Георг Георгиев: Софийското метро и досега е функционирало адекватно и при сегашния режим на руски санкции

Третият изваден от санкционните списъци на ЕС по искане на България и правителството на Радев е руски олигарх…санкциониран по Магнитски.
Аргументите разбира се са нелепи.
Това коментира във "Фейсбук" бившият външен министър Георг Георгиев.
Само ще отбележа, че софийското метро и досега е функционирало и е било обслужвано адекватно и без да се налага държавата, с риск за международната си репутация, да брани чужди бизнесмени със съмнителна репутация.
Една хипотеза стои и тя е евентуално Столична община да не са внесли някой допълнителен елемент, с който да са поискали подобно развитие?
Колкото и фигури с висок профил в софийската местна власт да са носталгични по съветската/руската индустрия и нейните представители, съмнявам се все пак това да е случаят.
Санкционираният МИ е по-добър от санкционирания ТИ е положението.
И всичко това на цената на милиарди дълг и свръхдефицит.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
13:37 15.07.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #19
13:38 15.07.2026
3 име
Дълга, инфлацията и свръхдефицита са заслуга само на тарантулата теменужка и лъжлив асанчо. От 2023 до тая пролет управляваха ПП-ДБ и ГРОБ-ДПС, а не Радев.
13:38 15.07.2026
4 Ганя Путинофила
Коментиран от #20
13:38 15.07.2026
5 Без име
Коментиран от #8, #18
13:39 15.07.2026
6 Да светна русодебилите
Ние пряко финансираме войната благодарение на Тиквонии Велики!
Коментиран от #11, #14
13:41 15.07.2026
7 Скрий се ве,
13:44 15.07.2026
8 Аз знам, но ще ме изтрият
До коментар #5 от "Без име":едни "богоизбрани хубавци" с малки кръгли шапчици са
13:45 15.07.2026
9 смях в залата
13:46 15.07.2026
10 БАЙ БРАД
13:46 15.07.2026
11 Жълтосин ДеБил
До коментар #6 от "Да светна русодебилите":райХметал на блекрок ли ни прави вече метрото?
13:46 15.07.2026
12 Ей го храбрият герберюгелски
13:50 15.07.2026
13 Направете !
Та Хептен !
Да Я Закярим !
13:51 15.07.2026
14 ДА ТИ СВЕТНА И АЗ ЕДИН ВРАТНЯК
До коментар #6 от "Да светна русодебилите":Финансираме войната обаче не по тая линия. Шляп!
И да знаеш че финансираме войната на НАТО с РФ, а не на РУ с РФ.Два шляпа :)
Още един шляп за довиждане.
Коментиран от #15
13:53 15.07.2026
15 Не се изнервяй
До коментар #14 от "ДА ТИ СВЕТНА И АЗ ЕДИН ВРАТНЯК":Ще спукаш некоя вена с тоя голем шрифт.
13:56 15.07.2026
16 плод-зеленчук
14:04 15.07.2026
17 Мъдрец
14:04 15.07.2026
18 ....
До коментар #5 от "Без име":Някой некомпетентен като тях.
14:06 15.07.2026
19 Шопа
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Като спечелиш с 10-та бюлетина, знаем че ще запушиш всички дупки. Само ти можеш да я оправиш тая държава.
14:10 15.07.2026
20 Аззззз
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":Или си много тъп или си много малък.
Когато започна строежа и оборудването на метрото нямаше опция за СИМЕНС
Коментиран от #22
14:13 15.07.2026
21 Герги Цаливачев съм
Ай да се прибирам при булката, щото да не и липсвам.
14:16 15.07.2026
22 Първото
До коментар #20 от "Аззззз":е.
Той наш Ганя си е такъв, откак тейко му го изпуснА на главата около осем пъти.
14:17 15.07.2026
23 Джоко
14:20 15.07.2026
24 Госあ
14:23 15.07.2026
25 Дани
14:27 15.07.2026