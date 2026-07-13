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255 евро глоба за украински тираджия с износени гуми

255 евро глоба за украински тираджия с износени гуми

13 Юли, 2026 08:52 524 20

  • украински тираджия-
  • износени гуми-
  • движение

Той трябва да смени седем гуми, за да може да продължи

255 евро глоба за украински тираджия с износени гуми - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След поредицата тежки катастрофи с участие на тежкотоварни камиони – нов тревожен случай на АМ „Тракия“. При специализирана полицейска акция е спрян украински ТИР, движил се с опасно износени гуми. Според пътните полицаи на места грайферът на гумите е липсвал напълно, а камионът е спрян от движение до отстраняване на неизправността, съобщи Нова тв.

Комисар Павел Вълов, началник отдел „Охранителна полиция” в ОДМВР-Стара Загора, каза, че в областта има въведена организация в петък, събота и неделя за отбиване на камионите от магистралата и отклоняването им по алтернативни маршрути.

Вчера патрул на полицията е забелязал ТИР-а да се движи по „Тракия” и го е отклонил при 213 км, разказа комисарят и допълни, че тогава полицаите установили, че и влекачът, и ремаркето са със силно износени гуми.

„Гумите изглеждат ударени или камионът се движи с такива гуми без контрол от страна на органите, българските или европейските”, заяви комисар Вълов.

Според него трябва да се завиши контролът. „Той е влязъл на вътрешна граница на ЕС, където Гранична полиция не винаги спира превозните средства, и този камион е минал без да бъде проверен”, посочи Вълов.

Полицаят допълни, че на водача е наложена 255 евро глоба и му предстои да смени 7 от гумите на ТИР-а преди да продължи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя абдал

    9 3 Отговор
    не знае ли, че на укра глоба не се прави, защото я плащаме ние

    08:54 13.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ккк

    6 1 Отговор
    2550 глоба и 2 год без книжка

    08:55 13.07.2026

  • 4 а блъхаристанскити

    3 2 Отговор
    куги?

    Коментиран от #5

    08:55 13.07.2026

  • 5 не бъди алчен

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "а блъхаристанскити":

    Теб природата те е глобила достатъчно.

    Коментиран от #7

    08:56 13.07.2026

  • 6 Хайдееее,бе

    6 2 Отговор
    Как ще вземете толкова много пари от украинчето бре? Те обичат само да взимат.

    08:57 13.07.2026

  • 7 ама

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "не бъди алчен":

    глобевам анна ти сека ношт 🤡

    08:58 13.07.2026

  • 8 мучо

    8 0 Отговор
    смешни глоби за потенциален убиец на пътя

    09:00 13.07.2026

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 1 Отговор
    Само 255 евро глоба на този укроубиец...

    09:00 13.07.2026

  • 10 Стеф

    7 3 Отговор
    А стига бе! Не може да е вярно?!?
    Та той пази нас и Европа от "агресивната Русия"

    09:00 13.07.2026

  • 11 ВЕСЕЛЯК

    8 2 Отговор
    Вземете му книжката и по етапния ред обратно в киеф. Зеленски да го прати на фронта.

    09:00 13.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Кога успеяхте

    6 0 Отговор
    да връчите акта и наказателно постановление !? Такава глоба с фиш няма как да е !
    Или "виждате" в бъдещето ?

    09:04 13.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Селянин

    0 0 Отговор
    Странно що ме няма в коментарите я съм залилен

    09:05 13.07.2026

  • 17 Въпрос

    4 1 Отговор
    Какво превозва у нас укратирът?

    Коментиран от #18, #19

    09:06 13.07.2026

  • 18 Е, как

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Въпрос":

    Какво бре,обзавеждането за баба Алиното.

    09:10 13.07.2026

  • 19 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Въпрос":

    Снаряди превизва. какво друго да превозва един укра?
    На идване докарва пшеница и яйца заразени с обеднен уран, а на връщане кара снаряди.
    Ма ша ма изкефи както е с тия гуми да се наджаса у Румъния и снарядите да детонират баш в някое заръстване.

    09:13 13.07.2026

  • 20 ОБЕКТИВНИЯ

    0 0 Отговор
    Цената на седемте гуми +500евро би трябвало да е глобата !
    А закупуването на гумите отделно !

    09:14 13.07.2026

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