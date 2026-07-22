Подписваме с Гърция споразумение за център за полицейско и митническо сътрудничество на „Кулата – Промахон"

Споразумение между правителствата на България и Гърция за изграждане и функциониране на център за полицейско и митническо сътрудничество на граничен преход "Кулата – Промахон", ще подпишат днес министърът на вътрешните работи на България Иван Демерджиев и министърът за защита на гражданите на Гърция Михалис Хрисохоидис, съобщиха от МВР, предават от БТА.

Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов и генерал-лейтенант Димитриос Малиос, началник на гръцката полиция, ще положат подписите си под протокол и съвместна декларация, регламентиращи трансграничното полицейско сътрудничество.

След приключването на срещата са предвидени изявления за медиите в централното фоайе на министерството.

БТА припомня, че преди дни министър Демерждиев и министърът на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич подписаха меморандум за откриване на нов граничен пункт „Калотина 2 – Градина 2".