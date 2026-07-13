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На 14 юли премиерът Румен Радев ще присъства на военния парад в Париж по покана на Еманюел Макрон

На 14 юли премиерът Румен Радев ще присъства на военния парад в Париж по покана на Еманюел Макрон

13 Юли, 2026 18:04 1 082 41

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  • парад-
  • париж-
  • военен парад-
  • площад „конкорд“

Парадът ще се проведе на площад „Конкорд“ и в него ще се включат  български гвардейци

На 14 юли премиерът Румен Радев ще присъства на военния парад в Париж по покана на Еманюел Макрон - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Румен Радев ще посети Париж, където по покана на френския президент Еманюел Макрон ще присъства на традиционния военен парад по повод националния празник на Франция. Парадът ще се проведе на 14 юли на площад „Конкорд“ и в него ще се включат български гвардейци.

В деня преди военния парад премиерът Радев ще бъде гост на официалния прием за държавните и правителствени ръководители, даван от президента Еманюел Макрон в Елисейския дворец.

В българската делегация в Париж ще участват също вицепремиерът Иво Христов и министърът на външните работи Велислава Петрова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бойко съм

    14 7 Отговор
    Е може ли така,защо не съм аз..бесен съм.

    Коментиран от #6

    18:06 13.07.2026

  • 3 А мъжка любов?

    10 8 Отговор
    Ще правят ли?

    Коментиран от #18, #19, #37

    18:09 13.07.2026

  • 4 Нали

    8 4 Отговор
    е войник ?!

    18:10 13.07.2026

  • 5 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    22 8 Отговор
    Жалък Радев жалка картинка жалка държава,,всичко е бо,клук

    18:11 13.07.2026

  • 6 Бесен и безинтересен от зайчарника

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Бойко съм":

    "Кой" му го изврътка с 200, та сега е на края на резервната скамейка?

    18:12 13.07.2026

  • 7 Ачо

    11 5 Отговор
    Русофил,а!

    18:13 13.07.2026

  • 8 БОЦ - ко

    18 5 Отговор
    Чорап - за камуфлаж зелен,
    Но всъщност - вълнен и червен,
    И в костите си комунист,
    Въжеиграч и популист !

    Коментиран от #34

    18:17 13.07.2026

  • 9 Два Келеша !

    5 2 Отговор
    Един Срещу Друг !

    Добре Че ония !

    Си Имат Наследство !

    18:18 13.07.2026

  • 10 Румен

    9 3 Отговор
    А при бай Рибан кога ще дойде?????

    18:19 13.07.2026

  • 11 Жураналист

    6 14 Отговор
    Доколкото си спомням нас СССР ни освободи от фашизма, а не Франция.
    На Червения площад трябва да сте Господин Радев. Объркали са ви нещо.

    Коментиран от #16, #23, #25

    18:19 13.07.2026

  • 12 Това е чудесно

    5 7 Отговор
    България не е е в периферията а на масата на европейската политика. И когато обсъждат важни въпроси българският премиер ще участва в разговора а не да повтаря като папагал ,, congratulations ,, Na ли така беше навремето когато се опитвахме да говорим на английски защото го ,, учихме ,, в движение

    18:21 13.07.2026

  • 13 За 3 месеца мунча крадлив

    13 5 Отговор
    И олигархията му като Гергов,Лечеви притежаващи цял остров в Гърция ,Бобокови ,Черепи и сие откраднаха десетки милиарди а какво остава за години! Оставате без спестявания,винетки с 30% нагоре ,ток,вода и топлоенергия нагоре от 1 юли ,цигари с 20% от 1 август ,заплати на депутати, полицаи,военни и администрация увеличени, а за вас един ръбест. Наздраве пингвини клети!

    18:23 13.07.2026

  • 14 Македонскии политичар

    11 6 Отговор
    Мунчо -Троянски кон(лошод) на Москва в сърцето на Франция

    18:25 13.07.2026

  • 15 И Слави довърши мунчо кауна с факти

    11 6 Отговор
    За "печелившият Боташ"-

    Както и не разбираме, след като Румен Радев БГ твърдеше толкова дълго време, че тоя договор е адски изгоден, защо въобще ги замразяваме или ги отлагаме.

    Трето. Румен Радев БГ заяви: „България няма да осигурява финансова подкрепа за Украйна тази година.“ Но пък Румен Радев EU, на същата тази среща на върха на НАТО, абсолютно безмълвно гласува нов заем за Украйна в размер на 70 милиарда. Тоест, България ще участва в даването на тия 70 милиарда и ще даваме пари, а не сливи.

    И вижте какво се получи. Всички, гласували за Румен Радев, включително и тия, дето не сме гласували за него, извадихме страшен късмет. Вместо един Румен Радев получихме двама. Единия за пред България, другия за пред света и нито един като за пред хората! Да ни е честито!

    Слави Трифонов

    18:26 13.07.2026

  • 16 Мими Кучева🐕

    12 3 Отговор

    До коментар #11 от "Жураналист":

    Мунчо ви оправи 🤑🤠🤯🥸 за него и олигарсите му милиарди а за вас един ръбат с винетка 30%🥱👿💩🤡

    18:27 13.07.2026

  • 17 А кравата му

    10 4 Отговор
    Ще я завлече ли й нея на парада.
    Мале, как ли ще се облече външната?!
    И двете с Радева са еднакво безвкусни!

    Коментиран от #40

    18:33 13.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ще правят ако

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "А мъжка любов?":

    И Зеленски е поканен!
    какво ли ще обещае Радев на Макрон?

    18:36 13.07.2026

  • 20 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп

    9 5 Отговор
    Аз оставам в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че още ме болят задните части!

    18:37 13.07.2026

  • 21 Ха ха ха

    5 4 Отговор
    За безплатното плюскане на приема е първа писта. Сигурно и тази с тоалетите от пердета, дантели и кувертюри също ще присъства.

    18:38 13.07.2026

  • 22 Персона нон грата

    6 4 Отговор
    Странно , Борисов уж е евроатлантик, но никога не са го канили на подобни военни паради.

    Коментиран от #29

    18:39 13.07.2026

  • 23 Само че

    10 8 Отговор

    До коментар #11 от "Жураналист":

    СССР не ни освободи, а окупира България

    18:40 13.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Така де

    10 4 Отговор

    До коментар #11 от "Жураналист":

    Какъв фашизъм те гони тебе бе, журАналист. Руското робство след 1944 г. е най-тежкото робство в българската история. Отнеха на хората всичко - земи, предприятия и всякакви средства за производство. Оставиха българина само с една риза на гърба.

    Коментиран от #26

    18:42 13.07.2026

  • 26 И още

    8 4 Отговор

    До коментар #25 от "Така де":

    Избиха елита на нацията. Докараха България до просешка тояга.

    18:44 13.07.2026

  • 27 Тодар Живков

    7 0 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти? Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    18:47 13.07.2026

  • 28 Без име

    5 2 Отговор
    Той и на Парада в Москва би отишъл, но не го канят. Защото беше голям фен на Инициативата Три морета срещу Русия.

    18:48 13.07.2026

  • 29 Така е

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "Персона нон грата":

    Като военен Радев е далеч по-изпълнителен от ББ. Изпълнява всичко, което му наредят Урсула и Рюте.

    18:48 13.07.2026

  • 30 гаргата:

    0 0 Отговор
    това го можем, а другото

    18:51 13.07.2026

  • 31 Шо станА бе копейки мало/умни?

    4 2 Отговор
    Нали за този гласувахте?

    Коментиран от #35

    18:51 13.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ми то

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    същото

    18:51 13.07.2026

  • 34 Най-обикновен

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "БОЦ - ко":

    найлонов от супермаркета, преуценен с код за намаление по-скоро.

    18:55 13.07.2026

  • 35 Така е

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Шо станА бе копейки мало/умни?":

    Копейките си вкараха автогол. Накараха Радев да се пържи в собствен сос.

    18:56 13.07.2026

  • 36 Кухоглава копейка

    2 0 Отговор
    На нас тук какъв ни е кяра?

    18:57 13.07.2026

  • 37 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "А мъжка любов?":

    Не губете време, предложете се!

    18:58 13.07.2026

  • 38 Европейски съюз

    3 0 Отговор
    бай Ганьо пътува по Европа.

    19:00 13.07.2026

  • 39 жик так

    2 1 Отговор
    Предните паради бяха жива пародия . Утре ще го видим тоя .

    19:01 13.07.2026

  • 40 Констатиращ

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "А кравата му":

    И рокля,сетре и дисаги (за армаган и келепир) за без пари

    19:11 13.07.2026

  • 41 Потрес!

    0 0 Отговор
    Не, Макрон не е поканил нашия фатмак от село Славяново с мръсинте зелени чорапи! Той се е самопоканил, за да намери причина да не присътва на срещата "Коалиция на желаещиет", която касае помощите за Украйна! Господи! Какво чудовищно двуличие! Господи, каква наглост, безочие, унизителен слугинаж към господаря му в Кремъл - чудовището Путин! Господи, какъв наглец и мерзавец е този фатмак от село Славяново! не, невъзможно е, българи! Невъзможно е повече да търпим този наглец, този измамник и лъжец, който с измами и лъжи "спечели" и двата си мандата, както и последните избори! Само че, я да ни обади , онази селяндурка, чалгарката от сбирщината на сакатото учиндолско нищожество, "вънкашната му министърка", дали ще бъде на вечерята в Елисейския дворец с разголени рамене и с цепка на полата , че да се виждат мръсните й прашки? И дали ще бъде с изгладена рокля, или с току що извадена отпод възглавницата? Така де, дано поне този път "вънкашната" на Фатмака да не направи отново за резил по света великата ни някога държава!

    19:33 13.07.2026

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