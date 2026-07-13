На 14 юли премиерът Румен Радев ще присъства на военния парад в Париж по покана на Еманюел Макрон

Министър-председателят Румен Радев ще посети Париж, където по покана на френския президент Еманюел Макрон ще присъства на традиционния военен парад по повод националния празник на Франция. Парадът ще се проведе на 14 юли на площад „Конкорд“ и в него ще се включат български гвардейци.
В деня преди военния парад премиерът Радев ще бъде гост на официалния прием за държавните и правителствени ръководители, даван от президента Еманюел Макрон в Елисейския дворец.
В българската делегация в Париж ще участват също вицепремиерът Иво Христов и министърът на външните работи Велислава Петрова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Бойко съм
Коментиран от #6
18:06 13.07.2026
3 А мъжка любов?
Коментиран от #18, #19, #37
18:09 13.07.2026
4 Нали
18:10 13.07.2026
5 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
18:11 13.07.2026
6 Бесен и безинтересен от зайчарника
До коментар #2 от "Бойко съм":"Кой" му го изврътка с 200, та сега е на края на резервната скамейка?
18:12 13.07.2026
7 Ачо
18:13 13.07.2026
8 БОЦ - ко
Но всъщност - вълнен и червен,
И в костите си комунист,
Въжеиграч и популист !
Коментиран от #34
18:17 13.07.2026
9 Два Келеша !
Добре Че ония !
Си Имат Наследство !
18:18 13.07.2026
10 Румен
18:19 13.07.2026
11 Жураналист
На Червения площад трябва да сте Господин Радев. Объркали са ви нещо.
Коментиран от #16, #23, #25
18:19 13.07.2026
12 Това е чудесно
18:21 13.07.2026
13 За 3 месеца мунча крадлив
18:23 13.07.2026
14 Македонскии политичар
18:25 13.07.2026
15 И Слави довърши мунчо кауна с факти
Както и не разбираме, след като Румен Радев БГ твърдеше толкова дълго време, че тоя договор е адски изгоден, защо въобще ги замразяваме или ги отлагаме.
Трето. Румен Радев БГ заяви: „България няма да осигурява финансова подкрепа за Украйна тази година.“ Но пък Румен Радев EU, на същата тази среща на върха на НАТО, абсолютно безмълвно гласува нов заем за Украйна в размер на 70 милиарда. Тоест, България ще участва в даването на тия 70 милиарда и ще даваме пари, а не сливи.
И вижте какво се получи. Всички, гласували за Румен Радев, включително и тия, дето не сме гласували за него, извадихме страшен късмет. Вместо един Румен Радев получихме двама. Единия за пред България, другия за пред света и нито един като за пред хората! Да ни е честито!
Слави Трифонов
18:26 13.07.2026
16 Мими Кучева🐕
До коментар #11 от "Жураналист":Мунчо ви оправи 🤑🤠🤯🥸 за него и олигарсите му милиарди а за вас един ръбат с винетка 30%🥱👿💩🤡
18:27 13.07.2026
17 А кравата му
Мале, как ли ще се облече външната?!
И двете с Радева са еднакво безвкусни!
Коментиран от #40
18:33 13.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ще правят ако
До коментар #3 от "А мъжка любов?":И Зеленски е поканен!
какво ли ще обещае Радев на Макрон?
18:36 13.07.2026
20 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп
18:37 13.07.2026
21 Ха ха ха
18:38 13.07.2026
22 Персона нон грата
Коментиран от #29
18:39 13.07.2026
23 Само че
До коментар #11 от "Жураналист":СССР не ни освободи, а окупира България
18:40 13.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Така де
До коментар #11 от "Жураналист":Какъв фашизъм те гони тебе бе, журАналист. Руското робство след 1944 г. е най-тежкото робство в българската история. Отнеха на хората всичко - земи, предприятия и всякакви средства за производство. Оставиха българина само с една риза на гърба.
Коментиран от #26
18:42 13.07.2026
26 И още
До коментар #25 от "Така де":Избиха елита на нацията. Докараха България до просешка тояга.
18:44 13.07.2026
27 Тодар Живков
18:47 13.07.2026
28 Без име
18:48 13.07.2026
29 Така е
До коментар #22 от "Персона нон грата":Като военен Радев е далеч по-изпълнителен от ББ. Изпълнява всичко, което му наредят Урсула и Рюте.
18:48 13.07.2026
30 гаргата:
18:51 13.07.2026
31 Шо станА бе копейки мало/умни?
Коментиран от #35
18:51 13.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ми то
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":същото
18:51 13.07.2026
34 Най-обикновен
До коментар #8 от "БОЦ - ко":найлонов от супермаркета, преуценен с код за намаление по-скоро.
18:55 13.07.2026
35 Така е
До коментар #31 от "Шо станА бе копейки мало/умни?":Копейките си вкараха автогол. Накараха Радев да се пържи в собствен сос.
18:56 13.07.2026
36 Кухоглава копейка
18:57 13.07.2026
37 Дзак
До коментар #3 от "А мъжка любов?":Не губете време, предложете се!
18:58 13.07.2026
38 Европейски съюз
19:00 13.07.2026
39 жик так
19:01 13.07.2026
40 Констатиращ
До коментар #17 от "А кравата му":И рокля,сетре и дисаги (за армаган и келепир) за без пари
19:11 13.07.2026
41 Потрес!
19:33 13.07.2026