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Класация определи Топ 50 на най-добрите хотели по Българското Черноморие

Класация определи Топ 50 на най-добрите хотели по Българското Черноморие

16 Юли, 2026 18:00 1 334

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Най-луксозният хотел е „Вила Чинка“ в Св. св. Константин и Елена

Класация определи Топ 50 на най-добрите хотели по Българското Черноморие - 1
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Списание Travel&Lifestyle определи топ 50 на най-добрите хотели по Българското Черноморие за сезон 2026 г. Най-луксозният хотел е „Вила Чинка“ в Св. св. Константин и Елена, който е само за възрастни и запазва първата си позиция от миналата година.

Класация определи Топ 50 на най-добрите хотели по Българското Черноморие

Второто място е за Vaya Beach Resort в Иракли, който също запазва позицията си. Бронзът тази година отива при BlackSeaRama Golf & Villas Resort в Балчик, който прави огромен скок в положителните отзиви в резервационните системи от 20-то място през 2025 г.

Класация определи Топ 50 на най-добрите хотели по Българското Черноморие

Той измества от третото място Voya Beach Resort в Свети Влас, който го заемаше миналата година. Най-много луксозни хотели от веригите имат – световната Hyatt, която присъства със своите брандове AluaSoul, Secrets, Dreams, Aluasun и Alua. От българските вериги най-добре във високия клас са позиционирани GRIFID Hotels и HVD Hotels.

Класация определи Топ 50 на най-добрите хотели по Българското Черноморие

Класацията е подредена на базата на отзивите на самите клиенти в резервационните платформи Booking, Hotels.com, Agoda, Tripadvisor, Facebook, Google и др., както и лични посещения на журналистите ни през миналата година. В нея попадат обекти, които имат изключителен уют, разположение, обзавеждане и обслужване. Не са включени градските хотели във Варна и Бургас, тъй като морската ваканция не им е основната дейност за привличане на гости.

T&L Топ 50 на най-добрите хотели по Българското Черноморие

  1. Villa Chinka by Ator Garden Hotel, Св. св. Константин и Елена
  2. Vaya Beach Resort, Иракли
  3. BlackSeaRama Golf & Villas Resort, Балчик
  4. Voya Beach Resort, Свети Влас
  5. Boutique Hotel by BlackseaRama, Балчик
  6. Sea Sense Boutique, Созопол
  7. Natura All Seasons Boutique, Сарафово
  8. Casa di Fiore SPA and Medical Hotel, Кранево
  9. The Mill Boutique Hotel, Несебър (нов)
  10. Wave Resort, Поморие
  11. Blue Bay, Созопол
  12. Amara Sugar, Слънчев бряг (нов в класацията)
  13. Siena Premium Retreat, Лозенец
  14. Noma Boutique Hotel - Adults only, Слънчев бряг (нов)
  15. Umani Hotel, Златни пясъци
  16. Casa De Oro Lujo, Созопол
  17. Ensana Aquahouse, Св. св. Константин и Елена
  18. Hotel Residence Dune, Слънчев бряг
  19. Antea, Созопол
  20. Secrets Sunny Beach Resort and SPA Adults Only, Слънчев бряг
  21. Astor Garden, Св. св. Константин и Елена
  22. Maritim Hotel Paradise Blue, Албена
  23. Viva Mare Beach Hotel by Santa Marina, Созопол
  24. Grifid Noa, Златни пясъци
  25. HVD Reina del Mar, Обзор
  26. Хотел Палас Марина Диневи, Свети Влас
  27. Thracian Clifts Golf & Beach Resort, Каварна
  28. GRIFID Metropol – Adult Only, Златни пясъци
  29. Barcelo Royal Beach, Слънчев бряг
  30. Marvel, Слънчев бряг
  31. AluaSoul Sunny Beach, Слънчев бряг
  32. Onyx Beach Residence, Свети Влас
  33. GRIFID Encanto Beach Hotel – MediSPA, Златни пясъци
  34. Flamingo Grand Hotel & SPA, Албена
  35. GRIFID Vistamar, Златни пясъци
  36. HVD club Bor, Слънчев бряг
  37. Perla TUI Suneo Adults Only, Слънчев бряг
  38. Royal Palace Helena Sands, Слънчев бряг
  39. Aqua Paradise Resort & Aqua Park, Несебър
  40. Therma Palace – Mineral Pool & SPA, Кранево
  41. HVD Clubhotel Miramar, Обзор
  42. HVD Nympha Hotel, Ривиера
  43. Olive Villas Beach Hotel, Созопол
  44. HVD Boutique Hotel Oasis, Ривиера
  45. Dreams Sunny Beach Resort and SPA, Слънчев бряг
  46. HVD Viva Club Ultra All Inclusive, Златни пясъци
  47. Admiral, Златни пясъци
  48. IM Dreamer Hotel, Слънчев бряг (ново)
  49. Alua Helios Bay, Обзор
  50. HVD Riviera Beach Ultra All Inclusive, Ривиера


София / България
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