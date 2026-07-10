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Правителството забрани банкетите със служебни пари

Правителството забрани банкетите със служебни пари

10 Юли, 2026 11:06 981 24

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  • новини българия

Няма публична информация какви разходи се дават по тази линия, поради което е и трудно да се прецени дали това е просто популистки текст, или ще има някакъв ефект

Правителството забрани банкетите със служебни пари - 1
Снимка: Shutterstock
СЕГА СЕГА

Свиването на бюджетните разходи няма да спре с бюджета за заплати. Администрацията трябва да преустанови планирането и разходването на служебни пари за празнични, развлекателни и спортни прояви на служителите, пише в проекта на бюджет 2026, който в момента минава на първо четене в парламентарните комисии.

С този текст се посичат и очакванията на държавните служители за коледни и новогодишни тържества и други прояви с неслужебен характер. Няма публична информация какви разходи се дават по тази линия, поради което е и трудно да се прецени дали това е просто популистки текст, или ще има някакъв ефект.

В бюджета не е забравена и друга практика на различни институции – да провеждат работни срещи, съвещания, семинари, обучения и пр. по санаториуми и курорти, хотели и конферентни зали. Занапред подобни прояви ще се провеждат само в административните сгради и помещения на съответната администрация. Изключения ще се допускат за международни събития, събития с външно финансиране и обучения, организирани от публични обучителни институции. Междуведомствени и вътрешни работни съвещания, координационни и други срещи на служителите ще се провеждат единствено онлайн.

Ограниченията влизат в сила веднага след приемането и обнародването на бюджета, предаде "Сега".

Във всеки бюджет се залагат и тавани на средствата за представителни разходи на кметовете и общинските съвети. При тях обаче няма да има намаление – както и през 2025 г., кметовете ще имат право на представителни разходи до 3% от общия бюджет за издръжка на общинската администрация, а общинските съвети – до 1,5%.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румбурака с добрата олигархия:

    15 6 Отговор
    Другарки и другари, от днес забранявам банкетите със служебни пари! Ще се правят банкети само с народни пари! Наздраве!

    Коментиран от #23

    11:11 10.07.2026

  • 2 ма ДУРО

    7 3 Отговор
    А на здраве, колежке !
    Алтернативи - бол....
    Държавата е яма без дъно, еле па кога комунистите са на власт !!!

    11:13 10.07.2026

  • 3 Хаха

    11 3 Отговор
    Какъв удар по изедниците от ГЕРБ-НН 😅

    11:16 10.07.2026

  • 4 Анонимен

    9 3 Отговор
    Бяха писали за един служебен банкет на Нап. Средно се падаха по 250лв на човек за вечеря. Тези отидат ли някъде да ядат без пари, нямат спирачки. Мислете малко и за здравето си, не всичко е ядене и пиене.

    Коментиран от #22

    11:17 10.07.2026

  • 5 Трол

    10 0 Отговор
    Дано поне служебният секс остане разрешен.

    Коментиран от #8

    11:17 10.07.2026

  • 6 Гост

    7 0 Отговор
    Еееее, сега Пеевски ще се озори горкия да ги разкарва до Дубай и обратно...

    Коментиран от #20

    11:19 10.07.2026

  • 7 Един шофьор

    11 2 Отговор
    Бонусите , бонусите да забранят.

    11:20 10.07.2026

  • 8 Радев

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    Може ,но само ако е по любов

    Коментиран от #12

    11:20 10.07.2026

  • 9 Айше

    2 1 Отговор
    Наздраве! За лудия уикенд! Аз пия за това!

    11:20 10.07.2026

  • 10 Как Така ?

    4 1 Отговор
    Без Бонуси ! И Далавери ?

    11:21 10.07.2026

  • 11 Ние

    8 1 Отговор
    Дори не сме знаели че по ведомствата има банкети със служебни пари. Сигурно и такива почивки има. Служебни. Не е чудно че хората са толкова недружелюбни и дебели най важното.

    Коментиран от #15

    11:22 10.07.2026

  • 12 От Любов !

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Радев":

    Към Парите !

    11:22 10.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пич

    6 0 Отговор
    Значи, правителството е забранило банкетите въобще!!! Банкети с лични пари - няма!!!

    11:25 10.07.2026

  • 15 Тъпотии

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ние":

    Такива няма, всеки си плаща по 30 евро и като на всякъде. Само по програми и където са включени в проекта. Така много фирми заработват от обучения и нощувки които уж са частни и реват против администрацията че харчат пари от бюджета а те харчат много повече

    Коментиран от #17

    11:28 10.07.2026

  • 16 Социализъма и комунизъма

    6 0 Отговор
    Никога няма да свършат за половината граждани. Прави са били на Конгресите на БКП когато казаха че Комунизъма и социализъма са победили в нашата страна окончателно и безвъзвратно. Но не са уточнили че това е за половината хора дето наричат другата половина Българските граждани. ..

    11:28 10.07.2026

  • 17 Те харчат фирмени пари

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Тъпотии":

    Но ако премахнат плоския данък тия пари ще понамалеят. А защо не въведат подоходен критерий. Тогава заплатите по няколко десетки хиляди да бъдат обложени подобаващо.

    11:33 10.07.2026

  • 18 Голия

    2 1 Отговор
    демонтьора не казва какво може да монтира защото нищо не може

    11:35 10.07.2026

  • 19 Добра олигархия няма

    6 0 Отговор
    Това трябва да е ясно. Какво е доброто да внасят факистанци и да променят етническия състав на собствената си страна . Лошото е да се мълчи по тоя въпрос.

    11:36 10.07.2026

  • 20 Той има вътък

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Ще вземе некое парашутче и ще духне. ....

    11:42 10.07.2026

  • 21 ОБЕКТИВНИЯ

    1 0 Отговор
    Е как забраниха точно
    "КЬОР СОФРАТА" ???Така се правеха икономии за храна в семействата !
    Всичко се събираше внимателно от масите и се слагаше прилежно в найлонови торбички .
    Голям цирк!

    11:48 10.07.2026

  • 22 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    Що за простотии приказваш, специално пък за НАП знам, че всяка година всеки си плаща куверт. НАП плаща само за наема на залата и DJ или ако са докарали някой изпълнител да пее.

    11:50 10.07.2026

  • 23 само питам

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Румбурака с добрата олигархия:":

    А ОТКЪДЕ ДА НАМЕРИМ НАРОДНА ПАРА СЕ ПИТА?

    11:50 10.07.2026

  • 24 604

    0 0 Отговор
    Туй ни бяши ли само през соцъ...въх

    11:50 10.07.2026

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