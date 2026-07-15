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Георг Георгиев: Софийското метро и досега е функционирало адекватно и при сегашния режим на руски санкции

Георг Георгиев: Софийското метро и досега е функционирало адекватно и при сегашния режим на руски санкции

15 Юли, 2026 13:34 641 25

  • георг георгиев-
  • руски санкции-
  • софийско метро

Аргументите на Румен Радев разбира се са нелепи

Георг Георгиев: Софийското метро и досега е функционирало адекватно и при сегашния режим на руски санкции - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Третият изваден от санкционните списъци на ЕС по искане на България и правителството на Радев е руски олигарх…санкциониран по Магнитски.

Аргументите разбира се са нелепи.

Това коментира във "Фейсбук" бившият външен министър Георг Георгиев.

Само ще отбележа, че софийското метро и досега е функционирало и е било обслужвано адекватно и без да се налага държавата, с риск за международната си репутация, да брани чужди бизнесмени със съмнителна репутация.

Една хипотеза стои и тя е евентуално Столична община да не са внесли някой допълнителен елемент, с който да са поискали подобно развитие?

Колкото и фигури с висок профил в софийската местна власт да са носталгични по съветската/руската индустрия и нейните представители, съмнявам се все пак това да е случаят.

Санкционираният МИ е по-добър от санкционирания ТИ е положението.

И всичко това на цената на милиарди дълг и свръхдефицит.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 9 Отговор
    Само метрото е разликата между Саратов и София.

    13:37 15.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    8 6 Отговор
    В метростанция Хаджи Димитър щях да се удавя.Газих във вода до кръста.По стълбите течеше водопад.Реката беше пробила и от стените течаха водопади.

    Коментиран от #19

    13:38 15.07.2026

  • 3 име

    15 6 Отговор
    "И всичко това на цената на милиарди дълг и свръхдефицит."

    Дълга, инфлацията и свръхдефицита са заслуга само на тарантулата теменужка и лъжлив асанчо. От 2023 до тая пролет управляваха ПП-ДБ и ГРОБ-ДПС, а не Радев.

    13:38 15.07.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    5 14 Отговор
    Руските еничари купиха маскалско метро.

    Коментиран от #20

    13:38 15.07.2026

  • 5 Без име

    18 2 Отговор
    Не знам кой ни назначава външните министри, но определено се гаври с нас.

    Коментиран от #8, #18

    13:39 15.07.2026

  • 6 Да светна русодебилите

    3 14 Отговор
    Уралвагонмаш, който ни достави метрото, произвежда и танкове!
    Ние пряко финансираме войната благодарение на Тиквонии Велики!

    Коментиран от #11, #14

    13:41 15.07.2026

  • 7 Скрий се ве,

    7 3 Отговор
    мушмул.

    13:44 15.07.2026

  • 8 Аз знам, но ще ме изтрият

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Без име":

    едни "богоизбрани хубавци" с малки кръгли шапчици са

    13:45 15.07.2026

  • 9 смях в залата

    2 0 Отговор
    Комисионни

    13:46 15.07.2026

  • 10 БАЙ БРАД

    5 3 Отговор
    Я виж ти. Цунки пак се изявява. Цун И има мисъл като от китайски манастир.Мислителя Цун Цун Кай имал Фацебук даже.

    13:46 15.07.2026

  • 11 Жълтосин ДеБил

    8 4 Отговор

    До коментар #6 от "Да светна русодебилите":

    райХметал на блекрок ли ни прави вече метрото?

    13:46 15.07.2026

  • 12 Ей го храбрият герберюгелски

    7 4 Отговор
    целувач на вождистки меки члeнове.

    13:50 15.07.2026

  • 13 Направете !

    6 0 Отговор
    И Тичащи Тротуари !

    Та Хептен !

    Да Я Закярим !

    13:51 15.07.2026

  • 14 ДА ТИ СВЕТНА И АЗ ЕДИН ВРАТНЯК

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Да светна русодебилите":

    Финансираме войната обаче не по тая линия. Шляп!
    И да знаеш че финансираме войната на НАТО с РФ, а не на РУ с РФ.Два шляпа :)
    Още един шляп за довиждане.

    Коментиран от #15

    13:53 15.07.2026

  • 15 Не се изнервяй

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "ДА ТИ СВЕТНА И АЗ ЕДИН ВРАТНЯК":

    Ще спукаш некоя вена с тоя голем шрифт.

    13:56 15.07.2026

  • 16 плод-зеленчук

    6 2 Отговор
    Тези да не пищят, защото никой не ги е карал да тикат държавата в еврозоната. Избирателите за това ги наказаха.

    14:04 15.07.2026

  • 17 Мъдрец

    5 2 Отговор
    Герге, заминавай да пазиш зайчарника ! Никой друг не се интересува от мнението ти ! И целувай ръка !

    14:04 15.07.2026

  • 18 ....

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Без име":

    Някой некомпетентен като тях.

    14:06 15.07.2026

  • 19 Шопа

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Като спечелиш с 10-та бюлетина, знаем че ще запушиш всички дупки. Само ти можеш да я оправиш тая държава.

    14:10 15.07.2026

  • 20 Аззззз

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Или си много тъп или си много малък.
    Когато започна строежа и оборудването на метрото нямаше опция за СИМЕНС

    Коментиран от #22

    14:13 15.07.2026

  • 21 Герги Цаливачев съм

    0 1 Отговор
    Не съм работил нищо сериозно, само министър бях, с едни окъсели панталонки и едни шарени чорапки.
    Ай да се прибирам при булката, щото да не и липсвам.

    14:16 15.07.2026

  • 22 Първото

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Аззззз":

    е.
    Той наш Ганя си е такъв, откак тейко му го изпуснА на главата около осем пъти.

    14:17 15.07.2026

  • 23 Джоко

    1 1 Отговор
    Тоз цункопръцковец от де се взе!? Всички знаем на какво се дължи неговата кариера. На онова месестото, дето гърчолята го наричат Барба Ганьос.

    14:20 15.07.2026

  • 24 Госあ

    0 0 Отговор
    аве тупан, а АЕЦ Козлодуй функционираше ли с на баце “мембраните” ?

    14:23 15.07.2026

  • 25 Дани

    0 1 Отговор
    Абе герги-гербаджииски крадец СТЕГА С ПРОСТОТИИТЕ ТИ/но ти си си такъв/ сщп2и се чее кой днае и ти какви си ги сътвурил и надробил!!!

    14:27 15.07.2026

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