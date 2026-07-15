Катастрофа по пътя Дулово- Исперих: Жена е загинала на място

55-годишна жена е загинала при пътнотранспортно произшествие днес около 13:00 часа по пътя Дулово – Исперих. Това съобщиха от полицията, цитирани от Dariknews.bg.

Тя шофирала лек автомобил, но по пътя между селата Овен и Вокил изгубила управлението и се ударила в крайпътно дърво.Загинала е на място. Освен нея, в автомобила не е имало други хора.

Към момента на местопроизшествието се извършва оглед от дежурна оперативна група. Движението се осъществява в едната лента и се регулира от пътна полиция.