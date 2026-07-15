Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Ученик от Русе спечели златен медал по математика в Япония

Ученик от Русе спечели златен медал по математика в Япония

15 Юли, 2026 16:20 646 16

  • русе-
  • петокласник-
  • япония

Още преди да стане първокласник, Георги завършва всички шест нива по ментална аритметика

Ученик от Русе спечели златен медал по математика в Япония - 1
Снимка: SmartyKids Bulgaria
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Петокласникът Георги Димитров от Математическа гимназия „Баба Тонка“ в Русе спечели златен медал на финала на международното математическо състезание World Mathematics Invitational 2026, проведен в Чиба, Япония и с това колекцията му медали почти наброява впечатляващите 100.

Младият математик беше един от петимата български петокласници, класирани за финалния кръг, и единственият представител на Русе в своята възрастова група.

Интересът му към числата започва още преди неговия пети рожден ден. През 2019 г., когато е само на четири години, той участва в първата си международна олимпиада като възпитаник на SmartyKids Русе и печели сребърен медал.

Още преди да стане първокласник, Георги завършва всички шест нива по ментална аритметика. На по-малко от седем години вече успява да изчислява наум квадратен корен от четирицифрени числа — умение, което изисква силно развити концентрация, памет и логическо мислене.

През 2022 г. печели първо място на международното състезание на SmartyKids, а през следващите години продължава да се представя успешно на национални и международни математически турнири.

Днес Георги има близо 100 медала, като голяма част от тях са златни. През пролетта на 2026 г. той печели и първо място на Националното състезание по финансова грамотност.

Само дни преди финала в Япония русенският ученик записва още едно впечатляващо представяне на международния турнир „Математика без граници“, проведен в Несебър.

Там той завоюва:

• златен медал в индивидуалното състезание;
• златен медал в отборното състезание;
• сребърен медал в надпреварата „Лодовико Ферари“;
• купата за най-добре представил се петокласник;
• специалното отличие „Легенда на турнира“.

През 2023, 2024 и 2025 г. Георги печели и златните купи за най-висок сбор от точки в международния турнир „Математика без граници“.

Зад международните му успехи стоят години постоянство, самостоятелна подготовка и подкрепа от неговото семейство и учители. За полуфинала на World Mathematics Invitational Георги се подготвя самостоятелно, въпреки че задачите са на английски език и са съобразени с учебна програма, различна от изучаваната в България.

Родителите му организират и финансират участието му в Япония, подкрепяйки неговото желание да се състезава с едни от най-добрите млади математици в света.

Историята на Георги е пример как ранният интерес към математиката, последователната работа и подкрепата на възрастните могат да помогнат на едно дете да развие своя потенциал и да постигне резултати на международно ниво.

SmartyKids България се гордее, че е част от първите стъпки на Георги в математиката и поздравява него, семейството и преподавателите му за поредния голям успех.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хубаво !

    5 13 Отговор
    Ама !

    Голам Праз !

    Какво Ми Пука !

    16:24 15.07.2026

  • 2 Прогресивно-ЛГБТистката DАRА

    4 5 Отговор
    Бе я БAНГAМАНГA от тука, бе!

    16:24 15.07.2026

  • 3 Дедовия

    16 3 Отговор
    Браво моето момче!!!. Ето с такива Българи трябва да се гордеем!!!!. Да е жив и здрав!!!!.

    16:24 15.07.2026

  • 4 честен ционист

    6 3 Отговор
    Човекът с най много нули на калкулатора в България е Боко Тиквата.

    16:25 15.07.2026

  • 5 Даа!

    13 1 Отговор
    Абе друго си е да изпадаме в офф чи възторг от Бангаранга. Възторжени офф се,който уравнение с две неизвестни,не могат да решават,за корен квадратен,забрави.За тях е китайски йероглиф.

    16:26 15.07.2026

  • 6 незнайко

    9 1 Отговор
    Горкото дете ! Няма игри , няма забавления всичко е само МАТЕМАТИКА !
    Все пак браво на родителите които сами финансират неговите участия. Българските институции се радват на чужд гръб !

    16:28 15.07.2026

  • 7 Браво браво браво

    8 3 Отговор
    Гого .

    16:29 15.07.2026

  • 8 Нексус

    3 6 Отговор
    И какво от това?
    Ще става някой хрантутник на синекурна държавна службица след време ли?
    И каква полза за обществото?

    Коментиран от #9

    16:31 15.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Боташ Ганга Моташ Банга

    4 3 Отговор
    Файдa йoкмулсун!

    16:37 15.07.2026

  • 11 Да направи

    7 2 Отговор
    бюджет 2027...

    16:39 15.07.2026

  • 12 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново

    3 2 Отговор
    Браву на тос чaaве! Ши гу земът ф Чистътаъ да бачка след времи! Ша кажа и на нашту Генерал лйобим да гу уриди на полвин ден с цял надниг!

    16:41 15.07.2026

  • 13 Ама

    8 1 Отговор
    Браво! Но има и лоша новина! България никога няма да се ползва от неговите умения. Защото ще бъде прилапан от хитри и прогресивно мислещи контрагенти. Тук заспалите старчоци единственото което правят е, да вардят собствените си безмислени позиции!

    16:42 15.07.2026

  • 14 Икре Фалих

    3 1 Отговор
    На неговата възраст имах две деца,кой е по-умния ?

    16:43 15.07.2026

  • 15 Директора👨‍✈️

    2 3 Отговор
    Крайно време е тоя сайт да започне да контролира пишещите кре-те-ни като направи задължителна регистрацията!!!
    БРАВО на момчето.

    16:44 15.07.2026

  • 16 Танев

    0 2 Отговор
    Браво. Нека родителите прочетат книгата на Норберт Винер „Аз бях вундеркинд”

    16:53 15.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове