НС гласува нови правила за личните данни при полицейско задържане

Парламентът ще разгледа днес на второ четене спорни и дълго обсъждани промени в Закона за Министерството на вътрешните работи (МВР).

Основният фокус на измененията е въвеждането на нови, по-строги правила за обработката, съхранението и защитата на лични данни на граждани при полицейско задържане.

Вносителите посочват, че реформата е наложителна, за да може българското законодателство да се синхронизира напълно с актуалните европейски директиви. С новите текстове се цели да се балансира ефективната работа на полицейските органи при разследване на престъпления с гарантирането на основните права и неприкосновеността на гражданите, като се изчистят досегашните празноти в нормативната уредба.