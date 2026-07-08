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Три спешни мисии с деца извършиха със „Спартан“ за по-малко от 72 часа

Три спешни мисии с деца извършиха със „Спартан“ за по-малко от 72 часа

8 Юли, 2026 14:39 676 13

  • мисии-
  • спартан-
  • деца-
  • германия

Военнотранспортният самолет изпълни поредица от хуманитарни полети

Три спешни мисии с деца извършиха със „Спартан“ за по-малко от 72 часа - 1
Снимка: Bulgarian Air Force
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Военнотранспортният самолет „Спартан“ изпълнява поредица от спешни хуманитарни полети за транспортиране на деца, нуждаещи се от специализирано лечение в чужбина. Само в рамките на три денонощия българският военен самолет е ангажиран с три последователни медицински мисии.

Първата от тях беше осъществена вчера, когато 16-годишен пациент от Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“ беше транспортиран до Щутгарт. Полетът е преминал успешно, а детето вече е настанено за лечение в германската клиника.

Днес „Спартан“ изпълнява втора спасителна мисия. На борда му се намира 12-годишно момиче, което пътува до клиника във Фрайбург. Детето страда от придобита форма на апластична анемия - тежко заболяване, при което костният мозък спира да произвежда кръвни клетки и се налага трансплантация.

Специалистите са преценили, че най-добрият шанс за успешно лечение е в Германия, тъй като в семейството не е открит подходящ донор, а германските медицински екипи разполагат с богат опит в извършването на трансплантации от неродствени донори.

По време на полета за пациентката се грижат директорът на детската болница „Проф. Иван Митев“ д-р Благомир Здравков и старшата бордна медицинска сестра от Военномедицинската академия Мария Василева.

Сериозният ангажимент на военновъздушните сили продължава и през следващите дни. За утре е планирана трета поредна медицинска мисия със „Спартан“, която отново ще бъде свързана с транспортирането на пациент за лечение.

Трите последователни полета подчертават ключовата роля на военната авиация при спешни медицински случаи, когато животоспасяващо лечение трябва да бъде осигурено извън пределите на страната.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    3 4 Отговор
    Ами, на кокорчо медицинските хеликоптери като не стават за нищо, още ще търкаляме спартаните.

    Коментиран от #3

    14:41 08.07.2026

  • 2 Какви

    7 0 Отговор
    са заболяванията , че спешно трябва да се лети със Спартан за Германия за....... лечение ?

    Коментиран от #4

    14:42 08.07.2026

  • 3 Ако искате и аспирин търкаляйе!

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Видяхме и от вас как не става нищо!

    14:44 08.07.2026

  • 4 Директора👨‍✈️

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "Какви":

    Ами то си пише, прочети, калъф!

    14:46 08.07.2026

  • 5 Ми до тук и двата полета са до Германия

    6 0 Отговор
    Не можеше ли поне да ги обединят. Кой плаща е отделен въпрос. То щото живота е по важен. Така си е.

    14:51 08.07.2026

  • 6 ....НО НИЕ

    4 0 Отговор
    ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ
    ДА СЪБИРАМЕ КАПАЧКИ И КЕНЧЕТА...

    14:58 08.07.2026

  • 7 Предполагам ,

    5 0 Отговор
    че са уредили финансирането на полетите , трансплантациите и леченията чрез Здравната каса ! Нещо , което малко хора го знаят , използват или пък получават одобрение от касата !

    15:04 08.07.2026

  • 8 Без име

    2 0 Отговор
    Чии са децата? Бедните родители, за чиито деца се организират даротелски компании, не се крият като мишки. Нито веднъж не сме видели родителите на деца, пътуващи със Спартана.

    15:07 08.07.2026

  • 9 Абе

    2 1 Отговор
    за това ли харчиме милиарди за военни самолети за да ги ползват като таксита? Толкова ли няма друг начин за транспорт? Дали и в други страни ползват военна техника за това?!?

    15:23 08.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Калмук

    0 0 Отговор
    Бърза справка в Уикипедията: капацитетът на Спартан е 6 души медици и 36 места за ранени. Подозирам, че основната причина за тези совалки със Спартаните е пилотите да натрупат летателни часове ... Потърсете в гуглето Медикъл Еър Сървиз (заради администартора го пиша на кирилица) и вижте с какви самолети работят хората - никой не си и помисля да превозва пациент със самолет за въздушен десант !!!

    15:57 08.07.2026

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