Три спешни мисии с деца извършиха със „Спартан“ за по-малко от 72 часа

Военнотранспортният самолет „Спартан“ изпълнява поредица от спешни хуманитарни полети за транспортиране на деца, нуждаещи се от специализирано лечение в чужбина. Само в рамките на три денонощия българският военен самолет е ангажиран с три последователни медицински мисии.

Първата от тях беше осъществена вчера, когато 16-годишен пациент от Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“ беше транспортиран до Щутгарт. Полетът е преминал успешно, а детето вече е настанено за лечение в германската клиника.

Днес „Спартан“ изпълнява втора спасителна мисия. На борда му се намира 12-годишно момиче, което пътува до клиника във Фрайбург. Детето страда от придобита форма на апластична анемия - тежко заболяване, при което костният мозък спира да произвежда кръвни клетки и се налага трансплантация.

Специалистите са преценили, че най-добрият шанс за успешно лечение е в Германия, тъй като в семейството не е открит подходящ донор, а германските медицински екипи разполагат с богат опит в извършването на трансплантации от неродствени донори.

По време на полета за пациентката се грижат директорът на детската болница „Проф. Иван Митев“ д-р Благомир Здравков и старшата бордна медицинска сестра от Военномедицинската академия Мария Василева.

Сериозният ангажимент на военновъздушните сили продължава и през следващите дни. За утре е планирана трета поредна медицинска мисия със „Спартан“, която отново ще бъде свързана с транспортирането на пациент за лечение.

Трите последователни полета подчертават ключовата роля на военната авиация при спешни медицински случаи, когато животоспасяващо лечение трябва да бъде осигурено извън пределите на страната.