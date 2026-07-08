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НС гласува нови правила за личните данни при полицейско задържане

НС гласува нови правила за личните данни при полицейско задържане

8 Юли, 2026 06:46, обновена 8 Юли, 2026 06:48 976 3

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Промени в Закона за МВР целят пълна синхронизация с европейското законодателство

НС гласува нови правила за личните данни при полицейско задържане - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Парламентът ще разгледа днес на второ четене спорни и дълго обсъждани промени в Закона за Министерството на вътрешните работи (МВР).

Основният фокус на измененията е въвеждането на нови, по-строги правила за обработката, съхранението и защитата на лични данни на граждани при полицейско задържане.

Вносителите посочват, че реформата е наложителна, за да може българското законодателство да се синхронизира напълно с актуалните европейски директиви. С новите текстове се цели да се балансира ефективната работа на полицейските органи при разследване на престъпления с гарантирането на основните права и неприкосновеността на гражданите, като се изчистят досегашните празноти в нормативната уредба.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕГН

    2 0 Отговор
    Добре ама, в периода 2009-та 2020-та, изтекоха всички възможни лични данни, с изключение на здравния статус, защото още не бяха готови електронните здравни карти. Май трябва да се приемат закони с действие със задна дата.

    07:38 08.07.2026

  • 2 ха ха

    3 0 Отговор
    какви лични данни при измислиците на ушаците , нали те получават инструкциите си точно от тея дето цял живот се занимават със смачкване на хора за благото на некоя партия или кръг от капиталисти

    07:49 08.07.2026

  • 3 Демек

    3 0 Отговор
    като ви отвлечат заптиетата няма да дават никаква информация кого са отвлекти под предтвкст защита на лични данни

    07:53 08.07.2026

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