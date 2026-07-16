Новини
България »
Всички градове »
"Прогресивна България": Киевската декларация е политически, а не юридически документ. Няма правно обвързващ характер

"Прогресивна България": Киевската декларация е политически, а не юридически документ. Няма правно обвързващ характер

16 Юли, 2026 12:05 1 149 90

  • прогресивна българия-
  • киевска декларация-
  • политически документ-
  • обвързване

"Съвсем нормално е в дипломацията тя да бъде многопластова, през последните месеци България за първи път демонстрира гръбнак, тя не блокира европейските решения, но има своя собствена позиция", коментира още Петър Витанов

"Прогресивна България": Киевската декларация е политически, а не юридически документ. Няма правно обвързващ характер - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депутати от "Прогресивна България" обясниха на брифинг пред журналисти как изглежда позицията на България след подписването на Киевската декларация в подкрепа на Украйна от външния ни министър Велислава Петрова, съобщават от Dariknews.bg.

"Нашата позиция не се променя, ние можем да засилим подкрепата за Украйна, но само според възможностите на България", каза Георги Илиев.

Петър Витанов каза, че България много ясно декларира, че няма да възпира и да блокира общоевропейски решения, а преглежда своите ангажименти индивидуално и практическите ангажименти единично. "Не е колизия изказването на министър-председателя и на външната министърка, тя е в Киев във връзка с разговори за сътрудничество с Украйна в сферата на енергетиката", обясни той.

Витанов подчерта, че декларации не се подписват, по думите му това са политически документи, а не юридически и нямат правно обвързващ характер. "Съвсем нормално е в дипломацията тя да бъде многопластова, през последните месеци България за първи път демонстрира гръбнак, тя не блокира европейските решения, но има своя собствена позиция. Член 7 на декларацията казва засилваща роля на коалиция на желаещите, тези, които са прочели декларацията, могат да видят, че става дума за периода след подписване на мирно споразумение", каза още той и допълни, че такъв период все още няма, а по отношение на военните средства България няма възможност за такъв тип помощ.

Припомняме, че България подписа Киевската декларация след срещата на върха „Украйна – Югоизточна Европа“, с която признава работата на „Коалицията на желаещите“ като ефективен механизъм за подкрепа на Украйна и заявява готовност да засили участието си в нея. Документът беше публикуван на официалния сайт на президента на Украйна и беше подписан от още девет държави партньори. От името на България Киевската декларация беше подписана от министъра на външните работи Велислава Петрова-Чамова в присъствието на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Подписването на декларацията идва само часове след като президентът Румен Радев заяви в Париж, че България няма да се присъедини към „Коалицията на желаещите“ в подкрепа на Украйна.

„Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в Коалицията на желаещите, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме“, заяви Радев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 30 Отговор
    чакам да спрат фондовете-щот си имаме умен рашафилски народ и пилоти..

    Коментиран от #6, #88

    12:09 16.07.2026

  • 2 Овчар

    16 27 Отговор
    Радев гледа към народа а лобисти и олигархия мислят само за себе си....! Със сигурност не 4 а 8 години ще управлява с мнозинство..!

    Коментиран от #38

    12:10 16.07.2026

  • 3 Оффф ,

    19 3 Отговор
    големият разбирач , бе , коментирал бил ? Шумкарски издънка , няколко генерации все на народен гръб лежкунят , все до големия кокал по червена линия ! За наглост и злоба да не говорим .

    Коментиран от #68

    12:10 16.07.2026

  • 4 Ти да видиш

    21 5 Отговор
    Досущ като приказките на Мунчо - само политически (какво искат да чуят хората), без реално измерение. ;)
    Договора с Боташ - перфектен с голяма полза за България, но ще го предоговаряме. Сега го "замразихме" (каквото и да значи) - велик успех. Е кое е в крайна сметка, другарю Радев - Надупва ни на турците (в първия случай), или ни надупва още повече с неговото "замразяване".

    Коментиран от #30, #75

    12:11 16.07.2026

  • 5 сара

    24 4 Отговор
    Най-важното, което разбрах е, че тези хора горе от ПБ най-много бягат от обвързващ характер, от отговорнист и прочие неща. Могат да подпишат всичко, което не е сигурно. Манипулатори.

    12:12 16.07.2026

  • 6 сара

    18 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Пилотите не са даже и тип Орбан. Той имаше топки.

    12:13 16.07.2026

  • 7 Последния Софиянец

    17 3 Отговор
    В Коалицията на лаещите само лаят.

    12:13 16.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 "Прогресивна Бъркотия"

    18 2 Отговор
    муньова

    12:15 16.07.2026

  • 10 русия е Агресор

    11 9 Отговор
    Значи ПБ приднава ,че русия е Агресор!

    Коментиран от #78

    12:16 16.07.2026

  • 11 Ъъъъ

    12 4 Отговор
    Сега Два Пръста Чело съвсем ще се обърка- политически, юридически,аман от шашкънии!🤥 Ще си го изкара физически на някой разносвач на пици!

    12:18 16.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 "...поне гледа към народа..."

    15 2 Отговор
    Муньо гледа към стадото си, което за съжаление е милион и половина

    Коментиран от #15

    12:22 16.07.2026

  • 14 Тоя

    19 2 Отговор
    селяндур е толкова тъп и ехиден , токова невъзпитан и некомпетентен , че е позор на позорите !

    12:22 16.07.2026

  • 15 Има - няма

    10 2 Отговор

    До коментар #13 от ""...поне гледа към народа..."":

    една трета да е останало !

    12:23 16.07.2026

  • 16 ВСИЧКИ БГ БАНДЕРИ

    10 8 Отговор
    85% от заплатата всеки месец да се праща на зеления крадец в кииф.

    Коментиран от #23, #27, #45

    12:26 16.07.2026

  • 17 Анонимен

    5 7 Отговор
    Споко ПБ, повечето разбират. България има ангажименти към НАТО и ги изпълнява,в коалиции тип НПО нямаме правно обвързващи задължения. Декларацията е вятър в устата,без да ангажира България с нищо. Адмирирам!

    12:26 16.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 копринко

    13 5 Отговор
    Гумен Крадев - евтин селски хитрец.Примитивен лъжец

    12:27 16.07.2026

  • 21 Хм...

    6 1 Отговор
    Да припомним какъв вой беше срещу Гюров?

    12:28 16.07.2026

  • 22 КАКВО И ДА ПЛАЧЕТЕ.

    1 15 Отговор
    ПБ СИ ВЪРШАТ ПЕРФЕКТНО РАБОТАТА. ЗАРАБОТИХА И СЛУЖБИ И ПОЛИС И ПРОКУРОРИ НЕОПЕТНЕНИ. ЗАПОЧВАТ СЪС ДПС. ШИША ГЛАСУВА СЪС ТЯХ НО ТОВА НЯМА ДА ГО ОТЪРВЕ ОТ РАЗСЛЕДВАНЕ. ПОДПИСАЛА НЕКВА ХАРТИЙКА. РАДЕВ САМ РЕШАВА. И ШОПАР ЧЕТА НЕ плачете КОЛЕДА Е ОЩЕ ДАЛЕЧЕ.

    Коментиран от #48, #52

    12:29 16.07.2026

  • 23 Ахъм

    5 4 Отговор

    До коментар #16 от "ВСИЧКИ БГ БАНДЕРИ":

    Хубавото е, че ти получаваш заплата в расия, живееш в рая и няма да даваш нищо на Украйна. Ние може да заделяме по нещо за жертва на агресия.

    12:30 16.07.2026

  • 24 Оказа се,

    13 3 Отговор
    че регресивна България освен некадърници, нямат партия са и много луди. Подписала, ама това било политическо! Когато се събират от кол и въже, без кауза, без програма , без компетентност се получава едно нищо. А Радев е един буратино- кукла на конци!

    12:30 16.07.2026

  • 25 Факт

    8 2 Отговор
    "Когато думите и действията се разминават, доверието неизбежно се губи. Българските граждани заслужават ясна, последователна и открита политика - не едни обещания пред камерите и други решения зад дипломатическите маси."

    Така лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов коментира парадоксалната външна политика на правителството през последните дни. Преди 2 дни в Париж премиерът Румен Радев заяви, че България няма да се включи в "Коалиция на желаещите“ в подкрепа на Украйна. Само ден по-късно външният министър подписа в Киев декларация, с която изрази готовността на България да участва по-активно в коалицията.

    "В документа се осъжда руската военна инвазия в Украйна, заявява се, че „сигурността на Украйна е и наша сигурност“, подкрепя се евроатлантическият път на Украйна към НАТО, призовава се за укрепване на украинската противовъздушна отбрана и се заявява готовност за участие във възстановяването на страната. Трудно е тези действия да бъдат съвместени с публичното уверение, че България няма да се присъедини към подобна коалиция", заявява Костадинов.

    Страните, подписали декларацията, категорично осъждат и „всяка политическа, военна, техническа, финансова или друга подкрепа, предоставяна от трети държави за военните усилия на Руската федерация“ и се настоява тя да бъде незабавно прекратена. Укрепването на украинската противовъздушна отбрана е откроено като приоритет, особено „чрез предоставяне на подходящи системи и прехващачи, способни да противодей

    12:31 16.07.2026

  • 26 Мислех, че Виденов е дъното

    13 3 Отговор
    Лъгъл съм се

    Коментиран от #37

    12:33 16.07.2026

  • 27 А ти що си нее беш

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "ВСИЧКИ БГ БАНДЕРИ":

    Май ката?

    12:34 16.07.2026

  • 28 ЧИЧО РУМЕН ИЗЛЕЗЕ ЛЪЖЕЦ

    12 4 Отговор
    И това е много лошо за България.

    12:34 16.07.2026

  • 29 адмирирам

    3 1 Отговор
    Национална единтичност. Ех че сте лицемери. Никой достойнство.

    12:38 16.07.2026

  • 30 Оня под Коня

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ти да видиш":

    Румбата Радев не заслужава похвали за Боташ. Боташ е следствие на това, че бе спрян започнатия Южен Поток. Цялата благодарност и респект за Боташ, към този, който спря Южен Поток. Това Костича нямаше да го допусне.

    12:38 16.07.2026

  • 31 Вкарвайте България във войната

    7 3 Отговор
    Искам да виждам чувалите на русофобите и поръчковите журланисти.

    Радев е страхливец, иначе отдавна да съм засилил дъртите русофобни пияндурници и техните деца в Украйна.
    Първи да бъде синчето на Соломон Паси.

    12:39 16.07.2026

  • 32 Анонимен

    4 8 Отговор
    Само така Радев. Неистовия неолиберален вой показва че сте на прав път.

    12:41 16.07.2026

  • 33 Симо

    3 9 Отговор
    Най-накрая да имаме премиер с топки! Ясна позиция и визия за доброто на страната.

    12:41 16.07.2026

  • 34 Хмм

    2 3 Отговор
    критиките са от хора, на които им отнехте електората, затова че не им се обяснявайте, това да те критикуват че не си в коалицията на желаещите, на следващия ден да те обвиняват че подкрепяш желаещите вместо да се радват, точно това показва двуличие и нещо, което си е само техен проблем

    12:41 16.07.2026

  • 35 Истината

    5 3 Отговор
    Украйна е квази държава създадена 1918 година без собствена територия без собственик без собствена валута за какъв Киев не говорите и виевски декларации господа ...

    12:42 16.07.2026

  • 36 Ха-ха-ха!

    5 1 Отговор
    Да си умреш от майтап! Можете ли да забравите гузните, смешни и жалки физиономии на "прогресивните" наглеци и кремълски подлоги, които се оправдават като циганка, хваната да карде в трамвая! Ами, изложихте си бе, наглеци, измамници и лъжци "прогресивин", много се изложихте! Цяла Европа ви се смее и ви се подиграва бе, мерзавци червен и в червата, дето нещо го играето "демократи"! Жестоко се изложихте, по-точно фатвакът от село Славяново се изложи той самият и стана за посмешище на всички в ЕС, които на вечерята във Версайския дворец бягаха от него като от чумов и никой не пожела да седне на масата му! Да, остана си сам като шугава овца! Лошото е, че фатмакът с мръсните зелени чорапи направи за посмешище великата ни някога държава! Направи го с простащината и простотията си, но най-вече със унизителния си слугинаж към кремълския масов убиец!

    12:42 16.07.2026

  • 37 На български език се пише

    3 5 Отговор

    До коментар #26 от "Мислех, че Виденов е дъното":

    лъгАл.
    Кога, вие от петроханската секта, ще научите граматиката?

    12:43 16.07.2026

  • 38 Хахахаха

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    С такова управление, не 4 години, а 4 месеца ще управлява!

    12:43 16.07.2026

  • 39 Тодар Живков

    8 1 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво и по-смотано племе от руските комунисти? Намерих отговора най-сетне другари и другарки.Това са българските комунисти.

    Коментиран от #42

    12:43 16.07.2026

  • 40 Ха-ха-ха!

    3 1 Отговор
    Да си умреш от майтап! Можете ли да забравите гузните, смешни и жалки физиономии на "прогресивните" наглеци и кремълски подлоги, които се оправдават като циганка, хваната да карде в трамвая! Ами, изложихте си бе, наглеци, измамници и лъжци "прогресивин", много се изложихте! Цяла Европа ви се смее и ви се подиграва бе, мерзавци червени и в червата, дето нещо го играете "демократи"! Жестоко се изложихте, по-точно фатмакът от село Славяново се изложи и стана за посмешище на всички в ЕС, които на вечерята във Версайския дворец бягаха от него като от чумов и никой не пожела да седне на масата му! Да, остана си сам като шугава овца! Лошото е, че фатмакът с мръсните зелени чорапи направи за посмешище великата ни някога държава! Направи го с простащината и простотията си, но най-вече със унизителния си слугинаж към кремълския масов убиец!

    Коментиран от #47

    12:44 16.07.2026

  • 41 към ПБ

    6 0 Отговор
    Който седи на два стола неминуемо пада. За да излезе от тази ситуация, царя казва едно, а пъдаря върши друго, единственото решение за Премиера е отстраняването на външния министър. Иначе , ние, обикновенните хора ще сме срещу Прогресивна България. Чакат вш недоверие и вътрешни беди след като сами насадихте недоверието за в бъдеще.

    12:44 16.07.2026

  • 42 Лама Мирчев, регулировчик

    7 5 Отговор

    До коментар #39 от "Тодар Живков":

    Някой може ли да ми каже от какви семейства произхождат най-големите "русофоби" в България:

    - Какво е работил бащата на Мирчев
    - Какво е работил бащата на Евгений Дайнов
    - Какво е работила мaйката на Христо Иванов
    - Какво е работил бащата на Соломон Паси
    - Какво е работила самата Елена Поптодорова
    - Какъв е бил дядото на Христо Грозев

    12:45 16.07.2026

  • 43 Цвете

    4 1 Отговор
    ВНИМАВАЙ ВИТАНОВ ДА НЕ СЕ ИЗГЪРБИТЕ.🤦‍♂️🤷‍♀️✈️🎭🫵

    12:45 16.07.2026

  • 44 Българин

    3 1 Отговор
    Четох за новата къща на крадеца Борисов с бомба убежище за десетки милиони лева близко до Банкя Какво ще кажете по въпроса

    12:45 16.07.2026

  • 45 Хахахаха

    2 5 Отговор

    До коментар #16 от "ВСИЧКИ БГ БАНДЕРИ":

    Моите данъци заминават за Украйна, копей. И няма проблем за това. Важно е, че и твоите данъци заминават за там. Само, че субсидии от ЕС ще видите, чак когато радев накара тупин да преговаря и реши проблема по дипломатически път.

    Коментиран от #49

    12:45 16.07.2026

  • 46 Дзак

    2 1 Отговор
    Има среди, които бързо ще и дадат правна форма!

    12:46 16.07.2026

  • 47 Отнасят се към Мунчо като със шугав

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Ха-ха-ха!":

    😂😂😂😂😂😂

    12:47 16.07.2026

  • 48 Оня под Коня

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "КАКВО И ДА ПЛАЧЕТЕ.":

    Пепел Ви на езика! Дельо Войвода от ДПС е оптимален вариант, защото възприема и осъществява принципите на капитализма във всеки аспект и детайл. За мен той е алтернатива и надежда за управление аналогично на Костича.

    12:48 16.07.2026

  • 49 Какви данъци плащаш?

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "Хахахаха":

    Пенсиите по инвалидност от ТЕЛК за хора с психични заболявания се формират точно от други данъци и като такива вие лежите на бюджета.

    Коментиран от #51

    12:48 16.07.2026

  • 50 Уха

    3 0 Отговор
    Това е като РунДьо да каже влезе главичката и двора ама е хубаво че не влезе целия.

    12:51 16.07.2026

  • 51 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #49 от "Какви данъци плащаш?":

    Аз не живея в България и моите данъци заминават за Украйна. Няма никакъв проблем за това. Обаче, не съм съгласен моите данъци да отиват за една руска губерния наречена България и да субсидирам една каца без дъно наречена България, я която хората чакат пари от Европа и викат, давай тупин. Не съм съгласен и вярвам, че докато управлението е русофилско, България няма да получи никакви средства от Европа.

    Коментиран от #53, #62

    12:51 16.07.2026

  • 52 Хе-хе-хе

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "КАКВО И ДА ПЛАЧЕТЕ.":

    "сам решавал"чорапът - квото му каже господарят му перДухан, това праИ! Сам акъл нема за 2 ст. тоя национален предател!

    12:52 16.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Украинизация повсеместна върви в

    2 3 Отговор
    Европейските страни това е ясно. Каква е тая среща украйна - Страните от югоизточна Европа и тая жена Фондерлайно не може без нея и без жужака дрогирания гном зилен. Айс.

    12:54 16.07.2026

  • 55 Прогресивни боклуци

    6 0 Отговор
    Тази двойствена политика е най- сигурния път да ви теглим шута.
    Радев е един бездарен, самовлюбен коцкар. Върви само в компанията на пропаднали женуря!

    Коментиран от #59

    12:54 16.07.2026

  • 56 Пачата П.В.

    5 0 Отговор
    говори за гръбнак.

    Точно декларацията от Киев на външната ни министърка е обвързваща.

    Оставка!

    Коментиран от #71

    12:54 16.07.2026

  • 57 Смях в залата

    4 0 Отговор
    Тези едно приказват,а подписват каквото им кажат от Брюксел.И композицийте с оръжие си вървят към Украйна.

    12:54 16.07.2026

  • 58 Хахахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #53 от "Стига си измисля":

    Вие не давате вашите пари от данъците за Украйна, аз не давам моите пари от моите данъци за субсидиране на русофилня!

    12:54 16.07.2026

  • 59 Идват

    5 1 Отговор

    До коментар #55 от "Прогресивни боклуци":

    Президентски избори.

    12:55 16.07.2026

  • 60 Кога

    5 3 Отговор
    Кога ще имаме европейски стандарт на живот. Искаме евтини руски горива! Кога ще се почувствам вече сме европейци стига тези помощи за Киев. Украйна е квази държава! Не желаем летище Васил Левски да става база на НАТО! Кога Борисов ще влезе в затвора с какви средства построи новата си къща до Банкя?

    Коментиран от #64

    12:55 16.07.2026

  • 61 Смях в залата

    6 0 Отговор
    Тези едно приказват,а подписват каквото им кажат от Брюксел.И композицийте с оръжие си вървят към Украйна.

    Коментиран от #65

    12:56 16.07.2026

  • 62 Анонимен

    0 4 Отговор

    До коментар #51 от "Хахахаха":

    Като не живееш и не плащаш данъци в България, какво се интересуваш от темата?

    Коментиран от #67

    12:56 16.07.2026

  • 63 По Радой Ралин

    3 1 Отговор
    "По-страшен от спина, по - жилав от рака, сега засега се оказва "прогресивният" Витанов простака"!

    12:57 16.07.2026

  • 64 Хахахаха

    4 3 Отговор

    До коментар #60 от "Кога":

    Никога няма да имаш европейски стандарт на живот. Дърпат те към руски стандарт на живот.

    12:57 16.07.2026

  • 65 Щеше да е смешно

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "Смях в залата":

    Ако ме беше тъжно и жалко и не загиваха хора. Това двуличие потриса.

    12:58 16.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Хахахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #62 от "Анонимен":

    Моите данъци субсидират България, ти мислиш ли, че аз имам по-малко право да пиша от теб?

    12:58 16.07.2026

  • 68 Румен Йотова

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Оффф ,":

    Браво на Петър, сложил си е вратовръзка
    какво да го правиш, син на зълвата
    той е мозъка на всичките ни
    операции
    Ура!

    12:59 16.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 ПИРОН

    2 0 Отговор
    Нема пари!

    13:00 16.07.2026

  • 71 Прилича ми на оная

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Пачата П.В.":

    Габриелката същите заучени фрази на френски или на английски но все тая.

    13:01 16.07.2026

  • 72 Ъхъ

    3 1 Отговор
    е те това е проблемът на България: политици много, държавници няма. Да не се получи така, че тия политически декларации , дето нямали никакви правни последствия, да ни се наврат нейде, когато Русия си свърши работата с покрайнината.

    Коментиран от #77

    13:02 16.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Има две реклами с едно малко човече

    0 1 Отговор
    Дето подскача като елф и радостно играе пее и повтаря яж яж яж сещате ли се. Много прилича на володимир з.

    13:04 16.07.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 ИСТИНА

    3 0 Отговор
    Днес едно , утре друго. Стил на Прогресивна България. И вечен обяснителен режим за хауса Не може ли за 24 часа едно мнение

    13:04 16.07.2026

  • 77 Хахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #72 от "Ъхъ":

    А ти какво мислиш бе мун чо? България е държава от НАТО. Ако рашата нападне НАТО - вска държава, мислиш че няма да те пратят ли? Ама тогава да помните от окопа, на кого сте се радвали.

    13:06 16.07.2026

  • 78 ЕДЕЛВАЙС

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "русия е Агресор":

    Значи глей ся: След като го предизвиквахме 25 години Агресорът агресира.
    Ей тва е положението!

    13:06 16.07.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Има едни реклами с едно малко човече

    2 1 Отговор
    Дето подскача и танцува като елф и радостно играе и повтаря яж яж яж сещате ли се. Много прилича на володимир з.

    13:08 16.07.2026

  • 81 Цвете

    2 2 Отговор
    Какви са тези емотикони ма соросоидке ?

    13:10 16.07.2026

  • 82 Факт

    2 1 Отговор
    Голем лъжец излезе, като всички преди него

    13:10 16.07.2026

  • 83 Откъде ги намирате тия русофобки!?

    3 1 Отговор
    Веднага Радев трябва да разкара тази пр. оста безмозъчна патка! Външната министърка да даде пример и да прати децата си да се бият срещу Русия!

    Коментиран от #86, #87

    13:16 16.07.2026

  • 84 Хайл Хит.

    0 2 Отговор
    Историята се повтаря , нима фашизмът се завърна - помним как на 13 декември 1941 г. България обявява война на САЩ и Великобритания Символично и как свърши това с националма катастрофа .

    13:16 16.07.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Това става с благословията на Радев

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Откъде ги намирате тия русофобки!?":

    Тая дришовина с голия бджак е едно мизерно женище.
    Вонят и двамата

    13:21 16.07.2026

  • 88 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    а чакаш ли по същата тая причина да изключат България от ес-а и нато-то?

    13:22 16.07.2026

  • 89 За трети път с главните букви

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Цвете":

    Да не си антиправителствения говорител на редакцията и на демократичната опозиция Цветанке ?

    13:23 16.07.2026

  • 90 А пропо

    0 0 Отговор
    Какво стана къде е Дориана ?

    13:25 16.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол