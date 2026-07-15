Георг Георгиев: Софийското метро и досега е функционирало адекватно и при сегашния режим на руски санкции

Третият изваден от санкционните списъци на ЕС по искане на България и правителството на Радев е руски олигарх…санкциониран по Магнитски.

Аргументите разбира се са нелепи.

Това коментира във "Фейсбук" бившият външен министър Георг Георгиев.

Само ще отбележа, че софийското метро и досега е функционирало и е било обслужвано адекватно и без да се налага държавата, с риск за международната си репутация, да брани чужди бизнесмени със съмнителна репутация.

Една хипотеза стои и тя е евентуално Столична община да не са внесли някой допълнителен елемент, с който да са поискали подобно развитие?

Колкото и фигури с висок профил в софийската местна власт да са носталгични по съветската/руската индустрия и нейните представители, съмнявам се все пак това да е случаят.

Санкционираният МИ е по-добър от санкционирания ТИ е положението.

И всичко това на цената на милиарди дълг и свръхдефицит.