрин протестиращите блокираха пътя с тежка земеделска техника. Основното им искане е да бъде разрешено преминаването през бившия граничен пункт на товарни автомобили с обща допустима маса над 3,5 тона.

Това е втори протест по темата в рамките на последната седмица.

Организаторът на демонстрацията Христо Парасарев, който обработва около 800 декара земя с пшеница, слънчоглед, лен, лозя и други култури, заяви, че настоящото ограничение сериозно затруднява реализацията на земеделската продукция на гръцкия пазар, особено в разгара на жътвената кампания.

По думите му в момента износът към Гърция е затруднен заради ограниченията, въведени съгласно спогодба между двете държави от 2007 г., за които от Агенция „Пътна инфраструктура“ посочват като основание за действащия режим.

„Основното ни искане е Ивайловград най-после реално да стане част от Шенгенското пространство. Настояваме да бъдат премахнати забранителните знаци за движение на камиони с обща допустима маса над 3,5 тона през бившия граничен пункт Ивайловград – Кипринос, за да можем свободно да продаваме земеделската си продукция в съседната ни държава“, заяви Парасарев.

Той обясни, че гръцките складове за изкупуване на продукция се намират само на около 10 минути път, докато транспортирането до складове в България може да отнеме почти цял ден.

Според него използването на по-малки превозни средства до 3,5 тона не е икономически изгодно, тъй като те могат да превозват между 800 килограма и 1,5 тона продукция.

„Предпочитам да загубя 2-3 цента на килограм, отколкото да загубя 5-6 цента и цял ден да пътувам до Любимец или Харманли, за да продам продукцията си“, каза още организаторът на протеста.

Парасарев допълни, че според земеделците след присъединяването на България към Шенген вече няма основание да се запазва ограничението за движение на по-тежки превозни средства през пункта. По думите му е започнала процедура за промяна на статута на граничния преход, която да позволи преминаването и на товарни автомобили.

„Изчерпали сме всички други възможности, които законът предлага“, заяви той и допълни, че през последната година са били внесени няколко подписки по въпроса, но без резултат.

На протеста присъства и земеделският производител Георги Чобанов, който обработва около 2000 декара с пшеница. Той посочи, че транспортните разходи представляват значителна част от общите разходи на производителите, тъй като заради ограниченията се налага продукцията да бъде превозвана до складове в Харманли или Любимец.

По думите му това удължава маршрута с повече от 60 километра и увеличава разходите за земеделците.

Чобанов допълни, че опасенията за евентуално увреждане на пътната инфраструктура от по-тежки автомобили са неоснователни, тъй като земеделската техника и сега ежедневно се движи в района.

Междувременно от Агенция „Пътна инфраструктура“ публикуваха информация, според която при функционирането на граничния пункт „Ивайловград - Кипринос“ е постигната договореност между България и Гърция през него да преминават моторни превозни средства с определени параметри - ширина до 3 метра, полезен товар до 3,5 тона и автобуси с капацитет до 50 пътници.

Заради тези ограничения преди близо 18 години на второкласния път II-59 Ивайловград - Славеево - граница Гърция е поставена съответната пътна сигнализация за движение на превозни средства до 3,5 тона.

Преминаването през граничния пункт ще бъде ограничено до 22:00 часа днес. От Община Ивайловград призоваха гражданите и превозвачите предварително да съобразят маршрутите си с въведеното ограничение.

Организаторите на протеста уточниха, че периодично ще бъдат пропускани преминаващи автомобили.