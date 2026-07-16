Класация определи Топ 50 на най-добрите хотели по Българското Черноморие

Списание Travel&Lifestyle определи топ 50 на най-добрите хотели по Българското Черноморие за сезон 2026 г. Най-луксозният хотел е „Вила Чинка“ в Св. св. Константин и Елена, който е само за възрастни и запазва първата си позиция от миналата година.
Второто място е за Vaya Beach Resort в Иракли, който също запазва позицията си. Бронзът тази година отива при BlackSeaRama Golf & Villas Resort в Балчик, който прави огромен скок в положителните отзиви в резервационните системи от 20-то място през 2025 г.
Той измества от третото място Voya Beach Resort в Свети Влас, който го заемаше миналата година. Най-много луксозни хотели от веригите имат – световната Hyatt, която присъства със своите брандове AluaSoul, Secrets, Dreams, Aluasun и Alua. От българските вериги най-добре във високия клас са позиционирани GRIFID Hotels и HVD Hotels.
Класацията е подредена на базата на отзивите на самите клиенти в резервационните платформи Booking, Hotels.com, Agoda, Tripadvisor, Facebook, Google и др., както и лични посещения на журналистите ни през миналата година. В нея попадат обекти, които имат изключителен уют, разположение, обзавеждане и обслужване. Не са включени градските хотели във Варна и Бургас, тъй като морската ваканция не им е основната дейност за привличане на гости.
T&L Топ 50 на най-добрите хотели по Българското Черноморие
- Villa Chinka by Ator Garden Hotel, Св. св. Константин и Елена
- Vaya Beach Resort, Иракли
- BlackSeaRama Golf & Villas Resort, Балчик
- Voya Beach Resort, Свети Влас
- Boutique Hotel by BlackseaRama, Балчик
- Sea Sense Boutique, Созопол
- Natura All Seasons Boutique, Сарафово
- Casa di Fiore SPA and Medical Hotel, Кранево
- The Mill Boutique Hotel, Несебър (нов)
- Wave Resort, Поморие
- Blue Bay, Созопол
- Amara Sugar, Слънчев бряг (нов в класацията)
- Siena Premium Retreat, Лозенец
- Noma Boutique Hotel - Adults only, Слънчев бряг (нов)
- Umani Hotel, Златни пясъци
- Casa De Oro Lujo, Созопол
- Ensana Aquahouse, Св. св. Константин и Елена
- Hotel Residence Dune, Слънчев бряг
- Antea, Созопол
- Secrets Sunny Beach Resort and SPA Adults Only, Слънчев бряг
- Astor Garden, Св. св. Константин и Елена
- Maritim Hotel Paradise Blue, Албена
- Viva Mare Beach Hotel by Santa Marina, Созопол
- Grifid Noa, Златни пясъци
- HVD Reina del Mar, Обзор
- Хотел Палас Марина Диневи, Свети Влас
- Thracian Clifts Golf & Beach Resort, Каварна
- GRIFID Metropol – Adult Only, Златни пясъци
- Barcelo Royal Beach, Слънчев бряг
- Marvel, Слънчев бряг
- AluaSoul Sunny Beach, Слънчев бряг
- Onyx Beach Residence, Свети Влас
- GRIFID Encanto Beach Hotel – MediSPA, Златни пясъци
- Flamingo Grand Hotel & SPA, Албена
- GRIFID Vistamar, Златни пясъци
- HVD club Bor, Слънчев бряг
- Perla TUI Suneo Adults Only, Слънчев бряг
- Royal Palace Helena Sands, Слънчев бряг
- Aqua Paradise Resort & Aqua Park, Несебър
- Therma Palace – Mineral Pool & SPA, Кранево
- HVD Clubhotel Miramar, Обзор
- HVD Nympha Hotel, Ривиера
- Olive Villas Beach Hotel, Созопол
- HVD Boutique Hotel Oasis, Ривиера
- Dreams Sunny Beach Resort and SPA, Слънчев бряг
- HVD Viva Club Ultra All Inclusive, Златни пясъци
- Admiral, Златни пясъци
- IM Dreamer Hotel, Слънчев бряг (ново)
- Alua Helios Bay, Обзор
- HVD Riviera Beach Ultra All Inclusive, Ривиера