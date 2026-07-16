Пуснаха от ареста областния координатор на ДПС в Бургас Христо Широков, съобщава Нова телевизия.

Припомняме, че вчера той беше задържан при акция на ГДБОП във връзка с разследване, свързано със злоупотреби във ВиК - Бургас. По неофициална информация Широков е разпитан като свидетел и освободен от ареста след изтичане на 24-овото му задържане, уточни news.bg.

Директорът на водното дружество Цветан Мирчев, който също беше извикан на разпит в ГДБОП, също е освободен.