Голяма авария остави без вода ключови морски курорти

Голяма авария оставя без вода няколко курорта по Южното Черноморие.
Повредата по основен водопровод, захранван от водохващане "Зеленковска река", може да доведе до временно нарушено водоподаване в общините Приморско, Созопол и Царево.
От ВиК съобщават, че повредата е засегнала ключово съоръжение от водоснабдителната система. Аварийните екипи вече работят по отстраняването на проблема, като целта е водоснабдяването да бъде възстановено в най-кратки срокове, предаде БНТ.
От дружеството призовават жителите за търпение и разбиране.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русенец
Коментиран от #9
14:43 17.06.2026
2 О ха Ла !
14:44 17.06.2026
3 Последния Софиянец
14:45 17.06.2026
4 Цвете
Коментиран от #12
14:54 17.06.2026
5 На пустинята
Коментиран от #10
15:08 17.06.2026
6 фен
Коментиран от #7
15:14 17.06.2026
7 как кога
До коментар #6 от "фен":По северното Черноморие ден през ден сме без вода заради презастрояването и липсата на инвестиции във водопреносната мрежа дори при над 3 евро за кубик.
Коментиран от #8
15:21 17.06.2026
8 Гост
До коментар #7 от "как кога":Важното е, че на софиянци им е по 2€ на кубик.
15:27 17.06.2026
9 Така
До коментар #1 от "Русенец":и водопада в "Хаяши" тече яко с напълно безплатна вода. Дори му плащат и пари на желязку.
15:31 17.06.2026
10 Обикновено
До коментар #5 от "На пустинята":накрая на лятото всичката вода по Южното крайбрежие се връща наведнъж с огромни количества.
15:36 17.06.2026
11 Резово
15:54 17.06.2026
12 Отговор
До коментар #4 от "Цвете":За сега водата тук си тече нормално. Не бери грижа.
16:11 17.06.2026