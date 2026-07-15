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Майката на 14-годишния Филип, загинал на пешеходна пътека на „Гурко“, коментира поредния инцидент с пиян шофьор на фаталното място
  Тема: Войната на пътя

Майката на 14-годишния Филип, загинал на пешеходна пътека на „Гурко“, коментира поредния инцидент с пиян шофьор на фаталното място

15 Юли, 2026 08:22 619 6

  • николина петкова-
  • майка-
  • филип арсов-
  • убит-
  • катастрофа-
  • ул. гурко

Ограничението от 30 км/ч там очевидно не се спазва. Наказанията трябва да са бързи и неизбежни

Майката на 14-годишния Филип, загинал на пешеходна пътека на „Гурко“, коментира поредния инцидент с пиян шофьор на фаталното място - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„След убийството на Филип започна козметичния ремонт на мястото. Там обаче може да се развива все още изключително висока скорост. Легналият полицай не ограничава по никакъв начин шофьорите. Често знаците за пешеходна пътека са завъртени, за да не се виждат от шофьорите.“

Това заяви Николина Петкова, майката на 14-годишния Филип Арсов, загинал на пешеходна пътека на ул. „Гурко” в центъра на София, където преди дни пиян шофьор причини верижна катастрофа.

При инцидента по чудо нямаше жертви, а виновният шофьор е дал положителна проба за алкохол – 3,59 промила.

„Най-важен е контролът. Не да се сещаме за него след такива произшествия, трябва да е постоянен. Специално за това място, а и за много други, трябва да се наблегне на инфраструктурата. Там не трябва да се развива такава скорост. Ограничението от 30 км/ч там очевидно не се спазва. Превенцията също е важна – билбордове, кампании, социална нетърпимост. Наказанията трябва да са бързи и неизбежни“, настоя тя.

„Много дела са като нашето. Вече трета година върви, започва отначало заради отвод. Бавното правосъдие е липса на такова“, допълни още опечалената майка.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скръбта кара

    5 1 Отговор
    Разни лели да говорят врели-некипели! Каква инфраструктура ще спре кьор кютюк пиян да премаже всичко по пътя си?!? Крепостни стени?!? Не нови съоръжения, нови хора трябват, но няма от къде да дойдат с това образование и тази ценностна система!

    08:29 15.07.2026

  • 2 Васил

    7 0 Отговор
    У нас не скоростта убива най често а пияните дрогираните тези без книжка както и хората зад волана с две мозъчни клетки камерите няма да спасят никой от такива индивиди.

    Коментиран от #4

    08:29 15.07.2026

  • 3 скорост може да се развие навсякъде

    0 0 Отговор
    но има места с дълбоки дупки , места с много тесен път или малко кръгово . многото камери показват по цял ден какво се случва на пътя . обикновено сблъсък между двама става когато бързат . кирчо карали с 160 на място с ограничение 60 . така премазаха старчето . по същия начин беше и местан . а като филип случаи има много . аз не бих пресякъл пред някой с 80 км в час . то се чува колата . кадиев го глобили за селфи . щели да измрат . връх опасно . според мен са в грешка .

    Коментиран от #5

    08:43 15.07.2026

  • 4 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Васил":

    Тук най-многоубиват "хората зад волана с две мозъчни клетки". Останалите категории също, но пренебрежимо по-малко.
    За няма и 15 години, манталитете на водачите в БГ се промени тотално и най-вече рязко.
    Ежедневие е например млада жена да ви се озъби и да ви покаже среден пръст, за това, че сте и направил забележка за лошо престрояване или паркиране.
    Нещо стана с хората и все не мога да си обясня как така и толкова бързо се получи това.

    08:51 15.07.2026

  • 5 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "скорост може да се развие навсякъде":

    Баце, винаги ми правиш впечатление и все се чудя дали си недоучил философ или си млад ИИ, който едва сега се тренира за начални стъпки.

    08:53 15.07.2026

  • 6 ОБЕКТИВНИЯ

    1 0 Отговор
    Ограничението на скоростта е
    без значение когато има употреба на
    алкохол или дрога и съответния
    нарушител е глобен СИМВОЛИЧНО !

    08:59 15.07.2026

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