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12-годишно дете спаси майка си, на която ѝ прилошало, докато шофира на магистрала „Струма“

12-годишно дете спаси майка си, на която ѝ прилошало, докато шофира на магистрала „Струма“

29 Юни, 2026 13:20 1 753 49

  • шофиране-
  • инсулт-
  • магистрала-
  • струма

Жената била транспортирана в болница, където лекарите установили, че е получила инсулт

12-годишно дете спаси майка си, на която ѝ прилошало, докато шофира на магистрала „Струма“ - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Момиче на 12 години успя да спаси майка си, на която ѝ прилошало, докато шофирала на магистрала „Струма“, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Перник.

Около 12:00 ч. вчера детето е подало сигнал на спешния телефон 112.

То разказало, че докато майка му шофирала в посока от София към Перник, ѝ станало лошо и тя изпаднала в безсъзнание, а автомобилът продължил да се движи по магистралата.

Докато държало волана и овладявало колата, момичето запазило хладнокръвие - разговаряло по телефона и запознало със ситуацията оператора, който бил на линия.

Последвала незабавна координация между детето, дежурните служители на Второ районно управление и Областната дирекция на МВР в Перник.

Докато автомобилът се движел по магистралата, момичето успяло да овладее ситуацията, да изведе колата в аварийната лента и да я спре, натискайки старт-стоп бутона.

След спирането на автомобила медицинските екипи поели грижата за майката. Тя била транспортирана в болница, където лекарите установили, че е получила инсулт, уточниха още от полицията в областния град.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Умно и добро дете

    45 2 Отговор
    Машалла !!?

    Коментиран от #13

    13:24 29.06.2026

  • 2 честен ционист

    25 1 Отговор
    Децата на днешно време са мултифункционални.

    Коментиран от #12

    13:24 29.06.2026

  • 3 Донко

    49 1 Отговор
    Страхотна история, дано и майката да се оправи!

    13:25 29.06.2026

  • 4 А колко нарушения е нарпавило?

    9 59 Отговор
    Първо е малолетно и няма право да шофира, второ е говорило по телефона, докато е шофирало, трето на магистрала не се спира в аварийната лента, защото на някой си му прилошало...

    Коментиран от #16, #18, #30, #32

    13:25 29.06.2026

  • 5 Сега ще се намери някой ,,пътен спец"...

    35 2 Отговор
    ...,който много възмутен ще коментира...,че е забранено да шофираш по магистрала,с телефон в ръка и то от пасажерската седалка...🙄!

    Коментиран от #10

    13:25 29.06.2026

  • 6 НИЯ

    42 1 Отговор
    Браво на детето,справило се е отлично,не ми се мисли каква трагедия щеше да последва ако това дете не е действало адекватно.Имали сме и грамотни деца не само наркозависими копе лета.

    13:25 29.06.2026

  • 7 Кочо

    14 3 Отговор
    Имало ли е детско столче и на задната седалка ли е било детето? Ако бяха спазвали безумните правила, не ми се коментира коя мантенела щеше да се изложи.!

    13:27 29.06.2026

  • 8 аналогов

    26 1 Отговор
    инсулта се разпространява по-бързо от изкуствения интелект,браво на момиченцето за адекватната реакция!

    13:27 29.06.2026

  • 9 ПиПи

    1 3 Отговор
    Ох ,и на нас ни прилоша от радост-"Вимбледон"-ът е започнал! Урааааа!

    13:28 29.06.2026

  • 10 честен ционист

    3 8 Отговор

    До коментар #5 от "Сега ще се намери някой ,,пътен спец"...":

    Ще видиш ти като Радевсити забранят децата до 16 да се возят на предната седалка и да притежават мобилен телефон без копчета.

    Коментиран от #20

    13:28 29.06.2026

  • 11 Нямало е климатик!

    5 5 Отговор
    Къде са се юрнали в тази жега?

    13:28 29.06.2026

  • 12 Пенсионер ОСВ

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    И същевременно функционално неграмотни,дори голяма част от тях не знаят таблицата за умножение..
    Също много от тях не могат в последователност да кажат азбуката..

    Коментиран от #14, #19

    13:29 29.06.2026

  • 13 Заглавието ти...

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Умно и добро дете":

    На поста е хубаво,но откъде ти дойде в главата това машалла не знам?

    13:30 29.06.2026

  • 14 честен ционист

    2 4 Отговор

    До коментар #12 от "Пенсионер ОСВ":

    В един момент ще ви стане ясно, че много не са изпуснали, понеже за тия неща ще мисли ИИ.

    13:31 29.06.2026

  • 15 Някой да обясни...

    4 8 Отговор
    "...да изведе колата в аварийната лента и да я спре, натискайки старт-стоп бутона"?!

    Коментиран от #23, #46

    13:32 29.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Кочо

    4 4 Отговор
    Момичето просто се е обадило на 112! Останалото са съчинения за Холивуд и Болшой театър! Прави впечатление, че докато повечето българи ограничават подрастващите да се качват на коли, мотори и тротинетки, по замогнати цигани с гордост още от малки ги учат да управляват съвременна техника и телефони! Ето, наблюдавам как 8 годишно якичко българско момиче върти усилено педалчетата на вече малкото за него велосипедче, докато 4-5 годишни ромчета препускат с електрически возилца! Не е от недоимък, напротив! Тате е зърнар, имат няколко лъскави возила най висок клас, но го възпитават да върти педалите, че да свали няколко килограма!

    Коментиран от #24

    13:33 29.06.2026

  • 18 да ти се

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "А колко нарушения е нарпавило?":

    върне без да правиш нарушения.

    13:34 29.06.2026

  • 19 Мръшляк

    15 2 Отговор

    До коментар #12 от "Пенсионер ОСВ":

    Защо когато се е случило нещо толкова хубаво не поздравите детето,а трябва да изтъквате негативизми.Вие ако сте неграмотен,има много качествени деца.

    Коментиран от #25, #27

    13:38 29.06.2026

  • 20 Алекс

    1 5 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    Има такива държави където законите са доста строги,за разлика от нас тук си е либерална анархия..
    В Беларус телефоните в училище са забранени.
    А в Туркменистан освен че жените нямат право да шофират но е забранено да се возят от пред,само на задната седалка..

    Коментиран от #21, #40, #44

    13:40 29.06.2026

  • 21 Няма Управия

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Алекс":

    На жените им е позволено да се возят?!? Каква е тая анархия и свободия бе!

    Коментиран от #26

    13:44 29.06.2026

  • 22 От днешните мъже нищо не става!

    2 2 Отговор
    А бащата къде е бил?

    Коментиран от #35

    13:46 29.06.2026

  • 23 Ку-ку

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Някой да обясни...":

    Епа по-новите коли имат бутон от който се пали/гаси колата.....нема да завираш ключо у ключалката и да врътиш... 🤣

    Коментиран от #37

    13:47 29.06.2026

  • 24 Пак от възпитание...

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Кочо":

    Ромчетата после влизат в автобусите с возилата.

    13:48 29.06.2026

  • 25 напротив

    10 0 Отговор

    До коментар #19 от "Мръшляк":

    Аз го поздравявам за хладнокръвието и му съчувствам за стреса, който е преживяло.

    13:51 29.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Софийски селянин,

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "Мръшляк":

    Умник с такова поколение България не я очаква нищо добро в бъдеще..
    Няма специалисти и специфични професии,така наречените кадри.
    Единственото в което са силни е чатенето в телефона Фейсбук и разни там други..
    За да се развива и работи една икономика и трябва производитетелност,продукт с добавена стойност.

    13:52 29.06.2026

  • 28 Цвете

    9 1 Отговор
    БРАВО НА МАЛКАТА. 👍👏👍

    13:54 29.06.2026

  • 29 1111

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "оня с коня":

    А ти ще се оправиш, когато коня ти хвърли един къч в муцуната!

    13:54 29.06.2026

  • 30 Един шофьор

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "А колко нарушения е нарпавило?":

    А къде да спре в най лявата лента ли?

    Коментиран от #33

    13:54 29.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Коко

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "А колко нарушения е нарпавило?":

    Дали имаш и една гънка в мозъка?
    Има едно място за теб. На 4 ти км. Утре идвам да те взема за там.

    Коментиран от #36

    13:55 29.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 к0к0рч0 💋🍌

    7 1 Отговор
    преди туй едно друго караше техните щото се били напили
    ама туй било нарушение

    13:56 29.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Мъжете сте пр.0сти!

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "много ясно къде":

    Само за секс мислите, а в същото време жените се грижат да отглеждат деца!

    Коментиран от #48

    13:58 29.06.2026

  • 39 1111

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "оня с коня":

    А ти ще се оправиш, когато коня ти хвърли един къч в муцуната!

    Коментиран от #41, #42

    13:59 29.06.2026

  • 40 Добра практика

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Алекс":

    И у нас в някои елитни училища са забранени телефоните. Това не значи, че децата нямат телефони. В класическото обучение трябва да се използват класически източници на информация -енциклопедии, справочници, книги, учебници, за домашни в къщи може интернет.

    14:06 29.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Имаш грешка

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Алекс":

    Туркменистан не е арабския свят. Има жени по професия шофьори, кранисти, багеристи.

    Коментиран от #49

    14:11 29.06.2026

  • 45 Ми то трябва повече подробности

    0 0 Отговор
    Защото това е сюжет за малък разказ , но то няма кой да го напише защото трябва да се положат усилия. Обаче защо да се полагат усилия като може и така. По ръба на пропастта.

    14:16 29.06.2026

  • 46 Ми няма кой да ти обясни

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Някой да обясни...":

    Те си получават хонорарите и така. ....

    14:18 29.06.2026

  • 47 Глупости не искам да те обидя но

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "много ясно къде":

    Кой прави секс на днешно време. То това беше в соца. То тогава само това правехме.

    14:23 29.06.2026

  • 48 Софийски селянин,

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Мъжете сте пр.0сти!":

    А сегашните жени от по младото поколение освен че са мързеливи в това число и много от тях не могат да готвят..
    И така се грижат за децата си,в повечето случаи едно в телефона,фейсбука..

    14:35 29.06.2026

  • 49 Софийски селянин,

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Имаш грешка":

    Голяма си Грешка,Туркменистан е еднолична Диктатура с Президент Диктатор.
    Ако живееш там и имаш кола тя трябва да е единствено бяла,всички други цветове са забранени..
    Чети..

    14:45 29.06.2026

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