Въздушните линейки извършиха 5 животоспасяващи мисии за по-малко от 48 часа

Въздушните линейки са извършили пет успешни мисии за по-малко от 48 часа, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха във Фейсбук страницата си.
В събота дежурният авиомедицински екип на оперативната база в София реализира две първични мисии за пострадал турист в планината и при тежка катастрофа.
Първата мисия бе изпълнена в района на връх Харамията, Рилските езера, след сигнал в Координационната централа на ЦСМПВ от Планинската спасителна служба за пострадала жена.
Пациентката е транспортирана по въздух от дежурния авиомедицински екип до УМБАЛ „Св. Анна“ - София, където е предадена за последващо лечение.
Втората мисия бе реализирана след сигнал, постъпил в края на деня в КЦ, за тежкия инцидент в района на Дупница с петима пострадали.
Авиомедицинският екип в състав д-р Вера Манолова, медицинска сестра Радослава Ангелова и пилотите кап. Спиридон Христов и кап. Велин Андреев достигна до мястото на инцидента в близост до село Дяково.
На място медиците интубират 18-годишно момиче с тежка черепно-мозъчна травма и политравма, след което пациентката е транспортирана по въздух до УМБАЛ „Св. Анна“ – София за оказване на високоспециализирана медицинска помощ.
Още три успешни мисии бяха реализирани в петък от екипите на оперативните бази в Сливен и София.
От Сандански до София
В КЦ на ЦСМПВ е получено искане за въздушен транспорт на 13-годишно момче в тежко състояние, хоспитализирано в МБАЛ „Югозападна“ – Сандански. След стабилизиране на пациента и координация между лечебните заведения момчето е транспортирано по въздух до вертолетната площадка на УМБАЛ „Света Екатерина“ – София и транспортиран с линейка до УМБАЛСМ „Н. И. СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ – София за специализирано лечение.
От Стара Загора до София
Авиомедицинският екип от оперативната база в Сливен бе активиран за транспортиране на 14-годишно момиче в тежко състояние след ПТП, настанено в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора.
От магистрала „Тракия“ до Бургас
По време на полета към Стара Загора постъпва сигнал за тежко пътнотранспортно произшествие на автомагистрала „Тракия“ в района на Карнобат с няколко пострадали. Екипът незабавно е пренасочен към мястото на инцидента, а втори медицински хеликоптер е активиран от оперативната база в София поема мисията към Стара Загора.
След извършен медицински триаж екипът пристигнал първи на АМ "Тракия", транспортира по въздух мъж с политравма до УМБАЛ - Бургас, а вторият хеликоптер успешно транспортира 14-годишното момиче от Стара Загора до УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ - София за високоспециализирано лечение.
Всяка мисия е доказателство, че добрата координация, професионализмът и бързата реакция спасяват човешки живот.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Значи !
Са Ги Вдигнали !
във въздуха 1
Коментиран от #2
13:14 12.07.2026
2 Аз Се Чудех !
До коментар #1 от "Значи !":Къде ми отиде Пенцията !
13:18 12.07.2026
3 летец пилот
Коментиран от #4
13:19 12.07.2026
4 С Чужда Пита !
До коментар #3 от "летец пилот":Лесно Става !
Коментиран от #5
13:22 12.07.2026
5 а на баклуците
До коментар #4 от "С Чужда Пита !":които карат коли за милиони що не им държиш сметка с чии пари мислиш че са купени тия тенекии?
13:24 12.07.2026
6 А50
13:42 12.07.2026