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Откриха труп на 26-годишен мъж на глух коловоз в Перник

Откриха труп на 26-годишен мъж на глух коловоз в Перник

11 Юли, 2026 19:15 862 4

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  • перник

При първоначалния оглед, извършен в присъствието на съдебен лекар, не са установени следи от насилие. Тялото е транспортирано за аутопсия.

Откриха труп на 26-годишен мъж на глух коловоз в Перник - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

26-годишен мъж от Перник е бил открит мъртъв в района на глух коловоз до надлез „Иван Вазов“ в града, съобщиха за БТА от Областната дирекция (ОД) на МВР.

При първоначалния оглед, извършен в присъствието на съдебен лекар, не са установени следи от насилие. Тялото е транспортирано за аутопсия.

От ОД на МВР поясниха, че сигналът е подаден вчера, като по първоначални данни се предполага, че мъжът е паднал отвисоко. Разследващите работят по всички версии, а обстоятелствата около инцидента все още се изясняват.

По случая е образувано досъдебно производство.

По информация на близки и познати загиналият е бил привърженик на футболен клуб „Миньор“. По време на днешната първа контрола на отбора феновете и приятели разпънаха транспарант с надпис: „Сбогом, Биска“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Полюцай

    5 4 Отговор
    Самоубийство ще да е... Т.е., случаят е приключен.

    19:20 11.07.2026

  • 2 Рангел

    3 1 Отговор
    Паднал отвисоко,но няма следи от насилие.Тия ни взимам за пълни балъци

    20:09 11.07.2026

  • 3 интересно

    2 0 Отговор
    Ще видим ли под тази скръбна вест за рано приключил живот толкова съболезнования, колкото видяхме сутринта под една друга вест за смърт в Халкидики? Бог да прости младия мъж и съболезнования на близките, твърде много млади хора губим всеки ден.

    20:11 11.07.2026

  • 4 Да,да

    1 0 Отговор
    Няма следи от насилие, паднал от високо и нищо му няма, само където е умрял! Лесно, бързо и без да се занимават разследващи ако има такива в БГ-то!

    20:39 11.07.2026

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