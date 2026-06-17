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Голяма авария остави без вода ключови морски курорти

Голяма авария остави без вода ключови морски курорти

17 Юни, 2026 14:41 1 822 12

  • авария-
  • вода-
  • морски курорти

Аварийните екипи вече работят по отстраняването на проблема, като целта е водоснабдяването да бъде възстановено в най-кратки срокове

Голяма авария остави без вода ключови морски курорти - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Голяма авария оставя без вода няколко курорта по Южното Черноморие.

Повредата по основен водопровод, захранван от водохващане "Зеленковска река", може да доведе до временно нарушено водоподаване в общините Приморско, Созопол и Царево.

От ВиК съобщават, че повредата е засегнала ключово съоръжение от водоснабдителната система. Аварийните екипи вече работят по отстраняването на проблема, като целта е водоснабдяването да бъде възстановено в най-кратки срокове, предаде БНТ.

От дружеството призовават жителите за търпение и разбиране.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русенец

    28 2 Отговор
    Важното е, че Жиляску е подписал договор да изнася водата ни към Гърция за по 1,3 цента на кубик.

    Коментиран от #9

    14:43 17.06.2026

  • 2 О ха Ла !

    10 1 Отговор
    Машала !

    14:44 17.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    18 1 Отговор
    Ето затова е толкова скъпа цацата.Трудно се готви.

    14:45 17.06.2026

  • 4 Цвете

    13 0 Отговор
    А В ЦАРЕВО НОРМАЛИЗИРА ЛИ СЕ ОБСТАНОВКАТА? БЯХА ЛИ ПРЕДУПРЕДЕНИ ТУРИСТИТЕ ЗА АВАРИИТЕ? И ПОСЛЕ, ЗАЩО ИМАЛО ОТЛИВ НА ЛЕТОВНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ?! ОТГОВОРЕТЕ СИ САМИ. ЛЯТО БЕЗ ВОДА?????

    Коментиран от #12

    14:54 17.06.2026

  • 5 На пустинята

    12 0 Отговор
    вода не и трябва...

    Коментиран от #10

    15:08 17.06.2026

  • 6 фен

    2 0 Отговор
    а кога и по северното Черноморие?

    Коментиран от #7

    15:14 17.06.2026

  • 7 как кога

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "фен":

    По северното Черноморие ден през ден сме без вода заради презастрояването и липсата на инвестиции във водопреносната мрежа дори при над 3 евро за кубик.

    Коментиран от #8

    15:21 17.06.2026

  • 8 Гост

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "как кога":

    Важното е, че на софиянци им е по 2€ на кубик.

    15:27 17.06.2026

  • 9 Така

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Русенец":

    и водопада в "Хаяши" тече яко с напълно безплатна вода. Дори му плащат и пари на желязку.

    15:31 17.06.2026

  • 10 Обикновено

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "На пустинята":

    накрая на лятото всичката вода по Южното крайбрежие се връща наведнъж с огромни количества.

    15:36 17.06.2026

  • 11 Резово

    7 0 Отговор
    То в Созопол празно, нема на кой да си продават цацата по 20 евро, та и без вода ще минат.

    15:54 17.06.2026

  • 12 Отговор

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Цвете":

    За сега водата тук си тече нормално. Не бери грижа.

    16:11 17.06.2026

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