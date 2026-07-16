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След случая със Сашо Кадиев: Колко е глобата, ако шофирате с телефон в ръка

След случая със Сашо Кадиев: Колко е глобата, ако шофирате с телефон в ръка

16 Юли, 2026 07:50 2 425 33

  • шофиране-
  • мобилен телефон-
  • глоба

Има няколко начина, по които използването на мобилен телефон по време на шофиране може да доведе до санкция

След случая със Сашо Кадиев: Колко е глобата, ако шофирате с телефон в ръка - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Случаят, при който Александър Кадиев използва телефона си, докато е зад волана, предизвика бурни обществени реакции. Актьорът и телевизионен водещ публикува видео, на което снима, докато управлява автомобил по време на силна буря, като в колата се вози и дъщеря му. След разпространението на кадрите полицията се самосезира, а Кадиев бе санкциониран за използване на мобилен телефон по време на управление на автомобил, пише dariknews.bg.

Казусът предизвика много въпросителни в социалните мрежи както каква е глобата за използване на мобилен телефон зад волана, така и по какъв начин полицията може да установи и санкционира подобно нарушение.

Каква е глобата за използване на мобилен телефон зад волана?

Законът за движението по пътищата забранява използването на мобилен телефон по време на управление на моторно превозно средство, освен чрез устройство, което позволява използването му без участието на ръцете на водача (hands-free).

Според чл. 183, ал. 4, т. 6 от Закона за движението по пътищата, нарушението се наказва с: глоба от 51 евро и отнемане на 8 контролни точки.

Има няколко начина, по които използването на мобилен телефон по време на шофиране може да доведе до санкция.

Най-често това става при проверка от служители на "Пътна полиция", които лично установяват, че водачът държи телефон в ръка, докато управлява автомобила. В такъв случай се съставя акт за административно нарушение, а впоследствие се налага предвидената в закона глоба и се отнемат 8 контролни точки.

Проверка може да започне и след подаден сигнал от гражданин, например, ако е видял видео или снимка в социалните мрежи и е сезирал полицията. Ако към сигнала са приложени снимки, видеозапис или други доказателства, полицията може да извърши проверка, за да установи дали действително е извършено нарушение и кой е управлявал автомобила.

Това не е първият случай, в който популярни личности попадат под прицела на органите на реда заради клипове, публикувани в социалните мрежи.

През март 2025 г. профилът на Емрах Стораро стана причина за полицейска проверка, след като той самият публикува видео с опасно шофиране по Околовръстния път на София. На кадрите се виждаше надпревара между няколко автомобила, като един от тях развива скорост от 257 км/ч. От екипа на изпълнителя тогава заявиха, че той не е бил зад волана, а автомобилът бил управляван от потенциален купувач по време на тест драйв, тъй като колата се продавала. Въпреки това СДВР започна проверка.

Няколко месеца по-късно - през септември 2025 г., името на Емрах Стораро отново попадна в новините. Той и Константин публикуваха видео, на което демонстрират състезателно шофиране по улиците на София. След разпространението на кадрите двамата бяха извикани в СДВР, останаха без шофьорските си книжки и получиха глоби от по 3000 лева. Емрах защити действията им с твърдението, че автомобилите не са превишили ограничението на скоростта, но това не промени последствията.

През 2024 г. инфлуенсърката Катрин Йорданова, позната като „мис силикон“, привлече общественото внимание с поредица от нарушения на пътя, документирани от самата нея в социалните мрежи. Сред тях бяха шофиране със скорост с близо 260 км/ч по магистрала „Тракия“; шофиране под въздействие на наркотици; шофиране, докато борави с мобилен телефон и вози куче в скута си.

Заради провиненията си тя беше задържана и впоследствие освободена срещу парична гаранция от 5000 лв. След повдигане на обвинения и временно конфискуване на колата ѝ, Йорданова получи условна присъда, автомобилът ѝ беше конфискуван в полза на държавата и остана без книжка за 16 месеца.

Сред популярните личности, снимали се докато шофират, са тиктокърът, Стоян Колев (Тяната), певиците Сузанита и Диона и др. Все по-често именно видеа в интернет се превръщат в доказателство за извършени нарушения.

Въпреки това инфлуенсъри, популярни личности и създатели на съдържание продължават ежедневно да публикуват видеа, заснети по време на шофиране. Независимо дали говорят в камерата, снимат сторита за Instagram, записват клипове за TikTok или държат телефона в ръка, подобно поведение остава не само нарушение на закона, но и опасен пример за хилядите им последователи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Предложение

    26 2 Отговор
    На такива шофьори без всякаква култура, безпардонни, нагли и не съобразяващи се със законите на държавата да им се отнемат книжките.

    Коментиран от #29

    07:54 16.07.2026

  • 2 А каква е глобата за

    20 1 Отговор
    Държане на електронна цигара и волана и скоростния лост

    Коментиран от #7

    08:01 16.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Питане

    26 1 Отговор
    А каква е глобата за шофьори от НСО, които с включени буркан и сирена отвеждат кучето на "господарката" до парка за "чиш" ???

    08:13 16.07.2026

  • 6 еврото

    11 1 Отговор
    защо трите бе вашта ------

    08:14 16.07.2026

  • 7 Санкцията е

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "А каква е глобата за":

    Зависи колко е корумпиран съдията, и какви са финансовите възможности на разрушителя на закона позволил си да държи волана с една ръка като с другата е превключвал скоростният лост

    08:15 16.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А колко е глобата

    10 1 Отговор
    за малолетен на предна седалка без бустер и отделно без колан? За един приятел питам?

    08:25 16.07.2026

  • 10 Лигльо

    15 0 Отговор
    Мамина издънка.

    08:26 16.07.2026

  • 11 Механик

    14 6 Отговор
    Не могат нищо да ти направят за това, че държиш телефон в ръката. Трябва да докажат, че си говорил по него. Защото в противен случай би трябвало да могат да те накажат за това, че си държал какъвто и да било предмет.
    Ако докато карам взема един будилник и го погледна, дали ще ме накажат? Ами ако съм взел телефона, за да видя колко е часа, не е ли същото?

    Коментиран от #21, #24, #27

    08:27 16.07.2026

  • 12 Електронните цигари са опасни

    7 2 Отговор
    Обикновенните цигари може да ги задържиш със зъби а електронните цигари трябва да ги държиш с ръка

    08:30 16.07.2026

  • 13 име

    13 2 Отговор
    Сашо кадиев защо не е глобен, че вози дъщеря си на предната седалка?

    Коментиран от #33

    08:31 16.07.2026

  • 14 въпросче

    6 0 Отговор
    След случая със Сашо Къдеев: Колко е злобата, ако шофирате с касетофон в ръка?

    08:33 16.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 еврото

    4 1 Отговор
    вместо да гоня някой млад е--ч сега пак ще правя зимнина да платим глобата на и-и-та

    08:36 16.07.2026

  • 17 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    Този да го бяха на@@@@@,а за телефон в ръка при шофиране да се отнемат точки ,че е пълно с глупави мисирки и мисероци

    08:37 16.07.2026

  • 18 Абсурдистан

    13 1 Отговор
    Знае се, че Сашо не блести с интелект, но да пренебрегваш съзнателно безопазността на детето си е много по-високо ниво на примитивизъм.

    08:38 16.07.2026

  • 19 Коланите коланите

    4 0 Отговор
    Камерите камерите
    Да ядеш - може, да пиеш - може, да чешеш компа - може
    Но да говориш - не може

    08:38 16.07.2026

  • 20 Бастардо

    3 1 Отговор
    51 евро е смешна глоба.В Италия е от 165 до 661,на място,за леки автомобили.Ако ви хванат при второ нарушение ,глоба до 1400 ивро,и отнемане на книжката за определини месеци.

    08:41 16.07.2026

  • 21 Могат, могат

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    и не е нужно да доказват на никого нищо. Виж в Гърция. Там само по полицейско подозрение си отнесъл яка глоба. От личен опит говоря. И няма фиш, акт и др глпсти. Директно книжката, талона и номерата, ако си мн отворен и към пощата да плащаш. Ама, тя не работи. Е, това си е твой проблем.

    Коментиран от #31

    08:41 16.07.2026

  • 22 Никой

    3 1 Отговор
    Смисълът е - не може пък да имаш раздвоено внимание.

    08:42 16.07.2026

  • 23 Брата

    5 3 Отговор
    Заради този индивид и майка му, сменям канала!!!

    Коментиран от #26

    08:44 16.07.2026

  • 24 Зъл пес

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    Мвого ако си ги наредил.Дотук глобата ти вече е 500евро

    08:44 16.07.2026

  • 25 Зорба

    2 1 Отговор
    Значи Саша кара бричка. Новите коли са с мултимедия пълни с екстри. Но, както се казва вари го печи го...Все пак Кокаляне си беше циганската махала. Ходеха пеш до Панчарево за хляб, до бакалията в кал до коленете, а децата им въшлясали, все ги връщаше даскала заради буби.

    08:46 16.07.2026

  • 26 България от

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Брата":

    Георги МамаЛЕВ до Екатерина ЕВРО
    Оркестър без кинти

    08:48 16.07.2026

  • 27 Идиот!

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    В Гърция веднага то свалят номерата.После се обяснявай колкото си искаш.

    Коментиран от #30

    08:48 16.07.2026

  • 28 С буса

    5 1 Отговор
    Рано сутрин по светофарите в София всички цъкат на телефоните,да си преброят лаковете.

    08:59 16.07.2026

  • 29 Примерно може да се ползва за навигация

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Предложение":

    или за подаване на сигнал за нарушител с особено опасно поведение на пътя.

    09:03 16.07.2026

  • 30 Не,бе

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Идиот!":

    Не ти свалят номерата,а те глобяват до350€ и ти взимат книжката за 30дни.Ако говориш.

    09:04 16.07.2026

  • 31 Ъъъъ

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Могат, могат":

    В Норвегия глобата за държане, гледане или каквото и да е по телефона, е хиляда евро.

    09:11 16.07.2026

  • 32 Емигрант

    0 1 Отговор
    В Испания за говорене по телефон по време на шофиране - 450 евро /беше 300 до скоро/, а ако заснемаш клип както това лай....но 6 месеца минимално и глоба 600 евро ! С вашите чувствително ниски глоби никога няма да имате култура и отговорност на шофьорите по време на шофиране ! Нямате законодателство, а имитация на такова което защитава ето такива лек...ета като този кел...еш който освен да споменава майка си или "части" от фамилията си при всяко появяване на екрана друго не умее ! Вие, гражданите на тази ко4ина го създадохте това отвращение ! Нямате закони които да "стреснат" паралиите и келешите като този и това е най-големият ви проблем за унииствата по пътищата и другите ПТП-та !

    09:21 16.07.2026

  • 33 Пачо

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "име":

    Вози я на предната защото колата е двуместна и няма задна седалка,ама ти откъде да ги видиш тези неща...

    09:25 16.07.2026

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