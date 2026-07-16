Какви ангажименти поема България с Киевската декларация?

Президентството на Украйна публикува декларацията за засилване на международната подкрепа за противовъздушната отбрана на страната и за въвеждане на по-строги санкции срещу Русия.

Документът - т.нар. "Киевска декларация" - беше подписан от България и още осем държави вчера по време на срещата Украйна - Югоизточна Европа.

Освен българският външен министър Велислава Петрова-Чамова и украинския лидер Володимир Зеленски, подписите си са положили и президентът Албания Байрам Бегай, президентът на Гърция Константинос Тасулас, президентът на Молдова Мая Санду, президентът на Румъния Никушор Дан, министър-председателят на Хърватия Андрей Пленкович, министър-председателят на Словения Янез Янша, първият заместник министър-председател на Северна Македония и министър по европейските въпроси Беким Сали и заместник министър-председателят по външните и европейските въпроси на Черна гора Филип Иванович.

News.bg публикува без редакция превода на български език на декларацията:

Провеждането на срещата в Киев в Деня на украинската държавност има символично значение, тъй като потвърждава приемствеността на повече от хилядолетната украинска държавност.

Като признаваме, че сигурността на Украйна, Черноморския регион и Югоизточна Европа е взаимосвързана, приемаме следната декларация:

Оставаме единни в убеждението, че не може да има траен мир, сигурност, стабилност и просперитет в Европа без суверенна и независима Украйна. Отдаваме признание на устойчивостта, силата и смелостта на украинския народ в борбата му за национална идентичност, бъдеще и свобода срещу руската агресия от 2014 г. насам и потвърждаваме непоколебимия си ангажимент да оказваме всеобхватна подкрепа на Украйна. Тези съвместни усилия са от ключово значение за оформянето на бъдещето на Европа.

Отново осъждаме незаконната, непредизвикана и неоправдана въоръжена агресия на Русия срещу Украйна и призоваваме Русия незабавно да прекрати войната. Това грубо нарушение на международното право, включително Устава на ООН, представлява сериозна заплаха за мира и стабилността в Европа. Решително осъждаме всякаква политическа, военна, техническа, финансова или друга подкрепа за военните усилия на Руската федерация, оказвана от трети държави, и призоваваме тя незабавно да бъде прекратена.

Решително осъждаме засилените масирани руски атаки срещу Киев и други населени места в Украйна, които представляват грубо нарушение на международното право. Изказваме най-дълбоките си съболезнования на всички жертви. Нападенията срещу цивилни граждани и жизненоважна инфраструктура представляват военно престъпление. Призоваваме Русия да прекрати ракетните и дроновите си атаки срещу мирните украински градове, които вече отнеха живота на множество цивилни и нанесоха тежки щети на критичната инфраструктура, включително енергийни, водоснабдителни и канализационни съоръжения. Тези умишлени опити за предизвикване на хуманитарна катастрофа водят до ескалация на войната и подкопават текущите мирни усилия.

Потвърждаваме, че укрепването на способностите на Украйна за противовъздушна отбрана остава приоритет, по-специално чрез предоставянето на подходящи системи и прехващачи, способни да неутрализират балистични ракети. Подкрепяме мобилизирането на необходимите финансови ресурси и международни механизми за тази цел, като признаваме, че по-силната противовъздушна отбрана спасява цивилни животи и защитава критичната инфраструктура.

Потвърждаваме непоколебимата си подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на международно признатите ѝ граници, включително териториалното ѝ море. Тези универсални принципи са в основата на мира, сигурността, стабилността и просперитета в Европа. Подчертаваме политиката си на непризнаване на каквито и да било опити за незаконна промяна на тези граници и потвърждаваме присъщото право на Украйна на самоотбрана съгласно член 51 от Устава на ООН. Подчертаваме, че пълното, безусловно и подлежащо на проверка изтегляне на руските сили и военна техника от цялата територия на Украйна остава незаменимо условие за постигането на траен мир. Не могат да бъдат вземани решения относно Украйна без участието на Украйна.

Оставаме единни в солидарността си с Украйна и, заедно с нашите партньори, сме ангажирани с възстановяването на всеобхватен, справедлив и траен мир за Украйна, основан на международното право. Отдаваме признание на непоколебимия ангажимент на Украйна към мира и на призива на президента Володимир Зеленски за преговори с цел прекратяване на войната. Оценяваме усилията на нашите партньори и съюзници за улесняване на прекратяването на войната. Призоваваме Русия да отвърне със съгласие за пълно и всеобхватно прекратяване на огъня.

Отчитаме важната роля на Коалицията на желаещите като ефективен механизъм за подкрепа на Украйна, включително чрез предоставянето на надеждни и правно обвързващи гаранции за сигурност, и изразяваме готовност да засилим участието си в нейната дейност.

Приветстваме неотдавнашното откриване на два преговорни клъстера с Украйна и Република Молдова и подкрепяме възможно най-скорошното откриване на останалите клъстери в съответствие с принципа на заслугите. Отдаваме признание за напредъка на партньорите от Югоизточна Европа по пътя към присъединяване. Признаваме, че тези постижения взаимно се подкрепят и създават нов импулс за разширяването на Европейския съюз. Бъдещото членство в ЕС на партньорите от Западните Балкани, както и на Украйна и Република Молдова, представлява стратегическа инвестиция в дългосрочната стабилност, сигурност и просперитет на Европа. Въз основа на взаимната подкрепа за процесите на присъединяване, основани на заслугите, потвърждаваме решимостта си да засилим съвместните усилия за осигуряване на устойчив напредък на всички кандидатки по техния индивидуален път към членство в ЕС. За да бъде използван новият импулс за разширяване, партньорите остават ангажирани с провеждането на целенасочени реформи и решителното изпълнение на критериите за членство, включително пълно съобразяване с Общата външна политика и политика на сигурност на ЕС.

Сигурността на Украйна е и наша сигурност. Украйна допринася за трансатлантическата сигурност и ние оставаме единни в непоколебимата си подкрепа за защитата на нейната свобода, суверенитет и териториална цялост, както е посочено в декларацията от срещата на върха на НАТО в Анкара. Потвърждаваме подкрепата си за евроатлантическите стремежи на Украйна по нейния необратим път към бъдещо членство в НАТО, когато съюзниците постигнат съгласие и бъдат изпълнени необходимите условия, както и за суверенното ѝ право сама да избира своите механизми за сигурност и да определя бъдещето си. Признаваме, че отбранителните способности на Украйна укрепват евроатлантическата сигурност, и подчертаваме значението на разширяването на сътрудничеството в областта на отбраната в подкрепа на дългосрочната сигурност и устойчивост на Украйна.

Решително осъждаме всички нарушения на международното хуманитарно право и международното право за правата на човека, извършени като част от руската агресивна война срещу Украйна. Призоваваме за незабавното завръщане на всички незаконно депортирани и насилствено прехвърлени украински граждани, особено украинските деца, както и за освобождаването на всички незаконно задържани цивилни лица и военнопленници.

Потвърждаваме, че престъплението агресия не трябва да остава безнаказано. Подкрепяме международните усилия за търсене на отговорност за престъпленията, извършени срещу Украйна, включително чрез Специалния трибунал за престъплението агресия срещу Украйна. Приветстваме държавите, които вече са се присъединили към Разширеното частично споразумение за създаването на Управителния комитет на Специалния трибунал за престъплението агресия срещу Украйна. Ние, останалите участници, заявяваме намерението си своевременно да разгледаме възможността за присъединяване към споразумението и да допринесем за това важно начинание.

Призоваваме за по-нататъшно засилване на санкционния натиск върху Руската федерация и нейната военна икономика, за ефективно прилагане на санкциите, противодействие на руския сенчест флот и укрепване на международното сътрудничество срещу заобикалянето на санкциите, киберзаплахите и другите хибридни дейности, които подкопават европейската сигурност.

Решително осъждаме продължаващите руски атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна и потвърждаваме ангажимента си за укрепване на регионалната енергийна сигурност чрез по-тясно сътрудничество, диверсификация на маршрутите за доставки, по-добра свързаност и подкрепа за възстановяването и модернизацията на украинската енергийна система, включително чрез Фонда за енергийна подкрепа на Украйна. Насърчаваме партньорите да използват уникалния опит на Украйна в изграждането на енергийна устойчивост във военновременни условия.

Подчертаваме стратегическото значение на Черноморския регион за европейската и глобалната сигурност. Руската агресия срещу Украйна, нападенията срещу свободата на корабоплаването, включително срещу търговски кораби и граждански пристанища, кибератаките, чуждестранната информационна манипулация и намеса, атаките срещу критична инфраструктура, навлизането на дронове и нарушенията на суверенното въздушно пространство, както и опитите за подкопаване на демократичните институции се превърнаха в общи предизвикателства за нашия регион. Поемаме ангажимент да укрепим въздушната и морската сигурност, способностите за борба с дронове, регионалната свързаност, защитата на критичната инфраструктура, свободата и безопасността на корабоплаването, енергийната устойчивост и координирания отговор на хибридните заплахи в съответствие с международното право, включително Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS).

Решително осъждаме незаконната окупация и милитаризацията на Запорожката атомна електроцентрала от Русия, които продължават да подкопават ядрената безопасност и нарушават Седемте незаменими стълба на МААЕ за ядрена безопасност и сигурност и Петте принципа за гарантиране на ядрената безопасност и сигурност в Запорожката АЕЦ. Отново настояваме Русия незабавно да изтегли всички военни и други неоторизирани лица от централата и да я върне под контрола на Украйна.

Решително осъждаме системното използване от Руската федерация на опасни химически вещества срещу Украйна в нарушение на Конвенцията за забрана на химическите оръжия. Потвърждаваме, че осигуряването на пълна отчетност по този въпрос остава приоритет. Подкрепяме усилията на Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО) за разследване на случаите на използване на опасни химически вещества и за установяване на отговорността за тяхната употреба.

Потвърждаваме готовността си да допринесем активно за възстановяването и реконструкцията на Украйна, хуманитарното разминиране, възстановяването на околната среда и засегнатите общности в тясно сътрудничество с международните финансови институции, международните организации и частния сектор. Признаваме важния принос, който украинските ветерани ще имат за дългосрочното възстановяване и развитие на Украйна.

Признаваме, че руската агресивна война е съпътствана от системни хибридни действия, насочени срещу Украйна и държавите от Югоизточна Европа. Поемаме ангажимент да засилим сътрудничеството за противодействие на киберзаплахите, чуждестранната информационна манипулация и намеса (FIMI), кампаниите за дезинформация и други злонамерени дейности, насочени към подкопаване на демократичните институции, общественото доверие, регионалната стабилност и европейската интеграция.

Отчитаме, че пътят към членство в ЕС създава нови възможности за практическо сътрудничество. Потвърждаваме ангажимента си за укрепване на върховенството на закона, правата на човека и демократичното управление, регионалното сътрудничество, устойчивостта, свързаността и диверсификацията на енергийните източници с цел преодоляване на предизвикателствата и допринасяне за траен мир, стабилност и просперитет в нашия регион и в Европа.

Съгласяваме се да продължим редовния политически диалог и координация на всички равнища с цел по-нататъшно укрепване на регионалното сътрудничество и потвърждаваме, че сигурна, свободна, мирна и просперираща Европа не е възможна без сигурна, свободна, мирна и просперираща Украйна, като оставаме ангажирани да я подкрепяме.

Договорихме се следващата Среща на върха да се проведе в Република Словения през 2027 г.