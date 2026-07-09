Пожар на голям фронт край магистрала „Струма“, мъж е с тежки изгаряния

Пожар на голям фронт се разрази в района на село Генерал Тодоров, в близост до автомагистрала „Струма“, съобщиха от Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението", предават от БТА. По информация на Центъра за спешна медицинска помощ в Благоевград мъж на около 60 години е с тежки изгаряния.

В гасенето на пожара участват четири противопожарни автомобила от Сандански и един от Петрич, както и около 20 доброволци. Пожарът е с голям фронт, като усилията на екипите са насочени към ограничаването на разпространението му, посочиха от пожарната, цитирани от dariknews.bg.

Движението в участъка от км 155 до км 157 на магистрала "Струма" се осъществява с повишено внимание поради намалена видимост от задимяването от пожара, предупредиха от АПИ.

Огънят все още не е достигнал землището на село Генерал Тодоров. Към момента няма данни за засегнати жилищни сгради. Действията по овладяване на пожара продължават.

От Центъра за спешна медицинска помощ към момента не разполагат с информация при какви обстоятелства е пострадал мъжът и дали е участвал в действията по овладяване на пожара. Той е с около 30 процента изгаряния и за него е организиран транспорт с въздушна линейка до специализирано лечебно заведение.

Междувременно стана ясно, че около 100 декара сухи треви и храсти са изгорели при пожара край гара Марикостиново, възникнал вчера вечерта, съобщиха от Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" в Петрич.

По думите му на главен инспектор Стоян Тилев пожарът е бил потушен около 22:00 часа. Огънят е нанесъл материални щети, изгорели са около половин декар лозови насаждения.

Огънят е причинил и материални щети по железопътната инфраструктура, като са засегнати траверси по железния път. В момента се извършва подмяната им, за да бъде възстановена нормалната експлоатация на участъка. Заради засегнатите траверси движението на влаковете през гара Марикостиново беше временно преустановено. Огънят беше потушен от два екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и екипи на Аварийно звено – Петрич.