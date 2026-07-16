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ВАС уличи кмета на Горна Оряховица в конфликт на интереси, градът отива на предсрочни избори

ВАС уличи кмета на Горна Оряховица в конфликт на интереси, градът отива на предсрочни избори

16 Юли, 2026 22:06 645 6

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  • николай рашков

Казусът започна още в първите дни на мандата на Николай Рашков

ВАС уличи кмета на Горна Оряховица в конфликт на интереси, градът отива на предсрочни избори - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Върховният административен съд потвърди днес решението на Административен съд – Велико Търново, уличавайки кмета на Горна Оряховица Николай Рашков в конфликт на интереси.

Казусът започна още в първите дни на мандата на Рашков, но вече окончателно приключи, обобщи "Нова телевизия".

На ход е Общинската избирателна комисия, която трябва да се събере и да прекрати мандата му. Следващата стъпка е с указ на президента да се насрочат частични избори за кмет на общината. Очаква се вотът да се проведе на 22 октомври, ако от ОИК не протакат процедурата.

Николай Рашков няма да има право да се кандидатира на частичните избори, но за следващите редовни ще е изтекла наложената двугодишна забрана.

Малко след излизането на решението, Рашков публикува позиция в профила си във Facebook. В нея той посочва, че съдът не е уважил жалбата му срещу решение на вече закритата антикорупционна комисия, която той определя като „политическа бухалка”.

По думите му причината за санкцията се крие в негов подпис под договор, оформен в миналия мандат, „по разпореждане на тогавашния Общински съвет и след заповед на самия предишен кмет Добромир Добрев”. Рашков обяснява, че става въпрос за продажба на общински парцел след явен търг, спечелен от бившата му компания, управлявана понастоящем от неговата майка.

Той твърди, че е бил уверен от тогавашните общински юристи да подпише финалния договор, тъй като съдът е разпоредил финализиране на търга, а той все още не е имал назначени заместник-кметове. Според него с този подпис общината е получила над 600 хиляди лева, с които бързо е успяла да покрие част от огромните задължения, заварени при встъпването му в длъжност.

Рашков определя ситуацията като житейски крайно несправедлива и добавя, че „все така продължава да стърчи безспорният факт, че не е накърнен обществен интерес”. Той уточни, че ще плати наложената му от комисията глоба в размер на 5000 лева.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мда

    7 1 Отговор
    много хубаво!

    22:10 16.07.2026

  • 2 Тоя ДПСар

    5 1 Отговор
    не се ли намъкна за кмет през Пряката Демокрация на онзи канадския сноб Клисаря?

    22:12 16.07.2026

  • 3 капитана

    2 1 Отговор
    В интерес на истината той направи доста за града,за разлика от предходните тиквета и комунета! Тази снимка му изяде главата! Избора е бил или се снимаш,дори и намусен,или бизнеса ти отива по дяволите! Намериха цаката на един почтен предприемач ! А за тези които плюят тук,се съмнявам,че не знаят къде е Горна!!!

    22:41 16.07.2026

  • 4 Той

    1 0 Отговор
    на 60 години , бизнесът му прехвърлян на майка му , която не знам колко годишна ще е и компанията печели търгове за общински парцели......

    22:44 16.07.2026

  • 5 Рашков опита да разпродаде

    0 0 Отговор
    Г.Оряховица. .Народният представител от Възраждане Ангел Янчев го разкри

    22:55 16.07.2026

  • 6 Ха-ха

    0 0 Отговор
    Наше момче,майка му платила 600 х.лв. за да се оправят борчовете на общината.

    23:01 16.07.2026

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