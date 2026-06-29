Важните новини във ФАКТИ на 29.06.2026 г.

"Прогресивна България" иска одит на всички бюджети от 2020 г. до наши дни

"Прогресивна България" иска одит на разходите за пенсии, добавки и администрация, включително и на прилагането на швейцарското правило, в периода от 2020 г. до май 2026 г. Това обявиха на брифинг в Народното събрание от партията.

За 50 километра по АМ „Хемус“ повече от 30 са местата с деформирана или липсваща мантинела

За 50 километра по АМ „Хемус“ повече от 30 са местата с деформирана или липсваща мантинела. Това установи проверката на bTV Новините.

Първан Симеонов: Ако утре има избори, реална е възможността партията на Радев да вземе над 50% от гласовете

"България вече е напълно интегрирана в Европа. Следващото, което е изключително важно, е, че за първи път у нас има центристко политическо движение, което не се страхува да бъде във властта, не се страхува да отстоява една малко по-различна идентичност и изобщо да има собствен политически облик – нещо, което България досега не е демонстрирала достатъчно ясно на европейската сцена". Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус" с водещ Цоня Събчева по Радио ФОКУС директорът на социологическа агенция "Мяра" Първан Симеонов.

Слави Трифонов към Радев: Ако вашите министри се скатават, както Демерджиев, отговорността е изцяло ваша

Аз толкова писма не съм писал в казармата на гаджето, което оставих в Плевен, а на Вас Ви пише всяка седмица. С тези думи се обръща за пореден път Слави Трифонов към вътрешния министър Иван Демерджиев във връзка със случая "Петрохан"., цитиран от "Фокус". Ето и още от публикацията на Трифонов:

Казусът "Баба Алино": Пуснаха с подписка задържания след акцията в район "Приморски"

Варненският районен съд пусна срещу подписка 49-годишния Станислав Радев, задържан в края на миналата седмица за документни престъпления по случая „Баба Алино“, съобщават от БНТ.

Собственикът на КУБ Олег Невзоров заяви, че корпорацията продължава да работи и да съдейства на разследването. А зрители на БНТ сигнализираха, че сградата, в която е офисът на КУБ, е обявена за продажба. Екипът на медията във Варна провери какви са фактите. Районната прокуратура поиска задържането на Станислав Радев. Според обвинението той е изготвял геодезичните заснемания, въз основа на които след това са издавани удостоверения за търпимост. От прокуратурата твърдят, че над 70 от удостоверенията са били издадени, без в имотите да е имало постройки.

"БНТ: Към тези 70 този човек има ли отношение?

Марин Дончев, прокурор по делото: За някои има.

– Нямало е сграда и той въпреки това е издал неистински документ, така ли?

– Да.

Иван Томов, адвокат на обвиняемия: „И аз чух какво говори обвинението, но това е процес на установяване по делото. То е процес дали документите са истински, от кого са съставени.“ Главният секретар на МВР Любомир Николов обяви, че за периода 2019 – 2023 година в район „Приморски“ са издадени 1170 удостоверения за търпимост и при около 120 има данни, че постройките, за които се отнасят, са построени едва преди няколко години.

Любомир Николов, и.ф. главен секретар на МВР: „Което означава, че декларациите, които са попълнили техните собственици, са неистински. Така че в хода на досъдебните производства предстои да се установят доста интересни факти.“ Според Николов проблемът е достатъчно сериозен, за да се мисли за законодателни промени и криминализиране на незаконното строителство. Все още не е повдигнато обвинение на Олег Невзоров. А той излезе с обръщение към инвеститорите и собствениците на жилища.

Олег Невзоров: „Както лично, така и моят екип открито си сътрудничим с държавните и местните институции. За нас е важно всеки един въпрос, свързан с проектите, да бъде разгледан обективно, да бъде направена точна и юридически правилна преценка на ситуацията.“

Нинова към "Прогресивна България": Гордея се, че по мое настояване увеличихме пенсиите. Одитирайте ме! Съдете ме!

Отдавна питаме Румен Радев да назове поименно олигарсите, с които ще се бори. Това говори цяла кампания!

Днес разбрахме кои са. Е, не поименно, но приблизително, като брой. Това са над 2 млн. пенсионери, плюс хората с увреждания.

Прогресистите възложиха на Сметната палата да направи одит на вдигането на пенсиите от 2020 до 2026 година. И да им отговори защо са се увеличавали "като на циганска сватба"( дословен цитат).

Аз съм вицепремиерът, който в част от този период отговаряше за социалната политика. Гордея се, че по мое настояване увеличихме пенсиите. Веднъж по швейцарското правило и втори път преизчислихме стари ниски пенсии, което доведе до вдигането им средно с 200 лева.

Одитирайте ме! Съдете ме! Нека се види истинското ви лице.

Защо не възложихте одит на енергетиката? За да се видят кражбите за милиарди и загробващия договор с "Боташ"?

Защо не одитирате 500-те милиона изчезнали безвъзвратно в мними ремонти на язовири? Там е олигархията.

Защо не си намалихте заплатите, а си ги увеличихте?

Оставете пенсионерите и хората с увреждания на мира.

Гълъб Донев след тристранката: Обединихме се около оценката, че това са бюджетите на реалността

Всички се обединихме около оценка, че това всъщност са бюджетите на реалността – това, което държавата на този етап може да си позволи като приходи и разходи. С тези думи на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обобщи разговорите между представителите на правителството, синдикатите и бизнеса за проектобюджетите на НЗОК, на ДОО и на държавата за 2026 г., предават от БТА.

Васил Велев: Минимална пенсия изобщо не трябва да има

Дефицитът в държавния бюджет може да бъде ограничен чрез намаляване на разходите, а не чрез увеличаване на данъчната тежест. Това заяви председателят на Общото събрание на АИКБ Васил Велев в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Работодатели и синдикати поставиха условия за подкрепа на проектобюджета на ДОО

Всички организации, с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), подкрепят под условие проекта на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО). Това обобщи вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев след края на обсъждането на проектобюджета на ДОО по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

Вигенин: Павликени се превърна в пример за успешно развитие на малък модерен европейски град

Българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин беше гост на празника в Павликени по повод 83-ата годишнина от обявяването му за град.

Благомир Коцев: Освен криминализирането на незаконното строителство предлагам да се криминализират и фалшивите болнични

Освен криминализирането на незаконното строителство, което обмисля правителството, предлагам да се криминализират и фалшивите болнични. Издаването на фалшиви болнични е не по-малко злодеяние от издаването на фалшиви удостоверения за търпимост! това написа в профила си във фейсбук кметът на Варна Благомир Коцев и продължава:

Един загинал и трима ранени при катастрофа между камион и две коли край Котел

Един човек загина, а трима са ранени при тежка катастрофа на 62-ия километър на път II-48 в участъка между Мокрен и Котел, Сливенско.

ДПС: Охраната на Делян Пеевски от НСО възлиза на малко над 220 000 лева за 10 месеца

Изразяваме искрено задоволство от решението на Административния съд - Добрич, с което постанови на началника на НСО ген. Емил Тонев оповестяването на разходите за охрана на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Заплатите в Българската армия се замразяват за 2026 г.

Бюджетът на Министерството на отбраната за 2026 г. за работна заплата е по-голям с 60 милиона спрямо този за 2025 година. Всички видяхме бюджета на кабинета „Желязков“ до какво доведе, затова дори не бих искал да го коментирам. По-важното е, че в предложения от нас няма намаляване на доходите на нито един от военнослужещите, нито един от цивилните държавни служители или пък на тези по трудов договор. Намаление на заплатите няма да има. Това заяви в интервю за в-к „24 часа“ министърът на отбраната Димитър Стоянов.

От 1 юли: "Български пощи" въвежда такса за обмяна на левове в евро

От 1 юли 2026 г., "Български пощи" въвежда такса за услугата "обмяна на левове в евро".

Пътен експерт: Мантинелите не може да са причина за настъпване на ПТП

По повод на зачестилите катастроф ипрез последните дни, Христо Радков от Българско обединение на шофьорите коментира, че ограничителното съоръжение не може да е причина за настъпване на инцидент. То може да не е удържало, може да е направило всичко друго, което не би трябвало да направи, но не може да предизвика инцидент.

МОН публикува резултатите от НВО за 7 и 10 клас

Министерството на образованието и науката (МОН) публикува резултатите от националното външно оценяване в края на 7. и 10. клас.

Протест пред МС заради бюджета

КНСБ и КТ "Подкрепа" излязоха на протестна акция пред сградата на Министерски съвет.

Гълъб Донев за Бюджет 2026: Такива са реалностите към момента, да не губим връзката с реалността

Този бюджет не включва наши политики, но при неговата подготовка започваме да прилагаме нашите принципи, за които получихме доверието на избирателите, а това са реализъм, честност, отчетност, отговорност, нормализация и съхраняване на права и доходи. Това заяви министърът на финансите Гълъб Донев преди началото на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Димитър Стоянов: Военновъздушните сили са готови за мисии за гасене на пожари

Военновъздушните сили са готови за мисии за гасене на пожари от въздуха, каза пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов след посещението си в Авиобаза Крумово.

ВМС унищожиха дрон край курорта "Албена"

Дрон е унищожен в неделя във водите край курорта "Албена", съобщиха от Военноморските сили.

Професор от УМБАЛ „Александровска“ обяви гладна стачка

Професор от УМБАЛ „Александровска“ обяви гладна стачка, от министерството на здравеопазването изпратиха официална позиция по случая.

Мъж загина, а друг е с опасност за живота след инцидент с електрически велосипед

Един загинал и един тежко пострадал при инцидент с електрически велосипед край Ветово. За това информират от ОДМВР-Русе.

12-годишно дете спаси майка си, на която ѝ прилошало, докато шофира на магистрала „Струма“

Момиче на 12 години успя да спаси майка си, на която ѝ прилошало, докато шофирала на магистрала „Струма“, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Перник.

Настимир Ананиев: Висок данък на второ жилище е доста необмислено!

Висок данък на второ жилище е доста необмислено.