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Подписваме с Гърция споразумение за център за полицейско и митническо сътрудничество на „Кулата – Промахон"

Подписваме с Гърция споразумение за център за полицейско и митническо сътрудничество на „Кулата – Промахон"

22 Юли, 2026 07:38 998 7

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  • сътрудничество-
  • кулата-промахон

Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов и генерал-лейтенант Димитриос Малиос, началник на гръцката полиция, ще положат подписите си под протокол и съвместна декларация, регламентиращи трансграничното полицейско сътрудничество

Подписваме с Гърция споразумение за център за полицейско и митническо сътрудничество на „Кулата – Промахон" - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Споразумение между правителствата на България и Гърция за изграждане и функциониране на център за полицейско и митническо сътрудничество на граничен преход "Кулата – Промахон", ще подпишат днес министърът на вътрешните работи на България Иван Демерджиев и министърът за защита на гражданите на Гърция Михалис Хрисохоидис, съобщиха от МВР, предават от БТА.

Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов и генерал-лейтенант Димитриос Малиос, началник на гръцката полиция, ще положат подписите си под протокол и съвместна декларация, регламентиращи трансграничното полицейско сътрудничество.

След приключването на срещата са предвидени изявления за медиите в централното фоайе на министерството.

БТА припомня, че преди дни министър Демерждиев и министърът на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич подписаха меморандум за откриване на нов граничен пункт „Калотина 2 – Градина 2".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    3 0 Отговор
    Уважаеми Господин Демерджиев, в послидните дни на предишното управление с лубезното съдействие на Господин Митов, бе създадена частна Гегионална Дирекция Гранична Полиция -Петрич, против всички правила и назначен за Директор не безизвестния Ивайло Стоянов-бебето!!!!

    08:02 22.07.2026

  • 2 Още ли

    4 0 Отговор
    Още бюджетари и още......................Още

    08:11 22.07.2026

  • 3 Бичето

    1 1 Отговор
    Първо разрушете тия бараки и оправете пътя там. Имам карта за таксите и искам като напъна бавареца да съм на Неа Калиакратия за 3 часа

    08:15 22.07.2026

  • 4 Ще има

    1 1 Отговор
    ли подпис ? Не , че нещо , де !

    08:20 22.07.2026

  • 5 бушприт

    0 0 Отговор
    Ще подпишем с Гърция споразумение за "Център за полицейско и митническо сътрудничество" на „Кулата – Промахон".

    08:41 22.07.2026

  • 6 Мда

    0 0 Отговор
    Май е доста опасно Боташко да подписва каквото и да е. Последствията са за нас.

    08:45 22.07.2026

  • 7 хаберих

    0 0 Отговор
    Изпълняващият длъжността "Главен секретар на МВР"- главен комисар Любомир Николов...

    08:58 22.07.2026

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