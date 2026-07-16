Поредно назначение: Ива Митева става заместник- министър на транспорта и съобщенията

Ива Митева, бивш председател на 45-ото и 46-ото Народно събрание и депутат от „Има такъв народ“, ще бъде назначена за заместник-министър на транспорта и съобщенията. Информацията беше потвърдена от Митева пред екипа на „Евроком“.
Предложението за поста е дошло лично от ресорния министър Георги Пеев. Не е тайна, че Митева е един от доказалите се експерти в областта на законодателството. Тя е и доктор по конституционно право. Дълги години е била начело на правната дирекция на Народното събрание, което означава, че всяка законодателна инициатива е преминавала през нейната професионална оценка и експертиза.
Очаква се министърът на транспорта да подпише заповедта за назначението ѝ в петък. Постът стана възможен, след като в сряда Министерският съвет одобри промени в устройствения правилник на ведомството, с които броят на заместник-министрите се увеличава от трима на четирима.
Според правителството целта е да се прецизират функциите на административните звена в съответствие с промени в нормативната уредба и препоръки на Сметната палата.
Митева беше основният юрист на „Има такъв народ“ и председател на парламента в два поредни състава, когато партията на Слави Трифонов беше втора и първа политическа сила. След като ИТН не успя да влезе в Народното събрание на изборите на 2 октомври 2022 г., тя напусна формацията.
По-късно, заедно с друг бивш кадър на ИТН – Любомир Каримански, създаде коалиция „Заедно“. На изборите на 2 април 2023 г. тя получи под 1% от гласовете.
През април 2023 г. Митева се върна на предишната си работа като директор на дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз“ в парламента. През октомври същата година обаче тя беше уволнена от тогавашния председател на Народното събрание Росен Желязков, а дирекцията ѝ – закрита. Самата тя определи случилото се като политическа атака.
През март 2024 г. Административният съд в София обяви уволнението ѝ за незаконно.
По време на последната предизборна кампания името ѝ беше спрягано за водач на листата на „Прогресивна България“ в Русе, но според твърденията тя е била извадена в последния момент. В началото на годината Митева коментира, че обмисля политическото си бъдеще, като не изключи и възможността за съюз с президента Румен Радев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ще е отличен министър, но трябва посети
Коментиран от #8, #14
15:30 16.07.2026
2 ФАКТИ
Коментиран от #39
15:30 16.07.2026
3 честен ционист
15:31 16.07.2026
4 Тази мадама
15:31 16.07.2026
5 Предполагам, че е за добро
15:31 16.07.2026
6 Тик- Ток
15:32 16.07.2026
7 не схванах
Коментиран от #16, #27, #59
15:32 16.07.2026
8 честен ционист
До коментар #1 от "Ще е отличен министър, но трябва посети":То 90% от депутатите не могат да казват Р, а някои даже и Л. Има една гербаджийка освен говорния дефект приказва и на диалект. Много е забавна.
15:32 16.07.2026
9 Предишните се завръщат
15:33 16.07.2026
10 РЕИНКАРНАЦИЯ
15:34 16.07.2026
11 Всички длъжности трябва да са с конкурс
Така няма опасност някоя копейка да заеме висок пост. Дори с купени дипломи.
15:34 16.07.2026
12 ник
Коментиран от #18, #19, #42
15:35 16.07.2026
13 Явно пак е на легнала на френския кифлат
15:35 16.07.2026
14 Дило Любенов-баща
До коментар #1 от "Ще е отличен министър, но трябва посети":Тя ще компенсира "липсата" на Любен Дилов-син в политиката
Коментиран от #17
15:35 16.07.2026
15 Явно пак е наблегнала на френския кифлат
15:36 16.07.2026
16 Няма как да схванеш
До коментар #7 от "не схванах":Защото не разбираш от транспорт.
Глей си футбола и копейството.
15:36 16.07.2026
17 Дай Боже
До коментар #14 от "Дило Любенов-баща":да го направи.
15:37 16.07.2026
18 Няма как да знаеш
До коментар #12 от "ник":Не се отчитат пред теб.
Свиквай.
15:38 16.07.2026
19 Какъвто има Демерджиев
До коментар #12 от "ник":в МВРто.
15:39 16.07.2026
20 !!!?
15:40 16.07.2026
21 Чудесен избор!
15:40 16.07.2026
22 БРАВО!
Коментиран от #26
15:42 16.07.2026
23 Факт
15:42 16.07.2026
24 Поне е експерт,
15:42 16.07.2026
25 Тая
Коментиран от #30
15:43 16.07.2026
26 Не си вдянал
До коментар #22 от "БРАВО!":Ще отговаря за транспортното законодателство, от каквото разбира, за разлика от теб.
Коментиран от #37, #45
15:44 16.07.2026
27 Защото
До коментар #7 от "не схванах":Предполагам, че е назначена защото има шофьорска книжка!
15:44 16.07.2026
28 Цвете
15:44 16.07.2026
29 смях в залата
Коментиран от #31
15:45 16.07.2026
30 Е ти от копейска хранилка ли
До коментар #25 от "Тая":искаш да е? Копейките са илитерати. Нямат кадри.
Коментиран от #64
15:45 16.07.2026
31 С нея ли пътуваш, че знаеш?
До коментар #29 от "смях в залата":Кога, къде сте били?
Коментиран от #34
15:46 16.07.2026
32 Петкан
15:46 16.07.2026
33 Наглост фатмашка
15:50 16.07.2026
34 смях в залата
До коментар #31 от "С нея ли пътуваш, че знаеш?":Всички знаят за Пеевски и Атанасова защо да не се знае и за Митева. Ти не искаш ли да знаеш кога,за къде и с кого е летяла.Лети и каца от цвят на цвят. Интересувай се за политическата и кариера и защо се засягаш
Коментиран от #46
15:51 16.07.2026
35 Изглежзда !
Управлява !
Тази Страна !
вече 37 - ма Година 1
15:54 16.07.2026
36 Павел Пенев
Коментиран от #41, #44
15:54 16.07.2026
37 ПРИЯТЕЛЮ ЛЮБЕЗЕН!
До коментар #26 от "Не си вдянал":Само това, че пишеш, че разбира от “транспортно законодателство” показва, че не познаваш проблемите на това, за което пишеш…Транспортното законодателство е “море”,като почнеш от ЗДВП, после Закон за автомобилните превози, такова, касаещо ЖП превозите, въздушния транспорт, водният транспорт, ТОЛ…Говорим за маса закони и стотици подзаконови нормативни актове. Смело смея да твърдя, че у нас няма нито един спец по”транспортно законодателство”, явно съм пропуснал госпожа Митрева и тя ще ни изведе на спасителния бряг…
15:55 16.07.2026
38 ИТН????
15:57 16.07.2026
39 Това говори
До коментар #2 от "ФАКТИ":къде и с кого е мафията сега.
15:58 16.07.2026
40 31 - и смешен чалгарски адвокатин
16:00 16.07.2026
41 смях в залата
До коментар #36 от "Павел Пенев":Не започна ли политическа кариера с тях
16:01 16.07.2026
42 4567
До коментар #12 от "ник":Как какъв, работила е като траверса.
16:02 16.07.2026
43 Най-после
Пу, да не и е уроки!
16:03 16.07.2026
44 Братчетата на Бойко
До коментар #36 от "Павел Пенев":"С какъвно се събереш, такъв ставаш."
16:05 16.07.2026
45 Анонимен
До коментар #26 от "Не си вдянал":Тази не може да говори и разбира от транспорт Всеки ден всеки час излагация радева Изолира ни от Европа наложи ни счупените мадуровки назначава каквото му падне Егати държавата и аз живея тук Защитават се руски интереси регресията е препълнена с бкп оставка айде стига вече срам иизлагация прибиране за бюджет инфлация цени потъване и само лъжи невиждани отвсякъде
16:05 16.07.2026
46 Да, фейковете ги знаят
До коментар #34 от "смях в залата":всички. Е и? Направиха ли те по-умен и богат?
Фокусирай сена собственото си нещастие, не надзъртах в чужди самолети.
Промяната ти почва от теб, не от коммшийката.
Коментиран от #49
16:06 16.07.2026
47 Артилерист
16:07 16.07.2026
48 Фори
16:08 16.07.2026
49 смях в залата
До коментар #46 от "Да, фейковете ги знаят":Не се нервирай. Тя няма подходящо образование и експертиза за зам министър по транспорта.
16:11 16.07.2026
50 !!!?
Фатмака пита: Ти каква професия имаш ?
Отговор: Аз съм учил за керамик !
Фатмака: А..а..значи плочкаджия...за тебе направление високо строителство !
Фатмака към следващия: А ти бе, какво си учил !
Отговор: Аз съм лекар-хирург !
Фатмака: О..о..виж ти ! Значи можеш със скалпела да режеш мокет, балатум...отиваш направлиние подови настилки високо строителство !
16.07.2026, София, Дондуков 1
!!!?
16:12 16.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 до 1 - и
Коментиран от #60
16:12 16.07.2026
53 Тyтuтутkа
16:13 16.07.2026
54 Ива
16:13 16.07.2026
55 до 2 - и
16:13 16.07.2026
56 Свирукаща
16:14 16.07.2026
57 Дика
16:15 16.07.2026
58 Зоо
16:16 16.07.2026
59 ЦВГ
До коментар #7 от "не схванах":Как какво ще работи на магистрала. От това разбира явно.
16:16 16.07.2026
60 Ти в огледало
До коментар #52 от "до 1 - и":виждал ли си се?
16:17 16.07.2026
61 Опа
16:24 16.07.2026
62 Риснак
16:25 16.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Стига си злословил!
До коментар #30 от "Е ти от копейска хранилка ли":Възраждане са с най-високата квалификация в Парламента. Всички имат висше образование, работят и са се доказали в областта си. Костадинов има две висши образования- история и право. Има дълбоки исторически познания, бърз ум и желязна логика, затова никой от опонентите му не може да го обори и се страхуват да спорят с него, особено пред публика. Някои журналисти от казионните медии опитака и бяха матирани с ясни и точни примери и логични изводи. Възраждане имат най- добрата правна подготовка и винаги предложенията им са добре обосновани и правно издържани. Освен това не са повратливи като тези кадри от ИТН, ПП-ДБ и БСП, които където им предложат- там отиват и накъдето им кажат-натам се завъртат. ВЪЗРАЖДАНЕ ОТ САМОТ СИ СЪЗДАВАНЕ ОТСТОЯВА ЕДНИ И СЪЩИ ПРИНЦИПИ И ПОЛИТИКИ и НЕ ВЛИЗА В БЕЗПРИНЦИПНИ КОАЛИЦИИ! ТЕ СА ИСТИНСКИТЕ ПАТРИОТИ НА БЪЛГАРИЯ!
16:28 16.07.2026
65 Очаквано
16:30 16.07.2026
66 Хаха
16:31 16.07.2026
67 Експерт
16:38 16.07.2026