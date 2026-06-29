12-годишно дете спаси майка си, на която ѝ прилошало, докато шофира на магистрала „Струма“

Момиче на 12 години успя да спаси майка си, на която ѝ прилошало, докато шофирала на магистрала „Струма“, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Перник.
Около 12:00 ч. вчера детето е подало сигнал на спешния телефон 112.
То разказало, че докато майка му шофирала в посока от София към Перник, ѝ станало лошо и тя изпаднала в безсъзнание, а автомобилът продължил да се движи по магистралата.
Докато държало волана и овладявало колата, момичето запазило хладнокръвие - разговаряло по телефона и запознало със ситуацията оператора, който бил на линия.
Последвала незабавна координация между детето, дежурните служители на Второ районно управление и Областната дирекция на МВР в Перник.
Докато автомобилът се движел по магистралата, момичето успяло да овладее ситуацията, да изведе колата в аварийната лента и да я спре, натискайки старт-стоп бутона.
След спирането на автомобила медицинските екипи поели грижата за майката. Тя била транспортирана в болница, където лекарите установили, че е получила инсулт, уточниха още от полицията в областния град.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Умно и добро дете
Коментиран от #13
13:24 29.06.2026
2 честен ционист
Коментиран от #12
13:24 29.06.2026
3 Донко
13:25 29.06.2026
4 А колко нарушения е нарпавило?
Коментиран от #16, #18, #30, #32
13:25 29.06.2026
5 Сега ще се намери някой ,,пътен спец"...
Коментиран от #10
13:25 29.06.2026
6 НИЯ
13:25 29.06.2026
7 Кочо
13:27 29.06.2026
8 аналогов
13:27 29.06.2026
9 ПиПи
13:28 29.06.2026
10 честен ционист
До коментар #5 от "Сега ще се намери някой ,,пътен спец"...":Ще видиш ти като Радевсити забранят децата до 16 да се возят на предната седалка и да притежават мобилен телефон без копчета.
Коментиран от #20
13:28 29.06.2026
11 Нямало е климатик!
13:28 29.06.2026
12 Пенсионер ОСВ
До коментар #2 от "честен ционист":И същевременно функционално неграмотни,дори голяма част от тях не знаят таблицата за умножение..
Също много от тях не могат в последователност да кажат азбуката..
Коментиран от #14, #19
13:29 29.06.2026
13 Заглавието ти...
До коментар #1 от "Умно и добро дете":На поста е хубаво,но откъде ти дойде в главата това машалла не знам?
13:30 29.06.2026
14 честен ционист
До коментар #12 от "Пенсионер ОСВ":В един момент ще ви стане ясно, че много не са изпуснали, понеже за тия неща ще мисли ИИ.
13:31 29.06.2026
15 Някой да обясни...
Коментиран от #23, #46
13:32 29.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Кочо
Коментиран от #24
13:33 29.06.2026
18 да ти се
До коментар #4 от "А колко нарушения е нарпавило?":върне без да правиш нарушения.
13:34 29.06.2026
19 Мръшляк
До коментар #12 от "Пенсионер ОСВ":Защо когато се е случило нещо толкова хубаво не поздравите детето,а трябва да изтъквате негативизми.Вие ако сте неграмотен,има много качествени деца.
Коментиран от #25, #27
13:38 29.06.2026
20 Алекс
До коментар #10 от "честен ционист":Има такива държави където законите са доста строги,за разлика от нас тук си е либерална анархия..
В Беларус телефоните в училище са забранени.
А в Туркменистан освен че жените нямат право да шофират но е забранено да се возят от пред,само на задната седалка..
Коментиран от #21, #40, #44
13:40 29.06.2026
21 Няма Управия
До коментар #20 от "Алекс":На жените им е позволено да се возят?!? Каква е тая анархия и свободия бе!
Коментиран от #26
13:44 29.06.2026
22 От днешните мъже нищо не става!
Коментиран от #35
13:46 29.06.2026
23 Ку-ку
До коментар #15 от "Някой да обясни...":Епа по-новите коли имат бутон от който се пали/гаси колата.....нема да завираш ключо у ключалката и да врътиш... 🤣
Коментиран от #37
13:47 29.06.2026
24 Пак от възпитание...
До коментар #17 от "Кочо":Ромчетата после влизат в автобусите с возилата.
13:48 29.06.2026
25 напротив
До коментар #19 от "Мръшляк":Аз го поздравявам за хладнокръвието и му съчувствам за стреса, който е преживяло.
13:51 29.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Софийски селянин,
До коментар #19 от "Мръшляк":Умник с такова поколение България не я очаква нищо добро в бъдеще..
Няма специалисти и специфични професии,така наречените кадри.
Единственото в което са силни е чатенето в телефона Фейсбук и разни там други..
За да се развива и работи една икономика и трябва производитетелност,продукт с добавена стойност.
13:52 29.06.2026
28 Цвете
13:54 29.06.2026
29 1111
До коментар #26 от "оня с коня":А ти ще се оправиш, когато коня ти хвърли един къч в муцуната!
13:54 29.06.2026
30 Един шофьор
До коментар #4 от "А колко нарушения е нарпавило?":А къде да спре в най лявата лента ли?
Коментиран от #33
13:54 29.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Коко
До коментар #4 от "А колко нарушения е нарпавило?":Дали имаш и една гънка в мозъка?
Има едно място за теб. На 4 ти км. Утре идвам да те взема за там.
Коментиран от #36
13:55 29.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 к0к0рч0 💋🍌
ама туй било нарушение
13:56 29.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Мъжете сте пр.0сти!
До коментар #35 от "много ясно къде":Само за секс мислите, а в същото време жените се грижат да отглеждат деца!
Коментиран от #48
13:58 29.06.2026
39 1111
До коментар #36 от "оня с коня":А ти ще се оправиш, когато коня ти хвърли един къч в муцуната!
Коментиран от #41, #42
13:59 29.06.2026
40 Добра практика
До коментар #20 от "Алекс":И у нас в някои елитни училища са забранени телефоните. Това не значи, че децата нямат телефони. В класическото обучение трябва да се използват класически източници на информация -енциклопедии, справочници, книги, учебници, за домашни в къщи може интернет.
14:06 29.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Имаш грешка
До коментар #20 от "Алекс":Туркменистан не е арабския свят. Има жени по професия шофьори, кранисти, багеристи.
Коментиран от #49
14:11 29.06.2026
45 Ми то трябва повече подробности
14:16 29.06.2026
46 Ми няма кой да ти обясни
До коментар #15 от "Някой да обясни...":Те си получават хонорарите и така. ....
14:18 29.06.2026
47 Глупости не искам да те обидя но
До коментар #35 от "много ясно къде":Кой прави секс на днешно време. То това беше в соца. То тогава само това правехме.
14:23 29.06.2026
48 Софийски селянин,
До коментар #38 от "Мъжете сте пр.0сти!":А сегашните жени от по младото поколение освен че са мързеливи в това число и много от тях не могат да готвят..
И така се грижат за децата си,в повечето случаи едно в телефона,фейсбука..
14:35 29.06.2026
49 Софийски селянин,
До коментар #44 от "Имаш грешка":Голяма си Грешка,Туркменистан е еднолична Диктатура с Президент Диктатор.
Ако живееш там и имаш кола тя трябва да е единствено бяла,всички други цветове са забранени..
Чети..
14:45 29.06.2026