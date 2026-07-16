Пламен Тончев: ДАНС има нужда от реформа

В Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) е необходимо извършване на определена реформа за повишаване на капацитета и укрепване на потенциала и устойчивостта, заяви Пламен Тончев, който е кандидат за председател на ДАНС, по време на изслушването му в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред към парламента, съобщава БТА.
"Предизвикателство е, но ако не се изгради една функционална, гъвкава и реагираща на средата на сигурност съвременна Агенция, рисковете могат да се превърнат във вътрешна заплаха за сигурността на държавата", добави той.
На 8 юли парламентът прие правилата за смяна на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".
Въпреки критиките по тази линия правилата бяха наложени със 147 гласа за и 29 против (10 от "Възраждане", 13 от ДБ и 6 от ПП).
Изненадващо преди дни управляващото мнозинство обяви, че възнамерява да върне в ДАНС Пламен Тончев, който заемаше поста до миналата година. Той оглави агенцията през май 2021 г., когато ГЕРБ загубиха властта след тогавашните протести, а правомощията на предшественика му Димитър Георгиев предсрочно бяха прекратени.
В края на миналия май обаче ГЕРБ се отказаха в последния момент конституционалиста Константин Пенчев да е шеф на Комисията по досиетата и номинираха Тончев. Въпреки че мандатът му в ДАНС не бе изтекъл. Той подаде оставка и неговият заместник Деньо Денев стана временно изпълняващ.
На 8 май правителството на Румен Радев определи Станчо Станев за заместник-председател на ДАНС и реши той да изпълнява функциите на председател на агенцията до назначаването на нов председател.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Му във ръ ОПГ
16:43 16.07.2026
2 Директора👨✈️
1. Да станат поне грамотни
2. Да увеличат хората
Според мен второто.
16:43 16.07.2026
3 пръц
16:44 16.07.2026
4 Трябва всеки да бъде
16:50 16.07.2026
5 Ха-ха-ха!
16:54 16.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 дгфдфдфхдфхбдж
16:59 16.07.2026
9 Сила
21 век , в Европа , технологично дигитални общества ...?!?
Селкор ...
17:06 16.07.2026
10 На БКП
17:08 16.07.2026
11 Каква национална
Коментиран от #12
17:11 16.07.2026
12 "национална сигурност"
До коментар #11 от "Каква национална":престъпна приватизация незаконни градове отклонени водоеми за да не плащат нищо наще хора пресушени водоеми изсечени гори липса на контрол в храните погром в образователната и здравната система безумни концесии подчинение на държава обявила ни за вражеска фалиращи "банки" в които са държавните пари КТБ двойни цени без ясна причина увеличение на данъци и такси без обяснение битова престъпност неработеща съдебна система боташи разпадаща се инфраструктура обявени за престъпници в целия свят в управлението и още много други гадости така ли браните националната сигурност???
17:19 16.07.2026
13 Щирлиц
17:20 16.07.2026
14 Регресивни
17:26 16.07.2026
15 Дзак
17:30 16.07.2026
16 Ако имаше ДАНС абортите и разводите
17:39 16.07.2026
17 Геро
трима души на входа с три отговора:
- нямаме, няма да получаваме и в склада няма!
Държавна Агенция Набавяне на Средства!
17:45 16.07.2026
18 Никой
17:54 16.07.2026
19 Ахмед Доган+Путин
18:10 16.07.2026
20 Ти ли ще я реформираш
18:13 16.07.2026