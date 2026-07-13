Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Д-р Стойчо Кацаров: Ако някъде се краде, да го установяват и да предявят обвинение

Д-р Стойчо Кацаров: Ако някъде се краде, да го установяват и да предявят обвинение

13 Юли, 2026 22:31 337 5

  • д-р стойчо кацаров-
  • нзок-
  • разноски

България е единствената страна от ЕС, в която смъртността от онкологични заболявания нараства, докато във всички останали намалява

Д-р Стойчо Кацаров: Ако някъде се краде, да го установяват и да предявят обвинение - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 10 милиарда лева за здраве, но пациентите продължават да чакат, да доплащат и да се чудят дали системата работи за тях.

Бившият министър на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров коментира в предаването "Денят ON AIR", че е по-лесно парите да изтичат някъде, докато другото изисква капацитет и усилия: "Трябва да знаеш как и да го искаш да го направиш."

"Засега караме постарому. Такова е качеството на услугите заради лошата ефективност на разходите. Доплащаме най-много, качеството се задържа на едно ниво в здравеопазването", заяви д-р Кацаров пред Bulgaria ON AIR. Той отбеляза, че трябва да сме реалисти, тъй като сме в средата на годината и половината бюджет вече е похарчен.

"Не трябва да бъдем толкова претенциозни, но няма да има подобни оправдания, когато приемат следващия бюджет", на мнение е бившият здравен министър.

България е единствената страна от ЕС, в която смъртността от онкологични заболявания нараства, докато във всички останали намалява, алармира д-р Кацаров. Според него една от причините е, че НЗОК не поема изследванията на пациентите.

"Имаме много лоша лекарствена политика, тенденциозна е. Дефектите са известни. Едни и същи лекарства се купуват на различни цени. Необходима е поправка в Закона за лекарствените продукти. Щетата за Здравната каса е облага за някой друг", настоя д-р Кацаров.

"България е на първо място в ЕС по разходи за съдебна система и вътрешна сигурност. Това са хората, за които нашето общество плаща най-много. Обществото се нуждае от отговори. Тези, които могат да дадат отговорите, са част от хранителната верига. Плащаме най-високите заплати на прокурорите, МВР и ДАНС да свършат тази работа. Ако някъде се краде, да го установяват и да предявят обвинение", обясни гостът. Д-р Кацаров посочи, че администрацията е голяма и продължава да расте, а нямаме нужда от нещо такова.

"Това касае и здравната администрация. Демонополизация на Здравната каса решително ще подобри и здравната система", категоричен е той.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Този бюджет не стига до хората,а обслужва репресивния апарат,няколко милиона цигани и украински навлеци.За българите- КР

    Коментиран от #5

    22:36 13.07.2026

  • 2 Ма, много си нагъл, бе!

    1 0 Отговор
    Що, ти не знаеш ли, че се краде? И то не някъде, а навсякъде! А, не знаеш ли? Щото в България и врабчетата вече знаят. Я, да те прибера за 48 часа, да видиш как ще запееш като славейче!

    22:38 13.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 А.аааа

    0 0 Отговор
    Де е текло пак ще тече. БГ народна мъдрост.

    22:50 13.07.2026

  • 5 Наш човек

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Не забравяй за руските офшорни сметки.

    22:50 13.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове