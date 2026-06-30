МЗ готви промени: Въздушните линейки да бъдат изпращани директно при тежки катастрофи

Заместник-министърът на здравеопазването Ивиан Бенишев заяви, че Министерството на здравеопазването обмисля промени и усъвършенстване на правилата за използване на въздушната спешна помощ, така че хеликоптерите да бъдат изпращани все по-често директно на мястото на тежки инциденти.
В ефира на „Здравей, България“ по NOVA той коментира случая от вчера край село Мокрен, при който за първи път въздушна линейка беше използвана при тежка катастрофа на пътя, а не за транспорт между лечебни заведения или за труднодостъпни райони.
По думите на Бенишев активирането на въздушната спешна помощ не зависи от административно решение на Министерството на здравеопазването, а от медицински екип в Координационния център на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха.
„Решението се взема от лекари след професионална оценка на ситуацията, медицинските критерии и възможностите за безопасно изпълнение на полета“, обясни той.
Заместник-министърът подчерта, че въздушната помощ може да бъде активирана както чрез телефон 112, така и по искане на наземните екипи на Спешна помощ. Той уточни, че при сериозни инциденти наземните линейки и хеликоптерите могат да бъдат задействани едновременно.
„Това не са две отделни системи, които се конкурират. Те работят съвместно и паралелно“, каза Бенишев.
По повод катастрофата на автомагистрала „Тракия“, при която въздушната линейка не беше използвана, той обясни, че първоначално е имало готовност за излитане, но впоследствие е постъпила информация за разлив на гориво и необходимост мястото първо да бъде обезопасено.
„На 17-ата минута хеликоптерът вече е бил готов за излитане с включени двигатели, но междувременно е получена информация, че пострадалите вече са транспортирани от наземните екипи“, уточни заместник-министърът.
Според него системата на въздушната спешна помощ все още се развива и натрупва опит. В момента около 20% от всички мисии са т.нар. първични мисии – директно до мястото на инцидента, а останалите са вторични транспорти между лечебни заведения.
„Нашата амбиция е до края на годината първичните мисии да станат значително повече и това да се превърне в обичайна практика“, подчерта Бенишев.
Той съобщи още, че в Министерството на здравеопазването работи постоянна експертна група, която анализира всяка мисия на въздушната помощ и при необходимост ще предлага промени в нормативната уредба.
„Практиката ни показва какво трябва да подобряваме. Ако е необходимо, всички регламенти могат да бъдат променени, така че системата да работи по-ефективно“, заяви той.
По думите на заместник-министъра с доставката на последния от планираните медицински хеликоптери системата ще може да разгърне пълния си капацитет и да осигурява по-бърза реакция при тежки инциденти в цялата страна.
„Времето е решаващо. Стремим се максимално бързо да се доближим до утвърдените европейски практики в тази област“, заключи Ивиан Бенишев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдааа понеже до вчера нямаше и една,
Коментиран от #5
10:12 30.06.2026
2 и в германия е така
10:19 30.06.2026
3 Много филми гледат тези.
Извод: Медик не може да оцени терена и условията за кацане. Не може да организира обезопасяване на терен за кацане. Затова се правят хеликоптерни площадки, в които може да влезе линейка и да прехвърлят пациента.
Коментиран от #4
10:28 30.06.2026
4 Бързо
До коментар #3 от "Много филми гледат тези.":Има си пилот, и то ще си прецени за всеки конкретен случай дали може или не. Преди също имаше санитарна авияция Ми 8 и Ан 14 Пчолка. АН 2 и кацахс на що годе равна поляна или път. Лекаря си отговаря за неговата част. Почти навсякъде има къде да се кацне и наистина е по бързо да се стигне до която и да е болница
10:42 30.06.2026
5 Европеец
До коментар #1 от "Мдааа понеже до вчера нямаше и една,":Какво да кажа, гледах го тоя заместник-министъра по Нова-крайно неподготвена и не компетентен, въобще е пална калинка, каквото впрочем е и здравоопазването.....
10:46 30.06.2026
6 Защо не вземат мерки да няма катастрофи
10:54 30.06.2026