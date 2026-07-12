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Въздушните линейки извършиха 5 животоспасяващи мисии за по-малко от 48 часа

Въздушните линейки извършиха 5 животоспасяващи мисии за по-малко от 48 часа

12 Юли, 2026 13:09 410 6

  • въздушни линейки-
  • мисии

Медицински хеликоптер помогна при тежката катастрофа в района на Дупница

Въздушните линейки извършиха 5 животоспасяващи мисии за по-малко от 48 часа - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въздушните линейки са извършили пет успешни мисии за по-малко от 48 часа, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха във Фейсбук страницата си.

В събота дежурният авиомедицински екип на оперативната база в София реализира две първични мисии за пострадал турист в планината и при тежка катастрофа.

Първата мисия бе изпълнена в района на връх Харамията, Рилските езера, след сигнал в Координационната централа на ЦСМПВ от Планинската спасителна служба за пострадала жена.

Пациентката е транспортирана по въздух от дежурния авиомедицински екип до УМБАЛ „Св. Анна“ - София, където е предадена за последващо лечение.

Втората мисия бе реализирана след сигнал, постъпил в края на деня в КЦ, за тежкия инцидент в района на Дупница с петима пострадали.

Авиомедицинският екип в състав д-р Вера Манолова, медицинска сестра Радослава Ангелова и пилотите кап. Спиридон Христов и кап. Велин Андреев достигна до мястото на инцидента в близост до село Дяково.

На място медиците интубират 18-годишно момиче с тежка черепно-мозъчна травма и политравма, след което пациентката е транспортирана по въздух до УМБАЛ „Св. Анна“ – София за оказване на високоспециализирана медицинска помощ.

Още три успешни мисии бяха реализирани в петък от екипите на оперативните бази в Сливен и София.

От Сандански до София

В КЦ на ЦСМПВ е получено искане за въздушен транспорт на 13-годишно момче в тежко състояние, хоспитализирано в МБАЛ „Югозападна“ – Сандански. След стабилизиране на пациента и координация между лечебните заведения момчето е транспортирано по въздух до вертолетната площадка на УМБАЛ „Света Екатерина“ – София и транспортиран с линейка до УМБАЛСМ „Н. И. СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ – София за специализирано лечение.

От Стара Загора до София

Авиомедицинският екип от оперативната база в Сливен бе активиран за транспортиране на 14-годишно момиче в тежко състояние след ПТП, настанено в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора.

От магистрала „Тракия“ до Бургас

По време на полета към Стара Загора постъпва сигнал за тежко пътнотранспортно произшествие на автомагистрала „Тракия“ в района на Карнобат с няколко пострадали. Екипът незабавно е пренасочен към мястото на инцидента, а втори медицински хеликоптер е активиран от оперативната база в София поема мисията към Стара Загора.

След извършен медицински триаж екипът пристигнал първи на АМ "Тракия", транспортира по въздух мъж с политравма до УМБАЛ - Бургас, а вторият хеликоптер успешно транспортира 14-годишното момиче от Стара Загора до УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ - София за високоспециализирано лечение.

Всяка мисия е доказателство, че добрата координация, професионализмът и бързата реакция спасяват човешки живот.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Значи !

    2 3 Отговор
    Пет Келеша !

    Са Ги Вдигнали !

    във въздуха 1

    Коментиран от #2

    13:14 12.07.2026

  • 2 Аз Се Чудех !

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Значи !":

    Къде ми отиде Пенцията !

    13:18 12.07.2026

  • 3 летец пилот

    1 4 Отговор
    Едно голямо БРАВО! на колегите летци-пилоти! Това тяхно дело е впечатляващо и надъхващо за развитие и успехи и на по-младите служещи във ВВС на България.

    Коментиран от #4

    13:19 12.07.2026

  • 4 С Чужда Пита !

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "летец пилот":

    Лесно Става !

    Коментиран от #5

    13:22 12.07.2026

  • 5 а на баклуците

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "С Чужда Пита !":

    които карат коли за милиони що не им държиш сметка с чии пари мислиш че са купени тия тенекии?

    13:24 12.07.2026

  • 6 А50

    1 0 Отговор
    Хората някак си вършат работата въпреки неможещите правителства да им осигурят бази и хангари за вертолетите . Държавата пречи, тъжно но факт

    13:42 12.07.2026

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