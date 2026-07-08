Важните новини във ФАКТИ на 08.07.2026 г.

Киселова: След Пеевски вероятно ще е Борисов! Иван Демерджиев изпълнява част от предизборните обещания на ПБ

Г-н Демерджиев изпълнява част от предизборните обещания на „Прогресивна България”, тяхна беше заявката, че ще се бори с модела „Борисов-Пеевски” и с това спечели изборите. В този смисъл г-н Пеевски е един от символите и той започва с него. Предполагам, че следващият ще е г-н Борисов.

ДПС в Европарламента: Българският PNR-гейт на Демерджиев вече е проблем на ЕС и партньорите му

Делегация на ДПС представи в Европейския парламент в Страсбург сигналите до всички ресорни европейски институции, Европол и Интерпол за безпрецедентен теч и мащабна злоупотреба с лични данни на граждани на ЕС и трети страни по т.нар. “PNR-гейт”, предаде репортер на Novini.bg.

Десислава Атанасова излезе с официална позиция за казуса с полетите

Конституционният съдия Десислава Атанасова излезе днес с позиция до медиите, в която отхвърли твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев, че е пътувала с лидера на ДПС Делан Пеевски в частен самолет до Дубай, предаде БТА.

“Демократична България” вкарва санкциите „Магнитски“ в българското законодателство

"Демократична България“ внесе промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които предлага ефективно прилагане в България на санкционните режими по Глобалния закон „Магнитски“ и други международни ограничителни мерки.

Петър Славов: Управляващите заслужават адмирации за връщането на изцяло машинно гласуване

За мен е малко вероятно Конституционният съд да обяви за противоконституционен бюджета за 2026 година. Факт е, че има противоречие, защото по закон не може да има дефицит на 3%, но дори и да бъде сезиран КС, той ще се произнесе най-вероятно в началото на другата година, когото този бюджет ще е изтекъл. За мен е по-важно управляващите да направят всичко възможно и да коригират този предложен дефицит от 5.7%.

След инцидента с дете в спортен комплекс „Червено знаме“: Столична община инициира спешни действия за обезопасяване на опасния обект СНИМКИ

След тежкия инцидент, при който дете падна в седемметрова шахта на територията на спортен комплекс „Червено знаме“, по инициатива на отдел „Контрол при строителството“ към направление „Градско планиране и развитие“ на Столична община днес се проведе първата координирана междуведомствена среща за предприемане на незабавни мерки за обезопасяване на комплекса. Срещата постави началото на съвместни действия между всички институции, които имат отношение към собствеността, управлението, сигурността и контрола върху обекта.

Венко Сабрутев: Има мафия в здравеопазването! Моята дъщеря е на 8 години и тя се води вече хоспитализирана, без изобщо да има такова нещо!

Проблемът с корупцията в здравеопазването не се решава. Задълбочава се. Моята дъщеря е на 8 години и тя се води вече хоспитализирана, без изобщо да има такова нещо. Това заяви депутатът от "Продължаваме промяната" Венко Сабрутев в ефира на "Лице в лице" по бТВ.

Магистратите гласуват за нов ВСС в 66 секции

Магистратите у нас ще гласуват в 66 секции за избора на нов Висш съдебен съвет (ВСС), съобщава Lex.bg.

Христо Казанджиев: Турция продава руски газ в България

България трябва незабавно да активира доставките на природен газ през терминала в Александруполис и да увеличи количествата по договорите с Азербайджан, за да ограничи енергийната си зависимост от турско-руски източници. За това предупреди енергийният експерт Христо Казанджиев в ефира на Българското национално радио, подчертавайки, че Турция и Русия осъществяват съвместна стратегия за овладяване на енергийния пазар в Югоизточна Европа.

Мариян Карагьозов: Интересът към източния фланг на НАТО дава на България козове

Когато има голяма организация като НАТО, винаги е трудно да се намери общото сечение. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ международният анализатор Мариян Карагьозов във връзка със срещата на Алианса в Анкара.

Александър Пулев: „Литаско“ сама предложи да бъдат разблокирани сметките на „Лукойл“

В изненадващ ход, швейцарската енергийна корпорация „Литаско“ е подала ръка към българското правителство, настоявайки за вдигане на запорите върху банковите сметки на „Лукойл“. Това стана ясно по време на изслушване в парламентарната комисия по икономическа политика, където вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев разкри подробности около сложните преговори.

Елеонора Митрофанова: Българските оръжейни заводи произвеждат боеприпаси, които вероятно стигат до Украйна

Посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова заяви, че отношенията между Москва и София се намират в период на фактическа липса на политически диалог, замразени културни и хуманитарни контакти и стагниращ търговски обмен. Тя посочва това в интервю за руската държавна агенция РИА Новости по повод 147-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между двете държави.

МВР влезе в контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ

Министерството на вътрешните работи влезе в контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ, съобщават от българското ведомство.

ЕК с пет наказателни процедури срещу България

Европейската комисия представи днес данни за движението на пет наказателни процедури срещу България в областите на защитата на личните данни, обмена на данъчна информация, контрола над взривните вещества, правилата за развитието на източници на възобновяема енергия, преработката на отпадъците, предава БТА.

ОДМВР-София получи 15 нови автомобила

Министър Иван Демерджиев връчи днес ключовете на общо 204 нови патрулни автомобила за нуждите на СДВР и областните дирекции.

Три спешни мисии с деца извършиха със „Спартан“ за по-малко от 72 часа

Военнотранспортният самолет „Спартан“ изпълнява поредица от спешни хуманитарни полети за транспортиране на деца, нуждаещи се от специализирано лечение в чужбина. Само в рамките на три денонощия българският военен самолет е ангажиран с три последователни медицински мисии.

Трагедия в Карлово: Прокуратурата разследва смъртта на 2-месечно бебе след прегледи в Спешното

Окръжна прокуратура – Пловдив и органите на МВР започнаха спешно досъдебно производство след смъртта на двумесечно бебе, настъпила в сряда сутринта в Спешното отделение на болницата в Карлово.

Мъж изби три зъба на ученик след скандал в Китен

Мъж от Свищов на 40 години е задържан, след като е ударил 17-годишен ученик от София и му избил три предни зъба. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Бургас.

Куюмджиев: По договора с "Боташ" за над 3 години са разтоварени 4-5 кораба

"Боташ" и "Булгаргаз" трябва да предоговорят условията на действащия договор в следващите 15 месеца, обяви премиерът Румен Радев.

Божидар Божанов: Гледаме втори епизод на "Колеги, прибирайте се"

“С репликата “веднага си тръгвайте” преди 1 година е осуетена проверка на ДАНС в складове за лекарства по сериозни съмнения за схема за източване на сериозни средства, включително от бюджета на Здравната каса. Днес поискахме изслушване по тази тема и управляващите от “Прогресивна България” го отхвърлиха”, каза пред журналисти в кулоарите на парламента съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов.

Нинова: Още нямат приет бюджет, а вече взеха втори милиарден заем

Правителството на Радев взе още един заем. Това обяви Гълъб Донев в НС. Нови 2.5 млрд. евро дълг увиснаха на врата на поколения българи.

Още нямат приет бюджет, а вече взеха втори милиарден заем.

Ако досега плащахме 300- 400 млн. лихви, сега стават над 1 млрд.

По-важен е въпросът къде отиват тези пари? Няма ги в икономиката, няма ги в земеделие, нито във водопреносната мрежа, в социална политика. Няма ги в културата. Доплащането в болниците продължава. Всичко на пазара поскъпва. Социални плащания замразени. Остава обяснението на управляващите: " продължаваме политиките на предишния кабинет". Продължават да плащат по старите схеми, на старите фирми, в старите корупционни ями. Е, това ли е прогресивната промяна?