Откриха трупа на издирван мъж в Ботевград

Откриха мъртъв издирван мъж в Ботевград, съобщават от ОДМВР-София.
Около 11 часа вчера в РУ-Ботевград постъпил сигнал от гражданин за починал мъж зад оградата на фирма в града.
На място веднага били изпратени полицейски служители и екип на спешна помощ.
Установено е, че починалият е 83-годишен мъж от Ботевград.
Той е бил обявен за издирване като напуснал дома си на 19 юли.
По тялото не са установени видими следи от насилие, транспортиран е за аутопсия.
Образувано е досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
09:54 24.07.2026
2 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #3
09:56 24.07.2026
3 хехе
До коментар #2 от "Mими Кучева🐕🦺":Дано ирански тайни служби те ликвидират и теб.
09:58 24.07.2026
4 Исторически парк
10:31 24.07.2026