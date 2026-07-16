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СО плати 150 000 евро за одит на "Мишлен", но нито един ресторант не попадна в кулинарния гид

СО плати 150 000 евро за одит на "Мишлен", но нито един ресторант не попадна в кулинарния гид

16 Юли, 2026 21:06 1 045 31

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  • ресторант-
  • новини българия

От съседките ни в елитната селекция са включени Сърбия, Турция и Гърция

СО плати 150 000 евро за одит на "Мишлен", но нито един ресторант не попадна в кулинарния гид - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кулинарният гид "Мишлен" направи одит на елитни ресторанти в София, който завърши злополучно за родните ресторантьори, отбеляза news.bg.

По информация на запознати с изводите на инспекторите, посетили заведенията, нито един ресторант у нас няма да получи звезда. Установено е разминаване между цена и качество.

Столичната община, която е подписала договор с кулинарния гид, обаче твърди, че градът все още няма отказ и предстои дълъг процес преди някой от софийските ресторанти да бъде включен.

За въпросния независим одит СО е платила 150 000 евро без ДДС.

От съседките ни в елитната селекция са включени Сърбия, Турция и Гърция. Общо около 30 държави в Европа присъстват в справочника с някое от трите отличия на "Мишлен".

"Трябва да започнем с позитивните неща, които малко потънаха в последните дни. Показва една доста динамична, развита кулинарна сцена - доста вкусна, много добре приготвена храна. Много добре подготвени шеф-готвачи. Има определени дефицити, свързани с по-високото ниво на обслужване в ресторантите", отбеляза пред БНТ Антон Пенев, директор на ОП "Туризъм".

Той потвърди, че е било отбелязано и несъответствието между цена и качество в някои от обектите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Алибегов

    35 1 Отговор
    Как така не харесаха наще кебапчета и кифтета? Ние ще фалираме.... дайте ни пари, още париии

    21:08 16.07.2026

  • 2 пръц

    28 0 Отговор
    Хехе къде ли са алибегай и последния софиянец да коментират тази новина.

    21:08 16.07.2026

  • 3 Дзак

    24 1 Отговор
    Звезда само за ресторанти с личен труд на собственика!

    Коментиран от #5, #15

    21:09 16.07.2026

  • 4 Тик- Ток

    37 0 Отговор
    Кой изобщо с две мозъчни клетки може да ходи на ресторант да се храни със замразени храни

    21:10 16.07.2026

  • 5 Гост

    35 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дзак":

    Тия не харесаха боба с наденицата за 11 евро .... Нищо не разбират...

    21:10 16.07.2026

  • 6 очевидец

    27 0 Отговор
    Докторът, лека му пръст, викаше: "Никога не сме имали начело по-прости хора" за ББ и ЦЦ.
    Обаче не доживя да види, че и по-прости можем да сложим. Със све дипломите и академиите им. И отгоре на това некадърни до там, че не могат да си скрият простотата.

    21:10 16.07.2026

  • 7 Гошо

    24 4 Отговор
    е нямало за какво друго 150000 да дадат ,та трябвало на тия хитреци да ги дадат

    21:10 16.07.2026

  • 8 робите черпят

    19 2 Отговор
    от името на терзийко милионера

    21:11 16.07.2026

  • 9 Яшар

    19 3 Отговор
    Бг хората са престъпници ,няма други такива в Европа ..може би румънците донякъде ..това хървати,албанци Македонци ,Сърби ,Турци...всички имат големи международни мафии ..но всички се кланят на храната и хляба ..не искам да обиждам ..но жалко за тук..

    21:11 16.07.2026

  • 10 Сила

    31 1 Отговор
    Е как да попадне като целия бизнес се държи от дивия питек Ричи Дивото Зове ....
    "Мишлен " се дава за култура и цивилизовано обслужване !!!

    21:12 16.07.2026

  • 11 Сaтана Z

    10 2 Отговор
    Изтънчен вкус има Васко ДС ушето, само в кръчми сертифицирани от Мишлен се храни,а не при Последния Софиянец

    Коментиран от #31

    21:20 16.07.2026

  • 12 Стига с това плюскане

    9 8 Отговор
    Толкова ли не можем да намерим читави жени, които да ни направят по стара българска рецепта едни сърми, боб, салата и таратор? Голяма "трагедия".
    На ябълката от дръвчето на село "Мишлен" ли пише?
    Вместо да ни предупредят, че ЕП гласуваха и приемат задължителен Регламент за всички членки на ЕС да въведат масово нови технологии ГМО в храните без да изписани на етикетите, те ни занимават със звездички. Колко струва една звездичка обозначена на "от р овна в чинията ни храна"?

    Коментиран от #27

    21:20 16.07.2026

  • 13 Смотаняху

    15 1 Отговор
    Ами много добре.Нека родните печалбари да се опитат да разберат какво ли означава това.Същотое и с немалка част от хотелите ни.Като останат както и тази година с по-малко туристи за няколко сезона ще опра

    21:21 16.07.2026

  • 14 Демократ

    11 2 Отговор
    Викнете Пирели да направи един хубав календар с Български голи мадами мани мишлен.

    21:22 16.07.2026

  • 15 Име

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дзак":

    Приятни сънища!

    21:23 16.07.2026

  • 16 Какъв

    9 2 Отговор
    Какъв Мишо, какъв Мишлем. Цените наистина не отговарят, на ниското качество. Всичко е дълбоко замразено и минава през микровълновата. Пържат с една мазнина, по цял месец. Готвят с ниско качество продукти. В Испания, Италия, Сърбия, Гърция, Турция и много други държави, сме ходили и знаем какво качество и вкус има , в най-обикновените ресторанти. Тук средно ниво са Манчев , Ангелов , Токиев и този с награда за най-добра пица в Манастирски, а топ ниво няма.

    Коментиран от #20

    21:23 16.07.2026

  • 17 Наблюдател

    12 1 Отговор
    Правилно ли съм разбрал, че общината е платила 150000 евро народни пари за ресторанти, които не са общински? А накрая нищо.

    21:25 16.07.2026

  • 18 Анонимен

    5 0 Отговор
    А защо е необходимо?

    Коментиран от #25

    21:28 16.07.2026

  • 19 Мимо

    3 1 Отговор
    Абе гумаджийте като искат да си разширяват "асортимента" от звезди - да го правят за собствена сметка, какво го грее обикновения данъкоплатец (с чиито пари реално) е покрит масрафа на няколко първенюта да обикалят като мухи без глави кръчмите из София за да плюскат без пари, и накрая да си дадат "експертното" мнение дали да има звезда или не? С разликата , че като дадат "звезда" цената в съответната кръчма отива вече в небесата , а във всички останали на радиус 20 километра от нея - с поне 20 процента отгоре. Което естествено пак плаща крайния потребител.

    21:29 16.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Истината

    6 0 Отговор
    Цена качество- да идат в Европа, всичко е по-евтино. Тук са мошеници.

    21:30 16.07.2026

  • 22 Ама пък и хонорарите им високи

    4 0 Отговор
    Все едно е много квалифициран труд. Да огледаш обстановката, да изядеш една шкембе чорба по софийски и тройка кебапчета с гарнитура и бира Ариана. Гранде. И на тебе ти плащат, не ти на тях.

    21:30 16.07.2026

  • 23 Гост

    2 2 Отговор
    Ми да ги бяхте завели в Dieci Boutique Restaurant в с. Девино до Търговище... ама антончо някой си от де да знае, че има ресторанти и извън софето ;)

    21:31 16.07.2026

  • 24 Божеее

    5 0 Отговор
    Каквито са ни пътищата, такива са ни и ресторантите .......И винетка плащаш, няма път,..и висока цена в ресторанта, без покритие. Как казваше Радой Ралин....„Земя като една човешка длан, родила толкова крадлива сган.“

    21:32 16.07.2026

  • 25 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Анонимен":

    Това не е ли по собствена инициатива и по покана от собственика?

    Коментиран от #28

    21:33 16.07.2026

  • 26 Столична община ли ги е платила?

    4 0 Отговор
    Още ли не сте ги изгонили от Московска?

    21:33 16.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Факт":

    Вероятно не биха отхвърлили покана!

    21:34 16.07.2026

  • 29 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Софето е като турски град од осамдесете!

    21:41 16.07.2026

  • 30 шаа

    0 0 Отговор
    хм, моля за пояснение - не би ли трябвало ресторантите сами да си плащат да бъдат оценени?!?

    21:43 16.07.2026

  • 31 Това

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сaтана Z":

    На "Последния" "завеверието" е за шлака, а не за първична обработка.
    Човека знае къде е парата. Може З дни на глад, ама като те "подгони", колкото каже, толкова плащаш
    Иначе....кафяв тротоар

    21:43 16.07.2026

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