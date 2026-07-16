СО плати 150 000 евро за одит на "Мишлен", но нито един ресторант не попадна в кулинарния гид

Кулинарният гид "Мишлен" направи одит на елитни ресторанти в София, който завърши злополучно за родните ресторантьори, отбеляза news.bg.

По информация на запознати с изводите на инспекторите, посетили заведенията, нито един ресторант у нас няма да получи звезда. Установено е разминаване между цена и качество.

Столичната община, която е подписала договор с кулинарния гид, обаче твърди, че градът все още няма отказ и предстои дълъг процес преди някой от софийските ресторанти да бъде включен.

За въпросния независим одит СО е платила 150 000 евро без ДДС.

От съседките ни в елитната селекция са включени Сърбия, Турция и Гърция. Общо около 30 държави в Европа присъстват в справочника с някое от трите отличия на "Мишлен".

"Трябва да започнем с позитивните неща, които малко потънаха в последните дни. Показва една доста динамична, развита кулинарна сцена - доста вкусна, много добре приготвена храна. Много добре подготвени шеф-готвачи. Има определени дефицити, свързани с по-високото ниво на обслужване в ресторантите", отбеляза пред БНТ Антон Пенев, директор на ОП "Туризъм".

Той потвърди, че е било отбелязано и несъответствието между цена и качество в някои от обектите.