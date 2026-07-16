Важните новини във ФАКТИ на 16.07.2026 г.

Слави Трифонов остро критикува Румен Радев за политиката му към Украйна

Министър-председателят Румен Радев отказа да подкрепи „коалицията на желаещите“ в подкрепа на Украйна и заяви много ясно, че България няма да участва в нея, защото според него нашата страна няма място в група, която финансира и подкрепя войната в Украйна.

ВАС уличи кмета на Горна Оряховица в конфликт на интереси, градът отива на предсрочни избори

Върховният административен съд потвърди днес решението на Административен съд – Велико Търново, уличавайки кмета на Горна Оряховица Николай Рашков в конфликт на интереси.

Ангел Найденов: Санкциите работят, икономиката на Русия не е в цветущо състояние

България подписа декларацията в Киев. Според Министерството на външните работи, това не ангажира страната ни да засили участието си в т.нар. "Коалиция на желаещите" за Украйна.

Експерти: Горивата ще поскъпнат до края на следващата седмица

Цените на бензина и дизела в България ще се повишат заради напрежението на международните пазари. Експертите Димитър Хаджидимитров и Боян Рашев са категорични, че страната разполага с гарантирани доставки на суров петрол за следващите три месеца и риск от дефицит на горива няма.

СО плати 150 000 евро за одит на "Мишлен", но нито един ресторант не попадна в кулинарния гид

Кулинарният гид "Мишлен" направи одит на елитни ресторанти в София, който завърши злополучно за родните ресторантьори, отбеляза news.bg.

Парламентарната комисия по бюджет и финанси прие на второ четене бюджета на ДОО и НЗОК

Парламентарната комисия по бюджет и финанси прие на второ четене проектобюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., внесен от Министерския съвет, и обсъжда този на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Управляващи и опозиция влязоха в остри сблъсъци, въпреки че от опозицията не са внесли нито едно редакционно предложение между двете четения, посочи "Нова телевизия".

Няма да режат заплати и щатове на пенсионери в МВР

Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред не подкрепи предложението броят на заплатите, изплащани при напускане на Министерството на вътрешните работи (МВР), да бъде намален.

Депутатите приеха на първо четене промени в Изборния кодекс

Депутатите връщат гласуването с машини във всички секции с над 300 избиратели. На първо четене бяха приети внесените от "Прогресивна България", ДПС, "Демократична България" и "Продължаваме Промяната" законопроекти за промени в Изборния кодекс. Беше отхвърлен проекта на "Възраждане", уточни БНТ.

Какви ангажименти поема България с Киевската декларация?

Президентството на Украйна публикува декларацията за засилване на международната подкрепа за противовъздушната отбрана на страната и за въвеждане на по-строги санкции срещу Русия.

Божидар Божанов: Парите за здраве не трябва да изтичат за автомобили, вили, пристанища

Парите за здраве не трябва да изтичат за автомобили, вили, пристанища, заяви съпредседателят на "Да, България!" в студиото на предването "Още от деня", където коментира предложенията на ДБ в сферата на здравеопазването.

Доц. Иво Инджов: Един от основните проблеми на "Прогресивна България" е, че нямат ясна идеология

Един от основните проблеми на "Прогресивна България" е, че нямат ясна идеология. Това заяви пред БНР политологът доц. Иво Инджов.

Богомил Манчев: Проектът АЕЦ „Белене“ е напълно реалистичен

Проектът за АЕЦ „Белене“ може да бъде реализиран, ако има политическа воля и финансова подкрепа. Това заяви пред "Лице в лице" по бТВ енергийният експерт Богомил Манчев.

Пуснаха от ареста областния координатор на ДПС в Бургас

Пуснаха от ареста областния координатор на ДПС в Бургас Христо Широков, съобщава Нова телевизия.

Костадин Костадинов обяви три решения, които могат да спестят милиарди в Бюджет 2026

Няма как да подкрепим този бюджет. В него е заложен изключително голям дълг. Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в предаването "Лице в лице". По думите му него има три задължителни решения пред управляващите, които могат да спестят държавата милиарди евро и биха намалили дълга.

Атанас Пеканов: Остават ни 45 дни, за да изпълним всичко по ПВУ

Постоянно се появяват забавяния по отделни проекти по Плана за възстановяване и устойчивост, а остават 45 дни. Това е краен срок, а не индикативен. Призовавам изпълнители на проекти да не ме причакват пред Министерския съвет, да не звънят на мен и мои роднини, няма как да се отложи. Това заяви вицепремиерът по европейски средства Атанас Пеканов по време на изслушване в ресорната комисия в парламента.

Класация определи Топ 50 на най-добрите хотели по Българското Черноморие

Списание Travel&Lifestyle определи топ 50 на най-добрите хотели по Българското Черноморие за сезон 2026 г. Най-луксозният хотел е „Вила Чинка“ в Св. св. Константин и Елена, който е само за възрастни и запазва първата си позиция от миналата година.

Премиерът Румен Радев се срещна с представители на американския бизнес

Подобряването на условията за бизнес и привличането на инвестиции с висока добавена стойност са сред водещите приоритети на правителството. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на среща с ръководството на Американско-централноевропейската бизнес асоциация, съобщиха от правителствената пресслужба.

ДПС подаде сигнал до OFAC срещу Иван Демерджиев

Депутатите от ДПС Станислав Анастасов и Калин Стоянов пуснаха официален сигнал до OFAC-службата за контрол на чуждестранни активи на САЩ срещу министъра на МВР-Иван Демерджиев, който е с обвинение за престъпление по НК, следователно е с компрометиран интегритет.

Почина 14-годишното момиче от катастрофата край Мъглиж

След едноседмична борба на медицинските екипи, 14-годишното момиче, пострадало тежко при катастрофа на Подбалканския път край Мъглиж на 9 юли, е починало, съобщава БНР.

Любо Георгиев: Целим ПУП на Борисовата градина да бъде готов до пролетта на 2027 г.

След проведеното заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ЕОСУТ) проектът за Подробен устройствен план (ПУП) на Борисовата градина навлиза в следващия етап от своята процедура. Ако препоръките на експертния съвет бъдат отразени в необходимите срокове и приключат всички съгласувателни процедури, София може да има готов за разглеждане от СОС ПУП на Борисовата градина още през пролетта на 2027 г. Това заяви заместник-кметът по направление „Градско планиране и развитие“ арх. Любомир Георгиев в интервю за Bulgaria ON AIR.

Пламен Тончев: ДАНС има нужда от реформа

В Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) е необходимо извършване на определена реформа за повишаване на капацитета и укрепване на потенциала и устойчивостта, заяви Пламен Тончев, който е кандидат за председател на ДАНС, по време на изслушването му в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред към парламента, съобщава БТА.

БЛС: Не е време за експерименти на гърба на българското здравеопазване

На фона на поредицата от законодателни предложения, представяни като решение на проблемите с контрола, разходите и корупцията в здравеопазването, Българския лекарски съюз (БЛС) призовава за провеждането на експертен дебат с участието на институциите, парламентарно представените сили и всички заинтересовани страни.

Предлагат 2027 г. да бъде обявена за Година на Васил Левски

До президентската институция през юни и юли тази година достигнаха няколко предложения 2027 г. да бъде обявена за Година на Левски. Това бе обявено в слово на президента на България Илияна Йотова, представено от нейния секретар Милена Димитрова по време на тържественото честване на 189 години от рождението на Апостола на свободата в Националния исторически музей.

Поредно назначение: Ива Митева става заместник- министър на транспорта и съобщенията

Ива Митева, бивш председател на 45-ото и 46-ото Народно събрание и депутат от „Има такъв народ“, ще бъде назначена за заместник-министър на транспорта и съобщенията. Информацията беше потвърдена от Митева пред екипа на „Евроком“.

Предложението за поста е дошло лично от ресорния министър Георги Пеев. Не е тайна, че Митева е един от доказалите се експерти в областта на законодателството. Тя е и доктор по конституционно право. Дълги години е била начело на правната дирекция на Народното събрание, което означава, че всяка законодателна инициатива е преминавала през нейната професионална оценка и експертиза.

България с най-кратък очакван трудов живот в ЕС

Очакваната средна продължителност на трудовия живот в Европейския съюз е достигнала 37,5 години през 2025 г., което е увеличение спрямо 37,2 години през 2024 г., сочат данни на Евростат.