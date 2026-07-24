Откриха трупа на издирван мъж в Ботевград

Откриха мъртъв издирван мъж в Ботевград, съобщават от ОДМВР-София.

Около 11 часа вчера в РУ-Ботевград постъпил сигнал от гражданин за починал мъж зад оградата на фирма в града.

На място веднага били изпратени полицейски служители и екип на спешна помощ.

Установено е, че починалият е 83-годишен мъж от Ботевград.

Той е бил обявен за издирване като напуснал дома си на 19 юли.

По тялото не са установени видими следи от насилие, транспортиран е за аутопсия.

Образувано е досъдебно производство.