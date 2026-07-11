Ален Симеонов: Проектозаконът за забраната за достъп до социални мрежи е дигитално робство

Предложеният законопроект за ограничаване на достъпа на деца до социалните мрежи няма да реши проблема с онлайн опасностите, а представлява „дигитално робство“. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS Ален Симеонов, известен с акциите си за разобличаване на онлайн педофили. Според него проблемът не е в самите социални мрежи, а в липсата на образование и превенция.
„Безспорно има проблем с употребата на социалните мрежи, но това е ресурс, който може да се използва за образование и комуникация. Да забраняваме изцяло този инструмент е нелепо“, заяви Симеонов. По думите му подобни мерки са закъснели и вместо да решават проблема, „замитат мръсотията под килима“. „Държавата инфантилизира както децата, така и родителите и им отнема грижата за възпитанието. Вместо реформи в образованието, се чудим какво да забраним. Когато властта не може да се справи с един проблем, най-често прибягва до забрани“, коментира още той.
По повод дейността на организацията си Симеонов разказа и за един от най-фрапиращите случаи, с които се е сблъсквал. „Разобличихме мъж на 80 години, който търсеше контакт с момиче на 13-годишно момиче. Това е човек с деца, с внуци, с изградено семейство и кариера“, каза той. По думите му подобни случаи показват, че извършителите не отговарят на стереотипния образ на социално изолирани или психично болни хора.
„90% от мъжете, които сме заловили, имат семейства, кариера и добро положение в обществото. Не са бездомници и не са хора, които обществото лесно би разпознало като опасни“, подчерта Симеонов. Той допълни, че комуникацията с потенциалните жертви почти винаги започва през интернет - чрез социални мрежи, сайтове за запознанства или онлайн платформи. Според него истинската защита на децата минава през обучение и активното участие на родителите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Все тая
17:18 11.07.2026
2 Че Кое Не Е Робство ?
17:25 11.07.2026
3 Георги
17:28 11.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 само питам
Коментиран от #7
17:29 11.07.2026
6 Анонимен
И това не е теория! В UK на десетки милиони хора вече им изтекоха данните, които ужким не се складирали. И всичките компании, които извършват тази дейност, се оказаха израелски.
17:30 11.07.2026
7 Някой
До коментар #5 от "само питам":А издадоха ли нови ЕГН-та на хората, или щетите си седят?
17:30 11.07.2026
8 🦁ЩЩД🦁
17:32 11.07.2026
9 Aлфа Вълкът
Коментиран от #11
17:33 11.07.2026
10 Лопата Орешник
Коментиран от #12, #33, #34
17:33 11.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Фигурираш
До коментар #10 от "Лопата Орешник":На всякъде дигитално , дори тук !
17:36 11.07.2026
13 Програмист
Коментиран от #18
17:36 11.07.2026
14 010101
Кое си му разобличил, бе мен? От както свят светува, мъжете, независимо от възрастта, изпитват влечение към младата женска плът. Това е едното което. Другото което... Алене, отиди в Столипиново, пробвай се, пък после да те видим, дали изобщо ще излезеш...
Коментиран от #22
17:37 11.07.2026
15 ПЕНКО
17:38 11.07.2026
16 Бойко Българоубиец
17:38 11.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дай Да Забраним !
До коментар #13 от "Програмист":Интернет !
И Работата Е !
ОК !
Коментиран от #20, #21
17:41 11.07.2026
19 Ален Кондом
17:41 11.07.2026
20 Програмист
До коментар #18 от "Дай Да Забраним !":Забрана на цялата държава
Коментиран от #35
17:41 11.07.2026
21 Лекар
До коментар #18 от "Дай Да Забраним !":Дигитално зависим
17:42 11.07.2026
22 Aлфа Вълкът
До коментар #14 от "010101":13г, но те реално използват 16-17г момичета с 4 пръста между краката вече, за да примамят педофилите.
17:42 11.07.2026
23 Мдаа
17:43 11.07.2026
24 Ален Кондом
17:47 11.07.2026
25 Те и
17:48 11.07.2026
26 СЕГА !
17:50 11.07.2026
27 Ботоксът
17:50 11.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 я по сериозно
17:55 11.07.2026
30 Дигитално робство
17:55 11.07.2026
31 Дзак
17:58 11.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този цървул
До коментар #10 от "Лопата Орешник":Този вади пари от социалните мрежи и е фалшив герой.Някой ден ще го яде
18:04 11.07.2026
35 Да На Държавата Също !
До коментар #20 от "Програмист":Тя Пречи На Прилагането На !
Постановеното !
От Конституцията !
И Закона !
18:04 11.07.2026
36 Онзи
18:09 11.07.2026
37 Мара подробната
18:22 11.07.2026
38 ДрайвингПлежър
Само че вече ти го продават в лъскави опаковки - вече ти го предлагат като защита!
Никой никога не е мислил за децата и нкой никога не е мислил да спира престъпленията - всичко е за пълен контрол! Дигиталния фашизъм е много много реален!
18:26 11.07.2026
39 УдоМача
18:45 11.07.2026
40 Тити на Кака
Толкова по темата за антипедофилския героизъм на изявилия се експерт.
18:51 11.07.2026