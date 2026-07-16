Няма да режат заплати и щатове на пенсионери в МВР

Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред не подкрепи предложението броят на заплатите, изплащани при напускане на Министерството на вътрешните работи (МВР), да бъде намален.

Депутатите отхвърлиха предложените от Божидар Божанов („Демократична България“) и група народни представители промени в Закона за МВР.

Предложението се отнася за новопостъпилите в системата на МВР. Със законопроекта се предлагаше и министърът на вътрешните работи да има право и задължение да освобождава пенсионери от МВР, които са придобили право на пенсия и в същото време получават и заплата. Такива в системата на МВР има около 7000 души, каза Божанов и обясни, че идеята е да бъдат поетапно освободени.

Разходите за МВР са неефективни и това са част от мерките, които да повишат ефективността им, каза още Божанов.