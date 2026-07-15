Майката на 14-годишния Филип, загинал на пешеходна пътека на „Гурко“, коментира поредния инцидент с пиян шофьор на фаталното място

„След убийството на Филип започна козметичния ремонт на мястото. Там обаче може да се развива все още изключително висока скорост. Легналият полицай не ограничава по никакъв начин шофьорите. Често знаците за пешеходна пътека са завъртени, за да не се виждат от шофьорите.“

Това заяви Николина Петкова, майката на 14-годишния Филип Арсов, загинал на пешеходна пътека на ул. „Гурко” в центъра на София, където преди дни пиян шофьор причини верижна катастрофа.

При инцидента по чудо нямаше жертви, а виновният шофьор е дал положителна проба за алкохол – 3,59 промила.

„Най-важен е контролът. Не да се сещаме за него след такива произшествия, трябва да е постоянен. Специално за това място, а и за много други, трябва да се наблегне на инфраструктурата. Там не трябва да се развива такава скорост. Ограничението от 30 км/ч там очевидно не се спазва. Превенцията също е важна – билбордове, кампании, социална нетърпимост. Наказанията трябва да са бързи и неизбежни“, настоя тя.

„Много дела са като нашето. Вече трета година върви, започва отначало заради отвод. Бавното правосъдие е липса на такова“, допълни още опечалената майка.