Калоян Методиев: Румен Радев премиер ли е или страничен наблюдател на собственото си правителство?

Румен Радев премиер ли е или страничен наблюдател на собственото си правителство?

От седмици се вихри огромен скандал около вътрешния му министър Демерджиев. Сблъсъкът му с ДПС е очеваден.

Радев обаче не го защити! Не взе страна. Публично вече трета седмица. А лично той отговаря за сектор "Сигурност", който е на пряко негово подчинение. Няма дори силов вицепремиер.

Това публикува на страницата си във фейсбук политологът и член на ИС на "Непокорна България" Калоян Методиев. Ето и още от неговия анализ на политическите събития в страната:

Вариантите са няколко:

Не е реалният премиер!

Не разбира какво се случва!

Той стои зад атаките!

Опитва се да се отърве от Демерджиев!

Страх го е да вземе страна!

Зависим е!

Иначе няма управленска логика да мълчиш за проблем в собственото си правителство. И то два месеца след създаването му. И да не защитиш вътрешния си министър.

Трима са ключовите министри за всеки кабинет - финансов, вътрешен, икономически. Всеки изпуснат сектор от трите води до падане на кабинета.

Към днешна дата: бюджет - погром, вътрешен министър - зарязан, цени - нагоре.

Пилот в този самолет няма