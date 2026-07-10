Правителството забрани банкетите със служебни пари

Свиването на бюджетните разходи няма да спре с бюджета за заплати. Администрацията трябва да преустанови планирането и разходването на служебни пари за празнични, развлекателни и спортни прояви на служителите, пише в проекта на бюджет 2026, който в момента минава на първо четене в парламентарните комисии.
С този текст се посичат и очакванията на държавните служители за коледни и новогодишни тържества и други прояви с неслужебен характер. Няма публична информация какви разходи се дават по тази линия, поради което е и трудно да се прецени дали това е просто популистки текст, или ще има някакъв ефект.
В бюджета не е забравена и друга практика на различни институции – да провеждат работни срещи, съвещания, семинари, обучения и пр. по санаториуми и курорти, хотели и конферентни зали. Занапред подобни прояви ще се провеждат само в административните сгради и помещения на съответната администрация. Изключения ще се допускат за международни събития, събития с външно финансиране и обучения, организирани от публични обучителни институции. Междуведомствени и вътрешни работни съвещания, координационни и други срещи на служителите ще се провеждат единствено онлайн.
Ограниченията влизат в сила веднага след приемането и обнародването на бюджета, предаде "Сега".
Във всеки бюджет се залагат и тавани на средствата за представителни разходи на кметовете и общинските съвети. При тях обаче няма да има намаление – както и през 2025 г., кметовете ще имат право на представителни разходи до 3% от общия бюджет за издръжка на общинската администрация, а общинските съвети – до 1,5%.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Румбурака с добрата олигархия:
Коментиран от #23
11:11 10.07.2026
2 ма ДУРО
Алтернативи - бол....
Държавата е яма без дъно, еле па кога комунистите са на власт !!!
11:13 10.07.2026
3 Хаха
11:16 10.07.2026
4 Анонимен
Коментиран от #22
11:17 10.07.2026
5 Трол
Коментиран от #8
11:17 10.07.2026
6 Гост
Коментиран от #20
11:19 10.07.2026
7 Един шофьор
11:20 10.07.2026
8 Радев
До коментар #5 от "Трол":Може ,но само ако е по любов
Коментиран от #12
11:20 10.07.2026
9 Айше
11:20 10.07.2026
10 Как Така ?
11:21 10.07.2026
11 Ние
Коментиран от #15
11:22 10.07.2026
12 От Любов !
До коментар #8 от "Радев":Към Парите !
11:22 10.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Пич
11:25 10.07.2026
15 Тъпотии
До коментар #11 от "Ние":Такива няма, всеки си плаща по 30 евро и като на всякъде. Само по програми и където са включени в проекта. Така много фирми заработват от обучения и нощувки които уж са частни и реват против администрацията че харчат пари от бюджета а те харчат много повече
Коментиран от #17
11:28 10.07.2026
16 Социализъма и комунизъма
11:28 10.07.2026
17 Те харчат фирмени пари
До коментар #15 от "Тъпотии":Но ако премахнат плоския данък тия пари ще понамалеят. А защо не въведат подоходен критерий. Тогава заплатите по няколко десетки хиляди да бъдат обложени подобаващо.
11:33 10.07.2026
18 Голия
11:35 10.07.2026
19 Добра олигархия няма
11:36 10.07.2026
20 Той има вътък
До коментар #6 от "Гост":Ще вземе некое парашутче и ще духне. ....
11:42 10.07.2026
21 ОБЕКТИВНИЯ
"КЬОР СОФРАТА" ???Така се правеха икономии за храна в семействата !
Всичко се събираше внимателно от масите и се слагаше прилежно в найлонови торбички .
Голям цирк!
11:48 10.07.2026
22 Анонимен
До коментар #4 от "Анонимен":Що за простотии приказваш, специално пък за НАП знам, че всяка година всеки си плаща куверт. НАП плаща само за наема на залата и DJ или ако са докарали някой изпълнител да пее.
11:50 10.07.2026
23 само питам
До коментар #1 от "Румбурака с добрата олигархия:":А ОТКЪДЕ ДА НАМЕРИМ НАРОДНА ПАРА СЕ ПИТА?
11:50 10.07.2026
24 604
11:50 10.07.2026