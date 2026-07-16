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Пламен Тончев: ДАНС има нужда от реформа

Пламен Тончев: ДАНС има нужда от реформа

16 Юли, 2026 16:39, обновена 16 Юли, 2026 16:41 1 019 20

  • пламен тончев-
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  • реформа

Целта е повишаване на капацитета

Пламен Тончев: ДАНС има нужда от реформа - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) е необходимо извършване на определена реформа за повишаване на капацитета и укрепване на потенциала и устойчивостта, заяви Пламен Тончев, който е кандидат за председател на ДАНС, по време на изслушването му в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред към парламента, съобщава БТА.

"Предизвикателство е, но ако не се изгради една функционална, гъвкава и реагираща на средата на сигурност съвременна Агенция, рисковете могат да се превърнат във вътрешна заплаха за сигурността на държавата", добави той.

На 8 юли парламентът прие правилата за смяна на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".

Въпреки критиките по тази линия правилата бяха наложени със 147 гласа за и 29 против (10 от "Възраждане", 13 от ДБ и 6 от ПП).

Изненадващо преди дни управляващото мнозинство обяви, че възнамерява да върне в ДАНС Пламен Тончев, който заемаше поста до миналата година. Той оглави агенцията през май 2021 г., когато ГЕРБ загубиха властта след тогавашните протести, а правомощията на предшественика му Димитър Георгиев предсрочно бяха прекратени.

В края на миналия май обаче ГЕРБ се отказаха в последния момент конституционалиста Константин Пенчев да е шеф на Комисията по досиетата и номинираха Тончев. Въпреки че мандатът му в ДАНС не бе изтекъл. Той подаде оставка и неговият заместник Деньо Денев стана временно изпълняващ.

На 8 май правителството на Румен Радев определи Станчо Станев за заместник-председател на ДАНС и реши той да изпълнява функциите на председател на агенцията до назначаването на нов председател.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Му във ръ ОПГ

    7 1 Отговор
    Нужно е някой да ти пръсне кухата глада като Робин Худ а у гърция

    16:43 16.07.2026

  • 2 Директора👨‍✈️

    10 0 Отговор
    Повишаване на капацитета се има предвид:
    1. Да станат поне грамотни
    2. Да увеличат хората

    Според мен второто.

    16:43 16.07.2026

  • 3 пръц

    12 1 Отговор
    Да назначат прасето он знае как да реформира ДАНС плановете са му още от лани.

    16:44 16.07.2026

  • 4 Трябва всеки да бъде

    7 0 Отговор
    ОБЕ Оператор на Биологична Единица

    16:50 16.07.2026

  • 5 Ха-ха-ха!

    13 4 Отговор
    Този лакей и ваксаджия на фатмашките ботуши на силяндурина от Славяново се оказа истински "Колумб" бе! Ти да виидш "откритие"! В ДАНС трябвало да има реформи! Така ли, а ти досега като шеф на тази паразитна и обслужваще Тиквата и Праесто кочина къде беше бе, наглецо?

    16:54 16.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 дгфдфдфхдфхбдж

    9 0 Отговор
    Там е пълно с чада на БКП и ДС . Който не са истински комунисти , те са много малко а просто нагаждачи . С тях е пълно в България .

    16:59 16.07.2026

  • 9 Сила

    10 0 Отговор
    Абе откъде 36 години след 10 ти ноември продължават да ги вадят тия беловласи дебеловежди каратунковци с вид на партиен секретар от ППО ( първична партийна организация ) в ТКЗС Петърч или ОФ активист на клуба в Орландовци ....???!!!???
    21 век , в Европа , технологично дигитални общества ...?!?
    Селкор ...

    17:06 16.07.2026

  • 10 На БКП

    7 1 Отговор
    реформите им ги видяха хората ! Сума ти и години ! Сега вносни другари ли ще си търсите ?

    17:08 16.07.2026

  • 11 Каква национална

    10 0 Отговор
    сигурност , какви пет лева ? Първи по корупция и смъртност в Европа !

    Коментиран от #12

    17:11 16.07.2026

  • 12 "национална сигурност"

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Каква национална":

    престъпна приватизация незаконни градове отклонени водоеми за да не плащат нищо наще хора пресушени водоеми изсечени гори липса на контрол в храните погром в образователната и здравната система безумни концесии подчинение на държава обявила ни за вражеска фалиращи "банки" в които са държавните пари КТБ двойни цени без ясна причина увеличение на данъци и такси без обяснение битова престъпност неработеща съдебна система боташи разпадаща се инфраструктура обявени за престъпници в целия свят в управлението и още много други гадости така ли браните националната сигурност???

    17:19 16.07.2026

  • 13 Щирлиц

    2 0 Отговор
    Реформи в ДАНС добре звучи , ама са събрани в областните градове и работят дистанционно, в малките градчета и общини, по селата нема никой сред хората от много години. Кво пишат, кво отчитат, тавана да каже.Разпръснете ги малко , но нови щатове в опосканият бюджет не върви, а и всички министерства ще поискат още и още бройки и пари.

    17:20 16.07.2026

  • 14 Регресивни

    6 0 Отговор
    бръщолевици ! С мафията и олигарсите ортаци , чакай сигурност ? Всъщност колко струват на читавите данъкоплатци годишно ?

    17:26 16.07.2026

  • 15 Дзак

    0 0 Отговор
    Първо защитете телефоните си!

    17:30 16.07.2026

  • 16 Ако имаше ДАНС абортите и разводите

    1 2 Отговор
    Трябваше да са забранени и църковните бракове задължителни за християните и България щеше да е 10-12 милиона БългарЧета и нямаше да има пустеещи села и земя

    17:39 16.07.2026

  • 17 Геро

    1 1 Отговор
    В котилото ДАНС има нужда само от едно,
    трима души на входа с три отговора:
    - нямаме, няма да получаваме и в склада няма!
    Държавна Агенция Набавяне на Средства!

    17:45 16.07.2026

  • 18 Никой

    2 0 Отговор
    ДАНС такава каша е надробила в случая " Петрохан " че няма да ви го побере капацитета . Може да се окаже , че те са провала да отстрелят дивеча . Там всички искат да са в бизнеса .

    17:54 16.07.2026

  • 19 Ахмед Доган+Путин

    2 0 Отговор
    Там са наши хора

    18:10 16.07.2026

  • 20 Ти ли ще я реформираш

    2 0 Отговор
    Що не я реформира, когато беше председател предният път? Що не разкри и арестува Румен Радев, че се е поставил в служба на русия? Ако не вярваш питай решетников.

    18:13 16.07.2026

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