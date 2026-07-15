Катастрофа по пътя Дулово- Исперих: Жена е загинала на място

55-годишна жена е загинала при пътнотранспортно произшествие днес около 13:00 часа по пътя Дулово – Исперих. Това съобщиха от полицията, цитирани от Dariknews.bg.
Тя шофирала лек автомобил, но по пътя между селата Овен и Вокил изгубила управлението и се ударила в крайпътно дърво.Загинала е на място. Освен нея, в автомобила не е имало други хора.
Към момента на местопроизшествието се извършва оглед от дежурна оперативна група. Движението се осъществява в едната лента и се регулира от пътна полиция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 судоко
18:07 15.07.2026
2 Чата
18:12 15.07.2026
3 дядо дръмпир да ви ....по чешки!
Коментиран от #4, #7
18:38 15.07.2026
4 Кочо
До коментар #3 от "дядо дръмпир да ви ....по чешки!":Това не важи за циганките! Направо са барут! Мойта без книжка, като бяхме калайджии преди 5 години със Зафирата кара след Баджанака с Транспортера от Шумен до Хасково!
18:51 15.07.2026
5 Фейк - либераст
19:10 15.07.2026
6 Поучете се от арабелите
19:22 15.07.2026
7 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #3 от "дядо дръмпир да ви ....по чешки!":Този проблем окончателно е решен в Туркменистан.
От няколко години на жените им е забранено да управляват МПС.
И по парадоксалното е че не могат да се возят от пред,до шофьора..
19:29 15.07.2026