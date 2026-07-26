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Георг Георгиев: ПП и ДБ носят основната отговорност за политическата нестабилност след 2021 г.

Георг Георгиев: ПП и ДБ носят основната отговорност за политическата нестабилност след 2021 г.

26 Юли, 2026 11:22 735 53

  • георг георгиев-
  • пп-
  • дб-
  • отговорност-
  • политическа нестабилност

„Виждам изключително непоследователна политика – както във външните отношения, така и по отношение на бюджета. Виждам огромен дефицит, нарастващ дълг, увеличени разходи и обещания, които няма как да бъдат изпълнени", коментира действията на кабинета депутатът от ГЕРБ-СДС

Георг Георгиев: ПП и ДБ носят основната отговорност за политическата нестабилност след 2021 г. - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Виждам изключително непоследователна политика – както във външните отношения, така и по отношение на бюджета. Виждам огромен дефицит, нарастващ дълг, увеличени разходи и обещания, които няма как да бъдат изпълнени. Най-големият проблем, според мен, е разликата между това, което управляващите говореха, когато бяха в опозиция, и това, което правят днес.“ Това заяви пред БНТ депутатът от ГЕРБ-СДС Георг Георгиев, цитиран от novini.bg.

По отношение на президентските избори той посочи, че ГЕРБ не бърза да издига свой кандидат. По думите му партията няма предварително определен график за обявяването на кандидатурите и няма да съобразява избора си с действията на останалите политически сили.

Георгиев заяви, че не е изненадан от решението на Илияна Йотова да се включи в президентската надпревара и увери, че това няма да промени стратегията на ГЕРБ.

Депутатът отправи критики към „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ за отказа им да обсъдят обща кандидатура с ГЕРБ.

„Тези формации са много добри в поставянето на червени линии, граници и ограничения“, коментира той и добави, че именно те носят основната отговорност за политическата нестабилност в страната след 2021 г.

Според Георгиев ПП и ДБ прилагат двойни стандарти и по темата за националната сигурност. По думите му има съществена разлика между исканията, отправени към България в началото на годината, и сегашното решение на правителството за разполагането на американски самолети у нас.

Той заяви още, че Народното събрание не е получило достатъчно информация преди вземането на решението.

„От една страна се твърди, че става въпрос единствено за логистични операции, а от друга се говори, че ситуацията с Иран е взривоопасна и че България може да стане цел. Подобни разнопосочни послания пораждат съмнения“, каза Георгиев.
Според него България трябва ясно да защитава позицията си по отношение на иранската ядрена програма.

„На Техеран не бива да бъде позволено да се сдобие с ядрено оръжие. Оттук нататък каква външна политика води България е въпрос към настоящото правителство, което носи цялата отговорност“, подчерта депутатът.

Георгиев заяви още, че кабинетът не успява да изгради ясна и последователна външнополитическа линия.

По думите му по темата за Украйна се внушава, че България е предоставяла безвъзмездно средства и помощ, което според него не отговаря на фактите.

„Голяма част от средствата бяха възстановени по европейските механизми“, посочи той.

В заключение Георгиев заяви, че не вижда какъв е българският национален интерес от изваждането от санкционните списъци на руския бизнесмен Вагит Алекперов, Искандер Махмудов и руския патриарх.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    15 7 Отговор
    шофьора на самолет и придворните му до девето коляно ще бьдат ритуално обесени пред парламента на 9ти септември.
    после ще има всенародни тържества и кебапчета

    Коментиран от #47

    11:23 26.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ироничен

    11 12 Отговор
    Всички политици са калпави, но някои повече от другите. ПП ДБ бяха тъкмо такива. Щяха да спират теч за 10 милиарда, само спряха магистралите, нищо не се появи. Качиха дефицита, срещу който сега плюят. Добре е, че са с отпадналра необходимост.

    11:29 26.07.2026

  • 4 чудно ни е..

    12 3 Отговор
    какво прави хищна риба
    която е изяла всичко
    наоколо

    11:30 26.07.2026

  • 5 ППДБ

    15 3 Отговор
    ГЕРБ и ДПС не носят никаква отговорност за управлението след 2021година понеже ме бяха в страната.

    11:31 26.07.2026

  • 6 Нексус

    6 11 Отговор
    Това не е ясно само за глупаците.
    Откакто Мунчо размаха юмручето и прошляците дадоха власт на служебните мумчовци и Подмяната, има хаос - политически и ценови.
    Комунистите имат интерес да няма стабилност, за да крадат максимално.
    А след като прошляьите дадоха цялата власт на Мунчо, нещата за тях се развиват перфектно.
    Само данъкоплатецът ще го отнесе.

    11:32 26.07.2026

  • 7 9927

    15 5 Отговор
    Къде виждаш нестабилност?Оправят ви бакиите.Теменужка събра предварително всички данъци от банки,предприятия,за да покаже че всичко е наред при влизането в еврозоната,тя сама призна в предаване,когато я попитаха.Тя каза че всички банки доброволно са дали парите.Дрън,дрън.Сега когато няма пари други са виновни.

    11:32 26.07.2026

  • 8 Доктора

    21 5 Отговор
    А защо другаря Георг не обясни защо при управлението на ГЕРБ под ръководството на неговия бог ББ, България беше на всички последни места в Европа?

    Коментиран от #10

    11:32 26.07.2026

  • 9 Българската Държава ! Нарущава !

    6 2 Отговор
    Конституцията и Закона !

    От Ден Първи На Тази Конституция !

    Така Че Този !

    Да Не Ми Преде !

    Глупости !

    Коментиран от #24

    11:33 26.07.2026

  • 10 Нексус

    0 14 Отговор

    До коментар #8 от "Доктора":

    Защото няма квалифицирани и работливи работници и работодатели.
    Борисов ли искаш да бачка вместо теб индругите пролетарии?
    Сега с над 18 млрд кредити да не сме по-добре, ганчо?

    Коментиран от #20

    11:35 26.07.2026

  • 11 Никой

    3 1 Отговор
    Какво приказва този човек.

    Просто - в момента ни управляват средните комсомолци - ще има да чакаме да стане нещо - но за в бъдеще.

    Кой пък разчита на политици за оцеляване - оправяме с с подръчни материали.

    11:37 26.07.2026

  • 12 Ба бааааа

    7 2 Отговор
    Това мекотело пак ръси бисери

    Коментиран от #15

    11:39 26.07.2026

  • 13 Цуними

    7 2 Отговор
    Бившия външен гейорг, прилича на Бай Ганьо на младини. Тезата, че за всички простотии и мизерии на двете служебни правителства на герп във външнополитически план е виновно настоящото правителство, кърти миФки.

    Коментиран от #16, #18

    11:40 26.07.2026

  • 14 Ти толкова

    9 2 Отговор
    резили и мушенгии направи и в България , и в чужбина в ущърб на българските граждани ,че не само не трябва да си депутат , а в затвора ! Мазен фалшив злобар ! Все другите им криви на гербавите !

    11:40 26.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Нексус

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "Цуними":

    Полажи си ти твоя снимка, да видим на какво ти приличаш?

    Коментиран от #32

    11:41 26.07.2026

  • 17 Тик- Ток

    8 1 Отговор
    Да,а Гроб бяха много стабилни в корупцията и кражбите

    11:42 26.07.2026

  • 18 А жена му

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Цуними":

    каква дива селянка е , някъде от пазарджишко ! В една от Черешките участва - дори с нож и вилица не може да си служи , но самочувствие до небесата .

    Коментиран от #30

    11:43 26.07.2026

  • 19 Радев е един парцал. Мафията зад Бойко и

    8 0 Отговор
    Радев е един парцал. Мафията зад Бойко и Пеевски, ще изпере парцалът Бойко, през времето което парцалът Радев ще им служи. ЗА МРЪСНИТЕ ИМ НЕОЛИБЕРАЛНИ НАГОНИ. Мафията на Живков, партизаните, БКП и ДС, сложиха Бойко, но той се измърси и не може да им служи да завършат ПРЕХОДЪТ към неолиберален рай. Не може да има стабилна власт, вече, чрез Бойко. И мафията сложи Радев. Очевидно Бойко и Пеевски са съгласни, като се договарят за имунитет, и обръчите от фирми си остават, лапането да продължи? Сега говоренето за губещи държавни болници и държавни фирми, си е пропаганда за нова приватизация и концесии.

    11:45 26.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Я по сериозно!

    10 1 Отговор
    За 37 години правителството на ПП и ДБ управлява едва 7 месеца и 20 дни, а за всичко те са виновни. Аман от пропаганда и наглеци! ГЕРБ бяха цели 11 години на власт в комплект със задкулисието Пеевски и Доган, а за нищо не са виновни. Отделно пък Доган беше задкулисен участник във всички правителства от самото начало до ден днешен, включително и това на Радев.

    Коментиран от #25

    11:46 26.07.2026

  • 22 Всички сглобкажии заедно с Боташа

    5 0 Отговор
    сте в кюпа!

    11:47 26.07.2026

  • 23 Нексус

    0 5 Отговор

    До коментар #20 от "Пустиня(к)":

    И какво те вълнува това?
    Стани и ти като него.
    Или не забелязваш, че има много по-голямо зло от него?
    Предатели като Копейкин, Мунчо, Хасан Василев и прочие?
    Георг ли ти е проблемът?

    Коментиран от #27

    11:48 26.07.2026

  • 24 Коя Политика На тези Политици ?

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Българската Държава ! Нарущава !":

    Наистина Работи За България ?

    11:49 26.07.2026

  • 25 Нексус

    2 5 Отговор

    До коментар #21 от "Я по сериозно!":

    При ГЕРБ се сещам, че имаше 0% бюджетен дефицит и със 100 лв се купуваше много повече стока, отколкото сега.
    Огромните заеми и дефиците ги започна Хасан Василев, който, ако не се лъжа, е човек на Мунчо?

    11:50 26.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 И Той !

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Нексус":

    ---- !

    11:50 26.07.2026

  • 28 ЗНАЧИ......

    6 1 Отговор
    ....ГЕРБера СТИТЕ, НИ ЛУК ЯЛИ . НИ ЛУК МЕРИСАЛИ.....

    11:50 26.07.2026

  • 29 Курд Околянов

    7 1 Отговор
    Целувача на ръце и други части да си трае.

    11:50 26.07.2026

  • 30 Късни новини

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "А жена му":

    Нали трябва да му поддържа големи и разклонени рога, няма време да се научи да готви.

    11:51 26.07.2026

  • 31 Кой От Двата ?

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Даниел":

    Горния п?

    Или Долния ?

    11:53 26.07.2026

  • 32 Мексус

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Нексус":

    Снимка със светкавица и много звездички не искаш ли?

    Коментиран от #37

    11:54 26.07.2026

  • 33 колю надървения

    1 0 Отговор
    баджаначето ,ако направи тест на детето ...мноооо ще се изненада

    12:00 26.07.2026

  • 34 Бай Араб

    1 3 Отговор
    ПП и ДБ ,са партии изцяло финансирани от Русия

    Коментиран от #39

    12:01 26.07.2026

  • 35 фцвесе

    7 1 Отговор
    1 ден не е работил този ГЕРБ тъпир, 1 ден работа няма. Нищо. От 18 г е в парламента и освен да целува ръцеъте на лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя друго не е работил. 20 г заплата като депутат и 1 министър този дето не знае как да се обръсне. Сещате ли се защо България е на дъното??? Сега излиза този паразит и дава интервюта??? На ум ни учи??? А такъв хубав затворник ще стане от тоя некадърник. Ще чука камъни докато му окапят ушите докато си изкара надника. Слава на Господ Иисус Христос вече ги изритаха от управлението на България. След 15 г грабеж ги изритаха. Сега въпроса е защо още са на свобода???

    12:01 26.07.2026

  • 36 За първи път

    2 1 Отговор
    съм съгласен с казаното от това същество!НО,кой допусна това да се случи-герб!Затова сега ще си ближат раните,или нещо друго!

    12:03 26.07.2026

  • 37 Нексус

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Мексус":

    Без аргументи отговаря само този, който не е особено умен, нали знаеш?

    12:04 26.07.2026

  • 38 Всички умеят да носят

    3 0 Отговор
    Сааамо тлъстите си шкембенца и портмоненца 😉

    12:04 26.07.2026

  • 39 Хахаха,

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Бай Араб":

    и теб са те финансирали извънземните! Получаваш факсове,нали!!!

    12:06 26.07.2026

  • 40 Поцелуйко!

    8 0 Отговор
    Всички бели на България дойдоха от ОПГ Герб! Сбор от бандити, крадци, калинки и мисирки.

    12:08 26.07.2026

  • 41 Нексус

    0 5 Отговор
    Забелязвам, че комунистите не жалят пари за тролове, които да плюят по ГЕРБ.
    Фактите, обаче, са такива: от 2021г започнаха огромните инфлации и хаос, както и липсата на редовно правителство.
    Дотогава имаше 0% дефицит и поносими заеми, коитонсе взимаха при необходимост.
    Имаше нормални цени на стоките.

    Коментиран от #45

    12:08 26.07.2026

  • 42 !!!

    6 1 Отговор
    Мноог отвратителна, мазна мутра е Генералният секретар на ГЕРБерасткия Комсомол! Много го бива в целуване на ръце на СИКаджийски престъпици!

    12:10 26.07.2026

  • 43 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Първи беха жумбишите на високия некадърен мозикант,после умнокрасивите шлибанярковци од Чужденеция и накрая тъпегйозите спорто- фатмета на Пембен.

    12:13 26.07.2026

  • 44 Справедлив

    1 0 Отговор
    И този е една Калинка.Всички помним глупостите му в МВнр.Лошото е ,че след калинката дойдоха копринките и чамът не е само в името,но и в главата.

    12:19 26.07.2026

  • 45 Пустиня(к)

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Нексус":

    Мене ми е интересно ти кво си спечелил при тия бандити, та ги браниш кат квачка пилетата. Начи си бил добре, кога са били у властта тие престъпници. Неква лампа горе светва ли? А па мое ти каем, че за разлика от вазе, герберастите, къде сичко мерите с пари, ората ви ненавиждат съвсем безплатно.

    Коментиран от #50, #53

    12:22 26.07.2026

  • 46 Джагала

    3 0 Отговор
    Поредния Амбриаж.

    12:24 26.07.2026

  • 47 Робот

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Алкохолни мечти..! Тук трябва да се пипне по сериозно с коктейли Молотов , метални тръби и снайперисти!! Олигархични закони се борят само със сила и страх..!

    12:44 26.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Казуар

    0 1 Отговор
    Комсомолец Георг, а защо думата реформа е мръсна за Бойко.

    12:48 26.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ДСБ

    0 1 Отговор
    Те ПП и ДБ носят отговорност понеже са принципни и отговорни хора за разлика от вас ГЕРБажийски слуги на Буда които сте безотговорни и безпринципни в 15 годишното ви управление и направихте така че институциите да не работят в правилната посока да няма правосъдие , да нямаме нормални пътища и липса на контрол при строителството им ,пропуски в здравеопазването и липса на адекватно лечение , безхаберие в образователната система и безконтролна корупция

    Коментиран от #52

    12:58 26.07.2026

  • 52 Нексус

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "ДСБ":

    А сега, троле, след 5г управление имаме ли нормални пътища?
    Или не сте бутнали и 1 км даже?
    Правосъдие имаме ли?
    Здравеопазване?
    Какво направихте червените за 5г, освен раздаването на пликове?

    13:01 26.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

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