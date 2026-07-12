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Доц. Румен Драганов: Вечеря за двама с вино в Гърция струва 104 евро, в България – 75 евро

Доц. Румен Драганов: Вечеря за двама с вино в Гърция струва 104 евро, в България – 75 евро

12 Юли, 2026 14:10 1 310 69

  • доц. румен драганов-
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  • море-
  • гърция-
  • българия

По думите му на най-високото ниво като дестинации са Осло, Женева и Барселона. „Това са най-скъпите дестинации. Гърция е на 19-то място, а България - на 4-то

Доц. Румен Драганов: Вечеря за двама с вино в Гърция струва 104 евро, в България – 75 евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Гърция вечеря за двама с бутилка вино струва 104 евро, докато за България е посочена цена от 75 евро. Това каза в предаването „Тази неделя“ по бТВ доц. Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценка в туризма.

По думите му на най-високото ниво като дестинации са Осло, Женева и Барселона. „Това са най-скъпите дестинации. Гърция е на 19-то място, а България - на 4-то. Ако искаме да проверим статистиката на британските пощи – Post Office, които следят колко струва престоят в различните държави, там има 12 показателя. Всеки може да ги отвори и да ги види. Ако напише „Post Office Travel Barometer“, ще намери цялата класация“, обясни Драганов.

„Англичаните си правят сметката. Когато сте на пазар, например германския, и разглеждате рекламите за пътувания, Гърция навсякъде е по-скъпа от България, Турция е по-евтина от България, а най-евтини са Тунис и Египет“, коментира той.

Според него, ако трябва да сравняваме България и Гърция, всеки може да погледне националната статистика и да види, че миналата година около 1,6 милиона българи са пътували до Гърция. От тях около 400 хиляди са отишли на работа. „А в България имаме 27 милиона пътувания. През лятото, което е най-натовареният сезон, са около 5,7 милиона пътувания по морето“.

„Няма как да кажем: „Виждате ли, българите масово пътуват в Гърция.“ Гърция има значим дял по отношение на пътуванията в чужбина, но по никакъв начин не можем да кажем, че българите са се насочили основно натам. Аз в момента обикалям цялата страна и е пълно. Пътищата са пълни. Бях в няколко пещери, ресторантите почти навсякъде са пълни“, посочи Драганов.

По думите му заведенията, хотелите и къщите за гости, които работят добре по морето, се отличават именно с гостоприемството си. „Там, където нещата вървят, имаме средно над 68% повтаряемост на туристите“.

„Аз знам имената на семействата и децата на хората, при които ходя. Те също ме познават много добре. В Приморско знаят къде ходя и навсякъде, където отида, знаят при кого отсядам. Така че голяма част от българите и хората, които ги посрещат, вече се познават. И това не е само през лятото, а и за Нова година и другите празници. Поддържат контакт, знаят си рождените дни, знаят дори рождения ден на кучето“, коментира той.

Според Драганов тези, които не могат да правят това, и в Гърция, и в България, са наказани по един начин - нямат туристи. Няма кой да отиде при тях.

„Има хора, които са с първа жена, после с втора, вече в седми брак, второто дете от третия брак управлява хотела. Излиза такъв човек пред камерата и казва: „Никой не иска да работи.“ А той не може да се снима нито с турист, нито със служител. Няма готвач. Казвам му: „Вземи готвача от миналата година.“ „Не мога да го гледам.“ „Добре, вземи този от по-миналата.“ „С него не си говоря“, коментира Драганов.

По думите му тези хора просто не умеят. „И това не е само в България – така е по целия свят. Който не умее, няма място в туризма. А тези, които са гостоприемни и умеят, ги виждаме навсякъде“.

„Ние имаме огромен скок по отношение на качеството. Вече сме 2026 година. Много от младите хора, които след 2004–2008 година заминаха в чужбина, завършиха престижни училища, работиха там, управляваха ресторанти и хотели, вече се върнаха в България. Тях няма как да ги учим как се усмихваш и как се обслужват клиенти. Това вече е много високо ниво“, посочи той.

Драганов коментира случая, в който български туристи бяха нападнати от сервитьори в Гърция след спорна сметка.

„Аз разглеждам този случай и си представям, че става въпрос за английски туристи. Те веднага ще се обърнат към организатора на пътуването, ако той е техен, или към юристите си във Великобритания. Юристът ще заведе дело въз основа на доказателствения материал, а съдът ще прецени кой каква отговорност носи за случилото се“, посочи той.

„Англичаните, за това, което виждаме, няма да се съгласят на обезщетение под 10 хиляди евро. Така че тук става въпрос за сериозна щета - сънливост, загуба на работоспособност. Обикновено англичаните казват: „Аз съм отишъл да си почина, а сега цяла година не мога да работя. Вие трябва да ми платите обезщетение“, обясни Драганов.

Според него нашите сънародници трябва да направят това, което се прави по целия свят. „И българите, както и всички останали, трябва да разберат, че всеки спор се решава в съда. Той не се решава с бой на място, не се решава с телефонни обаждания и не се решава с клипчета във Facebook. Решава се в съда и с влязло в сила съдебно решение“.

„Съдът изисква документация – клиповете, с които разполагат, свидетели, записи от камери, имена, точно описание на случилото се. Когато става въпрос за нещо в България, се изискват записите от камерите в съответното заведение, имената на служителите, проверява се дали хората, които работят там, са назначени по правилния ред, кои са собствениците и кои са управителите“, посочи Драганов.

По думите му пострадалите туристи трябва да се обърнат към юрист, да претендират обезщетение, да посочат какви са претърпените от тях щети, да представят доказателствата, с които разполагат, и да се явят пред съответния съд, на чиято територия се намира заведението. Именно той е компетентен да реши какво се е случило.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Овчар

    76 4 Отговор
    Кой е този сопол и кой го направи професор..?

    Коментиран от #27, #34, #52

    14:13 12.07.2026

  • 3 Драганов,

    98 0 Отговор
    Ай не на мене тия. Сравняваш кон с кокошка. В Гърция всичко е вкусно и прясно, а в България 90% са полуфабрикати от МЕТРО! За едно и също нещо в България цените са по две на гръцките!

    Коментиран от #4

    14:13 12.07.2026

  • 4 а и всички

    18 7 Отговор

    До коментар #3 от "Драганов,":

    мразят и завиждат за щяло и нещяло без да са прочели една книга в живота си..

    Коментиран от #54

    14:15 12.07.2026

  • 5 мина тая мантра тоя казал оня рекъл

    67 0 Отговор
    тоя що лъже бе?

    какво сме му направили че така да лъже?

    всеки вече е ходил в гърция и знае цените

    Коментиран от #8

    14:15 12.07.2026

  • 6 Луд

    45 0 Отговор
    В Бангладеж 7,50 .
    Между другото вчера вечеряхме в Германия за двама, салата, пържени картофи ,основно с месо един десерт с 2 бири и 1 вода. 45,50

    14:16 12.07.2026

  • 7 Абе лешпер не разбра ли

    56 2 Отговор
    Че и безплатно да е нема да ида на почивка в бегето където и да е когато и да е

    14:16 12.07.2026

  • 8 лъже

    32 0 Отговор

    До коментар #5 от "мина тая мантра тоя казал оня рекъл":

    ЗА ПАРИ!!!!!!!!

    14:16 12.07.2026

  • 9 Да де, ама в

    56 0 Отговор
    Гърция можеш половината храна, която си поръчал да си я занесеш у дома понеже порциите са огромни, а тук трябва да си поръчаш допълнително за да ти стигне...

    Коментиран от #12

    14:17 12.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Парпърляк

    47 2 Отговор
    И така да е, пак предпочитам Гърция

    14:20 12.07.2026

  • 12 а и всичко

    35 1 Отговор

    До коментар #9 от "Да де, ама в":

    е най долно качество в бегето...

    14:20 12.07.2026

  • 13 Давид

    44 0 Отговор
    Ако бе верно нямаше да пускате тази статия . ДС се изложи , време е да си ходите .

    14:20 12.07.2026

  • 14 Другарят

    32 1 Отговор
    от ДС и с пари от въздуха , тръгнал да прави сравнения , представи си ?

    14:24 12.07.2026

  • 15 непистоплътен

    39 1 Отговор
    румен драганов е агент на ДС с псевдоним ВЛАДИМИР!
    Собственоръчно е подготвял агентурни сведения за неудобните си колеги и познати. Това вероятно му е помогнало да се добере до поста заместник-министър на търговията и туризма.
    Името на Драганов изскочи и сред сътрудниците на комунистическите тоталитарни служби на важни за държавата компании. Той е сред доносниците, внедрени в контролните органи на редица външнотърговски дружества като „Химимпорт”, авиокомпания „Балкан”, „Машиноекспорт, „Кремиковци”, „Стомана”, „Булгарлизинг” и други.

    14:24 12.07.2026

  • 16 Механик

    36 0 Отговор
    Не мога да разбера тоя защо така яко се напъва. Какво иска да докаже?
    Ами хубаво. Щом добрите ресторантьори имат гости, добре. Какво си се напънал като костилка на анус?? Защо смяташ, че твоето единствено мнение е по-достойно за уважение от мнението на болшинството?
    Но най ме кефи ето тази мисъл "„Това са най-скъпите дестинации. Гърция е на 19-то място, а България - на 4-то." и всичко това докато твърди, че в тук е по-евтино от колкото Гърция. Явно не другарува с горния етаж на тялото си.

    14:25 12.07.2026

  • 17 Ял на

    26 0 Отговор
    вестници и мушама , голям разбирач, бе !

    14:25 12.07.2026

  • 18 Дзак

    12 0 Отговор
    Следващия път ще опитаме супа!

    14:26 12.07.2026

  • 19 Егати тъпото изказване!

    31 0 Отговор
    Като да кажеш - кола в България струва 10 хил., а в Гърция - 15 - ама каква марка, на колко години… сравняваме кон с кокошка!

    14:27 12.07.2026

  • 20 презирам туризма - проституция е

    21 0 Отговор
    Качеството? Краве масло от мас? Няма ги доброто брашно и родните домати с вкус?

    14:29 12.07.2026

  • 21 На истинските гръцки курорти Крит,

    3 14 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Закинтос ... със 100€ гладни ще останете .
    Тва все едно да питаш колко струва един автомобил в БГ и колко в ГР.

    14:30 12.07.2026

  • 22 Ъъъ

    33 2 Отговор
    А какво предлагаме на тези, които са имали глупостта да изберат българското? Какво предлагаме? Хотел до хотела без място за паркиране, отвртюрстотелна храна, ужасно обслужване и безобразна скъпотия навсякъде.... Ма моля ви... Дори да има разлика в цената на вечерята от €30, каквато няма, но както и да е, не всичко е пари......Този господин дали знае, че от летището в Бургас до Слънчев бряг, таксито ти иска €80? Дали знае?

    Коментиран от #37

    14:30 12.07.2026

  • 23 ШЕКСПИР

    28 2 Отговор
    Хората отиват в Гърция заради чистото море и многото плажове ,а не да се тъпчат с храна !!! А храната е по -евтина и качествена в магазините и заведенията в Гърция !!!

    14:34 12.07.2026

  • 24 Ние имахме резервация един уйкенд

    4 3 Отговор
    И после искахме да останем още един ден защото нямаме повече време на работа сме но за един ден не можело. И си тръгнахме малко разочаровани. На есен може да отидем до Гърция за един уйкенд но може и тука ще видим.

    14:34 12.07.2026

  • 25 Ние имахме резервация един уйкенд

    3 3 Отговор
    И после искахме да останем още един ден защото нямаме повече време на работа сме но за един ден не можело. И си тръгнахме малко разочаровани. На есен може да отидем до Гърция за един уйкенд но може и тука ще видим.

    14:37 12.07.2026

  • 26 Нищо в България не върви

    16 0 Отговор
    Заради проклетите пари. Ето например Оператора ми променя плана в своя полза без предизвестие без причина. Просто ме уведомява че ми сменя плана все едно аз съм някаква кукла.

    14:40 12.07.2026

  • 27 5,7 милиона пътувания по морето !

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Ако се возят средно по 3 човека в автомобил прави почти 17 млн. Значи всички сме ходили по 3 пъти на море , без местните , които са на Пампорово.
    Че не е лошо . Дай още милярди на заем !

    14:41 12.07.2026

  • 28 То пък минуса веднага цъфна бе

    0 0 Отговор
    Ако може да каже защо слага минус на .

    14:43 12.07.2026

  • 29 Един друг

    22 3 Отговор
    Професоре, отиди събота сутринта на пътните такси на Промахон и започни да обясняваш на хилядите джипове от Своге /започват със СВ/ и Сатовча /започват със СА/, че в България е по-евтино от Гърция, че ми е писнало от тях. Кажи им още, че на българските плажове има безплатен паркинг точно до морето, кажи им, че на черноморието като платиш 10 евро на плажа, ще получиш 2 кафета с вода и повече никой не ти търси сметка какво правиш.
    Заповядай, ще те чакаме.

    14:45 12.07.2026

  • 30 лама Кифла

    9 2 Отговор
    тва е един кожодер....аз мъжо и двете чавета закусваме, обядваме и вечеряме плюс квартира колко прай.......да не съм подвижна банка я..........при тия цени за четери таратора по 8 евро-32 ще работя цял ден бре бесрамнико

    Коментиран от #39

    14:48 12.07.2026

  • 31 Този е

    15 2 Отговор
    голям мушмурок. Само той си вярва на глупостите.

    14:50 12.07.2026

  • 32 Юрий

    17 4 Отговор
    Черноморието празно, отвсякъде, на този в главата ми само, хляб, вино и манджа!
    Не разбра ли, че за толкова години София, югозападна България и все повече от нормалните хора, почиват в Гърция!?
    Виж водата, храната, обслужване, цената и
    най-вече спокойствието! На Лайноморието, българското, никога!

    14:50 12.07.2026

  • 33 Нищо в България не върви

    8 0 Отговор
    Заради проклетите пари. Ето например Оператора ми променя плана в своя полза без предизвестие без причина. Просто ме уведомява че ми сменя плана все едно аз съм някаква кукла.

    Коментиран от #43

    14:53 12.07.2026

  • 34 Свинаров

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Обикновен агент на Държавна сигурност от комунизма. Агент Владимир е Румен Драганов в сферата на туризъма. Бил е изпратен доносник в Лондон като шеф на Болкан Холидейз няколко години.По образование инженер и женен за реститутка милионерка.Бил е последния председател на Комитета по туризъм преди СДС да го махне през 1997. Наше момче както се вика и този Институт си е негова частна фирма разбира се.

    14:53 12.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Неразбирам

    6 0 Отговор
    Миналата година в Гърция гръцка салата като за двама 8€ патронче Узо 200 грама 7-9€ лаврак 300-400 гр 15€ ,виното в бутилка 25-35€ десерт подарък но в градски ресторанти не в супер курорт

    Коментиран от #47

    14:57 12.07.2026

  • 37 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 14 Отговор

    До коментар #22 от "Ъъъ":

    Ами то и на френската Ривиера и в Монако е хотел до хотел и няма къде да паркираш ама никой не се е оплакал.Българите са свикнали да ходят на море по някакви села , да си мъкнат един багажник храна и да спят по някакви квартири където даже не им сменят хавлиите и чаршафите.Затова и в Гърция им харесва.

    Коментиран от #41, #46

    14:58 12.07.2026

  • 38 Турист

    16 0 Отговор
    Не ми е важно кво казват английските пощи.Знам,че паркирането в Китен пред хотела ми е 20€.На плажа10€,пред ресторанта 10-20€.В Гърция -0(нула)€ !

    Коментиран от #45

    15:00 12.07.2026

  • 39 Ама

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "лама Кифла":

    Тъй кат та чета не си за море ,а за някой вир до село

    15:00 12.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Кажи честно

    6 0 Отговор

    До коментар #37 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Почивал ли си в Гърция? Знам отговора.

    Коментиран от #56

    15:01 12.07.2026

  • 42 Ко речи?

    5 1 Отговор
    А какво точно включва вечерята и какво е виното? За тази цена в Гърция вероятно черен хайвер, а в България брускети.

    15:01 12.07.2026

  • 43 Абе що не кажеш,

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Нищо в България не върви":

    с колко ти промени плана или дали планът ти беше за година или две. Операторът най-малко ти е повишил цените, пък ако не ти харесва имаш избор, смени го. На Мая Манолова глупостите. Тръгнала с операторите да се заяжда.

    15:02 12.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Даа

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Турист":

    На Позитано в Италия паркинга до морето ми беше 8€ на час ако искаш за 2€ на 3-4 км и няма дневни пакети

    Коментиран от #49

    15:04 12.07.2026

  • 46 Ко речи?

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Манджа в Гърция не мъкна и не готвя, защото това не е почивка. Който иска - да се мазохистира. И не плащам скъпо и прескъпо.

    15:04 12.07.2026

  • 47 Няма разлика

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Неразбирам":

    с тази година.

    15:05 12.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ко речи?

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Даа":

    То пък един плаж баш на Позитано.

    Коментиран от #59

    15:05 12.07.2026

  • 50 Тома

    5 1 Отговор
    Щом е така защо в Гърция е пълно с туристи а в България ги няма

    15:06 12.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Знаещ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Пръв съветник на всички министри през последните 30 години и определено добър играч.

    15:08 12.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Не, то е ясно

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "а и всички":

    Гладна кокошка просо сънува. Точно след 2-3 години ако не намалят на 1\3 цените няма да остане ни български, ни чуждестранен турист по българското черноморие. А ако не разкарат пишман министъра на туризма може и по-рано да стане.

    15:11 12.07.2026

  • 55 Мунчо

    0 0 Отговор
    Великите и празни админчовци, кой ви хлопа, че не виждате, какво се пише? Истината! Админчовци, вас ли обидих? Ще понесе те ли една звучна, българска и истинска справедливост? Мунчовци, велики
    , нямам отношение по темата:Тя е изчерпана, всеки може да почива, дека душа и кисията сакат! Излишни и ненужни сте!

    15:12 12.07.2026

  • 56 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Кажи честно":

    Да .Ходил съм в Гърция и не ми харесва.Имах чувството че съм в Мичурин през 80-те.Според мен 90% от българите нощуват в квартири и къщи за гости в Гърция а аз искам хотел , камериерки и чисти хавлии.

    15:13 12.07.2026

  • 57 Мунчо

    1 0 Отговор
    Великите и празни админчовци, кой ви хлопа, че не виждате, какво се пише? Истината! Админчовци, вас ли обидих? Ще понесе те ли една звучна, българска и истинска справедливост? Мунчовци, велики
    , нямам отношение по темата:Тя е изчерпана, всеки може да почива, дека душа и кисията сакат! Излишни и ненужни сте!
    Само гледам по телевизията турнира за мъже и жени
    плажен волейбол, туристи, ЙОК!!!

    15:15 12.07.2026

  • 58 Грифон

    1 0 Отговор
    Професор ли се води или Доцент този Търтей

    15:16 12.07.2026

  • 59 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Ко речи?":

    Ами не за всички плажът е най важното на почивката.

    15:17 12.07.2026

  • 60 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    В Ница плажа е само камъни а е световно признат курорт.

    15:18 12.07.2026

  • 61 ужас

    1 0 Отговор
    Тоя ходил ли е в Гърция или брат му слушал какво са си говорили двама души за курорта в Гърция.

    Коментиран от #63

    15:19 12.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "ужас":

    Кой "курорт" в Гърция?Керамоти е село,а не курорт.

    15:21 12.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Лена

    0 0 Отговор
    До 56,
    На 27 етаж на Дружба има всичко от което се нуждаеш, камериерки, чисти кърпи силна храна, без ток и вода!
    В Гърция хотели над три етажа, няма!
    Същото, като в Мичурин!

    15:22 12.07.2026

  • 66 Фори

    1 0 Отговор
    До 56,
    Само да попитам, набори ли сме, 46,май!
    Пазя светли и скъпи спомени от Мичурин,
    през 1980 година! Царевицата беше, 0,20 лв

    15:27 12.07.2026

  • 67 София

    2 0 Отговор
    Той сигурно е първи на опашката за Гърция, сигурно и къща си има на първа линия ама за пред камерите лъжи па мажи...хахаха

    15:27 12.07.2026

  • 68 Всяко Нещо !

    0 0 Отговор
    Зависи !

    Къде !

    И какво !

    15:27 12.07.2026

  • 69 Един Жанет

    0 0 Отговор
    Гърция изплаща 100-тен дълг, докато България не, но въпреки това е непоносимо скъпо.

    15:27 12.07.2026

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