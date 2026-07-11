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Ален Симеонов: Проектозаконът за забраната за достъп до социални мрежи е дигитално робство

Ален Симеонов: Проектозаконът за забраната за достъп до социални мрежи е дигитално робство

11 Юли, 2026 17:14 1 095 40

  • ален симеонов-
  • забрана-
  • социални мрежи

Според него проблемът е липсата на образование и превенция

Ален Симеонов: Проектозаконът за забраната за достъп до социални мрежи е дигитално робство - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предложеният законопроект за ограничаване на достъпа на деца до социалните мрежи няма да реши проблема с онлайн опасностите, а представлява „дигитално робство“. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS Ален Симеонов, известен с акциите си за разобличаване на онлайн педофили. Според него проблемът не е в самите социални мрежи, а в липсата на образование и превенция.

„Безспорно има проблем с употребата на социалните мрежи, но това е ресурс, който може да се използва за образование и комуникация. Да забраняваме изцяло този инструмент е нелепо“, заяви Симеонов. По думите му подобни мерки са закъснели и вместо да решават проблема, „замитат мръсотията под килима“. „Държавата инфантилизира както децата, така и родителите и им отнема грижата за възпитанието. Вместо реформи в образованието, се чудим какво да забраним. Когато властта не може да се справи с един проблем, най-често прибягва до забрани“, коментира още той.

По повод дейността на организацията си Симеонов разказа и за един от най-фрапиращите случаи, с които се е сблъсквал. „Разобличихме мъж на 80 години, който търсеше контакт с момиче на 13-годишно момиче. Това е човек с деца, с внуци, с изградено семейство и кариера“, каза той. По думите му подобни случаи показват, че извършителите не отговарят на стереотипния образ на социално изолирани или психично болни хора.

„90% от мъжете, които сме заловили, имат семейства, кариера и добро положение в обществото. Не са бездомници и не са хора, които обществото лесно би разпознало като опасни“, подчерта Симеонов. Той допълни, че комуникацията с потенциалните жертви почти винаги започва през интернет - чрез социални мрежи, сайтове за запознанства или онлайн платформи. Според него истинската защита на децата минава през обучение и активното участие на родителите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Все тая

    20 3 Отговор
    Активно участие на родителите… имам 0 акаунта в соц мрежи.

    17:18 11.07.2026

  • 2 Че Кое Не Е Робство ?

    22 4 Отговор
    В България !

    17:25 11.07.2026

  • 3 Георги

    17 14 Отговор
    прав е. като изгоним децата от мрежи с някакъв контрол, те ще се набутат във форуми с никакъв контрол. Нали не си мислите, че като им се забрани достъпа до соц. мрежите ще идат в библиотеката?

    17:28 11.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 само питам

    11 0 Отговор
    кажете за глобата на НАП платиха ли си я? или си раздадоха премии?

    Коментиран от #7

    17:29 11.07.2026

  • 6 Анонимен

    14 4 Отговор
    Представи си, за "защита на децата" да трябва всеки да трябва да си показва личната карта на една намусена лелка пред всеки вход, пред който минаваш. И разбира се, трябва да вярваме на всяка една лелка, че няма да ти копира данните и да ги продаде после и да се окажеш с едно кредитче на твое име. Точно това прави предложеното дигитално законодателство.
    И това не е теория! В UK на десетки милиони хора вече им изтекоха данните, които ужким не се складирали. И всичките компании, които извършват тази дейност, се оказаха израелски.

    17:30 11.07.2026

  • 7 Някой

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "само питам":

    А издадоха ли нови ЕГН-та на хората, или щетите си седят?

    17:30 11.07.2026

  • 8 🦁ЩЩД🦁

    18 1 Отговор
    Денонощно с телефон в ръка образован няма да станеш ! Ще станеш Зомби ! Но,правете,каквото искате.Всяко зомбиране един ден ти излиза през носа.Но ...ще бъде късно.

    17:32 11.07.2026

  • 9 Aлфа Вълкът

    20 1 Отговор
    Ще развалят любимото хоби на Aлен Косата и компанията му, да си чатят мръсотии с 50г чичковци.

    Коментиран от #11

    17:33 11.07.2026

  • 10 Лопата Орешник

    21 2 Отговор
    Пич, как може да си дигитален роб ако не фигурираш дигитално? Май се е загрижил за последователите си този младеж! Дигитални роби са тези, които не могат без социални мрежи!

    Коментиран от #12, #33, #34

    17:33 11.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Фигурираш

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Лопата Орешник":

    На всякъде дигитално , дори тук !

    17:36 11.07.2026

  • 13 Програмист

    24 2 Отговор
    ПЪЛНА ЗАБРАНА НА ЕВРЕЙСКИТЕ АНТИСОЦИАЛНИ МРЕЖИ БЕ! И НА ТИКТОК!

    Коментиран от #18

    17:36 11.07.2026

  • 14 010101

    14 2 Отговор
    "Разобличихме мъж на 80..., който търсеше контакт с момиче на 13...."

    Кое си му разобличил, бе мен? От както свят светува, мъжете, независимо от възрастта, изпитват влечение към младата женска плът. Това е едното което. Другото което... Алене, отиди в Столипиново, пробвай се, пък после да те видим, дали изобщо ще излезеш...

    Коментиран от #22

    17:37 11.07.2026

  • 15 ПЕНКО

    10 2 Отговор
    .... ОБРАТНОТО Е ДИГИТАЛНО РОБСВО --ЗОРОБВАНЕ НА МАЛКИТЕ ЧОВЕЧЕТА -ЗА ПАРИ !!!

    17:38 11.07.2026

  • 16 Бойко Българоубиец

    13 4 Отговор
    20 години бяхте под гербаво робство

    17:38 11.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дай Да Забраним !

    5 5 Отговор

    До коментар #13 от "Програмист":

    Интернет !

    И Работата Е !

    ОК !

    Коментиран от #20, #21

    17:41 11.07.2026

  • 19 Ален Кондом

    10 1 Отговор
    Тоя очилатко вече одъртя и от ловец на педофили се превръща в жертва на някое пишлеме-ловец с телефонче.

    17:41 11.07.2026

  • 20 Програмист

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дай Да Забраним !":

    Забрана на цялата държава

    Коментиран от #35

    17:41 11.07.2026

  • 21 Лекар

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дай Да Забраним !":

    Дигитално зависим

    17:42 11.07.2026

  • 22 Aлфа Вълкът

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "010101":

    13г, но те реално използват 16-17г момичета с 4 пръста между краката вече, за да примамят педофилите.

    17:42 11.07.2026

  • 23 Мдаа

    8 2 Отговор
    Герберасите са огладняли чакали. Гаранция има нещо скрито и гнило в предложения законопроект.

    17:43 11.07.2026

  • 24 Ален Кондом

    6 0 Отговор
    „90% от мъжете, които сме заловили, имат семейства, кариера и добро положение в обществото. Не са бездомници и не са хора, които обществото лесно би разпознало като опасни“ - а на теб каква ти е кариерата и положението в обществото? На твоите години хората имат семейства и работа. А ти освен да зарибяваш пенсионери по интернет, друго не съм чул да правиш. Определено такива безделници са опасни за обществото и подрастващите.

    17:47 11.07.2026

  • 25 Те и

    3 2 Отговор
    цигарите са вредни , алкохол в количество също , слънцето опасно и още какво ли не ! И ? Да "забраняват" другарите сега и на Слънцето да грее ? Но имения покрай бреговете където погледнеш , пътешествия в горещи дестинации също ! Кухи глави без работещ мозък !

    17:48 11.07.2026

  • 26 СЕГА !

    1 1 Отговор
    РАДЕВО !

    17:50 11.07.2026

  • 27 Ботоксът

    5 1 Отговор
    пръв моралист , както и Банкянския му началник .

    17:50 11.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 я по сериозно

    9 2 Отговор
    Ползвам интернет от самото начало откато е достъпен у нас, отначало служебен достъп, а скоро след това и личен, но никога не съм имал регистрация в нито една социална мрежа и не ми е липсвала. Хора от моето обкръжение, които още с появата на фесбук и другите платформи се набутаха в блатото, вече имат умствени увтреждания. Ограничаване на достъпа на деца до социалните мрежи за един неукрепнал организъм не знам дали е "дигитално робство", но обратното със сигурност е зомбиране. От социалните мрежи възрастните получават неврологично разстройство, а за подрастващите това е буквално наркозависимост.

    17:55 11.07.2026

  • 30 Дигитално робство

    2 0 Отговор
    Е използването на асоциални мрежи.

    17:55 11.07.2026

  • 31 Дзак

    2 0 Отговор
    Явно се е "образовал" оттам!

    17:58 11.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този цървул

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Лопата Орешник":

    Този вади пари от социалните мрежи и е фалшив герой.Някой ден ще го яде

    18:04 11.07.2026

  • 35 Да На Държавата Също !

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Програмист":

    Тя Пречи На Прилагането На !

    Постановеното !

    От Конституцията !

    И Закона !

    18:04 11.07.2026

  • 36 Онзи

    6 0 Отговор
    Клуб "Спартакус" в "защита" на децата.....

    18:09 11.07.2026

  • 37 Мара подробната

    5 0 Отговор
    Ами свалете спътниците и ще го реши. Ние като сме нямали интернет и хора станахме и вас отгледахме.

    18:22 11.07.2026

  • 38 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    Ами то точно това е целта - робството!
    Само че вече ти го продават в лъскави опаковки - вече ти го предлагат като защита!
    Никой никога не е мислил за децата и нкой никога не е мислил да спира престъпленията - всичко е за пълен контрол! Дигиталния фашизъм е много много реален!

    18:26 11.07.2026

  • 39 УдоМача

    2 0 Отговор
    "Разобличихме мъж на 80 години, който търсеше контакт с момиче на 13-годишно момиче." - това момиче на 13 годишно момиче на годинка ли е било или на две??

    18:45 11.07.2026

  • 40 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    Този герой се хвали със заловени 80 г. дедовци по времето, по което хората от ППетроханския клуб на педофила спокойно са се забавлявали с момченцата там, набирайки шарани сред хахави мами и татковци с пари в нета.
    Толкова по темата за антипедофилския героизъм на изявилия се експерт.

    18:51 11.07.2026

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