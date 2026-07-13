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Калоян Методиев: Румен Радев премиер ли е или страничен наблюдател на собственото си правителство?

Калоян Методиев: Румен Радев премиер ли е или страничен наблюдател на собственото си правителство?

13 Юли, 2026 14:51 1 429 25

  • калоян методиев-
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  • премиер-
  • страничен бизнес-
  • правителство

 Към днешна дата: бюджет - погром, вътрешен министър - зарязан, цени - нагоре. Пилот в този самолет няма, категоричен е политологът

Калоян Методиев: Румен Радев премиер ли е или страничен наблюдател на собственото си правителство? - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Румен Радев премиер ли е или страничен наблюдател на собственото си правителство?
От седмици се вихри огромен скандал около вътрешния му министър Демерджиев. Сблъсъкът му с ДПС е очеваден.
Радев обаче не го защити! Не взе страна. Публично вече трета седмица. А лично той отговаря за сектор "Сигурност", който е на пряко негово подчинение. Няма дори силов вицепремиер.

Това публикува на страницата си във фейсбук политологът и член на ИС на "Непокорна България" Калоян Методиев. Ето и още от неговия анализ на политическите събития в страната:

Вариантите са няколко:
Не е реалният премиер!
Не разбира какво се случва!
Той стои зад атаките!
Опитва се да се отърве от Демерджиев!
Страх го е да вземе страна!
Зависим е!
Иначе няма управленска логика да мълчиш за проблем в собственото си правителство. И то два месеца след създаването му. И да не защитиш вътрешния си министър.
Трима са ключовите министри за всеки кабинет - финансов, вътрешен, икономически. Всеки изпуснат сектор от трите води до падане на кабинета.
Към днешна дата: бюджет - погром, вътрешен министър - зарязан, цени - нагоре.
Пилот в този самолет няма


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Преди години баба Ванга предрече:

    39 4 Отговор
    "гълъб ке долети и ке нацвъка България".

    14:57 13.07.2026

  • 2 Ребус

    15 14 Отговор
    Един комуняга не разбрал друг комуняга от кои комуняги е?

    Коментиран от #19

    14:57 13.07.2026

  • 3 Кирил

    28 6 Отговор
    Той си знае, спуснаха го от Козяк

    14:57 13.07.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    32 10 Отговор
    "Словакия, Чехия и Унгария отказаха финансово участие в новия пакет на НАТО за Украйна"🤔
    А ние 🤔🤔🤔

    Коментиран от #11

    14:58 13.07.2026

  • 5 Туман

    12 15 Отговор
    Ех ако и Тиквата бяха държали на такива високи стандарти последните 20 години, можеше още да я има България

    14:58 13.07.2026

  • 6 Европеец

    41 12 Отговор
    Още преди изборите казах ,че съжалявам тия които ще гласуват за новата месия.... Два месеца след като Радев поема властта се вижда, че получих ме ново от старото..... Литеца излезе голям лъжец....

    14:59 13.07.2026

  • 7 Кукла !

    33 1 Отговор
    На Конци !

    14:59 13.07.2026

  • 8 Овчар

    30 4 Отговор
    В една държава в която чанга ранга чики...ии.. мръсни има най много гледания и споделяния в мрежата няма значение кой и как я управлява .! Всеки народ си заслужава съдбата той сам си я създава...!

    Коментиран от #14

    15:00 13.07.2026

  • 9 Кво Да Коментираш ?

    26 2 Отговор
    Всички Го Виждат !

    15:04 13.07.2026

  • 10 Гошо

    10 26 Отговор
    вие от редакцията задължително ли трябва да давате трибуна на всеки политически неудачник

    15:05 13.07.2026

  • 11 Европеец

    19 8 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А ние - е ясно..... Летеца пак ще ни излъже и ще вземаме заеми за да плащаме украинската фашистка хунта да воюва с Русия... Ще купуваме така по оръжие и след това ще го подаряваме на хунтата в Киев.... С Лека ръка ще вземаме от бедните и няма да закачаме банките, търговските вериги и монополите..... Въобще това е на тоя момент управлението на Радев....

    15:09 13.07.2026

  • 12 За по-точно

    27 2 Отговор
    продължава да е фигурант, а зад него са посолствата, ДС дъртаците милиционери, БКП олигархията, Свинаря и Копринката.

    15:10 13.07.2026

  • 13 Тошко

    23 3 Отговор
    РР винаги е бил кукла на конци

    15:12 13.07.2026

  • 14 Колега Чобанин

    17 1 Отговор

    До коментар #8 от "Овчар":

    В едно жалко подобие на "държава“, в което на мангабангаЛГБТ циганесе дават всякакви тържествени посрещания и приеми в президентство, парламент, министерски съвет и т.н., дават му и се всякакви почетни титли, подаръци като общински парцели и т.н. и в същото време напълно се игнорира и неглежира съществуването на златни медалисти от олимпиади по точни науки... няма никакво настояще, а за бъдеще да не говорим.

    15:15 13.07.2026

  • 15 Оооо

    8 25 Отговор
    Глупости говори тоя човек на Нинова. Радев просто е оставил всеки да си върши работата свободно. И после гледа резултатите. Той да не е пъдар, за да гледа всеки ден кой какво прави. И после Демерджиев е достатъчен професионалист, за да му се бъркат в работата още на втория месец.

    Коментиран от #16

    15:15 13.07.2026

  • 16 Хей боташко трололо

    19 4 Отговор

    До коментар #15 от "Оооо":

    Човекът на Нинова, както и самата Нинова най-добре си знаят бракуваната стока - другарят фигурант Моузес Боташки.

    15:20 13.07.2026

  • 17 Опа

    20 1 Отговор
    Правителството е на червените олигарси. Румен Радев е само ракета носител.

    Коментиран от #25

    15:21 13.07.2026

  • 18 препис

    6 7 Отговор
    Румен Радев премиер ли е? Или е страничен наблюдател на собственото си кривителство?

    15:27 13.07.2026

  • 19 бе кви комуняги са ти в главата??

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "Ребус":

    тва са си най-обикновенни политикани!!

    15:27 13.07.2026

  • 20 до 3 - и неразбрал

    1 1 Отговор
    Какъв "Коязк", какви пет лева бе Киро?! Ти не си добре с акъла бе, нищожество долно и "прогресивно"! Че фатмакът от село Славяново с мърсинте зелени чорапи го доведе лично генерал Решетников, ординарецът на кремълския злодей и масов убиец, той го доведе и той го направи НЕбългарски президент бе, глупак Киро! Че този нагъл, противен фатмак с каменна физионимия като физиономията на шумкар на паметник,е много по-опасен, много по-страшен, много по- фатален за бъдещето на злочестата ни държава дори от Тиквата и Прасето взети заедно! Че този долен фатмак измами и излъга стотици хиляди българи, които повярваха на лъжиет му, на вдигнатия му юмрук" и на "Мутри вън" и гласуваха за неог! Да, фатмакът Радев е повече от наглец, повече от мерзавец, той е чудовище! Той ударно назначава кадри на Тиквата и на Прасето, дето уж щеше да "разгражда" модела" им! Българи! Да излизаме, българи! Да излизаме още днес и да не се пирбираме, докато не изметем този ужасяващо нагъл двуличник и измамик! Днес трябва да сатне това, българи, днес! Утре ще бъде късно! Утре може да се събудим като Северна Корея! От мръсни зелени чорапи всичко трябва да се очаква!

    15:59 13.07.2026

  • 21 Надя

    1 0 Отговор
    Летци няма,само парашутисти

    16:00 13.07.2026

  • 22 Готин

    2 0 Отговор
    Няма в света просперираща държава, управлявана от комунисти или военни. При нас и двете !

    16:02 13.07.2026

  • 23 Какви мисли само

    2 2 Отговор
    Калоянчо е политолог, т.е. алабалист !

    16:04 13.07.2026

  • 24 смях в залата

    0 1 Отговор
    Както винаги на Българина вторият акъл е по-силен от първия. Вече се усеща накъде вървят нещата.

    16:08 13.07.2026

  • 25 мда

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Опа":

    Фигурант. Участник в постановката. А червената олигархия никога нямаше да спечели, ако се беше явила лично на изборите.👎

    16:13 13.07.2026

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