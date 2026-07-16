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Няма да режат заплати и щатове на пенсионери в МВР

Няма да режат заплати и щатове на пенсионери в МВР

16 Юли, 2026 20:34 1 177 39

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  • пенсии-
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Такива в системата на силовото министерство има около 7000 души

Няма да режат заплати и щатове на пенсионери в МВР - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред не подкрепи предложението броят на заплатите, изплащани при напускане на Министерството на вътрешните работи (МВР), да бъде намален.

Депутатите отхвърлиха предложените от Божидар Божанов („Демократична България“) и група народни представители промени в Закона за МВР.

Предложението се отнася за новопостъпилите в системата на МВР. Със законопроекта се предлагаше и министърът на вътрешните работи да има право и задължение да освобождава пенсионери от МВР, които са придобили право на пенсия и в същото време получават и заплата. Такива в системата на МВР има около 7000 души, каза Божанов и обясни, че идеята е да бъдат поетапно освободени.

Разходите за МВР са неефективни и това са част от мерките, които да повишат ефективността им, каза още Божанов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    41 1 Отговор
    Трябва да ги пазят от народната любов.

    20:36 16.07.2026

  • 2 СВО 1 603 дни РЕЗИЛ

    46 2 Отговор
    Правилно. Може малко да заслабнат и тогава кой ще ни пази?

    20:36 16.07.2026

  • 3 Доктор Гълъбова

    34 0 Отговор
    Тези полицаи кога им е термина?

    Коментиран от #4

    20:36 16.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 пръц

    37 10 Отговор
    Абе не че нещо ама да попитам тоя с мазната коса защо не прокараха тоя закон когато бяха в сглобката имаха пълно мнозинство

    Коментиран от #23

    20:45 16.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 здухан палицай

    27 1 Отговор
    робите да годухат

    20:50 16.07.2026

  • 8 Тактов

    26 0 Отговор
    Така си и знаехме -още и повече от същото № 2 . Я виж там ,да увеличите някой данък ,такса ,глоба ,акциз , винетки , електричество и вода , застраховки , лецензи ,горива и ДДС -то ако трябва поне на 30 % . Ма тез пенсионери ,деца , ТЕЛК , съкратени с обезщетения , безработни разни и нещастници работещи след 60 годишна възръст въпреки стаж над 40 години ,много се отпуснаха и немогат си изхарчат парите. Време е да ги приключите окончателно и какви са тез огромни заплати чисто 500 Евро само на един милион работещи бедни. Я колкото е пенсията -300 евро и то е много защото " Държавата " разбира се политиците трябва още да крадат и трупат за пра-внуците да има. Около 3,5 милиона реално живеят все още в територията и не я напускат да ходят по чужбина да работят . Тези още ще ги намалим и ще оберем външно работещите ако случайно искат да се върнат в Клуба на богатите, в територията и на политическите мафии . А икономика нямате защото е тяхно "Частно " уж притежание. частно в цените и държавно в краденето и вечните наливания от помощи и Евро средства и данъците ни.

    20:50 16.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мимо

    39 1 Отговор
    А такааааа.....да е яка гърбината на работещите.... С новите им заплати - двадесет брутни на изпроводяк нали се сещате ще ще подминат 100 000 евро на калпак. И това на 53-4 годишна възраст. После пенсия три пъти колкото заплатата на някой наистина работещ човек. Не ще фалират тая държава пропаднала , Ами незнам вече и аз какво .... Имах надежди за "новата власт" , ама вече се изпариха тотално. Жалка работа, жалко за България. Пропадаме вече безвъзвратно. 7965

    Коментиран от #20

    20:52 16.07.2026

  • 11 Доктор

    35 0 Отговор
    Това изненадва ли ви? Огромни заплати за военни и полицаи. Огромни средства за оръжие.
    Е......... държавата!

    20:52 16.07.2026

  • 12 Без име

    31 0 Отговор
    За едни държавата е цял живот майка, за други е цял живот мащеха.

    20:53 16.07.2026

  • 13 Пенчо

    19 0 Отговор
    Гарван гарвану око не вади!

    20:55 16.07.2026

  • 14 Цървул

    15 1 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 6,8 .

    20:57 16.07.2026

  • 15 Яганчетата !

    7 0 Отговор
    Трябва Да се Поглъщат !

    Цели !

    20:57 16.07.2026

  • 16 безпартиен

    25 1 Отговор
    България е единствената държава в която пенсиониран в бюджетната сфера,остава на работа със заплата+ пенсия! В ЕС и дори Русия и бившите ОНД републики при навършване на пенсионна възраст на служителя се предлага ЕДНОГОДИШЕН ДОГОВОР или излизане в пенсия!Но ние сме богата държава и можем да плащаме 2 в 1!!!!Да е само в МВР,а то по всички държавни и общински хранилки е същото!!!Няма ли някой политик да запита официално КОЛКО пенсионирани служители от бюджетната сфера са останали на работа с пенсия и заплата!??Колко милиарда годишно отиват за заплати на пенсионери?Ако на такива им се работи,в ЧАСТНИЯ СЕКТОР работа има ,но заплатите трябва да се заработят заедно с данъците и осигуровките и ако остане и печалба за собственика!Дали са толкова ценни кадри тези пенсионирани служители,че без тях ще се закрият министерства, агенции ведомства учреждения области???Или пък няма кандидати за местата им? А при намаляло с почти 25/100 население дали не трябва да се НАМАЛИ ЩАТА В БЮДЖЕТНАТА СФЕРА с толкова???В държава без високотехнологични производства и производство на стоки с голяма принадена стойност това ще е необходимо решение!!Другото е заеми от банки- частни банки със собственици !

    20:58 16.07.2026

  • 17 Милиционер

    16 1 Отговор
    Комунистите нямат наяждане..!
    Само кражби са им в главите !
    Дано има кой да ги храни и в бъдеще...!
    Че иначе ще трябва да емигрират горките...

    Коментиран от #33

    20:58 16.07.2026

  • 18 карфе

    7 8 Отговор
    Лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя със бандата си глупаци направиха работещи пенсионери. Хем заплата хем пенсия. Този прооостия глупак го въведе без дори да разбира каква глупост допусна. Хем са пенсионери защото са стари да заемат длъжността, хем са на работа на заплата. Само такъв голям глупак може такава глупост да приеме. Слава на Господ Иисус Христос изритаха го този прооостия глупак от властта. Сега е време да го приберат при бай Ставри.

    21:03 16.07.2026

  • 19 СВО 1 603 дни РЕЗИЛ

    21 0 Отговор
    Около 7000 пенсионери и още 4833-ма полицаи с ТЕЛК (навярно има дублиране).
    Всички те не са на терен, а на бюро. Навярно по-голямата част от тях са кадри на милицията.

    21:05 16.07.2026

  • 20 Добавям мимоходом

    10 3 Отговор

    До коментар #10 от "Мимо":

    Огромен бюджет и в НЗОК,но събираме...капачки...

    21:06 16.07.2026

  • 21 Измамници

    19 0 Отговор
    Кой е този чобанин, който ще реже порциона на песовете си?!

    21:06 16.07.2026

  • 22 Павел Пенев

    21 0 Отговор
    Престъпниците от МВР остават по местата си със същите заплати и привилегии.

    Коментиран от #25

    21:08 16.07.2026

  • 23 Защото

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "пръц":

    Тогава пазеше тях от народната либоФ, както и доставчиците на пици директно в МС.

    21:09 16.07.2026

  • 24 Лумпен

    12 0 Отговор
    Утре отивам да ставам полюцаи!
    Съветвам и вас ...
    Пък будалите да бачкат и да ни хранят ..!

    21:10 16.07.2026

  • 25 Мимо

    11 0 Отговор

    До коментар #22 от "Павел Пенев":

    Де да бяха същите....ама НЕ СА. Увеличават им се благинките против всякакви икономически и социални логики и принципи. Нещата там вече излизат извън всякакви нормални , че даже и ненормални граници...

    21:11 16.07.2026

  • 26 Иво

    2 14 Отговор
    Нищо няма да се реже на полицията и армията даже има предложение заплатите при пенсиониране да станат 30 брутни, яд ли ви е роби на частниците, които ви осигуряват на минималната заплата , а пък вие сте доволни и си трайкате защото ви дават остатъка в пликчета.

    Коментиран от #30

    21:12 16.07.2026

  • 27 мнение

    3 11 Отговор
    Полицията трябва да е ефектива система, защото от нея зависи безопасността на всички нас. Считам, че полицията в настоящия момент си е някогашната народната милиция, само името и е сменено. Звучи много разочароващо, че всичко си остава постарому. Нещо не ми се вярва абсолютно всички пенсионери в системата да са незаменими и крайно необходими. Надеждите, които свързвахме с идването на новата власт една по една умират. Референдум за еврото, намаляване на административната тежест, намаляване на инфлацията, работеща икономика, и т.н. и т.н. - всичко е в кошчето. Вместо това слушаме витиевати обяснения от които разбираме, колко сме глупави и неуки. Е, на следващите избори пак ще си гласуваме както сме си гласували преди идването на ПБ.

    21:20 16.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 мразещ радевци лъжци

    12 1 Отговор
    когато постъпих на работа сключих договор с държавата да се пенсионирам на 60г. и плащах пълна вноска. И престъпната държава не стига че демократично ми открадна парите ,, обеспечени със злато всички активи на банката(БНБ), а ми вдигна възрастта на 65 и открадна вноските ми и ме задължи да плащам 20% на кухи фондове- защото не съм милиционер и държавен кърлеж . Ама трите ми деца никога няма да ви платят и цент-стотика....мрете изедници погански

    21:23 16.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Веднага

    9 0 Отговор
    Всички вън. Мърди

    21:28 16.07.2026

  • 32 Айде пътя

    3 0 Отговор
    Никой не им вярва ..
    Никой не ги търси. Освен камерунците. Ама и те се побиват някой път взаимно. Ей, тъй за развлечение.

    21:31 16.07.2026

  • 33 цеко

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Милиционер":

    Аспарух с тая паплач ли е дошъл или това е заварил...

    21:33 16.07.2026

  • 34 А бе

    4 1 Отговор
    Т-П-К Божанов бяхте в сглобки в скутове и вдигнахте им заплатите с 50-70%,а не променихте закона който мутрата герб промени и ги остава на заплата и ленсия и телк дебелаци без да покриват физическият норматив,а сега ревете бо-л-цу

    21:34 16.07.2026

  • 35 Смях

    3 0 Отговор
    Без думи каквото и да се каже е излишно.

    21:35 16.07.2026

  • 36 Справедлив

    3 0 Отговор
    Ако правителството ненаправи реформи в сектор сигурност, а БГ е на първо место по брой на полицай на глава от населението и на първо место като разходен процент от БВП отделян за сектор сигурност, ще се наложи да се вдигат данъците и да продължава дълговото задлъжняване!А това ще доведе до необходимост от реформа и смяна на управляващите от народа!Това просто е неизбежно!

    21:40 16.07.2026

  • 37 Хрантутници

    1 0 Отговор
    С нищо не са си заслужили храната и парите на народа който се лишава за да ги издържа и храни

    21:41 16.07.2026

  • 38 Има си хас

    1 0 Отговор
    А другите, хем с дипломи, езици, трудещи се на полето? Що за безобразие?! Който е на рискова операция, с бонус, останалите без облаги!

    21:41 16.07.2026

  • 39 Някой

    0 0 Отговор
    Същите тези с предложението и ББ им увеличиха заплатите до висините и са виновни за сегашната дупка в бюджета. Сега се правят на интересни и търсят вина на новите управляващи. Всички сте един дол дренки и сте затънали до ушите. Поне си мълчете и не си дирете кусур. Каквито са депутати и управляващите, такива са и полицаите. И затова се защитават.

    21:41 16.07.2026

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