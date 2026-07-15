Ремонти на „Тракия“, спрян ферибот на границата и предупреждение за пожари

Динамична и натоварена остава пътната обстановка в страната в сряда сутрин, 15 юли.
Интензивният летен трафик, мащабните ремонти по ключови пътни артерии, спирането на важен граничен пункт и повишеният риск от пожари заради високите температури изискват максимална бдителност от шофьорите. Ето пълната сводка към 6:50 часа от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), МВР и Планинската спасителна служба (ПСС):
Мерки на АПИ и ограничения по магистралите днес
Агенция „Пътна инфраструктура“ въвежда временна организация на движението в няколко критични точки:
- АМ „Тракия“ (Област Стара Загора): На 15 и 16 юли от 7:00 ч. до 15:00 ч. се премахва крайпътна растителност в участъците от км 158 до км 160 и от км 161 до км 163 (посока София). Затваря се изпреварващата лента, трафикът минава в активната.
- АМ „Тракия“ (Софийска област): Тази вечер (15 юли) от 18:00 ч. до 21:00 ч. ще се извърши третиране с химически препарати в разделителната ивица от км 34 до км 48 (посока София). Движението също ще бъде ограничено в изпреварващата лента.
- АМ „Струма“: Днес и утре временно се ограничава движението през тунелите „Благоевград“ и „Железница“ за обследване на пътната настилка.
- Северна скоростна тангента (София): От 8:00 ч. до 18:00 ч. днес при 8-ми км в посока п.в. „Мрамор“ се въвежда промяна в движението поради частични ремонти на настилката.
- Път II-16 (Своге - Елисейна): В района на село Оплетня движението се извършва двупосочно в една лента поради заснемане на откос.
Трафик по граничните пунктове (ГКПП) – Важно за ферибота
Според данни на Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР, към тази сутрин ситуацията по границите е следната:
- България – Румъния: Преминаването през Дунав мост при Русе – Гюргево се осъществява нормално в двете платна след края на ремонтните дейности.
- ГКПП Оряхово – Бекет (Блокиран): Поради критично ниското ниво на река Дунав, фериботната връзка временно е преустановила работа. Всички шофьори трябва да се насочат към алтернативни гранични пунктове.
- България – Гърция: Трафикът е нормален. През пунктовете „Макаpа“, „Златоград“, „Рудозем“ и „Ивайловград“ се пропускат превозни средства до 3,5 тона. На „Кулата“ и „Илинден“ преминават всички видове МПС.
- Турция, Сърбия и РС Македония: Към 6:00 ч. сутринта трафикът е с нормален интензитет на всички контролно-пропускателни пунктове. Очаква се засилване на транзитния поток в по-късните часове на деня.
Сводка за пожари и тежки катастрофи от КАТ
Ситуацията през последното денонощие остава сериозна:
- Пътна безопасност: По данни на МВР са регистрирани 23 тежки катастрофи, довели до жертви и ранени. Шофьорите се призовават към повишено внимание.
- Пожарна обстановка: Загасени са 76 пожара, има тежко пострадал. Високите температури предизвикаха редица пожари, особено в Пловдивска област. Напомня се за строги санкции при палене на стърнища.
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