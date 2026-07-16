Няма да режат заплати и щатове на пенсионери в МВР

Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред не подкрепи предложението броят на заплатите, изплащани при напускане на Министерството на вътрешните работи (МВР), да бъде намален.
Депутатите отхвърлиха предложените от Божидар Божанов („Демократична България“) и група народни представители промени в Закона за МВР.
Предложението се отнася за новопостъпилите в системата на МВР. Със законопроекта се предлагаше и министърът на вътрешните работи да има право и задължение да освобождава пенсионери от МВР, които са придобили право на пенсия и в същото време получават и заплата. Такива в системата на МВР има около 7000 души, каза Божанов и обясни, че идеята е да бъдат поетапно освободени.
Разходите за МВР са неефективни и това са част от мерките, които да повишат ефективността им, каза още Божанов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
20:36 16.07.2026
2 СВО 1 603 дни РЕЗИЛ
20:36 16.07.2026
3 Доктор Гълъбова
Коментиран от #4
20:36 16.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 пръц
Коментиран от #23
20:45 16.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 здухан палицай
20:50 16.07.2026
8 Тактов
20:50 16.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мимо
Коментиран от #20
20:52 16.07.2026
11 Доктор
Е......... държавата!
20:52 16.07.2026
12 Без име
20:53 16.07.2026
13 Пенчо
20:55 16.07.2026
14 Цървул
20:57 16.07.2026
15 Яганчетата !
Цели !
20:57 16.07.2026
16 безпартиен
20:58 16.07.2026
17 Милиционер
Само кражби са им в главите !
Дано има кой да ги храни и в бъдеще...!
Че иначе ще трябва да емигрират горките...
Коментиран от #33
20:58 16.07.2026
18 карфе
21:03 16.07.2026
19 СВО 1 603 дни РЕЗИЛ
Всички те не са на терен, а на бюро. Навярно по-голямата част от тях са кадри на милицията.
21:05 16.07.2026
20 Добавям мимоходом
До коментар #10 от "Мимо":Огромен бюджет и в НЗОК,но събираме...капачки...
21:06 16.07.2026
21 Измамници
21:06 16.07.2026
22 Павел Пенев
Коментиран от #25
21:08 16.07.2026
23 Защото
До коментар #5 от "пръц":Тогава пазеше тях от народната либоФ, както и доставчиците на пици директно в МС.
21:09 16.07.2026
24 Лумпен
Съветвам и вас ...
Пък будалите да бачкат и да ни хранят ..!
21:10 16.07.2026
25 Мимо
До коментар #22 от "Павел Пенев":Де да бяха същите....ама НЕ СА. Увеличават им се благинките против всякакви икономически и социални логики и принципи. Нещата там вече излизат извън всякакви нормални , че даже и ненормални граници...
21:11 16.07.2026
26 Иво
Коментиран от #30
21:12 16.07.2026
27 мнение
21:20 16.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 мразещ радевци лъжци
21:23 16.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Веднага
21:28 16.07.2026
32 Айде пътя
Никой не ги търси. Освен камерунците. Ама и те се побиват някой път взаимно. Ей, тъй за развлечение.
21:31 16.07.2026
33 цеко
До коментар #17 от "Милиционер":Аспарух с тая паплач ли е дошъл или това е заварил...
21:33 16.07.2026
34 А бе
21:34 16.07.2026
35 Смях
21:35 16.07.2026
36 Справедлив
21:40 16.07.2026
37 Хрантутници
21:41 16.07.2026
38 Има си хас
21:41 16.07.2026
39 Някой
21:41 16.07.2026