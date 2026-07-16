След случая със Сашо Кадиев: Колко е глобата, ако шофирате с телефон в ръка

Случаят, при който Александър Кадиев използва телефона си, докато е зад волана, предизвика бурни обществени реакции. Актьорът и телевизионен водещ публикува видео, на което снима, докато управлява автомобил по време на силна буря, като в колата се вози и дъщеря му. След разпространението на кадрите полицията се самосезира, а Кадиев бе санкциониран за използване на мобилен телефон по време на управление на автомобил, пише dariknews.bg.
Казусът предизвика много въпросителни в социалните мрежи както каква е глобата за използване на мобилен телефон зад волана, така и по какъв начин полицията може да установи и санкционира подобно нарушение.
Каква е глобата за използване на мобилен телефон зад волана?
Законът за движението по пътищата забранява използването на мобилен телефон по време на управление на моторно превозно средство, освен чрез устройство, което позволява използването му без участието на ръцете на водача (hands-free).
Според чл. 183, ал. 4, т. 6 от Закона за движението по пътищата, нарушението се наказва с: глоба от 51 евро и отнемане на 8 контролни точки.
Има няколко начина, по които използването на мобилен телефон по време на шофиране може да доведе до санкция.
Най-често това става при проверка от служители на "Пътна полиция", които лично установяват, че водачът държи телефон в ръка, докато управлява автомобила. В такъв случай се съставя акт за административно нарушение, а впоследствие се налага предвидената в закона глоба и се отнемат 8 контролни точки.
Проверка може да започне и след подаден сигнал от гражданин, например, ако е видял видео или снимка в социалните мрежи и е сезирал полицията. Ако към сигнала са приложени снимки, видеозапис или други доказателства, полицията може да извърши проверка, за да установи дали действително е извършено нарушение и кой е управлявал автомобила.
Това не е първият случай, в който популярни личности попадат под прицела на органите на реда заради клипове, публикувани в социалните мрежи.
През март 2025 г. профилът на Емрах Стораро стана причина за полицейска проверка, след като той самият публикува видео с опасно шофиране по Околовръстния път на София. На кадрите се виждаше надпревара между няколко автомобила, като един от тях развива скорост от 257 км/ч. От екипа на изпълнителя тогава заявиха, че той не е бил зад волана, а автомобилът бил управляван от потенциален купувач по време на тест драйв, тъй като колата се продавала. Въпреки това СДВР започна проверка.
Няколко месеца по-късно - през септември 2025 г., името на Емрах Стораро отново попадна в новините. Той и Константин публикуваха видео, на което демонстрират състезателно шофиране по улиците на София. След разпространението на кадрите двамата бяха извикани в СДВР, останаха без шофьорските си книжки и получиха глоби от по 3000 лева. Емрах защити действията им с твърдението, че автомобилите не са превишили ограничението на скоростта, но това не промени последствията.
През 2024 г. инфлуенсърката Катрин Йорданова, позната като „мис силикон“, привлече общественото внимание с поредица от нарушения на пътя, документирани от самата нея в социалните мрежи. Сред тях бяха шофиране със скорост с близо 260 км/ч по магистрала „Тракия“; шофиране под въздействие на наркотици; шофиране, докато борави с мобилен телефон и вози куче в скута си.
Заради провиненията си тя беше задържана и впоследствие освободена срещу парична гаранция от 5000 лв. След повдигане на обвинения и временно конфискуване на колата ѝ, Йорданова получи условна присъда, автомобилът ѝ беше конфискуван в полза на държавата и остана без книжка за 16 месеца.
Сред популярните личности, снимали се докато шофират, са тиктокърът, Стоян Колев (Тяната), певиците Сузанита и Диона и др. Все по-често именно видеа в интернет се превръщат в доказателство за извършени нарушения.
Въпреки това инфлуенсъри, популярни личности и създатели на съдържание продължават ежедневно да публикуват видеа, заснети по време на шофиране. Независимо дали говорят в камерата, снимат сторита за Instagram, записват клипове за TikTok или държат телефона в ръка, подобно поведение остава не само нарушение на закона, но и опасен пример за хилядите им последователи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Предложение
Коментиран от #29
07:54 16.07.2026
2 А каква е глобата за
Коментиран от #7
08:01 16.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Питане
08:13 16.07.2026
6 еврото
08:14 16.07.2026
7 Санкцията е
До коментар #2 от "А каква е глобата за":Зависи колко е корумпиран съдията, и какви са финансовите възможности на разрушителя на закона позволил си да държи волана с една ръка като с другата е превключвал скоростният лост
08:15 16.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 А колко е глобата
08:25 16.07.2026
10 Лигльо
08:26 16.07.2026
11 Механик
Ако докато карам взема един будилник и го погледна, дали ще ме накажат? Ами ако съм взел телефона, за да видя колко е часа, не е ли същото?
Коментиран от #21, #24, #27
08:27 16.07.2026
12 Електронните цигари са опасни
08:30 16.07.2026
13 име
Коментиран от #33
08:31 16.07.2026
14 въпросче
08:33 16.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 еврото
08:36 16.07.2026
17 Kaлпазанин
08:37 16.07.2026
18 Абсурдистан
08:38 16.07.2026
19 Коланите коланите
Да ядеш - може, да пиеш - може, да чешеш компа - може
Но да говориш - не може
08:38 16.07.2026
20 Бастардо
08:41 16.07.2026
21 Могат, могат
До коментар #11 от "Механик":и не е нужно да доказват на никого нищо. Виж в Гърция. Там само по полицейско подозрение си отнесъл яка глоба. От личен опит говоря. И няма фиш, акт и др глпсти. Директно книжката, талона и номерата, ако си мн отворен и към пощата да плащаш. Ама, тя не работи. Е, това си е твой проблем.
Коментиран от #31
08:41 16.07.2026
22 Никой
08:42 16.07.2026
23 Брата
Коментиран от #26
08:44 16.07.2026
24 Зъл пес
До коментар #11 от "Механик":Мвого ако си ги наредил.Дотук глобата ти вече е 500евро
08:44 16.07.2026
25 Зорба
08:46 16.07.2026
26 България от
До коментар #23 от "Брата":Георги МамаЛЕВ до Екатерина ЕВРО
Оркестър без кинти
08:48 16.07.2026
27 Идиот!
До коментар #11 от "Механик":В Гърция веднага то свалят номерата.После се обяснявай колкото си искаш.
Коментиран от #30
08:48 16.07.2026
28 С буса
08:59 16.07.2026
29 Примерно може да се ползва за навигация
До коментар #1 от "Предложение":или за подаване на сигнал за нарушител с особено опасно поведение на пътя.
09:03 16.07.2026
30 Не,бе
До коментар #27 от "Идиот!":Не ти свалят номерата,а те глобяват до350€ и ти взимат книжката за 30дни.Ако говориш.
09:04 16.07.2026
31 Ъъъъ
До коментар #21 от "Могат, могат":В Норвегия глобата за държане, гледане или каквото и да е по телефона, е хиляда евро.
09:11 16.07.2026
32 Емигрант
09:21 16.07.2026
33 Пачо
До коментар #13 от "име":Вози я на предната защото колата е двуместна и няма задна седалка,ама ти откъде да ги видиш тези неща...
09:25 16.07.2026