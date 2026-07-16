СО плати 150 000 евро за одит на "Мишлен", но нито един ресторант не попадна в кулинарния гид

Кулинарният гид "Мишлен" направи одит на елитни ресторанти в София, който завърши злополучно за родните ресторантьори, отбеляза news.bg.
По информация на запознати с изводите на инспекторите, посетили заведенията, нито един ресторант у нас няма да получи звезда. Установено е разминаване между цена и качество.
Столичната община, която е подписала договор с кулинарния гид, обаче твърди, че градът все още няма отказ и предстои дълъг процес преди някой от софийските ресторанти да бъде включен.
За въпросния независим одит СО е платила 150 000 евро без ДДС.
От съседките ни в елитната селекция са включени Сърбия, Турция и Гърция. Общо около 30 държави в Европа присъстват в справочника с някое от трите отличия на "Мишлен".
"Трябва да започнем с позитивните неща, които малко потънаха в последните дни. Показва една доста динамична, развита кулинарна сцена - доста вкусна, много добре приготвена храна. Много добре подготвени шеф-готвачи. Има определени дефицити, свързани с по-високото ниво на обслужване в ресторантите", отбеляза пред БНТ Антон Пенев, директор на ОП "Туризъм".
Той потвърди, че е било отбелязано и несъответствието между цена и качество в някои от обектите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Алибегов
21:08 16.07.2026
2 пръц
21:08 16.07.2026
3 Дзак
Коментиран от #5, #15
21:09 16.07.2026
4 Тик- Ток
21:10 16.07.2026
5 Гост
До коментар #3 от "Дзак":Тия не харесаха боба с наденицата за 11 евро .... Нищо не разбират...
21:10 16.07.2026
6 очевидец
Обаче не доживя да види, че и по-прости можем да сложим. Със све дипломите и академиите им. И отгоре на това некадърни до там, че не могат да си скрият простотата.
21:10 16.07.2026
7 Гошо
21:10 16.07.2026
8 робите черпят
21:11 16.07.2026
9 Яшар
21:11 16.07.2026
10 Сила
"Мишлен " се дава за култура и цивилизовано обслужване !!!
21:12 16.07.2026
11 Сaтана Z
Коментиран от #31
21:20 16.07.2026
12 Стига с това плюскане
На ябълката от дръвчето на село "Мишлен" ли пише?
Вместо да ни предупредят, че ЕП гласуваха и приемат задължителен Регламент за всички членки на ЕС да въведат масово нови технологии ГМО в храните без да изписани на етикетите, те ни занимават със звездички. Колко струва една звездичка обозначена на "от р овна в чинията ни храна"?
Коментиран от #27
21:20 16.07.2026
13 Смотаняху
21:21 16.07.2026
14 Демократ
21:22 16.07.2026
15 Име
До коментар #3 от "Дзак":Приятни сънища!
21:23 16.07.2026
16 Какъв
Коментиран от #20
21:23 16.07.2026
17 Наблюдател
21:25 16.07.2026
18 Анонимен
Коментиран от #25
21:28 16.07.2026
19 Мимо
21:29 16.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Истината
21:30 16.07.2026
22 Ама пък и хонорарите им високи
21:30 16.07.2026
23 Гост
21:31 16.07.2026
24 Божеее
21:32 16.07.2026
25 Факт
До коментар #18 от "Анонимен":Това не е ли по собствена инициатива и по покана от собственика?
Коментиран от #28
21:33 16.07.2026
26 Столична община ли ги е платила?
21:33 16.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Анонимен
До коментар #25 от "Факт":Вероятно не биха отхвърлили покана!
21:34 16.07.2026
29 Архимандрисандрит Бибиян
21:41 16.07.2026
30 шаа
21:43 16.07.2026
31 Това
До коментар #11 от "Сaтана Z":На "Последния" "завеверието" е за шлака, а не за първична обработка.
Човека знае къде е парата. Може З дни на глад, ама като те "подгони", колкото каже, толкова плащаш
Иначе....кафяв тротоар
21:43 16.07.2026