Откриха труп на 26-годишен мъж на глух коловоз в Перник

26-годишен мъж от Перник е бил открит мъртъв в района на глух коловоз до надлез „Иван Вазов“ в града, съобщиха за БТА от Областната дирекция (ОД) на МВР.

При първоначалния оглед, извършен в присъствието на съдебен лекар, не са установени следи от насилие. Тялото е транспортирано за аутопсия.

От ОД на МВР поясниха, че сигналът е подаден вчера, като по първоначални данни се предполага, че мъжът е паднал отвисоко. Разследващите работят по всички версии, а обстоятелствата около инцидента все още се изясняват.

По случая е образувано досъдебно производство.

По информация на близки и познати загиналият е бил привърженик на футболен клуб „Миньор“. По време на днешната първа контрола на отбора феновете и приятели разпънаха транспарант с надпис: „Сбогом, Биска“.