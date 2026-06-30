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МЗ готви промени: Въздушните линейки да бъдат изпращани директно при тежки катастрофи

МЗ готви промени: Въздушните линейки да бъдат изпращани директно при тежки катастрофи

30 Юни, 2026 10:11 724 6

  • въздушни линейки-
  • катастрофи

Решението се взема от лекари след професионална оценка на ситуацията, медицинските критерии и възможностите за безопасно изпълнение на полета

МЗ готви промени: Въздушните линейки да бъдат изпращани директно при тежки катастрофи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заместник-министърът на здравеопазването Ивиан Бенишев заяви, че Министерството на здравеопазването обмисля промени и усъвършенстване на правилата за използване на въздушната спешна помощ, така че хеликоптерите да бъдат изпращани все по-често директно на мястото на тежки инциденти.

В ефира на „Здравей, България“ по NOVA той коментира случая от вчера край село Мокрен, при който за първи път въздушна линейка беше използвана при тежка катастрофа на пътя, а не за транспорт между лечебни заведения или за труднодостъпни райони.

По думите на Бенишев активирането на въздушната спешна помощ не зависи от административно решение на Министерството на здравеопазването, а от медицински екип в Координационния център на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха.

„Решението се взема от лекари след професионална оценка на ситуацията, медицинските критерии и възможностите за безопасно изпълнение на полета“, обясни той.

Заместник-министърът подчерта, че въздушната помощ може да бъде активирана както чрез телефон 112, така и по искане на наземните екипи на Спешна помощ. Той уточни, че при сериозни инциденти наземните линейки и хеликоптерите могат да бъдат задействани едновременно.

„Това не са две отделни системи, които се конкурират. Те работят съвместно и паралелно“, каза Бенишев.

По повод катастрофата на автомагистрала „Тракия“, при която въздушната линейка не беше използвана, той обясни, че първоначално е имало готовност за излитане, но впоследствие е постъпила информация за разлив на гориво и необходимост мястото първо да бъде обезопасено.

„На 17-ата минута хеликоптерът вече е бил готов за излитане с включени двигатели, но междувременно е получена информация, че пострадалите вече са транспортирани от наземните екипи“, уточни заместник-министърът.

Според него системата на въздушната спешна помощ все още се развива и натрупва опит. В момента около 20% от всички мисии са т.нар. първични мисии – директно до мястото на инцидента, а останалите са вторични транспорти между лечебни заведения.

„Нашата амбиция е до края на годината първичните мисии да станат значително повече и това да се превърне в обичайна практика“, подчерта Бенишев.

Той съобщи още, че в Министерството на здравеопазването работи постоянна експертна група, която анализира всяка мисия на въздушната помощ и при необходимост ще предлага промени в нормативната уредба.

„Практиката ни показва какво трябва да подобряваме. Ако е необходимо, всички регламенти могат да бъдат променени, така че системата да работи по-ефективно“, заяви той.

По думите на заместник-министъра с доставката на последния от планираните медицински хеликоптери системата ще може да разгърне пълния си капацитет и да осигурява по-бърза реакция при тежки инциденти в цялата страна.

„Времето е решаващо. Стремим се максимално бързо да се доближим до утвърдените европейски практики в тази област“, заключи Ивиан Бенишев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдааа понеже до вчера нямаше и една,

    9 0 Отговор
    а днес вече се препълнихме с летящи линейки. Бо(га)ташкия пи-ар всеки ден копае дъно след дъно в дъното!

    Коментиран от #5

    10:12 30.06.2026

  • 2 и в германия е така

    0 3 Отговор
    не издържаха германците дълго време на мондиала . дали това ще го превърне в скучен . сигурно много техни фенове са разочаровани . у нас има про германско лоби . и при докторите . дават я за пример . конкретни дисциплиниращи и поучаващи примери . а с този резил . като при украйна постоянно губи и проси , но лобито все я хвали . похарчените милиони няма да се изплатят . просто още някой ще си клати краката . задръстване имало . то едното води до другото . катастрофа, задръстване, лош път и грешни шофьори , пари за медицината .

    10:19 30.06.2026

  • 3 Много филми гледат тези.

    4 0 Отговор
    Преди да излети хеликоптера той си прави полетен план. В него задължително се посочва обезопасено място за кацане. След това планът се изпраща в РВД. За медицинските хеликоптери това съгласуване става достатъчно бързо, но е незаобиколимо. Един пример: На Подбалканския път, до китното село Розино, става катастрофа. През деня, хубаво време, отлична видимост и т.н. Хеликоптерът излита от Враждебна и каца къде, къде? В близката нива. Или пасище. Ако не е много криво. И ако кравите се отдръпнат. Не на мястото на катастрофата. Екипът на Бърза помощ, лекарка и шофьор, слагат пострадалия на носилката и го понасят през канавки, огради и храсти към нивата или пасището, където кротко ги чака червения хеликоптер. След 10 минути екстремни предизвикателства успяват да предадат пациента. В това време на мястото на катастрофата останалите пострадали се молят на Всевишния за оцеляването си.

    Извод: Медик не може да оцени терена и условията за кацане. Не може да организира обезопасяване на терен за кацане. Затова се правят хеликоптерни площадки, в които може да влезе линейка и да прехвърлят пациента.

    Коментиран от #4

    10:28 30.06.2026

  • 4 Бързо

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Много филми гледат тези.":

    Има си пилот, и то ще си прецени за всеки конкретен случай дали може или не. Преди също имаше санитарна авияция Ми 8 и Ан 14 Пчолка. АН 2 и кацахс на що годе равна поляна или път. Лекаря си отговаря за неговата част. Почти навсякъде има къде да се кацне и наистина е по бързо да се стигне до която и да е болница

    10:42 30.06.2026

  • 5 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мдааа понеже до вчера нямаше и една,":

    Какво да кажа, гледах го тоя заместник-министъра по Нова-крайно неподготвена и не компетентен, въобще е пална калинка, каквото впрочем е и здравоопазването.....

    10:46 30.06.2026

  • 6 Защо не вземат мерки да няма катастрофи

    2 0 Отговор
    На депутатите и министрите никога нищо не им се случва как става това.

    10:54 30.06.2026

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