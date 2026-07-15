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Съдът решава дали Траян Филипов от катастрофата на "Челопешко шосе" ще остане в ареста

Съдът решава дали Траян Филипов от катастрофата на "Челопешко шосе" ще остане в ареста

15 Юли, 2026 08:14 395 5

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  • войната на пътя

Те не намериха достатъчно данни за гонка между автомобилите

Съдът решава дали Траян Филипов от катастрофата на "Челопешко шосе" ще остане в ареста - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един от обвиняемите за катастрофата на ул. "Челопешко шосе" отново иска да излезе от ареста. Софийският градски съд ще решава днес дали да остави зад решетките Траян Филипов, или да го пусне с по-лека мярка за неотклонение, изброи "Нова телевизия".

Първото решение на магистратите Филипов чу в болничната си стая, тъй като здравословното му състояние не позволяваше да се яви в съдебната зала. Преди месец магистратите приеха, че няма опасност той да се укрие, но може да извърши ново престъпление.

Те не намериха достатъчно данни за гонка между автомобилите, която да е довела до катастрофата с четири жертви и петима ранени, но автомобилът се е движил с над два пъти по-висока от максимално разрешената скорост.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Йеронимус БОШ

    4 0 Отговор
    Ще излезе на свобода. Ще кара пак в гонки. Ще убие друг човек. Ще го хванат и пуснат. И така, пак и пак и пак...............ГАРАНТИРАНО от нашето ПРАВОСЪДИЕ ли е това !?

    08:26 15.07.2026

  • 3 кумчо ВЪЛЧО

    1 0 Отговор
    Ако кажеш нещо срещу този ЦИГАНИН-убиец , ще те обвинят ли в расизъм , нетолерантност , предразсъдъци , дискриминация ?

    08:29 15.07.2026

  • 4 Дядо Мраз

    1 0 Отговор
    Българското правосъдие е най-правосъдното правосъдие в цялата правосъдност !

    08:30 15.07.2026

  • 5 Кума ЛисА

    1 0 Отговор
    Сега разбирате ли защо в 90-те години на 20 век имаше мутри ? Защото те решаваха много бързо и ефикасно / за някого и понякога / , проблемите и споровете. Без да чакат Съдии , Прокурори , Дела , Адвокати и други ала-бала неща !

    08:33 15.07.2026

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