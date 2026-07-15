Ученик от Русе спечели златен медал по математика в Япония

Петокласникът Георги Димитров от Математическа гимназия „Баба Тонка“ в Русе спечели златен медал на финала на международното математическо състезание World Mathematics Invitational 2026, проведен в Чиба, Япония и с това колекцията му медали почти наброява впечатляващите 100.

Младият математик беше един от петимата български петокласници, класирани за финалния кръг, и единственият представител на Русе в своята възрастова група.

Интересът му към числата започва още преди неговия пети рожден ден. През 2019 г., когато е само на четири години, той участва в първата си международна олимпиада като възпитаник на SmartyKids Русе и печели сребърен медал.

Още преди да стане първокласник, Георги завършва всички шест нива по ментална аритметика. На по-малко от седем години вече успява да изчислява наум квадратен корен от четирицифрени числа — умение, което изисква силно развити концентрация, памет и логическо мислене.

През 2022 г. печели първо място на международното състезание на SmartyKids, а през следващите години продължава да се представя успешно на национални и международни математически турнири.

Днес Георги има близо 100 медала, като голяма част от тях са златни. През пролетта на 2026 г. той печели и първо място на Националното състезание по финансова грамотност.

Само дни преди финала в Япония русенският ученик записва още едно впечатляващо представяне на международния турнир „Математика без граници“, проведен в Несебър.

Там той завоюва:

• златен медал в индивидуалното състезание;

• златен медал в отборното състезание;

• сребърен медал в надпреварата „Лодовико Ферари“;

• купата за най-добре представил се петокласник;

• специалното отличие „Легенда на турнира“.

През 2023, 2024 и 2025 г. Георги печели и златните купи за най-висок сбор от точки в международния турнир „Математика без граници“.

Зад международните му успехи стоят години постоянство, самостоятелна подготовка и подкрепа от неговото семейство и учители. За полуфинала на World Mathematics Invitational Георги се подготвя самостоятелно, въпреки че задачите са на английски език и са съобразени с учебна програма, различна от изучаваната в България.

Родителите му организират и финансират участието му в Япония, подкрепяйки неговото желание да се състезава с едни от най-добрите млади математици в света.

Историята на Георги е пример как ранният интерес към математиката, последователната работа и подкрепата на възрастните могат да помогнат на едно дете да развие своя потенциал и да постигне резултати на международно ниво.

SmartyKids България се гордее, че е част от първите стъпки на Георги в математиката и поздравява него, семейството и преподавателите му за поредния голям успех.