255 евро глоба за украински тираджия с износени гуми

След поредицата тежки катастрофи с участие на тежкотоварни камиони – нов тревожен случай на АМ „Тракия“. При специализирана полицейска акция е спрян украински ТИР, движил се с опасно износени гуми. Според пътните полицаи на места грайферът на гумите е липсвал напълно, а камионът е спрян от движение до отстраняване на неизправността, съобщи Нова тв.
Комисар Павел Вълов, началник отдел „Охранителна полиция” в ОДМВР-Стара Загора, каза, че в областта има въведена организация в петък, събота и неделя за отбиване на камионите от магистралата и отклоняването им по алтернативни маршрути.
Вчера патрул на полицията е забелязал ТИР-а да се движи по „Тракия” и го е отклонил при 213 км, разказа комисарят и допълни, че тогава полицаите установили, че и влекачът, и ремаркето са със силно износени гуми.
„Гумите изглеждат ударени или камионът се движи с такива гуми без контрол от страна на органите, българските или европейските”, заяви комисар Вълов.
Според него трябва да се завиши контролът. „Той е влязъл на вътрешна граница на ЕС, където Гранична полиция не винаги спира превозните средства, и този камион е минал без да бъде проверен”, посочи Вълов.
Полицаят допълни, че на водача е наложена 255 евро глоба и му предстои да смени 7 от гумите на ТИР-а преди да продължи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя абдал
08:54 13.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ккк
08:55 13.07.2026
4 а блъхаристанскити
Коментиран от #5
08:55 13.07.2026
5 не бъди алчен
До коментар #4 от "а блъхаристанскити":Теб природата те е глобила достатъчно.
Коментиран от #7
08:56 13.07.2026
6 Хайдееее,бе
08:57 13.07.2026
7 ама
До коментар #5 от "не бъди алчен":глобевам анна ти сека ношт 🤡
08:58 13.07.2026
8 мучо
09:00 13.07.2026
9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
09:00 13.07.2026
10 Стеф
Та той пази нас и Европа от "агресивната Русия"
09:00 13.07.2026
11 ВЕСЕЛЯК
09:00 13.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Кога успеяхте
Или "виждате" в бъдещето ?
09:04 13.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Селянин
09:05 13.07.2026
17 Въпрос
Коментиран от #18, #19
09:06 13.07.2026
18 Е, как
До коментар #17 от "Въпрос":Какво бре,обзавеждането за баба Алиното.
09:10 13.07.2026
19 Механик
До коментар #17 от "Въпрос":Снаряди превизва. какво друго да превозва един укра?
На идване докарва пшеница и яйца заразени с обеднен уран, а на връщане кара снаряди.
Ма ша ма изкефи както е с тия гуми да се наджаса у Румъния и снарядите да детонират баш в някое заръстване.
09:13 13.07.2026
20 ОБЕКТИВНИЯ
А закупуването на гумите отделно !
09:14 13.07.2026