Доц. Румен Драганов: Вечеря за двама с вино в Гърция струва 104 евро, в България – 75 евро

В Гърция вечеря за двама с бутилка вино струва 104 евро, докато за България е посочена цена от 75 евро. Това каза в предаването „Тази неделя“ по бТВ доц. Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценка в туризма.

По думите му на най-високото ниво като дестинации са Осло, Женева и Барселона. „Това са най-скъпите дестинации. Гърция е на 19-то място, а България - на 4-то. Ако искаме да проверим статистиката на британските пощи – Post Office, които следят колко струва престоят в различните държави, там има 12 показателя. Всеки може да ги отвори и да ги види. Ако напише „Post Office Travel Barometer“, ще намери цялата класация“, обясни Драганов.

„Англичаните си правят сметката. Когато сте на пазар, например германския, и разглеждате рекламите за пътувания, Гърция навсякъде е по-скъпа от България, Турция е по-евтина от България, а най-евтини са Тунис и Египет“, коментира той.

Според него, ако трябва да сравняваме България и Гърция, всеки може да погледне националната статистика и да види, че миналата година около 1,6 милиона българи са пътували до Гърция. От тях около 400 хиляди са отишли на работа. „А в България имаме 27 милиона пътувания. През лятото, което е най-натовареният сезон, са около 5,7 милиона пътувания по морето“.

„Няма как да кажем: „Виждате ли, българите масово пътуват в Гърция.“ Гърция има значим дял по отношение на пътуванията в чужбина, но по никакъв начин не можем да кажем, че българите са се насочили основно натам. Аз в момента обикалям цялата страна и е пълно. Пътищата са пълни. Бях в няколко пещери, ресторантите почти навсякъде са пълни“, посочи Драганов.

По думите му заведенията, хотелите и къщите за гости, които работят добре по морето, се отличават именно с гостоприемството си. „Там, където нещата вървят, имаме средно над 68% повтаряемост на туристите“.

„Аз знам имената на семействата и децата на хората, при които ходя. Те също ме познават много добре. В Приморско знаят къде ходя и навсякъде, където отида, знаят при кого отсядам. Така че голяма част от българите и хората, които ги посрещат, вече се познават. И това не е само през лятото, а и за Нова година и другите празници. Поддържат контакт, знаят си рождените дни, знаят дори рождения ден на кучето“, коментира той.

Според Драганов тези, които не могат да правят това, и в Гърция, и в България, са наказани по един начин - нямат туристи. Няма кой да отиде при тях.

„Има хора, които са с първа жена, после с втора, вече в седми брак, второто дете от третия брак управлява хотела. Излиза такъв човек пред камерата и казва: „Никой не иска да работи.“ А той не може да се снима нито с турист, нито със служител. Няма готвач. Казвам му: „Вземи готвача от миналата година.“ „Не мога да го гледам.“ „Добре, вземи този от по-миналата.“ „С него не си говоря“, коментира Драганов.

По думите му тези хора просто не умеят. „И това не е само в България – така е по целия свят. Който не умее, няма място в туризма. А тези, които са гостоприемни и умеят, ги виждаме навсякъде“.

„Ние имаме огромен скок по отношение на качеството. Вече сме 2026 година. Много от младите хора, които след 2004–2008 година заминаха в чужбина, завършиха престижни училища, работиха там, управляваха ресторанти и хотели, вече се върнаха в България. Тях няма как да ги учим как се усмихваш и как се обслужват клиенти. Това вече е много високо ниво“, посочи той.

Драганов коментира случая, в който български туристи бяха нападнати от сервитьори в Гърция след спорна сметка.

„Аз разглеждам този случай и си представям, че става въпрос за английски туристи. Те веднага ще се обърнат към организатора на пътуването, ако той е техен, или към юристите си във Великобритания. Юристът ще заведе дело въз основа на доказателствения материал, а съдът ще прецени кой каква отговорност носи за случилото се“, посочи той.

„Англичаните, за това, което виждаме, няма да се съгласят на обезщетение под 10 хиляди евро. Така че тук става въпрос за сериозна щета - сънливост, загуба на работоспособност. Обикновено англичаните казват: „Аз съм отишъл да си почина, а сега цяла година не мога да работя. Вие трябва да ми платите обезщетение“, обясни Драганов.

Според него нашите сънародници трябва да направят това, което се прави по целия свят. „И българите, както и всички останали, трябва да разберат, че всеки спор се решава в съда. Той не се решава с бой на място, не се решава с телефонни обаждания и не се решава с клипчета във Facebook. Решава се в съда и с влязло в сила съдебно решение“.

„Съдът изисква документация – клиповете, с които разполагат, свидетели, записи от камери, имена, точно описание на случилото се. Когато става въпрос за нещо в България, се изискват записите от камерите в съответното заведение, имената на служителите, проверява се дали хората, които работят там, са назначени по правилния ред, кои са собствениците и кои са управителите“, посочи Драганов.

По думите му пострадалите туристи трябва да се обърнат към юрист, да претендират обезщетение, да посочат какви са претърпените от тях щети, да представят доказателствата, с които разполагат, и да се явят пред съответния съд, на чиято територия се намира заведението. Именно той е компетентен да реши какво се е случило.