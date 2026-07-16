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Поредно назначение: Ива Митева става заместник- министър на транспорта и съобщенията

Поредно назначение: Ива Митева става заместник- министър на транспорта и съобщенията

16 Юли, 2026 15:24 1 767 67

  • ива митева-
  • заместник- министър-
  • транспорта и съобщенията

Предложението за поста е дошло лично от ресорния министър Георги Пеев

Поредно назначение: Ива Митева става заместник- министър на транспорта и съобщенията - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ива Митева, бивш председател на 45-ото и 46-ото Народно събрание и депутат от „Има такъв народ“, ще бъде назначена за заместник-министър на транспорта и съобщенията. Информацията беше потвърдена от Митева пред екипа на „Евроком“.
Предложението за поста е дошло лично от ресорния министър Георги Пеев. Не е тайна, че Митева е един от доказалите се експерти в областта на законодателството. Тя е и доктор по конституционно право. Дълги години е била начело на правната дирекция на Народното събрание, което означава, че всяка законодателна инициатива е преминавала през нейната професионална оценка и експертиза.

Очаква се министърът на транспорта да подпише заповедта за назначението ѝ в петък. Постът стана възможен, след като в сряда Министерският съвет одобри промени в устройствения правилник на ведомството, с които броят на заместник-министрите се увеличава от трима на четирима.

Според правителството целта е да се прецизират функциите на административните звена в съответствие с промени в нормативната уредба и препоръки на Сметната палата.

Митева беше основният юрист на „Има такъв народ“ и председател на парламента в два поредни състава, когато партията на Слави Трифонов беше втора и първа политическа сила. След като ИТН не успя да влезе в Народното събрание на изборите на 2 октомври 2022 г., тя напусна формацията.

По-късно, заедно с друг бивш кадър на ИТН – Любомир Каримански, създаде коалиция „Заедно“. На изборите на 2 април 2023 г. тя получи под 1% от гласовете.

През април 2023 г. Митева се върна на предишната си работа като директор на дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз“ в парламента. През октомври същата година обаче тя беше уволнена от тогавашния председател на Народното събрание Росен Желязков, а дирекцията ѝ – закрита. Самата тя определи случилото се като политическа атака.

През март 2024 г. Административният съд в София обяви уволнението ѝ за незаконно.

По време на последната предизборна кампания името ѝ беше спрягано за водач на листата на „Прогресивна България“ в Русе, но според твърденията тя е била извадена в последния момент. В началото на годината Митева коментира, че обмисля политическото си бъдеще, като не изключи и възможността за съюз с президента Румен Радев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще е отличен министър, но трябва посети

    17 10 Отговор
    логопед.

    Коментиран от #8, #14

    15:30 16.07.2026

  • 2 ФАКТИ

    37 1 Отговор
    ДЕПУТАТИТЕ НА ШУТА НА МАФИЯТА СЛАВЧО,НАКАЦАХА ДО ПРЕМИЕРА.

    Коментиран от #39

    15:30 16.07.2026

  • 3 честен ционист

    33 0 Отговор
    Д-р Ахмед Демир Доган ще почне и магистрали да проетира.

    15:31 16.07.2026

  • 4 Тази мадама

    29 2 Отговор
    Не беше ли с библиотекарите? ДС/ДПС

    15:31 16.07.2026

  • 5 Предполагам, че е за добро

    16 1 Отговор
    Иначе една директорка на дирекция "Правна" въртеше министерството на малкото си пръстче като първа слугиня на министрите.

    15:31 16.07.2026

  • 6 Тик- Ток

    32 3 Отговор
    На тая тvтvрутка не можаха да и намерят мястото

    15:32 16.07.2026

  • 7 не схванах

    36 2 Отговор
    само, какво точно разбира от транспорт!?

    Коментиран от #16, #27, #59

    15:32 16.07.2026

  • 8 честен ционист

    25 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ще е отличен министър, но трябва посети":

    То 90% от депутатите не могат да казват Р, а някои даже и Л. Има една гербаджийка освен говорния дефект приказва и на диалект. Много е забавна.

    15:32 16.07.2026

  • 9 Предишните се завръщат

    30 6 Отговор
    С назначаването на фъфлещата Ива фатмакът Радю продължава реставрацията на предишното управление!

    15:33 16.07.2026

  • 10 РЕИНКАРНАЦИЯ

    26 2 Отговор
    В БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИКА ЕДНИ И СЪЩИ МОЖЕШ ДА ВИДИШ ВЪВ ВСИЧКИ ЗВЕНА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА.ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БЕЗКРАЙ

    15:34 16.07.2026

  • 11 Всички длъжности трябва да са с конкурс

    13 5 Отговор
    Навсякъде. И с по два-три чужди езика.
    Така няма опасност някоя копейка да заеме висок пост. Дори с купени дипломи.

    15:34 16.07.2026

  • 12 ник

    19 1 Отговор
    къв ли опит има в транспортната сфера ?

    Коментиран от #18, #19, #42

    15:35 16.07.2026

  • 13 Явно пак е на легнала на френския кифлат

    21 1 Отговор
    Поредните кухи назначения

    15:35 16.07.2026

  • 14 Дило Любенов-баща

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ще е отличен министър, но трябва посети":

    Тя ще компенсира "липсата" на Любен Дилов-син в политиката

    Коментиран от #17

    15:35 16.07.2026

  • 15 Явно пак е наблегнала на френския кифлат

    14 2 Отговор
    Поредните кухи назначения

    15:36 16.07.2026

  • 16 Няма как да схванеш

    6 10 Отговор

    До коментар #7 от "не схванах":

    Защото не разбираш от транспорт.
    Глей си футбола и копейството.

    15:36 16.07.2026

  • 17 Дай Боже

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "Дило Любенов-баща":

    да го направи.

    15:37 16.07.2026

  • 18 Няма как да знаеш

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "ник":

    Не се отчитат пред теб.
    Свиквай.

    15:38 16.07.2026

  • 19 Какъвто има Демерджиев

    5 3 Отговор

    До коментар #12 от "ник":

    в МВРто.

    15:39 16.07.2026

  • 20 !!!?

    27 1 Отговор
    Чакаме да назначат Тошко за и.ф. главен шебек в Зоопарка...!

    15:40 16.07.2026

  • 21 Чудесен избор!

    4 17 Отговор
    Умна и отговорна дама.

    15:40 16.07.2026

  • 22 БРАВО!

    25 1 Отговор
    Те сега с четвърти зам-министър работите на транспортното министерство ще цъфтят като налъм в софийската баня!!! Да ни е честита…дялан камък - и за министър на парашутното дело, на Боянския водопад да я сложиш-все ще е готова!!!

    Коментиран от #26

    15:42 16.07.2026

  • 23 Факт

    9 0 Отговор
    Ще подготвя чистката

    15:42 16.07.2026

  • 24 Поне е експерт,

    2 16 Отговор
    а не копейка.

    15:42 16.07.2026

  • 25 Тая

    21 2 Отговор
    фъфла разградска , къде ли не беше и каква ли не беше - включително и при Чалгата ! После партия прави и т.н. ! Типично за БКП котилото ѝ , все на хранилка ! И сега пак я подредиха ! Абе , резил голям , а последиците ще са катастрофални .

    Коментиран от #30

    15:43 16.07.2026

  • 26 Не си вдянал

    2 17 Отговор

    До коментар #22 от "БРАВО!":

    Ще отговаря за транспортното законодателство, от каквото разбира, за разлика от теб.

    Коментиран от #37, #45

    15:44 16.07.2026

  • 27 Защото

    18 0 Отговор

    До коментар #7 от "не схванах":

    Предполагам, че е назначена защото има шофьорска книжка!

    15:44 16.07.2026

  • 28 Цвете

    15 0 Отговор
    НИЩО ЛОШО ЗА МИТЕВА, НО СЕ ПОТВЪРЖДАВА ,ЧЕ РАДЕВ СЕ Е СЪГЛАСИЛ ВСИЧКИ НА ПРЕДИШНИТЕ КРЕСЛА ,ДА ИМ СЕ УСИГОРЯТ ПОСТОВЕ.ЗАТОВА ЛИ СЕ ДОВЕРИХА НА ЕКС ПРЕЗИДЕНТА.? КОГАТО НАПУСКАШ НАЙ ВИСОКАТА ПОЗИЗИЦИЯ ПРЕЗИДЕНТ ,ПРЕДИ ДА ПРИКЛЮЧИ МАНДАТА Е ПОЗОР. ФАКТИТЕ СА СИ ФАКТИ. ✈️🎭✈️

    15:44 16.07.2026

  • 29 смях в залата

    15 1 Отговор
    Доста самолети смени и разбира от транспорт

    Коментиран от #31

    15:45 16.07.2026

  • 30 Е ти от копейска хранилка ли

    4 5 Отговор

    До коментар #25 от "Тая":

    искаш да е? Копейките са илитерати. Нямат кадри.

    Коментиран от #64

    15:45 16.07.2026

  • 31 С нея ли пътуваш, че знаеш?

    4 4 Отговор

    До коментар #29 от "смях в залата":

    Кога, къде сте били?

    Коментиран от #34

    15:46 16.07.2026

  • 32 Петкан

    16 0 Отговор
    Предлагам Ива Митева за трети космонафт на Републиката... има приятен глас, речник и външност. Ще бъде добър посланик на Земята на Вселенското народно събрание...

    15:46 16.07.2026

  • 33 Наглост фатмашка

    9 6 Отговор
    Абе, заящо селяндуринът от Славяново наглият фатмак, който не пропуска случай да прави за срам и резил по севта великата ни някога държава, та с какво толкова фатмакът с мърсинте зелени чорапи е задължен на сакатото учиндолско нищожество, което опростачи три поколения българи! Че таиз чалгарска слугиня носеше памперси на сакатия на дивана и му бършеше задн--ак, понеже простаците Хаджи Тошко Африкански шимпанзето и Балабна Джебчията Орангутана бяха заети да дрънкат мръсотии, цинизми и простащини от трибуната на парламента! Само че, чалгарската Митева слугиня, дето фъфли и не се разбира какво говори, да знае, че винаги ще бъде чалгарска слугиня, винаги! А, и да отиде на пласитчен хирург да й коригира дългия нос, че връви два метра пред нея и ще затруднява силно движението на хората в Транспортното министерство!

    15:50 16.07.2026

  • 34 смях в залата

    11 1 Отговор

    До коментар #31 от "С нея ли пътуваш, че знаеш?":

    Всички знаят за Пеевски и Атанасова защо да не се знае и за Митева. Ти не искаш ли да знаеш кога,за къде и с кого е летяла.Лети и каца от цвят на цвят. Интересувай се за политическата и кариера и защо се засягаш

    Коментиран от #46

    15:51 16.07.2026

  • 35 Изглежзда !

    11 1 Отговор
    Малоумието !

    Управлява !

    Тази Страна !

    вече 37 - ма Година 1

    15:54 16.07.2026

  • 36 Павел Пенев

    3 10 Отговор
    Правилно, тя е коректна и порядъчна жена и няма нищо общо с идиотите от ИТН и чалгаря Славчо.

    Коментиран от #41, #44

    15:54 16.07.2026

  • 37 ПРИЯТЕЛЮ ЛЮБЕЗЕН!

    7 1 Отговор

    До коментар #26 от "Не си вдянал":

    Само това, че пишеш, че разбира от “транспортно законодателство” показва, че не познаваш проблемите на това, за което пишеш…Транспортното законодателство е “море”,като почнеш от ЗДВП, после Закон за автомобилните превози, такова, касаещо ЖП превозите, въздушния транспорт, водният транспорт, ТОЛ…Говорим за маса закони и стотици подзаконови нормативни актове. Смело смея да твърдя, че у нас няма нито един спец по”транспортно законодателство”, явно съм пропуснал госпожа Митрева и тя ще ни изведе на спасителния бряг…

    15:55 16.07.2026

  • 38 ИТН????

    10 3 Отговор
    Поредното недоносче на бившия президент и летец. Много срам ще берем с това кремълско мекере. Вече ни струва много скъпо и се задават още харчове по некадърника.

    15:57 16.07.2026

  • 39 Това говори

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТИ":

    къде и с кого е мафията сега.

    15:58 16.07.2026

  • 40 31 - и смешен чалгарски адвокатин

    9 3 Отговор
    Ти пък не занеш ли КОЯ е чалгарската слугиня Митевата Ива, дето фъфли като говори и не й се разбира и чийто дълъг нос върви два метра пред нея?! Не занеш ли бе, адвокатино на чалгарската сбирщина на сакатото учиндолско нищожестов, дето седи като посаден плевел на дивана и не може да мръдне, понеже е със 100% инвалидност! Не знаеш ли колко "самолети" самолети смени фъфлещата Митева чалгарка, пардон - колко кревата?! Един от тях е два персона и половина - на уродливото 190- килограмово туловище! Ама и фъфлещата чалгара се намести в него! Така й заповяда простак Хаджи Тошко Африкански Шимпанзето! Във всеки случай била отгоре!

    16:00 16.07.2026

  • 41 смях в залата

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "Павел Пенев":

    Не започна ли политическа кариера с тях

    16:01 16.07.2026

  • 42 4567

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "ник":

    Как какъв, работила е като траверса.

    16:02 16.07.2026

  • 43 Най-после

    1 7 Отговор
    нормален зам.-министър.
    Пу, да не и е уроки!

    16:03 16.07.2026

  • 44 Братчетата на Бойко

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Павел Пенев":

    "С какъвно се събереш, такъв ставаш."

    16:05 16.07.2026

  • 45 Анонимен

    6 3 Отговор

    До коментар #26 от "Не си вдянал":

    Тази не може да говори и разбира от транспорт Всеки ден всеки час излагация радева Изолира ни от Европа наложи ни счупените мадуровки назначава каквото му падне Егати държавата и аз живея тук Защитават се руски интереси регресията е препълнена с бкп оставка айде стига вече срам иизлагация прибиране за бюджет инфлация цени потъване и само лъжи невиждани отвсякъде

    16:05 16.07.2026

  • 46 Да, фейковете ги знаят

    3 3 Отговор

    До коментар #34 от "смях в залата":

    всички. Е и? Направиха ли те по-умен и богат?
    Фокусирай сена собственото си нещастие, не надзъртах в чужди самолети.
    Промяната ти почва от теб, не от коммшийката.

    Коментиран от #49

    16:06 16.07.2026

  • 47 Артилерист

    4 4 Отговор
    Ако Митева е доказан експерт, както се твърди в статията, тя трябва да се използва за доброто на държавата. Нагледахме се на бездарни калинки-парапетката, Габриел, кърджалийската проста ..., бездипломната майка на нацията, правната нула Ристю и тн- в шайкаджийските сглобки...

    16:07 16.07.2026

  • 48 Фори

    7 1 Отговор
    Половината правителство на Радев е от членове на ИТН.Кога ще намери работа и на онова недуразумение хаджи Тошко хаджи Йорданов?

    16:08 16.07.2026

  • 49 смях в залата

    7 1 Отговор

    До коментар #46 от "Да, фейковете ги знаят":

    Не се нервирай. Тя няма подходящо образование и експертиза за зам министър по транспорта.

    16:11 16.07.2026

  • 50 !!!?

    11 0 Отговор
    Така фатмаци назначаваха запасняци в строителството !

    Фатмака пита: Ти каква професия имаш ?
    Отговор: Аз съм учил за керамик !
    Фатмака: А..а..значи плочкаджия...за тебе направление високо строителство !
    Фатмака към следващия: А ти бе, какво си учил !
    Отговор: Аз съм лекар-хирург !
    Фатмака: О..о..виж ти ! Значи можеш със скалпела да режеш мокет, балатум...отиваш направлиние подови настилки високо строителство !

    16.07.2026, София, Дондуков 1
    !!!?

    16:12 16.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 до 1 - и

    5 1 Отговор
    Не бе, брато! Не логопед! Чалгарската Митева слугиня трябва да посети пластичен хирург да й коригира този дълъг нос, който върви два метра пред еня и перчи на минувачите! Така де, само като я ивдят служителите в Транспортно министерство и ще бягат да се крият, че да не се нанижат на него! И още неощ! Тя не сменя самолети, а парламентарни кревати, при това - много успешно! Всеки ден се прехвърляше от кревата на простак Хаджи Тошко Африкански шимпанзето в кревата на уродливото 190- килограмово туловище и оттам - в кревата в Банкя! Само че накрая й се наситиха, пардон - писна им и я изхвърлиха като употребявана дамска превръзка! Пък и тя, преди простак Хаджи Африкански да я направи депутатка, доста се беше търкаляла в различни по цвят политически кревати!

    Коментиран от #60

    16:12 16.07.2026

  • 53 Тyтuтутkа

    7 2 Отговор
    На това недоразумение е необходимо да му се назначи преводач или да ходи с екран със субтитри. Фъфлеща тyтyруkа.

    16:13 16.07.2026

  • 54 Ива

    6 1 Отговор
    Митевата отдавна даде знак, че ще се мести в друга партия. Е, удобно й се стори в тази на льотчика. Там има и други от оная дето уж имаше такъв народ от чалгари. Льотчикът пък гледа да е "всеобхватен"....Белким му върви в управлението. Да си беше доизкарал президентството и....се оттегли по живо и по здраво. Но не, той живее със стари дати за себе си в устрема си към голяма кариера. Та една Ива повече към него....карай да върви!

    16:13 16.07.2026

  • 55 до 2 - и

    5 1 Отговор
    "Краставите магарета и през девет баира се намират"! Особено "прогресивните" магарета!

    16:13 16.07.2026

  • 56 Свирукаща

    6 1 Отговор
    Дано поне прави добри свирkи с това фъфлене. За друго така и така е ясно, че не става.

    16:14 16.07.2026

  • 57 Дика

    4 1 Отговор
    Еми спец. по конституционно право ще сложат в транспорта, нема зъболекар я. Всякакви безработни стават полицаи или чиновници...

    16:15 16.07.2026

  • 58 Зоо

    3 1 Отговор
    Тая, ако е женена, не знам що за идиот мъж трябва да има. Не бих издържал това фъфлещо опашато четириного и 11 секунди.

    16:16 16.07.2026

  • 59 ЦВГ

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "не схванах":

    Как какво ще работи на магистрала. От това разбира явно.

    16:16 16.07.2026

  • 60 Ти в огледало

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "до 1 - и":

    виждал ли си се?

    16:17 16.07.2026

  • 61 Опа

    2 0 Отговор
    Там има милиарди за усвояване.

    16:24 16.07.2026

  • 62 Риснак

    3 0 Отговор
    😅😅😅😅😅 Евала Радев, айде сега върни пеевски за птецедател на ДАНС, боко го направи вице, Тошко африкански министър на културата а простия киро издигани за президенти асенчо за вице. От некадърник по голям некадърник. Радев, Радев

    16:25 16.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Стига си злословил!

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Е ти от копейска хранилка ли":

    Възраждане са с най-високата квалификация в Парламента. Всички имат висше образование, работят и са се доказали в областта си. Костадинов има две висши образования- история и право. Има дълбоки исторически познания, бърз ум и желязна логика, затова никой от опонентите му не може да го обори и се страхуват да спорят с него, особено пред публика. Някои журналисти от казионните медии опитака и бяха матирани с ясни и точни примери и логични изводи. Възраждане имат най- добрата правна подготовка и винаги предложенията им са добре обосновани и правно издържани. Освен това не са повратливи като тези кадри от ИТН, ПП-ДБ и БСП, които където им предложат- там отиват и накъдето им кажат-натам се завъртат. ВЪЗРАЖДАНЕ ОТ САМОТ СИ СЪЗДАВАНЕ ОТСТОЯВА ЕДНИ И СЪЩИ ПРИНЦИПИ И ПОЛИТИКИ и НЕ ВЛИЗА В БЕЗПРИНЦИПНИ КОАЛИЦИИ! ТЕ СА ИСТИНСКИТЕ ПАТРИОТИ НА БЪЛГАРИЯ!

    16:28 16.07.2026

  • 65 Очаквано

    2 0 Отговор
    ПБ, както и ИТН да продукт на библиотекарския кръг.

    16:30 16.07.2026

  • 66 Хаха

    2 0 Отговор
    Не се наядоха...

    16:31 16.07.2026

  • 67 Експерт

    2 0 Отговор
    Няма морал, достойнство, почтенност, готова е да кацне където и да е за пост. Естествено е много далеко от автомобилния транспорт. Кой я назначава.

    16:38 16.07.2026

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