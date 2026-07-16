"Прогресивна България": Киевската декларация е политически, а не юридически документ. Няма правно обвързващ характер

Депутати от "Прогресивна България" обясниха на брифинг пред журналисти как изглежда позицията на България след подписването на Киевската декларация в подкрепа на Украйна от външния ни министър Велислава Петрова, съобщават от Dariknews.bg.
"Нашата позиция не се променя, ние можем да засилим подкрепата за Украйна, но само според възможностите на България", каза Георги Илиев.
Петър Витанов каза, че България много ясно декларира, че няма да възпира и да блокира общоевропейски решения, а преглежда своите ангажименти индивидуално и практическите ангажименти единично. "Не е колизия изказването на министър-председателя и на външната министърка, тя е в Киев във връзка с разговори за сътрудничество с Украйна в сферата на енергетиката", обясни той.
Витанов подчерта, че декларации не се подписват, по думите му това са политически документи, а не юридически и нямат правно обвързващ характер. "Съвсем нормално е в дипломацията тя да бъде многопластова, през последните месеци България за първи път демонстрира гръбнак, тя не блокира европейските решения, но има своя собствена позиция. Член 7 на декларацията казва засилваща роля на коалиция на желаещите, тези, които са прочели декларацията, могат да видят, че става дума за периода след подписване на мирно споразумение", каза още той и допълни, че такъв период все още няма, а по отношение на военните средства България няма възможност за такъв тип помощ.
Припомняме, че България подписа Киевската декларация след срещата на върха „Украйна – Югоизточна Европа“, с която признава работата на „Коалицията на желаещите“ като ефективен механизъм за подкрепа на Украйна и заявява готовност да засили участието си в нея. Документът беше публикуван на официалния сайт на президента на Украйна и беше подписан от още девет държави партньори. От името на България Киевската декларация беше подписана от министъра на външните работи Велислава Петрова-Чамова в присъствието на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
Подписването на декларацията идва само часове след като президентът Румен Радев заяви в Париж, че България няма да се присъедини към „Коалицията на желаещите“ в подкрепа на Украйна.
„Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в Коалицията на желаещите, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме“, заяви Радев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #6, #88
12:09 16.07.2026
2 Овчар
Коментиран от #38
12:10 16.07.2026
3 Оффф ,
Коментиран от #68
12:10 16.07.2026
4 Ти да видиш
Договора с Боташ - перфектен с голяма полза за България, но ще го предоговаряме. Сега го "замразихме" (каквото и да значи) - велик успех. Е кое е в крайна сметка, другарю Радев - Надупва ни на турците (в първия случай), или ни надупва още повече с неговото "замразяване".
Коментиран от #30, #75
12:11 16.07.2026
5 сара
12:12 16.07.2026
6 сара
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Пилотите не са даже и тип Орбан. Той имаше топки.
12:13 16.07.2026
7 Последния Софиянец
12:13 16.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 "Прогресивна Бъркотия"
12:15 16.07.2026
10 русия е Агресор
Коментиран от #78
12:16 16.07.2026
11 Ъъъъ
12:18 16.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 "...поне гледа към народа..."
Коментиран от #15
12:22 16.07.2026
14 Тоя
12:22 16.07.2026
15 Има - няма
До коментар #13 от ""...поне гледа към народа..."":една трета да е останало !
12:23 16.07.2026
16 ВСИЧКИ БГ БАНДЕРИ
Коментиран от #23, #27, #45
12:26 16.07.2026
17 Анонимен
12:26 16.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 копринко
12:27 16.07.2026
21 Хм...
12:28 16.07.2026
22 КАКВО И ДА ПЛАЧЕТЕ.
Коментиран от #48, #52
12:29 16.07.2026
23 Ахъм
До коментар #16 от "ВСИЧКИ БГ БАНДЕРИ":Хубавото е, че ти получаваш заплата в расия, живееш в рая и няма да даваш нищо на Украйна. Ние може да заделяме по нещо за жертва на агресия.
12:30 16.07.2026
24 Оказа се,
12:30 16.07.2026
25 Факт
Така лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов коментира парадоксалната външна политика на правителството през последните дни. Преди 2 дни в Париж премиерът Румен Радев заяви, че България няма да се включи в "Коалиция на желаещите“ в подкрепа на Украйна. Само ден по-късно външният министър подписа в Киев декларация, с която изрази готовността на България да участва по-активно в коалицията.
"В документа се осъжда руската военна инвазия в Украйна, заявява се, че „сигурността на Украйна е и наша сигурност“, подкрепя се евроатлантическият път на Украйна към НАТО, призовава се за укрепване на украинската противовъздушна отбрана и се заявява готовност за участие във възстановяването на страната. Трудно е тези действия да бъдат съвместени с публичното уверение, че България няма да се присъедини към подобна коалиция", заявява Костадинов.
Страните, подписали декларацията, категорично осъждат и „всяка политическа, военна, техническа, финансова или друга подкрепа, предоставяна от трети държави за военните усилия на Руската федерация“ и се настоява тя да бъде незабавно прекратена. Укрепването на украинската противовъздушна отбрана е откроено като приоритет, особено „чрез предоставяне на подходящи системи и прехващачи, способни да противодей
12:31 16.07.2026
26 Мислех, че Виденов е дъното
Коментиран от #37
12:33 16.07.2026
27 А ти що си нее беш
До коментар #16 от "ВСИЧКИ БГ БАНДЕРИ":Май ката?
12:34 16.07.2026
28 ЧИЧО РУМЕН ИЗЛЕЗЕ ЛЪЖЕЦ
12:34 16.07.2026
29 адмирирам
12:38 16.07.2026
30 Оня под Коня
До коментар #4 от "Ти да видиш":Румбата Радев не заслужава похвали за Боташ. Боташ е следствие на това, че бе спрян започнатия Южен Поток. Цялата благодарност и респект за Боташ, към този, който спря Южен Поток. Това Костича нямаше да го допусне.
12:38 16.07.2026
31 Вкарвайте България във войната
Радев е страхливец, иначе отдавна да съм засилил дъртите русофобни пияндурници и техните деца в Украйна.
Първи да бъде синчето на Соломон Паси.
12:39 16.07.2026
32 Анонимен
12:41 16.07.2026
33 Симо
12:41 16.07.2026
34 Хмм
12:41 16.07.2026
35 Истината
12:42 16.07.2026
36 Ха-ха-ха!
12:42 16.07.2026
37 На български език се пише
До коментар #26 от "Мислех, че Виденов е дъното":лъгАл.
Кога, вие от петроханската секта, ще научите граматиката?
12:43 16.07.2026
38 Хахахаха
До коментар #2 от "Овчар":С такова управление, не 4 години, а 4 месеца ще управлява!
12:43 16.07.2026
39 Тодар Живков
Коментиран от #42
12:43 16.07.2026
40 Ха-ха-ха!
Коментиран от #47
12:44 16.07.2026
41 към ПБ
12:44 16.07.2026
42 Лама Мирчев, регулировчик
До коментар #39 от "Тодар Живков":Някой може ли да ми каже от какви семейства произхождат най-големите "русофоби" в България:
- Какво е работил бащата на Мирчев
- Какво е работил бащата на Евгений Дайнов
- Какво е работила мaйката на Христо Иванов
- Какво е работил бащата на Соломон Паси
- Какво е работила самата Елена Поптодорова
- Какъв е бил дядото на Христо Грозев
12:45 16.07.2026
43 Цвете
12:45 16.07.2026
44 Българин
12:45 16.07.2026
45 Хахахаха
До коментар #16 от "ВСИЧКИ БГ БАНДЕРИ":Моите данъци заминават за Украйна, копей. И няма проблем за това. Важно е, че и твоите данъци заминават за там. Само, че субсидии от ЕС ще видите, чак когато радев накара тупин да преговаря и реши проблема по дипломатически път.
Коментиран от #49
12:45 16.07.2026
46 Дзак
12:46 16.07.2026
47 Отнасят се към Мунчо като със шугав
До коментар #40 от "Ха-ха-ха!":😂😂😂😂😂😂
12:47 16.07.2026
48 Оня под Коня
До коментар #22 от "КАКВО И ДА ПЛАЧЕТЕ.":Пепел Ви на езика! Дельо Войвода от ДПС е оптимален вариант, защото възприема и осъществява принципите на капитализма във всеки аспект и детайл. За мен той е алтернатива и надежда за управление аналогично на Костича.
12:48 16.07.2026
49 Какви данъци плащаш?
До коментар #45 от "Хахахаха":Пенсиите по инвалидност от ТЕЛК за хора с психични заболявания се формират точно от други данъци и като такива вие лежите на бюджета.
Коментиран от #51
12:48 16.07.2026
50 Уха
12:51 16.07.2026
51 Хахахаха
До коментар #49 от "Какви данъци плащаш?":Аз не живея в България и моите данъци заминават за Украйна. Няма никакъв проблем за това. Обаче, не съм съгласен моите данъци да отиват за една руска губерния наречена България и да субсидирам една каца без дъно наречена България, я която хората чакат пари от Европа и викат, давай тупин. Не съм съгласен и вярвам, че докато управлението е русофилско, България няма да получи никакви средства от Европа.
Коментиран от #53, #62
12:51 16.07.2026
52 Хе-хе-хе
До коментар #22 от "КАКВО И ДА ПЛАЧЕТЕ.":"сам решавал"чорапът - квото му каже господарят му перДухан, това праИ! Сам акъл нема за 2 ст. тоя национален предател!
12:52 16.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Украинизация повсеместна върви в
12:54 16.07.2026
55 Прогресивни боклуци
Радев е един бездарен, самовлюбен коцкар. Върви само в компанията на пропаднали женуря!
Коментиран от #59
12:54 16.07.2026
56 Пачата П.В.
Точно декларацията от Киев на външната ни министърка е обвързваща.
Оставка!
Коментиран от #71
12:54 16.07.2026
57 Смях в залата
12:54 16.07.2026
58 Хахахаха
До коментар #53 от "Стига си измисля":Вие не давате вашите пари от данъците за Украйна, аз не давам моите пари от моите данъци за субсидиране на русофилня!
12:54 16.07.2026
59 Идват
До коментар #55 от "Прогресивни боклуци":Президентски избори.
12:55 16.07.2026
60 Кога
Коментиран от #64
12:55 16.07.2026
61 Смях в залата
Коментиран от #65
12:56 16.07.2026
62 Анонимен
До коментар #51 от "Хахахаха":Като не живееш и не плащаш данъци в България, какво се интересуваш от темата?
Коментиран от #67
12:56 16.07.2026
63 По Радой Ралин
12:57 16.07.2026
64 Хахахаха
До коментар #60 от "Кога":Никога няма да имаш европейски стандарт на живот. Дърпат те към руски стандарт на живот.
12:57 16.07.2026
65 Щеше да е смешно
До коментар #61 от "Смях в залата":Ако ме беше тъжно и жалко и не загиваха хора. Това двуличие потриса.
12:58 16.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Хахахаха
До коментар #62 от "Анонимен":Моите данъци субсидират България, ти мислиш ли, че аз имам по-малко право да пиша от теб?
12:58 16.07.2026
68 Румен Йотова
До коментар #3 от "Оффф ,":Браво на Петър, сложил си е вратовръзка
какво да го правиш, син на зълвата
той е мозъка на всичките ни
операции
Ура!
12:59 16.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 ПИРОН
13:00 16.07.2026
71 Прилича ми на оная
До коментар #56 от "Пачата П.В.":Габриелката същите заучени фрази на френски или на английски но все тая.
13:01 16.07.2026
72 Ъхъ
Коментиран от #77
13:02 16.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Има две реклами с едно малко човече
13:04 16.07.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 ИСТИНА
13:04 16.07.2026
77 Хахахаха
До коментар #72 от "Ъхъ":А ти какво мислиш бе мун чо? България е държава от НАТО. Ако рашата нападне НАТО - вска държава, мислиш че няма да те пратят ли? Ама тогава да помните от окопа, на кого сте се радвали.
13:06 16.07.2026
78 ЕДЕЛВАЙС
До коментар #10 от "русия е Агресор":Значи глей ся: След като го предизвиквахме 25 години Агресорът агресира.
Ей тва е положението!
13:06 16.07.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Има едни реклами с едно малко човече
13:08 16.07.2026
81 Цвете
13:10 16.07.2026
82 Факт
13:10 16.07.2026
83 Откъде ги намирате тия русофобки!?
Коментиран от #86, #87
13:16 16.07.2026
84 Хайл Хит.
13:16 16.07.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Това става с благословията на Радев
До коментар #83 от "Откъде ги намирате тия русофобки!?":Тая дришовина с голия бджак е едно мизерно женище.
Вонят и двамата
13:21 16.07.2026
88 миме
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":а чакаш ли по същата тая причина да изключат България от ес-а и нато-то?
13:22 16.07.2026
89 За трети път с главните букви
До коментар #85 от "Цвете":Да не си антиправителствения говорител на редакцията и на демократичната опозиция Цветанке ?
13:23 16.07.2026
90 А пропо
13:25 16.07.2026