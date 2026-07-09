Новини
България »
Всички градове »
Пожар на голям фронт край магистрала „Струма“, мъж е с тежки изгаряния

Пожар на голям фронт край магистрала „Струма“, мъж е с тежки изгаряния

9 Юли, 2026 17:06 657 2

  • пожар-
  • магистрала струма-
  • фронт-
  • мъж-
  • изгаряния

В гасенето на пожара участват четири противопожарни автомобила от Сандански и един от Петрич, както и около 20 доброволци.

Пожар на голям фронт край магистрала „Струма“, мъж е с тежки изгаряния - 1
Сн.: Катастрофи България/ И. Владимиров
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожар на голям фронт се разрази в района на село Генерал Тодоров, в близост до автомагистрала „Струма“, съобщиха от Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението", предават от БТА. По информация на Центъра за спешна медицинска помощ в Благоевград мъж на около 60 години е с тежки изгаряния.

В гасенето на пожара участват четири противопожарни автомобила от Сандански и един от Петрич, както и около 20 доброволци. Пожарът е с голям фронт, като усилията на екипите са насочени към ограничаването на разпространението му, посочиха от пожарната, цитирани от dariknews.bg.
Движението в участъка от км 155 до км 157 на магистрала "Струма" се осъществява с повишено внимание поради намалена видимост от задимяването от пожара, предупредиха от АПИ.

Огънят все още не е достигнал землището на село Генерал Тодоров. Към момента няма данни за засегнати жилищни сгради. Действията по овладяване на пожара продължават.
От Центъра за спешна медицинска помощ към момента не разполагат с информация при какви обстоятелства е пострадал мъжът и дали е участвал в действията по овладяване на пожара. Той е с около 30 процента изгаряния и за него е организиран транспорт с въздушна линейка до специализирано лечебно заведение.

Междувременно стана ясно, че около 100 декара сухи треви и храсти са изгорели при пожара край гара Марикостиново, възникнал вчера вечерта, съобщиха от Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" в Петрич.
По думите му на главен инспектор Стоян Тилев пожарът е бил потушен около 22:00 часа. Огънят е нанесъл материални щети, изгорели са около половин декар лозови насаждения.

Огънят е причинил и материални щети по железопътната инфраструктура, като са засегнати траверси по железния път. В момента се извършва подмяната им, за да бъде възстановена нормалната експлоатация на участъка. Заради засегнатите траверси движението на влаковете през гара Марикостиново беше временно преустановено. Огънят беше потушен от два екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и екипи на Аварийно звено – Петрич.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    6 0 Отговор
    Великия пожарникар от Банкя да отива доброволец и да гаси в парламента и без това вече нищо независи от него.

    17:20 09.07.2026

  • 2 Зеленски

    4 0 Отговор
    Дайте пари,не се занимавайте с глупави пожари!Веднага!Румен ми обеща!

    17:25 09.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол