Случаят "Баба Алино" изчезна от годишния доклад на ДАНС

Случаят „Баба Алино“, определян като един от най-сериозните казуси за националната сигурност, напълно отсъства от публикувания годишен доклад на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за 2025 година. Информацията за липсата на данни по разработката съвпада с отказа на Народното събрание да допусне изслушване на председателя на агенцията Пламен Тончев относно дейността на украинската групировка КУБ.

Искането за парламентарен контрол е внесено от депутата Коста Стоянов, но е отхвърлено от председателя на парламента от „Прогресивна България“ чрез процедурни похвати.

В мотивите си за исканото изслушване Стоянов посочва, че първите официални данни за престъпна дейност на украинската организация и нейния собственик Олег Невзоров датират от 2022 година. Според изнесена в медиите информация от бившия директор на ТДНС - Варна Кирил Димов, регионалната структура е разработвала групировката за пране на пари в размер на десетки милиони евро.

Проверявани са парични потоци към България, закупуване на имоти, строителни дейности и произход на средствата. Заключението на ТДНС - Варна е било, че две лица представляват заплаха за националната сигурност на страната, като едното от тях е Олег Невзоров.

Впоследствие става ясно, че бившият директор на ДАНС Деньо Денев е отменил заповедта за експулсиране на Невзоров само десет дни след нейното издаване. Според твърденията това се е случило след обаждане на украинския посланик. По думите на бившия вътрешен министър Иван Демерджиев има данни за действия на дипломата преди оттеглянето на мярката, които представляват груба намеса във вътрешните дела на България.

По време на изслушване в Комисията за контрол над службите нейният председател Румен Миланов е посочил, че Деньо Денев не си спомня причините за отмяната на експулсирането. Според Кирил Димов пък Невзоров е разполагал с контакти в Народното събрание и се е ползвал с политически протекции.

Липсата на информация по случая в официалния доклад на ДАНС за 2025 година е допълнителен аргумент за нуждата от отговори пред народните представители.

„Не само поради огромния обществен интерес, но и във връзка със замесените висши длъжностни лица и политици считаме, че е изключително наложително изслушването на Пламен Тончев по казуса КУБ. Важно е да се знае по време на управлението на ДАНС от страна на Пламен Тончев какви мерки са предприемани за разследване на незаконните действия на украинската групировка КУБ и какви действия ще бъдат предприемани в бъдеще спрямо тази групировка с оглед на факта, че голяма част от свързаните с тази компания дружества в момента се ребрандират, като по този начин продължават с пълна сила извършването на незаконни действия на територията на нашата страна, необезпокоявани от управляващите на местно и национално ниво“, категоричен е Коста Стоянов.