Доц. Румен Драганов: Вечеря за двама с вино в Гърция струва 104 евро, в България – 75 евро

В Гърция вечеря за двама с бутилка вино струва 104 евро, докато за България е посочена цена от 75 евро. Това каза в предаването „Тази неделя“ по бТВ доц. Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценка в туризма.
По думите му на най-високото ниво като дестинации са Осло, Женева и Барселона. „Това са най-скъпите дестинации. Гърция е на 19-то място, а България - на 4-то. Ако искаме да проверим статистиката на британските пощи – Post Office, които следят колко струва престоят в различните държави, там има 12 показателя. Всеки може да ги отвори и да ги види. Ако напише „Post Office Travel Barometer“, ще намери цялата класация“, обясни Драганов.
„Англичаните си правят сметката. Когато сте на пазар, например германския, и разглеждате рекламите за пътувания, Гърция навсякъде е по-скъпа от България, Турция е по-евтина от България, а най-евтини са Тунис и Египет“, коментира той.
Според него, ако трябва да сравняваме България и Гърция, всеки може да погледне националната статистика и да види, че миналата година около 1,6 милиона българи са пътували до Гърция. От тях около 400 хиляди са отишли на работа. „А в България имаме 27 милиона пътувания. През лятото, което е най-натовареният сезон, са около 5,7 милиона пътувания по морето“.
„Няма как да кажем: „Виждате ли, българите масово пътуват в Гърция.“ Гърция има значим дял по отношение на пътуванията в чужбина, но по никакъв начин не можем да кажем, че българите са се насочили основно натам. Аз в момента обикалям цялата страна и е пълно. Пътищата са пълни. Бях в няколко пещери, ресторантите почти навсякъде са пълни“, посочи Драганов.
По думите му заведенията, хотелите и къщите за гости, които работят добре по морето, се отличават именно с гостоприемството си. „Там, където нещата вървят, имаме средно над 68% повтаряемост на туристите“.
„Аз знам имената на семействата и децата на хората, при които ходя. Те също ме познават много добре. В Приморско знаят къде ходя и навсякъде, където отида, знаят при кого отсядам. Така че голяма част от българите и хората, които ги посрещат, вече се познават. И това не е само през лятото, а и за Нова година и другите празници. Поддържат контакт, знаят си рождените дни, знаят дори рождения ден на кучето“, коментира той.
Според Драганов тези, които не могат да правят това, и в Гърция, и в България, са наказани по един начин - нямат туристи. Няма кой да отиде при тях.
„Има хора, които са с първа жена, после с втора, вече в седми брак, второто дете от третия брак управлява хотела. Излиза такъв човек пред камерата и казва: „Никой не иска да работи.“ А той не може да се снима нито с турист, нито със служител. Няма готвач. Казвам му: „Вземи готвача от миналата година.“ „Не мога да го гледам.“ „Добре, вземи този от по-миналата.“ „С него не си говоря“, коментира Драганов.
По думите му тези хора просто не умеят. „И това не е само в България – така е по целия свят. Който не умее, няма място в туризма. А тези, които са гостоприемни и умеят, ги виждаме навсякъде“.
„Ние имаме огромен скок по отношение на качеството. Вече сме 2026 година. Много от младите хора, които след 2004–2008 година заминаха в чужбина, завършиха престижни училища, работиха там, управляваха ресторанти и хотели, вече се върнаха в България. Тях няма как да ги учим как се усмихваш и как се обслужват клиенти. Това вече е много високо ниво“, посочи той.
Драганов коментира случая, в който български туристи бяха нападнати от сервитьори в Гърция след спорна сметка.
„Аз разглеждам този случай и си представям, че става въпрос за английски туристи. Те веднага ще се обърнат към организатора на пътуването, ако той е техен, или към юристите си във Великобритания. Юристът ще заведе дело въз основа на доказателствения материал, а съдът ще прецени кой каква отговорност носи за случилото се“, посочи той.
„Англичаните, за това, което виждаме, няма да се съгласят на обезщетение под 10 хиляди евро. Така че тук става въпрос за сериозна щета - сънливост, загуба на работоспособност. Обикновено англичаните казват: „Аз съм отишъл да си почина, а сега цяла година не мога да работя. Вие трябва да ми платите обезщетение“, обясни Драганов.
Според него нашите сънародници трябва да направят това, което се прави по целия свят. „И българите, както и всички останали, трябва да разберат, че всеки спор се решава в съда. Той не се решава с бой на място, не се решава с телефонни обаждания и не се решава с клипчета във Facebook. Решава се в съда и с влязло в сила съдебно решение“.
„Съдът изисква документация – клиповете, с които разполагат, свидетели, записи от камери, имена, точно описание на случилото се. Когато става въпрос за нещо в България, се изискват записите от камерите в съответното заведение, имената на служителите, проверява се дали хората, които работят там, са назначени по правилния ред, кои са собствениците и кои са управителите“, посочи Драганов.
По думите му пострадалите туристи трябва да се обърнат към юрист, да претендират обезщетение, да посочат какви са претърпените от тях щети, да представят доказателствата, с които разполагат, и да се явят пред съответния съд, на чиято територия се намира заведението. Именно той е компетентен да реши какво се е случило.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Овчар
Коментиран от #27, #34, #52
14:13 12.07.2026
3 Драганов,
Коментиран от #4
14:13 12.07.2026
4 а и всички
До коментар #3 от "Драганов,":мразят и завиждат за щяло и нещяло без да са прочели една книга в живота си..
Коментиран от #54
14:15 12.07.2026
5 мина тая мантра тоя казал оня рекъл
какво сме му направили че така да лъже?
всеки вече е ходил в гърция и знае цените
Коментиран от #8
14:15 12.07.2026
6 Луд
Между другото вчера вечеряхме в Германия за двама, салата, пържени картофи ,основно с месо един десерт с 2 бири и 1 вода. 45,50
14:16 12.07.2026
7 Абе лешпер не разбра ли
14:16 12.07.2026
8 лъже
До коментар #5 от "мина тая мантра тоя казал оня рекъл":ЗА ПАРИ!!!!!!!!
14:16 12.07.2026
9 Да де, ама в
Коментиран от #12
14:17 12.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Парпърляк
14:20 12.07.2026
12 а и всичко
До коментар #9 от "Да де, ама в":е най долно качество в бегето...
14:20 12.07.2026
13 Давид
14:20 12.07.2026
14 Другарят
14:24 12.07.2026
15 непистоплътен
Собственоръчно е подготвял агентурни сведения за неудобните си колеги и познати. Това вероятно му е помогнало да се добере до поста заместник-министър на търговията и туризма.
Името на Драганов изскочи и сред сътрудниците на комунистическите тоталитарни служби на важни за държавата компании. Той е сред доносниците, внедрени в контролните органи на редица външнотърговски дружества като „Химимпорт”, авиокомпания „Балкан”, „Машиноекспорт, „Кремиковци”, „Стомана”, „Булгарлизинг” и други.
14:24 12.07.2026
16 Механик
Ами хубаво. Щом добрите ресторантьори имат гости, добре. Какво си се напънал като костилка на анус?? Защо смяташ, че твоето единствено мнение е по-достойно за уважение от мнението на болшинството?
Но най ме кефи ето тази мисъл "„Това са най-скъпите дестинации. Гърция е на 19-то място, а България - на 4-то." и всичко това докато твърди, че в тук е по-евтино от колкото Гърция. Явно не другарува с горния етаж на тялото си.
14:25 12.07.2026
17 Ял на
14:25 12.07.2026
18 Дзак
14:26 12.07.2026
19 Егати тъпото изказване!
14:27 12.07.2026
20 презирам туризма - проституция е
14:29 12.07.2026
21 На истинските гръцки курорти Крит,
До коментар #1 от "оня с коня":Закинтос ... със 100€ гладни ще останете .
Тва все едно да питаш колко струва един автомобил в БГ и колко в ГР.
14:30 12.07.2026
22 Ъъъ
Коментиран от #37
14:30 12.07.2026
23 ШЕКСПИР
14:34 12.07.2026
24 Ние имахме резервация един уйкенд
14:34 12.07.2026
25 Ние имахме резервация един уйкенд
14:37 12.07.2026
26 Нищо в България не върви
14:40 12.07.2026
27 5,7 милиона пътувания по морето !
До коментар #2 от "Овчар":Ако се возят средно по 3 човека в автомобил прави почти 17 млн. Значи всички сме ходили по 3 пъти на море , без местните , които са на Пампорово.
Че не е лошо . Дай още милярди на заем !
14:41 12.07.2026
28 То пък минуса веднага цъфна бе
14:43 12.07.2026
29 Един друг
Заповядай, ще те чакаме.
14:45 12.07.2026
30 лама Кифла
Коментиран от #39
14:48 12.07.2026
31 Този е
14:50 12.07.2026
32 Юрий
Не разбра ли, че за толкова години София, югозападна България и все повече от нормалните хора, почиват в Гърция!?
Виж водата, храната, обслужване, цената и
най-вече спокойствието! На Лайноморието, българското, никога!
14:50 12.07.2026
33 Нищо в България не върви
Коментиран от #43
14:53 12.07.2026
34 Свинаров
До коментар #2 от "Овчар":Обикновен агент на Държавна сигурност от комунизма. Агент Владимир е Румен Драганов в сферата на туризъма. Бил е изпратен доносник в Лондон като шеф на Болкан Холидейз няколко години.По образование инженер и женен за реститутка милионерка.Бил е последния председател на Комитета по туризъм преди СДС да го махне през 1997. Наше момче както се вика и този Институт си е негова частна фирма разбира се.
14:53 12.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Неразбирам
Коментиран от #47
14:57 12.07.2026
37 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #22 от "Ъъъ":Ами то и на френската Ривиера и в Монако е хотел до хотел и няма къде да паркираш ама никой не се е оплакал.Българите са свикнали да ходят на море по някакви села , да си мъкнат един багажник храна и да спят по някакви квартири където даже не им сменят хавлиите и чаршафите.Затова и в Гърция им харесва.
Коментиран от #41, #46
14:58 12.07.2026
38 Турист
Коментиран от #45
15:00 12.07.2026
39 Ама
До коментар #30 от "лама Кифла":Тъй кат та чета не си за море ,а за някой вир до село
15:00 12.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Кажи честно
До коментар #37 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Почивал ли си в Гърция? Знам отговора.
Коментиран от #56
15:01 12.07.2026
42 Ко речи?
15:01 12.07.2026
43 Абе що не кажеш,
До коментар #33 от "Нищо в България не върви":с колко ти промени плана или дали планът ти беше за година или две. Операторът най-малко ти е повишил цените, пък ако не ти харесва имаш избор, смени го. На Мая Манолова глупостите. Тръгнала с операторите да се заяжда.
15:02 12.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Даа
До коментар #38 от "Турист":На Позитано в Италия паркинга до морето ми беше 8€ на час ако искаш за 2€ на 3-4 км и няма дневни пакети
Коментиран от #49
15:04 12.07.2026
46 Ко речи?
До коментар #37 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Манджа в Гърция не мъкна и не готвя, защото това не е почивка. Който иска - да се мазохистира. И не плащам скъпо и прескъпо.
15:04 12.07.2026
47 Няма разлика
До коментар #36 от "Неразбирам":с тази година.
15:05 12.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Ко речи?
До коментар #45 от "Даа":То пък един плаж баш на Позитано.
Коментиран от #59
15:05 12.07.2026
50 Тома
15:06 12.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Знаещ
До коментар #2 от "Овчар":Пръв съветник на всички министри през последните 30 години и определено добър играч.
15:08 12.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Не, то е ясно
До коментар #4 от "а и всички":Гладна кокошка просо сънува. Точно след 2-3 години ако не намалят на 1\3 цените няма да остане ни български, ни чуждестранен турист по българското черноморие. А ако не разкарат пишман министъра на туризма може и по-рано да стане.
15:11 12.07.2026
55 Мунчо
, нямам отношение по темата:Тя е изчерпана, всеки може да почива, дека душа и кисията сакат! Излишни и ненужни сте!
15:12 12.07.2026
56 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #41 от "Кажи честно":Да .Ходил съм в Гърция и не ми харесва.Имах чувството че съм в Мичурин през 80-те.Според мен 90% от българите нощуват в квартири и къщи за гости в Гърция а аз искам хотел , камериерки и чисти хавлии.
15:13 12.07.2026
57 Мунчо
, нямам отношение по темата:Тя е изчерпана, всеки може да почива, дека душа и кисията сакат! Излишни и ненужни сте!
Само гледам по телевизията турнира за мъже и жени
плажен волейбол, туристи, ЙОК!!!
15:15 12.07.2026
58 Грифон
15:16 12.07.2026
59 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #49 от "Ко речи?":Ами не за всички плажът е най важното на почивката.
15:17 12.07.2026
60 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
15:18 12.07.2026
61 ужас
Коментиран от #63
15:19 12.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Анонимен
До коментар #61 от "ужас":Кой "курорт" в Гърция?Керамоти е село,а не курорт.
15:21 12.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Лена
На 27 етаж на Дружба има всичко от което се нуждаеш, камериерки, чисти кърпи силна храна, без ток и вода!
В Гърция хотели над три етажа, няма!
Същото, като в Мичурин!
15:22 12.07.2026
66 Фори
Само да попитам, набори ли сме, 46,май!
Пазя светли и скъпи спомени от Мичурин,
през 1980 година! Царевицата беше, 0,20 лв
15:27 12.07.2026
67 София
15:27 12.07.2026
68 Всяко Нещо !
Къде !
И какво !
15:27 12.07.2026
69 Един Жанет
15:27 12.07.2026