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Катастрофа по пътя Дулово- Исперих: Жена е загинала на място
  Тема: Войната на пътя

Катастрофа по пътя Дулово- Исперих: Жена е загинала на място

15 Юли, 2026 17:45 918 7

  • катастрофа-
  • дулово-
  • загинала жена

55-годишната жена е шофирала лек автомобил, но по пътя между селата Овен и Вокил изгубила управлението и се ударила в крайпътно дърво. Освен нея, в автомобила не е имало други хора.

Катастрофа по пътя Дулово- Исперих: Жена е загинала на място - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

55-годишна жена е загинала при пътнотранспортно произшествие днес около 13:00 часа по пътя Дулово – Исперих. Това съобщиха от полицията, цитирани от Dariknews.bg.

Тя шофирала лек автомобил, но по пътя между селата Овен и Вокил изгубила управлението и се ударила в крайпътно дърво.Загинала е на място. Освен нея, в автомобила не е имало други хора.

Към момента на местопроизшествието се извършва оглед от дежурна оперативна група. Движението се осъществява в едната лента и се регулира от пътна полиция.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 судоко

    2 2 Отговор
    Познайте дали с превишената скорост автомобила не е бил с три букви - бмв!

    18:07 15.07.2026

  • 2 Чата

    5 1 Отговор
    Ако имаше свястна мантенела, нямаше да отиде при дървото! Обществото ви е приело, че удобството да се возите на автомобил е по важно от няколко загинали на ден! Дай сега, заради две три катастрофи да си развалим удоволствието да караме бемвето с 200 км в час към другото село!

    18:12 15.07.2026

  • 3 дядо дръмпир да ви ....по чешки!

    5 0 Отговор
    Хиляда пъти ви написах.Жените нямат в голямата си част Психическа-нервно психическа енергия в определена степен ,която е необходима за концентрация на вниманието и малко от тях могат да управляват безопасно автомобил.Лично аз съм тренирал съпругата ми с отворен отсег на мотора по 8.9 часа дневно на полигон.това ,кой от вас го е правил???Това ,че имат книжка и устата им е отворена като....други части на тялото им не означава ,че с отворена...могат да управляват автомобил.Над 50% от шофьорите са жени ,а трябва да са около 12-15%!

    Коментиран от #4, #7

    18:38 15.07.2026

  • 4 Кочо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "дядо дръмпир да ви ....по чешки!":

    Това не важи за циганките! Направо са барут! Мойта без книжка, като бяхме калайджии преди 5 години със Зафирата кара след Баджанака с Транспортера от Шумен до Хасково!

    18:51 15.07.2026

  • 5 Фейк - либераст

    1 0 Отговор
    Какви ли чудеса не прави телефона в женските ръце зад волана!

    19:10 15.07.2026

  • 6 Поучете се от арабелите

    0 0 Отговор
    Жени нямат право да карат коли. Но могат да се возят на автономни електрокари. Няма спасение. Дори при табелите жените могат да седят сами в кола. Какво правят? Никой не може да знае.

    19:22 15.07.2026

  • 7 Софийски селянин,Пенсионер

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "дядо дръмпир да ви ....по чешки!":

    Този проблем окончателно е решен в Туркменистан.
    От няколко години на жените им е забранено да управляват МПС.
    И по парадоксалното е че не могат да се возят от пред,до шофьора..

    19:29 15.07.2026

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