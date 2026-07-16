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Пуснаха от ареста областния координатор на ДПС в Бургас

Пуснаха от ареста областния координатор на ДПС в Бургас

16 Юли, 2026 18:42 511 5

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  • бургас-
  • христо широков-
  • корупция

Директорът на водното дружество Цветан Мирчев, който също беше извикан на разпит в ГДБОП, също е освободен

Пуснаха от ареста областния координатор на ДПС в Бургас - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пуснаха от ареста областния координатор на ДПС в Бургас Христо Широков, съобщава Нова телевизия.

Припомняме, че вчера той беше задържан при акция на ГДБОП във връзка с разследване, свързано със злоупотреби във ВиК - Бургас. По неофициална информация Широков е разпитан като свидетел и освободен от ареста след изтичане на 24-овото му задържане, уточни news.bg.

Директорът на водното дружество Цветан Мирчев, който също беше извикан на разпит в ГДБОП, също е освободен.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емигрант

    5 0 Отговор
    Реална българска реакция на правосъдната система, при нея няма тряйно задържан още по-малко пък осъден бандит, мутра или мафиот ! Аз питам, защо трябва медиите да отразяват такива новини като всеки нормален българин знае какъв е краят на такива случаи ! Защо трябв винаги да се вдига "пушилка" около престъпление извършено от мутра след като няма да има справедлив ефект в края ? В България НЯМА ЧЕСТЕН И ПОЧТЕН СЪДИЯ ИЛИ ПРОКУРОР ВСИЧКИ СА ТОЛКОВА ПРЕСТЪПНИ КОЛКОТО ВСЯКА МУТРА ОТ 90-те !

    18:50 16.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Канарчето

    2 1 Отговор
    Е пропяло от кафеза!

    19:22 16.07.2026

  • 4 Ддд

    2 0 Отговор
    Струва ми се че новите управляващи, карат МВР да работи нахалост.

    19:33 16.07.2026

  • 5 Емигрант

    2 0 Отговор
    Алооо Марийке, какво означава това "24-овото" ? Може ли такава неграмотност, до кое отделение са ти разписвали бележник ? Абе "Факти" вземете, че сами се закрийте за да каже човек "тези неграмотници поне имат достойство", освен, че сте цензуристи като путинистите, постоянно доказвате, че "драскачите" ви са неграмотни ! Излагация сте бе, не го ли забелязвате ?

    19:46 16.07.2026

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