Избраха Пламен Тончев за председател на ДАНС

Народните представители избраха Пламен Тончев за председател на Държавна агенция национална сигурност (ДАНС). Кандидатурата му бе подкрепена със 175 гласа "за", 34 "против" и 12 "въздържали се".

В пленарна зала беше представен доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред от допуснатия кандидат за председател на ДАНС.

Министерски съвет предлага на Народното събрание за председател на ДАНС да бъде избран Пламен Тончев. МС счита, че неговият професионален и институционален опит напълно съответства на изискванията за тази ръководна длъжност. Съчетаването на доказани управленски умения, отлично познаване на Нормативната уредба и капацитет за носене на отговорност, според МС е солидна гаранция за ефективното, прозрачно и законосъобразно управление на ДАНС. Поради което внасяме предложение Пламен Тончев да бъде избран за председател на Агенцията, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев при представяне на мотивите за кандидатурата.

Преди повече от година г-н Тончев, кандидатът за председател на ДАНС, напусна ДАНС. Тогава каза, че върху него не е оказван натиск и че е дал достатчъно от себе си на Агенцията. Сега обаче се оказва, че не е дал всичко от себе си и се връща, каза депутатът от ДБ Божидар Божанов. "След като припомних на комисия събитията от преди година, той каза, че натиск е нямало, но е имал разговор с премиера Желязков, какво му е казал тогава, че да си подаде оставката - оставям да си представите. Но пък премиерът Радев каза, че може би натиск е имало, но г-н Тончев не ни го е казал. Ние трябва да си отговорим - чрез какво е оказван натиск и за какво", каза още той.

По думите му малко след Тончев е напуснал и директорът на дирекцията, която се занимава с "подслушване и следене". "Малко след това ДАНС дава становище по законопроект за изпълнение и допълнение на НК, с което предлагаме да се криминализира използването на шпионски софтуер. Можем да спекулираме, че натискът върху Тончев е свързан с това дали ДАНС разполага с шпионски софтуер, дали в тогавашните управляващи е имало желание да подслушват опозицията, сътрудници на президента, или самия президент. И дали след протестите не са заличавани тези следи. Можем само да гадаем, защото информацията е класифицирана, добави Божанов. Божидар Божанов категорично заяви, че "Демократична България" няма да подкрепи кандидатурата на Пламен Тончев за председател на ДАНС.

Пламен Тончев е персонално назначение на президента Радев в началото на серията от служебни кабинети, посочи Даниел Митов от ГЕРБ-СДС. "Имаме ясен поглед върху работата му и отношението на нашите съюзнически и партньорски служби към него. Ненапразно бяха цитирани наградите, които има. Приемаме тази номинация на управляващото мнозинство като опит да овладее проблемната работа на ДАНС в момента. Смятаме, че г-н Тончев заслужава да бъде подкрепен и да му бъде дадена възможност да подреди работата на службата", подчерта той.

Думата взе и депутатът от "Продължаваме промяната" Мирослав Иванов: "Г-н Тончев вероятно е добър професионалист, аз не поставям под съмнение неговите професионални качества. Въпросът обаче е друг и той касае неговия интегритет и това дали не е държан от някого в удобна служба. В подкрепа на моите твърдения е казусът от миналата година, когато вероятно г-н Тончев е бил помолен да напусне ДАНС и да бъде преместен в Комисията по досиетата. По време на изслушването в комисия г-н Тончев каза, че има ясна концепция за развитие на Агенцията. Г-н Тончев, вие сте бил председател 4 години. Видяхме ли някакво развитие на Агенцията и премахване на порочните практики. Убедено мога да кажа, че това не е така - видяхме как ДАНС функционира като политическа бухалка. Тончев напуска службата малко преди акцията срещу кмета Благомир Коцев, която вероятно целеше да прикрие случая "Баба Алино".

"Човекът не е подходящ за тази работа. Това е", заяви Ивайло Мирчев по отношение на предложението на МС. "Пламен Тончев познава добре материята, но е абсолютно неподходящ за тази роля днес, защото през годините е доказал, че изпълнява политически поръчки", заяви акад. Николай Денков.

Парламентът включи в дневния си ред като точка втора предложението за разполагането на американски самолети на летище "Безмер". За предложението гласуваха 132-ма депутати, 39 бяха "против", а 11 "въздържали се". Отхвърлено бе предложението на "Възраждане" Народното събрание да изслуша министъра на външните работи Велислава Петрова-Чамова във връзка с "взаимно компрометиращи изказвания на министъра на външните работи и министър-председателя на Република България относно българската позиция за Украйна, подписването на Киевската декларация от 15 юли и подкрепата за "Коалицията на желаещите".