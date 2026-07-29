Случаят "Баба Алино" изчезна от годишния доклад на ДАНС

Случаят „Баба Алино“, определян като един от най-сериозните казуси за националната сигурност, напълно отсъства от публикувания годишен доклад на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за 2025 година. Информацията за липсата на данни по разработката съвпада с отказа на Народното събрание да допусне изслушване на председателя на агенцията Пламен Тончев относно дейността на украинската групировка КУБ.
Искането за парламентарен контрол е внесено от депутата Коста Стоянов, но е отхвърлено от председателя на парламента от „Прогресивна България“ чрез процедурни похвати.
В мотивите си за исканото изслушване Стоянов посочва, че първите официални данни за престъпна дейност на украинската организация и нейния собственик Олег Невзоров датират от 2022 година. Според изнесена в медиите информация от бившия директор на ТДНС - Варна Кирил Димов, регионалната структура е разработвала групировката за пране на пари в размер на десетки милиони евро.
Проверявани са парични потоци към България, закупуване на имоти, строителни дейности и произход на средствата. Заключението на ТДНС - Варна е било, че две лица представляват заплаха за националната сигурност на страната, като едното от тях е Олег Невзоров.
Впоследствие става ясно, че бившият директор на ДАНС Деньо Денев е отменил заповедта за експулсиране на Невзоров само десет дни след нейното издаване. Според твърденията това се е случило след обаждане на украинския посланик. По думите на бившия вътрешен министър Иван Демерджиев има данни за действия на дипломата преди оттеглянето на мярката, които представляват груба намеса във вътрешните дела на България.
По време на изслушване в Комисията за контрол над службите нейният председател Румен Миланов е посочил, че Деньо Денев не си спомня причините за отмяната на експулсирането. Според Кирил Димов пък Невзоров е разполагал с контакти в Народното събрание и се е ползвал с политически протекции.
Липсата на информация по случая в официалния доклад на ДАНС за 2025 година е допълнителен аргумент за нуждата от отговори пред народните представители.
„Не само поради огромния обществен интерес, но и във връзка със замесените висши длъжностни лица и политици считаме, че е изключително наложително изслушването на Пламен Тончев по казуса КУБ. Важно е да се знае по време на управлението на ДАНС от страна на Пламен Тончев какви мерки са предприемани за разследване на незаконните действия на украинската групировка КУБ и какви действия ще бъдат предприемани в бъдеще спрямо тази групировка с оглед на факта, че голяма част от свързаните с тази компания дружества в момента се ребрандират, като по този начин продължават с пълна сила извършването на незаконни действия на територията на нашата страна, необезпокоявани от управляващите на местно и национално ниво“, категоричен е Коста Стоянов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пфу
13:45 29.07.2026
2 Вие какво очаквате?
Коментиран от #8, #37
13:45 29.07.2026
3 Даниел
Коментиран от #19, #28
13:45 29.07.2026
4 Окооо
Коментиран от #9
13:47 29.07.2026
5 Ако сте очаквали нещо друго,
13:48 29.07.2026
6 Да........
13:48 29.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Олеся Илашчукх
До коментар #2 от "Вие какво очаквате?":Тихо, оземпиков троле! Всички разбраха, че е човек на началника Зеленски и аз осигурявам чадъра тука.
13:49 29.07.2026
9 Даа
До коментар #4 от "Окооо":А пък ДАНС отказват да са арбитър в спора между ГЕРБ/ ДПС срещу ПП/ ДБ....
13:50 29.07.2026
10 В тази територия
Коментиран от #11
13:50 29.07.2026
11 Факт
До коментар #10 от "В тази територия":Най-много по 3 дни кучетата лаят, а керванът си върви вече 30 и кусур години...
13:53 29.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 АГАТ а Кристи
Мунчо - щял да бори олигархията... 😭😭😭.
А сега кажете - ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ВЯРВА КОМУНИСТ ???
Коментиран от #35
13:55 29.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 нормално
Коментиран от #18
14:02 29.07.2026
16 АБЕ
14:05 29.07.2026
17 Радките,
14:05 29.07.2026
18 Замесено длъжностно лице
До коментар #15 от "нормално":Вината ги поемаме само с мезета!
14:06 29.07.2026
19 Даааа
До коментар #3 от "Даниел":ПОДКРЕПЯМ!
14:07 29.07.2026
20 122
14:09 29.07.2026
21 Янко
14:09 29.07.2026
22 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
Коментиран от #30
14:11 29.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Рефер
14:14 29.07.2026
25 Абсурдистан
14:20 29.07.2026
26 Ганиела
14:20 29.07.2026
27 Зеления
До коментар #23 от "Летец Пешеходец":"Провинциалните комунета и русофилски измекяри в общините са давали разрешенията за строежи"
За цялата общинска администрация на ППДБ говориш начело с кмета им Благо Коцев, нали така?
Плюс за цялата областна администрация на ППДБ начело с областния управител на Варна, същия Благо Коцев, когато се издават първите 6 разрешения нали така?
Плюс за представителя на ППДБ във Варна, който го осъди Върховния административен съд да заплати на държавата 300 000 лева, за незаконно присвояване на държавна територия за собственото си заведение в Морската градина...опсс той бил пак Благо Коцев...
И сигурно говориш пак за общинската администрация, която цели 3 години писа актове за събаряне на сградите и успя да внесе само няколко след 3 години, понеже на седмица пишеше по една дума само /за да бъдат красиво изписани ченгелчетата на всяка буква, не за друго/ и ооо изненада, пак говорим за общинската администрация на Благо Коцев...
14:21 29.07.2026
28 Трябва
До коментар #3 от "Даниел":Към ДАНС добавям и прокуратурата.
14:21 29.07.2026
29 мхмх
МАачкат малкият обикновен човек, но като стане дума за богоизбраните всичко се крие и покрива
14:22 29.07.2026
30 Зеления чорап
До коментар #22 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":Не трябва цялата "олигархия" да се бори!
14:22 29.07.2026
31 Така де
До коментар #12 от "Емигрант":НЕ на украинската мафия, ДА на руската мафия! Вие сте истински българи!
Коментиран от #36
14:26 29.07.2026
32 Трол на мирчев
Сега стана ли ви ясно лъжлив радев на кого е пионка и как излъга нагло всичките си избиратели?
14:26 29.07.2026
33 Динко Харсъзина
14:27 29.07.2026
34 Коста
14:35 29.07.2026
35 Аоо
До коментар #13 от "АГАТ а Кристи":Само на Тръмп
14:36 29.07.2026
36 Оаа
До коментар #31 от "Така де":Да на българската мафия в администрацията, прокуратурата и съда.
14:39 29.07.2026
37 Доказано
До коментар #2 от "Вие какво очаквате?":трябва да се гръмнеш! Боклукът е излишен.
14:45 29.07.2026
38 Сега остава да променим
14:45 29.07.2026
39 Банкя Алино
14:46 29.07.2026
40 Павел Пенев
14:46 29.07.2026
41 Перо
Коментиран от #44
14:49 29.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Иначе казано
До коментар #41 от "Перо":Агенцията си е свършила перфектно работата и е доказала прането на десетки милиони, откраднати от наркомана. Не ДАНС, а народното събрание и мунчовия министерски съвет тр да се закрият. След обаждане на укросексоложката всички мъже в рокли са стояли мирно!...
14:59 29.07.2026
45 Без доказателства
До коментар #43 от "Да питам,":не говори, ставаш само смешен и злобен.
15:02 29.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Цвете
15:08 29.07.2026
48 Шишков
15:10 29.07.2026