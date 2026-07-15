Майката на 14-годишния Филип, загинал на пешеходна пътека на „Гурко“, коментира поредния инцидент с пиян шофьор на фаталното място

„След убийството на Филип започна козметичния ремонт на мястото. Там обаче може да се развива все още изключително висока скорост. Легналият полицай не ограничава по никакъв начин шофьорите. Често знаците за пешеходна пътека са завъртени, за да не се виждат от шофьорите.“
Това заяви Николина Петкова, майката на 14-годишния Филип Арсов, загинал на пешеходна пътека на ул. „Гурко” в центъра на София, където преди дни пиян шофьор причини верижна катастрофа.
При инцидента по чудо нямаше жертви, а виновният шофьор е дал положителна проба за алкохол – 3,59 промила.
„Най-важен е контролът. Не да се сещаме за него след такива произшествия, трябва да е постоянен. Специално за това място, а и за много други, трябва да се наблегне на инфраструктурата. Там не трябва да се развива такава скорост. Ограничението от 30 км/ч там очевидно не се спазва. Превенцията също е важна – билбордове, кампании, социална нетърпимост. Наказанията трябва да са бързи и неизбежни“, настоя тя.
„Много дела са като нашето. Вече трета година върви, започва отначало заради отвод. Бавното правосъдие е липса на такова“, допълни още опечалената майка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Скръбта кара
08:29 15.07.2026
2 Васил
Коментиран от #4
08:29 15.07.2026
3 скорост може да се развие навсякъде
Коментиран от #5
08:43 15.07.2026
4 Механик
До коментар #2 от "Васил":Тук най-многоубиват "хората зад волана с две мозъчни клетки". Останалите категории също, но пренебрежимо по-малко.
За няма и 15 години, манталитете на водачите в БГ се промени тотално и най-вече рязко.
Ежедневие е например млада жена да ви се озъби и да ви покаже среден пръст, за това, че сте и направил забележка за лошо престрояване или паркиране.
Нещо стана с хората и все не мога да си обясня как така и толкова бързо се получи това.
08:51 15.07.2026
5 Механик
До коментар #3 от "скорост може да се развие навсякъде":Баце, винаги ми правиш впечатление и все се чудя дали си недоучил философ или си млад ИИ, който едва сега се тренира за начални стъпки.
08:53 15.07.2026
6 ОБЕКТИВНИЯ
без значение когато има употреба на
алкохол или дрога и съответния
нарушител е глобен СИМВОЛИЧНО !
08:59 15.07.2026