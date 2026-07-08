Три спешни мисии с деца извършиха със „Спартан“ за по-малко от 72 часа

Военнотранспортният самолет „Спартан“ изпълнява поредица от спешни хуманитарни полети за транспортиране на деца, нуждаещи се от специализирано лечение в чужбина. Само в рамките на три денонощия българският военен самолет е ангажиран с три последователни медицински мисии.
Първата от тях беше осъществена вчера, когато 16-годишен пациент от Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“ беше транспортиран до Щутгарт. Полетът е преминал успешно, а детето вече е настанено за лечение в германската клиника.
Днес „Спартан“ изпълнява втора спасителна мисия. На борда му се намира 12-годишно момиче, което пътува до клиника във Фрайбург. Детето страда от придобита форма на апластична анемия - тежко заболяване, при което костният мозък спира да произвежда кръвни клетки и се налага трансплантация.
Специалистите са преценили, че най-добрият шанс за успешно лечение е в Германия, тъй като в семейството не е открит подходящ донор, а германските медицински екипи разполагат с богат опит в извършването на трансплантации от неродствени донори.
По време на полета за пациентката се грижат директорът на детската болница „Проф. Иван Митев“ д-р Благомир Здравков и старшата бордна медицинска сестра от Военномедицинската академия Мария Василева.
Сериозният ангажимент на военновъздушните сили продължава и през следващите дни. За утре е планирана трета поредна медицинска мисия със „Спартан“, която отново ще бъде свързана с транспортирането на пациент за лечение.
Трите последователни полета подчертават ключовата роля на военната авиация при спешни медицински случаи, когато животоспасяващо лечение трябва да бъде осигурено извън пределите на страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
Коментиран от #3
14:41 08.07.2026
2 Какви
Коментиран от #4
14:42 08.07.2026
3 Ако искате и аспирин търкаляйе!
До коментар #1 от "име":Видяхме и от вас как не става нищо!
14:44 08.07.2026
4 Директора👨✈️
До коментар #2 от "Какви":Ами то си пише, прочети, калъф!
14:46 08.07.2026
5 Ми до тук и двата полета са до Германия
14:51 08.07.2026
6 ....НО НИЕ
ДА СЪБИРАМЕ КАПАЧКИ И КЕНЧЕТА...
14:58 08.07.2026
7 Предполагам ,
15:04 08.07.2026
8 Без име
15:07 08.07.2026
9 Абе
15:23 08.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Калмук
15:57 08.07.2026