Откриха труп на 26-годишен мъж на глух коловоз в Перник

26-годишен мъж от Перник е бил открит мъртъв в района на глух коловоз до надлез „Иван Вазов“ в града, съобщиха за БТА от Областната дирекция (ОД) на МВР.
При първоначалния оглед, извършен в присъствието на съдебен лекар, не са установени следи от насилие. Тялото е транспортирано за аутопсия.
От ОД на МВР поясниха, че сигналът е подаден вчера, като по първоначални данни се предполага, че мъжът е паднал отвисоко. Разследващите работят по всички версии, а обстоятелствата около инцидента все още се изясняват.
По случая е образувано досъдебно производство.
По информация на близки и познати загиналият е бил привърженик на футболен клуб „Миньор“. По време на днешната първа контрола на отбора феновете и приятели разпънаха транспарант с надпис: „Сбогом, Биска“.
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1 Полюцай
19:20 11.07.2026
2 Рангел
20:09 11.07.2026
3 интересно
20:11 11.07.2026
4 Да,да
20:39 11.07.2026