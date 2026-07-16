Пуснаха от ареста областния координатор на ДПС в Бургас Христо Широков, съобщава Нова телевизия.
Припомняме, че вчера той беше задържан при акция на ГДБОП във връзка с разследване, свързано със злоупотреби във ВиК - Бургас. По неофициална информация Широков е разпитан като свидетел и освободен от ареста след изтичане на 24-овото му задържане, уточни news.bg.
Директорът на водното дружество Цветан Мирчев, който също беше извикан на разпит в ГДБОП, също е освободен.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Емигрант
18:50 16.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Канарчето
19:22 16.07.2026
4 Ддд
19:33 16.07.2026
5 Емигрант
19:46 16.07.2026