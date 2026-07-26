Георг Георгиев: ПП и ДБ носят основната отговорност за политическата нестабилност след 2021 г.

„Виждам изключително непоследователна политика – както във външните отношения, така и по отношение на бюджета. Виждам огромен дефицит, нарастващ дълг, увеличени разходи и обещания, които няма как да бъдат изпълнени. Най-големият проблем, според мен, е разликата между това, което управляващите говореха, когато бяха в опозиция, и това, което правят днес.“ Това заяви пред БНТ депутатът от ГЕРБ-СДС Георг Георгиев, цитиран от novini.bg.
По отношение на президентските избори той посочи, че ГЕРБ не бърза да издига свой кандидат. По думите му партията няма предварително определен график за обявяването на кандидатурите и няма да съобразява избора си с действията на останалите политически сили.
Георгиев заяви, че не е изненадан от решението на Илияна Йотова да се включи в президентската надпревара и увери, че това няма да промени стратегията на ГЕРБ.
Депутатът отправи критики към „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ за отказа им да обсъдят обща кандидатура с ГЕРБ.
„Тези формации са много добри в поставянето на червени линии, граници и ограничения“, коментира той и добави, че именно те носят основната отговорност за политическата нестабилност в страната след 2021 г.
Според Георгиев ПП и ДБ прилагат двойни стандарти и по темата за националната сигурност. По думите му има съществена разлика между исканията, отправени към България в началото на годината, и сегашното решение на правителството за разполагането на американски самолети у нас.
Той заяви още, че Народното събрание не е получило достатъчно информация преди вземането на решението.
„От една страна се твърди, че става въпрос единствено за логистични операции, а от друга се говори, че ситуацията с Иран е взривоопасна и че България може да стане цел. Подобни разнопосочни послания пораждат съмнения“, каза Георгиев.
Според него България трябва ясно да защитава позицията си по отношение на иранската ядрена програма.
„На Техеран не бива да бъде позволено да се сдобие с ядрено оръжие. Оттук нататък каква външна политика води България е въпрос към настоящото правителство, което носи цялата отговорност“, подчерта депутатът.
Георгиев заяви още, че кабинетът не успява да изгради ясна и последователна външнополитическа линия.
По думите му по темата за Украйна се внушава, че България е предоставяла безвъзмездно средства и помощ, което според него не отговаря на фактите.
„Голяма част от средствата бяха възстановени по европейските механизми“, посочи той.
В заключение Георгиев заяви, че не вижда какъв е българският национален интерес от изваждането от санкционните списъци на руския бизнесмен Вагит Алекперов, Искандер Махмудов и руския патриарх.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
после ще има всенародни тържества и кебапчета
Коментиран от #47
11:23 26.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ироничен
11:29 26.07.2026
4 чудно ни е..
която е изяла всичко
наоколо
11:30 26.07.2026
5 ППДБ
11:31 26.07.2026
6 Нексус
Откакто Мунчо размаха юмручето и прошляците дадоха власт на служебните мумчовци и Подмяната, има хаос - политически и ценови.
Комунистите имат интерес да няма стабилност, за да крадат максимално.
А след като прошляьите дадоха цялата власт на Мунчо, нещата за тях се развиват перфектно.
Само данъкоплатецът ще го отнесе.
11:32 26.07.2026
7 9927
11:32 26.07.2026
8 Доктора
Коментиран от #10
11:32 26.07.2026
9 Българската Държава ! Нарущава !
От Ден Първи На Тази Конституция !
Така Че Този !
Да Не Ми Преде !
Глупости !
Коментиран от #24
11:33 26.07.2026
10 Нексус
До коментар #8 от "Доктора":Защото няма квалифицирани и работливи работници и работодатели.
Борисов ли искаш да бачка вместо теб индругите пролетарии?
Сега с над 18 млрд кредити да не сме по-добре, ганчо?
Коментиран от #20
11:35 26.07.2026
11 Никой
Просто - в момента ни управляват средните комсомолци - ще има да чакаме да стане нещо - но за в бъдеще.
Кой пък разчита на политици за оцеляване - оправяме с с подръчни материали.
11:37 26.07.2026
12 Ба бааааа
Коментиран от #15
11:39 26.07.2026
13 Цуними
Коментиран от #16, #18
11:40 26.07.2026
14 Ти толкова
11:40 26.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Нексус
До коментар #13 от "Цуними":Полажи си ти твоя снимка, да видим на какво ти приличаш?
Коментиран от #32
11:41 26.07.2026
17 Тик- Ток
11:42 26.07.2026
18 А жена му
До коментар #13 от "Цуними":каква дива селянка е , някъде от пазарджишко ! В една от Черешките участва - дори с нож и вилица не може да си служи , но самочувствие до небесата .
Коментиран от #30
11:43 26.07.2026
19 Радев е един парцал. Мафията зад Бойко и
11:45 26.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Я по сериозно!
Коментиран от #25
11:46 26.07.2026
22 Всички сглобкажии заедно с Боташа
11:47 26.07.2026
23 Нексус
До коментар #20 от "Пустиня(к)":И какво те вълнува това?
Стани и ти като него.
Или не забелязваш, че има много по-голямо зло от него?
Предатели като Копейкин, Мунчо, Хасан Василев и прочие?
Георг ли ти е проблемът?
Коментиран от #27
11:48 26.07.2026
24 Коя Политика На тези Политици ?
До коментар #9 от "Българската Държава ! Нарущава !":Наистина Работи За България ?
11:49 26.07.2026
25 Нексус
До коментар #21 от "Я по сериозно!":При ГЕРБ се сещам, че имаше 0% бюджетен дефицит и със 100 лв се купуваше много повече стока, отколкото сега.
Огромните заеми и дефиците ги започна Хасан Василев, който, ако не се лъжа, е човек на Мунчо?
11:50 26.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 И Той !
До коментар #23 от "Нексус":---- !
11:50 26.07.2026
28 ЗНАЧИ......
11:50 26.07.2026
29 Курд Околянов
11:50 26.07.2026
30 Късни новини
До коментар #18 от "А жена му":Нали трябва да му поддържа големи и разклонени рога, няма време да се научи да готви.
11:51 26.07.2026
31 Кой От Двата ?
До коментар #2 от "Даниел":Горния п?
Или Долния ?
11:53 26.07.2026
32 Мексус
До коментар #16 от "Нексус":Снимка със светкавица и много звездички не искаш ли?
Коментиран от #37
11:54 26.07.2026
33 колю надървения
12:00 26.07.2026
34 Бай Араб
Коментиран от #39
12:01 26.07.2026
35 фцвесе
12:01 26.07.2026
36 За първи път
12:03 26.07.2026
37 Нексус
До коментар #32 от "Мексус":Без аргументи отговаря само този, който не е особено умен, нали знаеш?
12:04 26.07.2026
38 Всички умеят да носят
12:04 26.07.2026
39 Хахаха,
До коментар #34 от "Бай Араб":и теб са те финансирали извънземните! Получаваш факсове,нали!!!
12:06 26.07.2026
40 Поцелуйко!
12:08 26.07.2026
41 Нексус
Фактите, обаче, са такива: от 2021г започнаха огромните инфлации и хаос, както и липсата на редовно правителство.
Дотогава имаше 0% дефицит и поносими заеми, коитонсе взимаха при необходимост.
Имаше нормални цени на стоките.
Коментиран от #45
12:08 26.07.2026
42 !!!
12:10 26.07.2026
43 Архимандрисандрит Бибиян
12:13 26.07.2026
44 Справедлив
12:19 26.07.2026
45 Пустиня(к)
До коментар #41 от "Нексус":Мене ми е интересно ти кво си спечелил при тия бандити, та ги браниш кат квачка пилетата. Начи си бил добре, кога са били у властта тие престъпници. Неква лампа горе светва ли? А па мое ти каем, че за разлика от вазе, герберастите, къде сичко мерите с пари, ората ви ненавиждат съвсем безплатно.
Коментиран от #50, #53
12:22 26.07.2026
46 Джагала
12:24 26.07.2026
47 Робот
До коментар #1 от "1488":Алкохолни мечти..! Тук трябва да се пипне по сериозно с коктейли Молотов , метални тръби и снайперисти!! Олигархични закони се борят само със сила и страх..!
12:44 26.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Казуар
12:48 26.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 ДСБ
Коментиран от #52
12:58 26.07.2026
52 Нексус
До коментар #51 от "ДСБ":А сега, троле, след 5г управление имаме ли нормални пътища?
Или не сте бутнали и 1 км даже?
Правосъдие имаме ли?
Здравеопазване?
Какво направихте червените за 5г, освен раздаването на пликове?
13:01 26.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.