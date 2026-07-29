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Случаят "Баба Алино" изчезна от годишния доклад на ДАНС

Случаят "Баба Алино" изчезна от годишния доклад на ДАНС

29 Юли, 2026 13:43 2 220 48

  • баба алино-
  • казус-
  • годишен доклад-
  • данс

Проверявани са парични потоци към България

Случаят "Баба Алино" изчезна от годишния доклад на ДАНС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Случаят „Баба Алино“, определян като един от най-сериозните казуси за националната сигурност, напълно отсъства от публикувания годишен доклад на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за 2025 година. Информацията за липсата на данни по разработката съвпада с отказа на Народното събрание да допусне изслушване на председателя на агенцията Пламен Тончев относно дейността на украинската групировка КУБ.

Искането за парламентарен контрол е внесено от депутата Коста Стоянов, но е отхвърлено от председателя на парламента от „Прогресивна България“ чрез процедурни похвати.

В мотивите си за исканото изслушване Стоянов посочва, че първите официални данни за престъпна дейност на украинската организация и нейния собственик Олег Невзоров датират от 2022 година. Според изнесена в медиите информация от бившия директор на ТДНС - Варна Кирил Димов, регионалната структура е разработвала групировката за пране на пари в размер на десетки милиони евро.

Проверявани са парични потоци към България, закупуване на имоти, строителни дейности и произход на средствата. Заключението на ТДНС - Варна е било, че две лица представляват заплаха за националната сигурност на страната, като едното от тях е Олег Невзоров.

Впоследствие става ясно, че бившият директор на ДАНС Деньо Денев е отменил заповедта за експулсиране на Невзоров само десет дни след нейното издаване. Според твърденията това се е случило след обаждане на украинския посланик. По думите на бившия вътрешен министър Иван Демерджиев има данни за действия на дипломата преди оттеглянето на мярката, които представляват груба намеса във вътрешните дела на България.

По време на изслушване в Комисията за контрол над службите нейният председател Румен Миланов е посочил, че Деньо Денев не си спомня причините за отмяната на експулсирането. Според Кирил Димов пък Невзоров е разполагал с контакти в Народното събрание и се е ползвал с политически протекции.

Липсата на информация по случая в официалния доклад на ДАНС за 2025 година е допълнителен аргумент за нуждата от отговори пред народните представители.

„Не само поради огромния обществен интерес, но и във връзка със замесените висши длъжностни лица и политици считаме, че е изключително наложително изслушването на Пламен Тончев по казуса КУБ. Важно е да се знае по време на управлението на ДАНС от страна на Пламен Тончев какви мерки са предприемани за разследване на незаконните действия на украинската групировка КУБ и какви действия ще бъдат предприемани в бъдеще спрямо тази групировка с оглед на факта, че голяма част от свързаните с тази компания дружества в момента се ребрандират, като по този начин продължават с пълна сила извършването на незаконни действия на територията на нашата страна, необезпокоявани от управляващите на местно и национално ниво“, категоричен е Коста Стоянов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пфу

    72 3 Отговор
    това,ако е държава,то аз съм извънземен!

    13:45 29.07.2026

  • 2 Вие какво очаквате?

    27 46 Отговор
    Невзоров е доказано руски агент на ГРУ от Одеса с украински паспорт!

    Коментиран от #8, #37

    13:45 29.07.2026

  • 3 Даниел

    70 5 Отговор
    ДАНС е безсмислена и неполезна структура и трябва да бъде закрита .

    Коментиран от #19, #28

    13:45 29.07.2026

  • 4 Окооо

    42 4 Отговор
    Даа, случаят е дързък, незаконен и неудобен, най- вече за сглобкаджиите! Защото те си прехвърлят вината- кой е по- виновен??? От едното крило на сглобката ГЕРБ- ДПС хвърлят вината срещу другото крило на сглобката ПП- ДБ и обратно! Горещият картоф си прехвърлят !!!

    Коментиран от #9

    13:47 29.07.2026

  • 5 Ако сте очаквали нещо друго,

    47 2 Отговор
    значи сте много наивни, да не пиша глупави.

    13:48 29.07.2026

  • 6 Да........

    48 4 Отговор
    скоро съвсем ще забравим за поредната крупна далавера. И всичко ще си продължи по старому - който крал и заграбвал, пак ще краде!

    13:48 29.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Олеся Илашчукх

    26 7 Отговор

    До коментар #2 от "Вие какво очаквате?":

    Тихо, оземпиков троле! Всички разбраха, че е човек на началника Зеленски и аз осигурявам чадъра тука.

    13:49 29.07.2026

  • 9 Даа

    14 4 Отговор

    До коментар #4 от "Окооо":

    А пък ДАНС отказват да са арбитър в спора между ГЕРБ/ ДПС срещу ПП/ ДБ....

    13:50 29.07.2026

  • 10 В тази територия

    24 0 Отговор
    всяко чудо е за 3 дни!

    Коментиран от #11

    13:50 29.07.2026

  • 11 Факт

    27 0 Отговор

    До коментар #10 от "В тази територия":

    Най-много по 3 дни кучетата лаят, а керванът си върви вече 30 и кусур години...

    13:53 29.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 АГАТ а Кристи

    15 9 Отговор
    Путин - за три дни в Киев.... 😭😭😭.
    Мунчо - щял да бори олигархията... 😭😭😭.
    А сега кажете - ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ВЯРВА КОМУНИСТ ???

    Коментиран от #35

    13:55 29.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 нормално

    18 1 Отговор
    ако проверите какво друго, освен украинско гражданство, имат замесените лица, веднага ще разберете защо строежите ще си останат на мястото, собствениците ще продължат да си ги ползват, а ДАНС ще продължи да се прави, че не знае за какво става дума. Надявам се поне замесените длъжностни лица да поемат реална отговорност за действията, за онези с двойно гражданство е ясно.

    Коментиран от #18

    14:02 29.07.2026

  • 16 АБЕ

    15 1 Отговор
    ТОЙ И МЕНТАТА ИЗЧЕЗНА..

    14:05 29.07.2026

  • 17 Радките,

    13 2 Отговор
    оставката е малко, пердах ама як!

    14:05 29.07.2026

  • 18 Замесено длъжностно лице

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "нормално":

    Вината ги поемаме само с мезета!

    14:06 29.07.2026

  • 19 Даааа

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Даниел":

    ПОДКРЕПЯМ!

    14:07 29.07.2026

  • 20 122

    8 0 Отговор
    Гадове

    14:09 29.07.2026

  • 21 Янко

    23 0 Отговор
    Всички знаят че България е разграден двор и мафията управлява държавата.Всичко друго е пунтамара

    14:09 29.07.2026

  • 22 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    18 3 Отговор
    Зеления чорап бори ли "олигархията"....?

    Коментиран от #30

    14:11 29.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Рефер

    15 0 Отговор
    Един Шадраван викаше "мутри вън".....какво стана...?!

    14:14 29.07.2026

  • 25 Абсурдистан

    8 0 Отговор
    Мамникът охарактеризира случая, като пряко свързан с националната сигурност. Сега неговият ДАНС дори не го споменава. Въпросът е: Кой излъга?

    14:20 29.07.2026

  • 26 Ганиела

    10 0 Отговор
    То си беше Алабалино !

    14:20 29.07.2026

  • 27 Зеления

    7 3 Отговор

    До коментар #23 от "Летец Пешеходец":

    "Провинциалните комунета и русофилски измекяри в общините са давали разрешенията за строежи"

    За цялата общинска администрация на ППДБ говориш начело с кмета им Благо Коцев, нали така?
    Плюс за цялата областна администрация на ППДБ начело с областния управител на Варна, същия Благо Коцев, когато се издават първите 6 разрешения нали така?
    Плюс за представителя на ППДБ във Варна, който го осъди Върховния административен съд да заплати на държавата 300 000 лева, за незаконно присвояване на държавна територия за собственото си заведение в Морската градина...опсс той бил пак Благо Коцев...

    И сигурно говориш пак за общинската администрация, която цели 3 години писа актове за събаряне на сградите и успя да внесе само няколко след 3 години, понеже на седмица пишеше по една дума само /за да бъдат красиво изписани ченгелчетата на всяка буква, не за друго/ и ооо изненада, пак говорим за общинската администрация на Благо Коцев...

    14:21 29.07.2026

  • 28 Трябва

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Даниел":

    Към ДАНС добавям и прокуратурата.

    14:21 29.07.2026

  • 29 мхмх

    15 1 Отговор
    така се действа в БГ.
    МАачкат малкият обикновен човек, но като стане дума за богоизбраните всичко се крие и покрива

    14:22 29.07.2026

  • 30 Зеления чорап

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":

    Не трябва цялата "олигархия" да се бори!

    14:22 29.07.2026

  • 31 Така де

    6 6 Отговор

    До коментар #12 от "Емигрант":

    НЕ на украинската мафия, ДА на руската мафия! Вие сте истински българи!

    Коментиран от #36

    14:26 29.07.2026

  • 32 Трол на мирчев

    15 2 Отговор
    "Искането за парламентарен контрол е внесено от депутата Коста Стоянов, но е отхвърлено от председателя на парламента от „Прогресивна България“ чрез процедурни похвати."

    Сега стана ли ви ясно лъжлив радев на кого е пионка и как излъга нагло всичките си избиратели?

    14:26 29.07.2026

  • 33 Динко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Баба Алино ясно, ама дедо Али не го ли беше срам с баби да спи??🤣🤣🤣

    14:27 29.07.2026

  • 34 Коста

    7 2 Отговор
    Перат се парите от ЕС за Окраина. Много, много,!

    14:35 29.07.2026

  • 35 Аоо

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "АГАТ а Кристи":

    Само на Тръмп

    14:36 29.07.2026

  • 36 Оаа

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "Така де":

    Да на българската мафия в администрацията, прокуратурата и съда.

    14:39 29.07.2026

  • 37 Доказано

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вие какво очаквате?":

    трябва да се гръмнеш! Боклукът е излишен.

    14:45 29.07.2026

  • 38 Сега остава да променим

    3 0 Отговор
    стандартите за застрояването,защото тия дипломати от украинското посолство не ги знаят иначе пожар и разрушаване ги очаква.

    14:45 29.07.2026

  • 39 Банкя Алино

    2 0 Отговор
    Банкя Алино го ве до ша та,,..,. Ма й к в му ша е.. гов Ед ооо говеден. Це..го. Вед 😯

    14:46 29.07.2026

  • 40 Павел Пенев

    10 0 Отговор
    И в Ст. Загора си имаме Баба Алино на 7-ми километър,където миналата година запалиха гората и сега в същата местност построиха около 40 вилни сгради. Как става това, нека да направят справка в Общината и при кмета лично,който взе дейно участие при гасенето на пожара.

    14:46 29.07.2026

  • 41 Перо

    6 1 Отговор
    Тази Агенция спокойно може да бъде закрита! Напълно се със селяни за заплати с нула компетентност и професионализъм, само интересчии и чужд слугинаж! Вече няма национална сигурност

    Коментиран от #44

    14:49 29.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Иначе казано

    2 3 Отговор

    До коментар #41 от "Перо":

    Агенцията си е свършила перфектно работата и е доказала прането на десетки милиони, откраднати от наркомана. Не ДАНС, а народното събрание и мунчовия министерски съвет тр да се закрият. След обаждане на укросексоложката всички мъже в рокли са стояли мирно!...

    14:59 29.07.2026

  • 45 Без доказателства

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Да питам,":

    не говори, ставаш само смешен и злобен.

    15:02 29.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Цвете

    2 0 Отговор
    ДА ЗАПОЧНЕМ С, АКО ИМА НАМЕСА НА УКРАИНСКАТА ДИПЛОМАТКА, ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕНА ОТ ТАЗИ Й ДЛЪЖНОСТ. ДЕНЕВ АМНЕЗИЯ ЛИ Е ПОЛУЧИЛ? СЛЕД КАТО " НЯМА " СПОМЕН ,КАК Е ЗАЕМАЛ ТОЗИ ВИСОК ПОСТ? ТОНЧЕВ ЗАТОВА ЛИ ГО ВЪРНАХА НА СТАРАТА МУ ДЛЪЖНОСТ? КОЙ ГОВОРИ ИСТИНАТА ЗА НЕЗАКОННИЯТ КОМПЛЕКС И ЩЕ МОЖЕ ЛИ ДА СЕ МОТИВИРА.?????? ПРАНЕ НА ПАРИ, КАТО ЕДНО ВРЕМЕ МАФИЯТА В СИЦИЛИЯ, НЕ СМЕ ПО РАЗЛИЧНИ ПО НИЩО. ГОВОРИ СЕ, ЧЕ В БЪЛГАРИЯ ЖИВЕЯТ ОКОЛО ПОЛОВИН МИЛИОН РУСНАКА .ДАЛИ СА С ЧИСТИ ПОМИСЛИ ?????? КОИ БЪЛГАРИ СА СИ ЗАКУПИЛИ ИМОТИ ИМЕННО В " БАБА АЛИНО "?????

    15:08 29.07.2026

  • 48 Шишков

    3 0 Отговор
    млъкна за баба Алино, защото братът на Весела Лечева е замесен в строителството. Тя пък е първа приятелка на Радев. Така изчезват доклади на ДАНС и се назначават послушковци.

    15:10 29.07.2026

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