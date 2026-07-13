Калоян Методиев: Румен Радев премиер ли е или страничен наблюдател на собственото си правителство?

Румен Радев премиер ли е или страничен наблюдател на собственото си правителство?
От седмици се вихри огромен скандал около вътрешния му министър Демерджиев. Сблъсъкът му с ДПС е очеваден.
Радев обаче не го защити! Не взе страна. Публично вече трета седмица. А лично той отговаря за сектор "Сигурност", който е на пряко негово подчинение. Няма дори силов вицепремиер.
Това публикува на страницата си във фейсбук политологът и член на ИС на "Непокорна България" Калоян Методиев. Ето и още от неговия анализ на политическите събития в страната:
Вариантите са няколко:
Не е реалният премиер!
Не разбира какво се случва!
Той стои зад атаките!
Опитва се да се отърве от Демерджиев!
Страх го е да вземе страна!
Зависим е!
Иначе няма управленска логика да мълчиш за проблем в собственото си правителство. И то два месеца след създаването му. И да не защитиш вътрешния си министър.
Трима са ключовите министри за всеки кабинет - финансов, вътрешен, икономически. Всеки изпуснат сектор от трите води до падане на кабинета.
Към днешна дата: бюджет - погром, вътрешен министър - зарязан, цени - нагоре.
Пилот в този самолет няма
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Преди години баба Ванга предрече:
14:57 13.07.2026
2 Ребус
Коментиран от #19
14:57 13.07.2026
3 Кирил
14:57 13.07.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
А ние 🤔🤔🤔
Коментиран от #11
14:58 13.07.2026
5 Туман
14:58 13.07.2026
6 Европеец
14:59 13.07.2026
7 Кукла !
14:59 13.07.2026
8 Овчар
Коментиран от #14
15:00 13.07.2026
9 Кво Да Коментираш ?
15:04 13.07.2026
10 Гошо
15:05 13.07.2026
11 Европеец
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":А ние - е ясно..... Летеца пак ще ни излъже и ще вземаме заеми за да плащаме украинската фашистка хунта да воюва с Русия... Ще купуваме така по оръжие и след това ще го подаряваме на хунтата в Киев.... С Лека ръка ще вземаме от бедните и няма да закачаме банките, търговските вериги и монополите..... Въобще това е на тоя момент управлението на Радев....
15:09 13.07.2026
12 За по-точно
15:10 13.07.2026
13 Тошко
15:12 13.07.2026
14 Колега Чобанин
До коментар #8 от "Овчар":В едно жалко подобие на "държава“, в което на мангабангаЛГБТ циганесе дават всякакви тържествени посрещания и приеми в президентство, парламент, министерски съвет и т.н., дават му и се всякакви почетни титли, подаръци като общински парцели и т.н. и в същото време напълно се игнорира и неглежира съществуването на златни медалисти от олимпиади по точни науки... няма никакво настояще, а за бъдеще да не говорим.
15:15 13.07.2026
15 Оооо
Коментиран от #16
15:15 13.07.2026
16 Хей боташко трололо
До коментар #15 от "Оооо":Човекът на Нинова, както и самата Нинова най-добре си знаят бракуваната стока - другарят фигурант Моузес Боташки.
15:20 13.07.2026
17 Опа
Коментиран от #25
15:21 13.07.2026
18 препис
15:27 13.07.2026
19 бе кви комуняги са ти в главата??
До коментар #2 от "Ребус":тва са си най-обикновенни политикани!!
15:27 13.07.2026
20 до 3 - и неразбрал
15:59 13.07.2026
21 Надя
16:00 13.07.2026
22 Готин
16:02 13.07.2026
23 Какви мисли само
16:04 13.07.2026
24 смях в залата
16:08 13.07.2026
25 мда
До коментар #17 от "Опа":Фигурант. Участник в постановката. А червената олигархия никога нямаше да спечели, ако се беше явила лично на изборите.👎
16:13 13.07.2026