255 евро глоба за украински тираджия с износени гуми

След поредицата тежки катастрофи с участие на тежкотоварни камиони – нов тревожен случай на АМ „Тракия“. При специализирана полицейска акция е спрян украински ТИР, движил се с опасно износени гуми. Според пътните полицаи на места грайферът на гумите е липсвал напълно, а камионът е спрян от движение до отстраняване на неизправността, съобщи Нова тв.

Комисар Павел Вълов, началник отдел „Охранителна полиция” в ОДМВР-Стара Загора, каза, че в областта има въведена организация в петък, събота и неделя за отбиване на камионите от магистралата и отклоняването им по алтернативни маршрути.

Вчера патрул на полицията е забелязал ТИР-а да се движи по „Тракия” и го е отклонил при 213 км, разказа комисарят и допълни, че тогава полицаите установили, че и влекачът, и ремаркето са със силно износени гуми.

„Гумите изглеждат ударени или камионът се движи с такива гуми без контрол от страна на органите, българските или европейските”, заяви комисар Вълов.

Според него трябва да се завиши контролът. „Той е влязъл на вътрешна граница на ЕС, където Гранична полиция не винаги спира превозните средства, и този камион е минал без да бъде проверен”, посочи Вълов.

Полицаят допълни, че на водача е наложена 255 евро глоба и му предстои да смени 7 от гумите на ТИР-а преди да продължи.