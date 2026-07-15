Ученик от Русе спечели златен медал по математика в Япония

Петокласникът Георги Димитров от Математическа гимназия „Баба Тонка“ в Русе спечели златен медал на финала на международното математическо състезание World Mathematics Invitational 2026, проведен в Чиба, Япония и с това колекцията му медали почти наброява впечатляващите 100.
Младият математик беше един от петимата български петокласници, класирани за финалния кръг, и единственият представител на Русе в своята възрастова група.
Интересът му към числата започва още преди неговия пети рожден ден. През 2019 г., когато е само на четири години, той участва в първата си международна олимпиада като възпитаник на SmartyKids Русе и печели сребърен медал.
Още преди да стане първокласник, Георги завършва всички шест нива по ментална аритметика. На по-малко от седем години вече успява да изчислява наум квадратен корен от четирицифрени числа — умение, което изисква силно развити концентрация, памет и логическо мислене.
През 2022 г. печели първо място на международното състезание на SmartyKids, а през следващите години продължава да се представя успешно на национални и международни математически турнири.
Днес Георги има близо 100 медала, като голяма част от тях са златни. През пролетта на 2026 г. той печели и първо място на Националното състезание по финансова грамотност.
Само дни преди финала в Япония русенският ученик записва още едно впечатляващо представяне на международния турнир „Математика без граници“, проведен в Несебър.
Там той завоюва:
• златен медал в индивидуалното състезание;
• златен медал в отборното състезание;
• сребърен медал в надпреварата „Лодовико Ферари“;
• купата за най-добре представил се петокласник;
• специалното отличие „Легенда на турнира“.
През 2023, 2024 и 2025 г. Георги печели и златните купи за най-висок сбор от точки в международния турнир „Математика без граници“.
Зад международните му успехи стоят години постоянство, самостоятелна подготовка и подкрепа от неговото семейство и учители. За полуфинала на World Mathematics Invitational Георги се подготвя самостоятелно, въпреки че задачите са на английски език и са съобразени с учебна програма, различна от изучаваната в България.
Родителите му организират и финансират участието му в Япония, подкрепяйки неговото желание да се състезава с едни от най-добрите млади математици в света.
Историята на Георги е пример как ранният интерес към математиката, последователната работа и подкрепата на възрастните могат да помогнат на едно дете да развие своя потенциал и да постигне резултати на международно ниво.
SmartyKids България се гордее, че е част от първите стъпки на Георги в математиката и поздравява него, семейството и преподавателите му за поредния голям успех.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хубаво !
Голам Праз !
Какво Ми Пука !
16:24 15.07.2026
2 Прогресивно-ЛГБТистката DАRА
16:24 15.07.2026
3 Дедовия
16:24 15.07.2026
4 честен ционист
16:25 15.07.2026
5 Даа!
16:26 15.07.2026
6 незнайко
Все пак браво на родителите които сами финансират неговите участия. Българските институции се радват на чужд гръб !
16:28 15.07.2026
7 Браво браво браво
16:29 15.07.2026
8 Нексус
Ще става някой хрантутник на синекурна държавна службица след време ли?
И каква полза за обществото?
Коментиран от #9
16:31 15.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Боташ Ганга Моташ Банга
16:37 15.07.2026
11 Да направи
16:39 15.07.2026
12 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново
16:41 15.07.2026
13 Ама
16:42 15.07.2026
14 Икре Фалих
16:43 15.07.2026
15 Директора👨✈️
БРАВО на момчето.
16:44 15.07.2026
16 Танев
16:53 15.07.2026