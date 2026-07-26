Георг Георгиев: ПП и ДБ носят основната отговорност за политическата нестабилност след 2021 г.

„Виждам изключително непоследователна политика – както във външните отношения, така и по отношение на бюджета. Виждам огромен дефицит, нарастващ дълг, увеличени разходи и обещания, които няма как да бъдат изпълнени. Най-големият проблем, според мен, е разликата между това, което управляващите говореха, когато бяха в опозиция, и това, което правят днес.“ Това заяви пред БНТ депутатът от ГЕРБ-СДС Георг Георгиев, цитиран от novini.bg.

По отношение на президентските избори той посочи, че ГЕРБ не бърза да издига свой кандидат. По думите му партията няма предварително определен график за обявяването на кандидатурите и няма да съобразява избора си с действията на останалите политически сили.

Георгиев заяви, че не е изненадан от решението на Илияна Йотова да се включи в президентската надпревара и увери, че това няма да промени стратегията на ГЕРБ.

Депутатът отправи критики към „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ за отказа им да обсъдят обща кандидатура с ГЕРБ.

„Тези формации са много добри в поставянето на червени линии, граници и ограничения“, коментира той и добави, че именно те носят основната отговорност за политическата нестабилност в страната след 2021 г.

Според Георгиев ПП и ДБ прилагат двойни стандарти и по темата за националната сигурност. По думите му има съществена разлика между исканията, отправени към България в началото на годината, и сегашното решение на правителството за разполагането на американски самолети у нас.

Той заяви още, че Народното събрание не е получило достатъчно информация преди вземането на решението.

„От една страна се твърди, че става въпрос единствено за логистични операции, а от друга се говори, че ситуацията с Иран е взривоопасна и че България може да стане цел. Подобни разнопосочни послания пораждат съмнения“, каза Георгиев.

Според него България трябва ясно да защитава позицията си по отношение на иранската ядрена програма.

„На Техеран не бива да бъде позволено да се сдобие с ядрено оръжие. Оттук нататък каква външна политика води България е въпрос към настоящото правителство, което носи цялата отговорност“, подчерта депутатът.

Георгиев заяви още, че кабинетът не успява да изгради ясна и последователна външнополитическа линия.

По думите му по темата за Украйна се внушава, че България е предоставяла безвъзмездно средства и помощ, което според него не отговаря на фактите.

„Голяма част от средствата бяха възстановени по европейските механизми“, посочи той.

В заключение Георгиев заяви, че не вижда какъв е българският национален интерес от изваждането от санкционните списъци на руския бизнесмен Вагит Алекперов, Искандер Махмудов и руския патриарх.