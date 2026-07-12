Ръчният багаж - вече в цената на билета: Какви са новите правила при пътуване със самолет?

Европейският парламент одобри безплатни места за деца и по-лесни обезщетения при закъснели полети. За водещ преговарящ на ЕП и вносител на регламента беше избран българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков.

13 години след първия опит за реформа, работата в последната година се оказа решаваща за новите права на пътниците във въздушния транспорт.

„Срамно е да кажеш, че Европейският парламент и Европейският съвет са преговаряли 13 години, за да свършат нещо. Но, от друга страна, ми е много сладко, когато се падне на един българин да отиде и да приключи работата, която беше „забатачена“, каза в предаването „Тази неделя“ Новаков.

По думите му никой не е вярвал, че пътниците ще получат толкова много права, които да им спестят милиони евро.

„Първото нещо, което свърши регламентът, който някои нарекоха с моето име, беше, че вече авиокомпаниите няма да си правят майтап с хората“, посочи той.

Една от промените е, че цената на самолетния билет по подразбиране ще включва и ръчен багаж, което ще позволи реално сравнение между различните оферти на авиокомпаниите.

„Една от причините да не въведем куфар, който ще е абсолютно стандартен и ще влиза във всички самолети, е, че просто самолетите са различни. Ако пътуваш с прекачване от по-голям на по-малък самолет, може да се окаже, че физически няма къде да се събере“, смята Новаков.

„Затова това, което направихме, е следното: всеки път, когато видите публикувана цена за самолетен билет, тя ще включва и багажа със сигурност. И ще пише „куфар с колелца“, посочи той.

По думите му няма проблем пътниците да пътуват и с раница. И двете ще бъдат включени в цената на билета.

„И сега съвсем резонно някой, който гледа, ще каже: „Ама защо да плащам, когато аз пътувам например без куфар?“ Абсолютно легитимен аргумент. Докато си купуваш билета, можеш да кликнеш: „Аз не искам да си ползвам правото на включения куфар в цената“ и тогава цената ще стане още по-евтина“, коментира Новаков.

Той обясни, че авиокомпаниите много умело са се опитали да настроят хората срещу регламента още преди началото на преговорите. „Твърдението беше, че ще вдигнат цените на билетите“.

„Само че предложих на Европейската комисия да направи изследване, което абсолютно обективно да каже колко би оскъпило това законодателство билетите. Отговорът беше 1,80 евро“, каза Новаков.

Евродепутатът обясни, че до 1,80 той носи отговорност. „Но ако е повече от това, авиокомпаниите да си намерят друго извинение. Не е регламентът, който предлагаме ние“.

„На борда на самолета можеш да продаваш място за краката, можеш да продаваш сандвичи, шампанско, каквото решиш. Но не можеш да продаваш достойнство, респект и уважение. Когато летите с дете на 4 години, то няма избор къде да седне, освен до вас. Да не говорим, когато става въпрос за семейство с две или с три деца и двама родители. Представете си по 25 евро на човек, за да седнете заедно. Колко пари са това в една посока?“, попита той.

„Това, което направихме оттук нататък, е тази такса да бъде забранена. Никой няма право да ви иска пари за място на седалка. Детето няма да лети безплатно, но няма да се налага да плащате допълнително, за да не останете разделени един от друг“, посочи евродепутатът.

По думите му оскъпяването на билетите отново ще бъде с 1,80 евро. „Тук абсолютно всички аргументи, че ще си намерят извинение как да увеличат цените, просто отпадат“.

Следващата промяна са обезщетенията при закъснял полет, който не е вследствие на метеорологични условия или някакво друго обстоятелство.

„И в момента има права, от които хората могат да се възползват, а регламентът се казва 261. Обаче едва 11% от хората, които имат право на обезщетение, могат да си получат парите. Защото така е направено така, че да се откажеш, докато ги искаш. Толкова сложно е наистина“, каза Новаков.

Той разказа, че в една от авиокомпаниите е трябвало да влезеш в 14 подменюта, за да намериш мястото, където да си подадеш документите. „И като ги подадеш, получаваш имейл, че не си ги подал правилно, че нещо липсва, и накрая са изтекли сроковете, в които можеш да си поискаш парите“.

„Оттук нататък авиокомпаниите ще имат 4 дни, в които да се свържат с пасажера и да му кажат как да си получи парите. И в рамките на 30 календарни дни трябва да му ги изплатят по сметката. Това е закон“, посочи Новаков.

Размерът на обезщетението ще бъде от 250 до 600 евро в зависимост от продължителността на полета.

Друга промяна е, че вече, когато си купим двупосочен билет, няма да бъде необходимо задължително да ползваме билета в едната посока, за да може да използваме и този на връщане.

„Единственото, което правеха, е да поискат такса, която да платиш, за да си ползваш билета, който вече си платил. Това беше лудост. И това отпадна“, каза Новаков.

„Аз самият не съм сигурен колко още ще ме оставят да летя нормално с авиокомпаниите след повечето от тези промени, но истината е, че много от хората, които летят оттук, ще имат повече яснота“, посочи той.

По думите му единствените потърпевши от тези промени най-вероятно ще са агенциите, които предявяваха искове от името на пътниците.