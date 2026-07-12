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Ръчният багаж - вече в цената на билета: Какви са новите правила при пътуване със самолет?

Ръчният багаж - вече в цената на билета: Какви са новите правила при пътуване със самолет?

12 Юли, 2026 12:09 1 372 20

  • андрей новаков-
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  • пътуване-
  • самолет

13 години след първия опит за реформа, работата в последната година се оказа решаваща за новите права на пътниците във въздушния транспорт

Ръчният багаж - вече в цената на билета: Какви са новите правила при пътуване със самолет? - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският парламент одобри безплатни места за деца и по-лесни обезщетения при закъснели полети. За водещ преговарящ на ЕП и вносител на регламента беше избран българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков.

13 години след първия опит за реформа, работата в последната година се оказа решаваща за новите права на пътниците във въздушния транспорт.

„Срамно е да кажеш, че Европейският парламент и Европейският съвет са преговаряли 13 години, за да свършат нещо. Но, от друга страна, ми е много сладко, когато се падне на един българин да отиде и да приключи работата, която беше „забатачена“, каза в предаването „Тази неделя“ Новаков.

По думите му никой не е вярвал, че пътниците ще получат толкова много права, които да им спестят милиони евро.

„Първото нещо, което свърши регламентът, който някои нарекоха с моето име, беше, че вече авиокомпаниите няма да си правят майтап с хората“, посочи той.

Една от промените е, че цената на самолетния билет по подразбиране ще включва и ръчен багаж, което ще позволи реално сравнение между различните оферти на авиокомпаниите.

„Една от причините да не въведем куфар, който ще е абсолютно стандартен и ще влиза във всички самолети, е, че просто самолетите са различни. Ако пътуваш с прекачване от по-голям на по-малък самолет, може да се окаже, че физически няма къде да се събере“, смята Новаков.

„Затова това, което направихме, е следното: всеки път, когато видите публикувана цена за самолетен билет, тя ще включва и багажа със сигурност. И ще пише „куфар с колелца“, посочи той.

По думите му няма проблем пътниците да пътуват и с раница. И двете ще бъдат включени в цената на билета.

„И сега съвсем резонно някой, който гледа, ще каже: „Ама защо да плащам, когато аз пътувам например без куфар?“ Абсолютно легитимен аргумент. Докато си купуваш билета, можеш да кликнеш: „Аз не искам да си ползвам правото на включения куфар в цената“ и тогава цената ще стане още по-евтина“, коментира Новаков.

Той обясни, че авиокомпаниите много умело са се опитали да настроят хората срещу регламента още преди началото на преговорите. „Твърдението беше, че ще вдигнат цените на билетите“.

„Само че предложих на Европейската комисия да направи изследване, което абсолютно обективно да каже колко би оскъпило това законодателство билетите. Отговорът беше 1,80 евро“, каза Новаков.

Евродепутатът обясни, че до 1,80 той носи отговорност. „Но ако е повече от това, авиокомпаниите да си намерят друго извинение. Не е регламентът, който предлагаме ние“.

„На борда на самолета можеш да продаваш място за краката, можеш да продаваш сандвичи, шампанско, каквото решиш. Но не можеш да продаваш достойнство, респект и уважение. Когато летите с дете на 4 години, то няма избор къде да седне, освен до вас. Да не говорим, когато става въпрос за семейство с две или с три деца и двама родители. Представете си по 25 евро на човек, за да седнете заедно. Колко пари са това в една посока?“, попита той.

„Това, което направихме оттук нататък, е тази такса да бъде забранена. Никой няма право да ви иска пари за място на седалка. Детето няма да лети безплатно, но няма да се налага да плащате допълнително, за да не останете разделени един от друг“, посочи евродепутатът.

По думите му оскъпяването на билетите отново ще бъде с 1,80 евро. „Тук абсолютно всички аргументи, че ще си намерят извинение как да увеличат цените, просто отпадат“.

Следващата промяна са обезщетенията при закъснял полет, който не е вследствие на метеорологични условия или някакво друго обстоятелство.

„И в момента има права, от които хората могат да се възползват, а регламентът се казва 261. Обаче едва 11% от хората, които имат право на обезщетение, могат да си получат парите. Защото така е направено така, че да се откажеш, докато ги искаш. Толкова сложно е наистина“, каза Новаков.

Той разказа, че в една от авиокомпаниите е трябвало да влезеш в 14 подменюта, за да намериш мястото, където да си подадеш документите. „И като ги подадеш, получаваш имейл, че не си ги подал правилно, че нещо липсва, и накрая са изтекли сроковете, в които можеш да си поискаш парите“.

„Оттук нататък авиокомпаниите ще имат 4 дни, в които да се свържат с пасажера и да му кажат как да си получи парите. И в рамките на 30 календарни дни трябва да му ги изплатят по сметката. Това е закон“, посочи Новаков.
Размерът на обезщетението ще бъде от 250 до 600 евро в зависимост от продължителността на полета.

Друга промяна е, че вече, когато си купим двупосочен билет, няма да бъде необходимо задължително да ползваме билета в едната посока, за да може да използваме и този на връщане.

„Единственото, което правеха, е да поискат такса, която да платиш, за да си ползваш билета, който вече си платил. Това беше лудост. И това отпадна“, каза Новаков.

„Аз самият не съм сигурен колко още ще ме оставят да летя нормално с авиокомпаниите след повечето от тези промени, но истината е, че много от хората, които летят оттук, ще имат повече яснота“, посочи той.

По думите му единствените потърпевши от тези промени най-вероятно ще са агенциите, които предявяваха искове от името на пътниците.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тодоров

    14 2 Отговор
    Това изобщо не е интересно и не засяга летящите като този господин само с няколко Дебитни карти от различни банки в джоба и два телефона. Багаж мъкнат бягащите да работят в чужбина и сега си знаят вече какво по-скъпо ще заплатят.

    Коментиран от #10

    12:14 12.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дада

    18 3 Отговор
    Тъпак,всички тези регламенти ще ги плати пак пътника.Особено пътувщия често с по една раница.

    Коментиран от #5

    12:21 12.07.2026

  • 4 А50

    7 5 Отговор
    Всички промени са добри, но това с куфарите е най-доброто. Всички взеха да качват в пътническия салон куфари , уж ръчен багаж и накрая ние с раниците с лаптоп трябва да си ги държим под седалката в краката при положение че сме си платили за наще куфари да бъдат чекирани и натоварени в каргото.Най-накрая малко разум

    Коментиран от #11, #16

    12:22 12.07.2026

  • 5 А50

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Дада":

    Ти май не четеш, или ти липсва разбиране. Опитай пак

    12:23 12.07.2026

  • 6 Парашутист

    9 2 Отговор
    Нискотарифните вече няма да пускат евродепутати с бради на борда, поради опасност от инфекции. Вече само с частния самолет на шиши.

    12:23 12.07.2026

  • 7 Кво Ме интересуват !

    11 1 Отговор
    Билетните !

    Искам си Парите Които Държавата ми Краде !

    Всеки Месец !

    12:23 12.07.2026

  • 8 Помак

    12 2 Отговор
    Гербера оправдава нищо правенето и голямата си заплата ..пу

    12:25 12.07.2026

  • 9 Новаков,

    9 2 Отговор
    Много се хвалиш, но никъде не прочетох какво точно е “ръчен багаж”, който ще ми е безплатен? Колко голям, колко кг?

    Коментиран от #13

    12:27 12.07.2026

  • 10 А50

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Тодоров":

    Как бягащите да работят в чужбина могат да си натъпчат куфарите в багажниците над главите. А други "балъци" да си плащат за куфарите и в крайна сметка няма място за ръчния им багаж, чанта, раница или дори връхна дреха. Писна ми от тарикати с куфари в салона

    12:29 12.07.2026

  • 11 име

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "А50":

    Никой не може да те задължи, ако си си платил за багаж, да си сложиш ръчния под седалката, вместо горе. Хич не ми пука, мятам си раницата и да се оправя авиокомпанията, дето е продавала багажите. Единствено може да няма място точно в отделението над главата ти и да се наложи да ползваш някое съседно.

    Коментиран от #15

    12:31 12.07.2026

  • 12 Съдията

    10 2 Отговор
    Като гледам офертите на Райънеър, Изиджет и Уиз Еър не виждам никаква промяна в правилата за багажа. Така че тая калинка да си завре новите правила там където слънце не огрява. Единственото полезно беше, е че семействата имат право да седят един до друг. Останалото е ала-бала.😂

    12:31 12.07.2026

  • 13 име

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Новаков,":

    Пич, още в детската градина трябавше да се научиш, че няма дядо Коледа, няма и безплатно. Има цена задължително с кабинен багаж, за да правиш по-добре сравнение. 5524

    12:34 12.07.2026

  • 14 Роки

    11 3 Отговор
    Тоя малоумник от ГЕРБ, вземащ 30 хиляди евро заплата, все се прави на герой. Понеже е тъп, не се сеща, че Авиокомпаниите просто ще вдигнат цените. Цената на "нововъведението" пак ще я плати пътника.

    12:39 12.07.2026

  • 15 А50

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    Спорил съм със стюардеси, но най-накрая може да те свалят с обвинение за хулиганство. Но си прав

    12:40 12.07.2026

  • 16 6135

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "А50":

    Правилно!
    Пътувал съм в препълнен самолет с по-малко от 10 чекирани куфара а салона на самолета изглежда като бежански лагер. Ръчен уж багаж, който едвам се побира в горните багажници, хора навлекли 10 слоя дрехи за да минат метър, битки за това кой къде ще си сложи чантите и т.н.

    Както беше преди, в цената на билета трябва да е включен чекиран куфар и малък ръчен багаж.
    Каквато цената - такава. Който не му отърва да да не лети!
    Това все пак е гражданска авиация, а не индийски влак, където пътниците се возят на покривите на вагоните!

    13:10 12.07.2026

  • 17 Тома

    4 2 Отговор
    Същата работа както с китайските сайтове за търговия.Купувача вече плаща митото с ддс.Сега даже самолетния билет ще е по скъп отколкото преди защото на мучо от Европа му помагат такива смешници като този от шайката.

    13:17 12.07.2026

  • 18 ТОЯ ГЕРБАВ ИДИОТ КВО ОБЩО ИМА

    6 2 Отговор
    СЪС САМОЛЕТИТЕ ? ЩО НЕ СИ ГЛЕДА ЧЕРВЕНАТА КРАДЯЩА РОДА ?

    13:17 12.07.2026

  • 19 ГОВЕД..О

    3 1 Отговор
    това не е ли лубовника на б накианското го ве. ед о на снимката с брадата ?

    13:18 12.07.2026

  • 20 ЦЪРНА ГАД

    4 0 Отговор
    в самалиотите се патува с църните и не емного приатно,,, щъкат измегду Ирландиа И НАГЛо саксониа и са 90 процента от патувасхтите плус ингилизките си га ни

    13:20 12.07.2026

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