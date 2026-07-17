Новини
България »
Куче нахапа момиче и уби домашния му любимец в Нови Искър

Куче нахапа момиче и уби домашния му любимец в Нови Искър

17 Юли, 2026 08:36 1 899 57

  • нови искър-
  • 16-годишна-
  • були

Американско були избягало от двор и нападнало тийнейджърката и кучето ѝ

Куче нахапа момиче и уби домашния му любимец в Нови Искър - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Куче от породата американско були нахапа 16-годишно момиче и уби домашното му куче по време на разходка в Нови Искър. Това е поредният от зачестяващите инциденти с агресивни животни у нас, като след срещата с него пострадалата Божидара е приета в „Пирогов” с наранявания по ръката и крака, съобщава Нова тв.

Момичето решило да мине по близка улица, за да се прибере по-бързо, когато забелязало кучето в един от дворовете. „Мислех, че няма да излезе и просто тръгнах да пресичам, да се отдалеча така от самия двор”, разказва Божидара и допълва, че в момента, в който слязла от тротоара, видяла животното да идва зад нея, след като изскочило през оградата. По думите ѝ става въпрос за „някакъв питбул, були, нещо такова - тия агресивните породи по принцип”, който веднага нападнал нейното куче. „То дойде и започна да дави моето куче, а аз оттам започнах да викам и да крещя, и започнах да удрям самия питбул”, спомня си момичето, което в този момент е искало просто да се махне и не е можело да повярва на случващото се.

Съседи в квартала веднага са реагирали, след като са чули силен шум и клаксон от преминаващо такси. Една от съседките, Дафина, изтичала до мястото и заварила момичето и кучето ѝ в кръв, докато нападащото животно вече било прибрано. По думите ѝ именно шофьорката на таксито е помогнала за прекратяване на атаката. Дафина веднага се опитала да спре кървенето на пострадалото животно, а присъстващите са подали сигнал на телефон 112. Тя разяснява, че собственикът е отсъствал, но на място е била свекървата на стопанката, която „съдейства, помогна да почистим рани и така нататък”.

Майката на пострадалото момиче, Горянка Николова, сподели през сълзи, че семейното куче е починало. След инцидента го откарали веднага във ветеринарна клиника, където лекарите се опитали да помогнат и го свалили за операция. На следващия ден са се обадили да съобщят, че е починало. Тя допълва, че дъщеря ѝ също е с наранявания по ръката и крака. Веднага след случая собственикът се свързал с нея, за да изрази съжаление, на което тя отвърнала: „Обясних му, че това са кучета, които са убийци, че това не трябва да се гледа в къщи”.

Хората от квартала споделят, че наблизо има училище и децата постоянно минават оттам, а условията за отглеждане на такова голямо животно не са подходящи, тъй като оградата е компрометирана. Един от съседите обяснява, че въпреки липсата на официални сигнали до институциите, стопанинът е предупреждаван многократно от съседите, тъй като наоколо живеят само млади семейства с малки деца, а преди е имало и други подобни опасни ситуации.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Трол

    38 5 Отговор
    Свободно пуснатите кучета попадат под закона за вреден дивеч също като вълците и чакалите.

    08:41 17.07.2026

  • 4 годините минават

    32 10 Отговор
    а държавата нищо не е направила по тоя проблем, от как дойде шибанатадемокрация е пълна анархия

    Коментиран от #49, #52

    08:43 17.07.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    42 0 Отговор
    В "бяла" дъжава- собственикът на тоА дзвер щеше да олекне с четирицифрена сума пари, че може и да го приберат за "уточняване на случая"❗
    А у нас ще му се размине с "порицание"🤔

    Коментиран от #8, #13, #14

    08:44 17.07.2026

  • 6 Войната !

    13 4 Отговор
    Между Кучетата !

    И Хората !

    08:47 17.07.2026

  • 7 Питбулите

    37 2 Отговор
    не са домашни любимци.

    08:47 17.07.2026

  • 8 Във Великобритания

    39 2 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    тая порода е забранена.

    Коментиран от #15

    08:47 17.07.2026

  • 9 честен ционист

    22 7 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    И какво ти е виновна мафията, че всеки втори Ганчо е развъдил агресивни породи песове? Навремето песове имаше само по селските дворове, вързани цял живот на синджир.

    08:48 17.07.2026

  • 10 пази си територията . явно е зло

    8 17 Отговор
    да го кастрират . по улиците опасности има много . може да те сгазят , има легали , сърдити хора , пуберитети дето се репчат . човек трябва да се пази . това явно е инцидент . има добро и лошо куче . доброто иска да го галят . виждал съм хора да се страхуват , и да гледат ужасено добричко и послушно кученце . така объркват хората на улицата . това момиче е знаело за кучето . минавало е друг път . чувала го е да лае . защо е минала пред оградата . така е станал инцидента . днес да не мине пак . без куче няма да я напада .

    Коментиран от #45

    08:48 17.07.2026

  • 11 Механик

    17 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Думата ТУЗЕМЕЦ означава "местен човек". Всеки е туземец там където е роден или където живее. Неграмотността Ви е отблъскаваща.
    Още повече, че въпросните (от статията) са тъмнокожи. Бих казал, че или са индийци или команчи.
    В тоя ред на мисли, не разбрах вашият упрек към българите.

    08:49 17.07.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    21 2 Отговор
    И пак и пак!! ЗВЕРСКИ ГЛОБИ И ТАКСИ, а за тези с опасните породи да се води като опит за убийство!

    Общините не си мърдат пръста! Нито за домашните, да контролират, камо ли пък за бездомните, които да даже по-голяма напаст, защото вече са пак на глутници като едно време!

    КОГА ЩЕ ИМА ДЪРЖАВА ДА СИ СВЪРШИ РАБОТА И ДА НИ ОТЪРВЕ?!!

    08:50 17.07.2026

  • 13 Евтаназията

    19 1 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    решава проблема

    08:50 17.07.2026

  • 14 честен ционист

    12 2 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    С 4 цифрена сума са олекнали тия завалии, за услугите на ветеринара, който чак и животоспасяваща опеарация бил правил, разбираш ли.. Гаранция го е приспал, като са си тръгнали и почнал да щрака фактурата с марлята и бинтовете.

    08:50 17.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 да спре

    0 4 Отговор
    Дадафина веднага се опиитала да спре кърррвенето на постраадалото живоотно,

    08:58 17.07.2026

  • 18 Мдаааа

    18 2 Отговор
    Товя е България днес. Днес кучетата могат да си убиват хората и те са над всичко. Човек не звучи гордо, но куче помияр е на почит. Планета на маймуните още няма, но страна на кучетата има. Дете може и да не видиш, но кучето гордо си върши анатомичните нужди пред входа. Влизаш в асансжора и от там изслкача я Булдог я Хрътка или озверял Пинчер. А по улиците се разхождат глутници от уж кротки помичи изоставени пак от същите любители на животните. И всички ние трябва да плащаме за тях за да ни хапат и да плашат децата, които с ръчички си им хапват изпражненията. По света също има хора, които си отглеждат приятел. Но закона там е толкова строг, че ако не внимаваш, може и да си в затвора. Да живет кучетата, че хората вече са псета! Обичам животните, но не и по този начин. Никога не бих затворил куиче в апартамент. Ако някой от вас го затворят по този начин, как ще се чувства?

    Коментиран от #31, #37

    09:01 17.07.2026

  • 19 Айляк

    6 8 Отговор
    Майката на пострадалото момиче, Горянка Николова..."

    Горянка? Да няма нещо грешка, бре?
    Ама по всичко изглежда, че няма грешка.
    Както и да е, кучето за трепане.
    Собственикът е за ашладисване и готоу.

    09:02 17.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Смъртоносните бяс и кучешка тения

    9 3 Отговор
    При толкова много кучета на малката територия има опасност да се появят смъртоносните зарази от бяс и кучешка тения!

    09:11 17.07.2026

  • 23 Евтаназия

    12 1 Отговор
    Макар да имам куче в къщи и да обичам четириногите любимци, немислимо е агресивно куче да напада хора и себеподобни. То нрава няма да си промени, раздалата е болезнена но необходима.

    09:11 17.07.2026

  • 24 Митко Павлов от Меджик

    3 4 Отговор
    ....и уби домашния Ѝ шибaн любимец"
    Слаб 2 по български! Кой те взе на работа, авторе?

    Коментиран от #41

    09:12 17.07.2026

  • 25 Трол

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "СЛОНА":

    Ще откажат такива като това момиче с малкото кученце. Онези с американското були ще продължат да отглеждат.

    09:12 17.07.2026

  • 26 Кучкар

    9 1 Отговор
    Агресията в някои породи е генетична, но и хората имат вина като не взимат необходимите мерки.

    09:13 17.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Светослава Ингилизова

    2 4 Отговор
    Милен иска да ме еб в гъ. 🐕🥳🤣👍

    09:18 17.07.2026

  • 29 Винкело

    15 1 Отговор
    Сега, да ви кажа, нито са команчи, нито са апахи. Просто представа нямате как изглеждат хората из малките градчета и селата. Деградацията е потресаваща: неумни физиономии, ниски чела, огромни челюсти, черна четина, една вежда от ухо до ухо, малки очички... сигурно щото се размножават само помежду си, които са останали де. Нататък да не говорим - владеят около 500 думи и не могат да си представят нищо по-сложно от рецепта за сланина.

    09:19 17.07.2026

  • 30 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 6 Отговор
    16 годишно були нахапва 16 годишна бангаранга. 🐕🐕🐕🥳🤣👍

    09:20 17.07.2026

  • 31 Жалко наистина

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "Мдаааа":

    Кучето е като детето. Иска много грижи, възпитание, собствено място, уважение. За съжаление на територията нито децата, нито кучетата се гледат с нужното внимание и себеотдаване. Поставени са на един кантар от властните си собственици.

    09:21 17.07.2026

  • 32 Ганьо

    9 1 Отговор
    Балкански си възпитава кучето като пазач, държи го на двора в кал и му хвърля кал. Като умре го хвърля в дерето и си купува ново.
    Европееца за това си монтира камери, а кучето му е приятел.

    Кога ще ги стигнем европейците

    09:21 17.07.2026

  • 33 Докога?

    7 1 Отговор
    Преди няколко дни прочетохме за подобен случай! Докога?! Докога бе, наглеци, лентяи и мерзавци- депутати, дето работите само три дне в седмицата, много от вас въобще не стъпват в парламента, но прибират огромните заплаи?! Докога? Толкова ли е трудна да се гласува закон за огромна глоба на стопанина на агресивното животно и негават ефтаназия?! Да, точно ефтаназия! Един звяр си остава звяр и винаги е опасен ,без занчение от условията, в които се отглежда! Не зная коя от многобройните комисии в парламента е отговорна за подобен случай, но веднага трябва да се заеме с казуса и той да бъде решен! Малко ли са ни стотиците жертви по "магистралите" на мутрата от СИК, построени с 10 см. по- тънки , с мантинели като вафли, но пък стотици милиони отишли в джобовете на фирмите на Тиквата и на Прасето? Та малко ли са жертвите по пътищата, та да понасяме и нахапани от домашни зверове! Да, зверове! И тези зверове нямат нищо общо с домашните любимиц, които са радост почти във всеки дом!

    09:22 17.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Украине победи факт

    3 1 Отговор
    Го в е дооо. Говеден це.
    😬😬 Го вед 😯

    09:23 17.07.2026

  • 36 Случайно минаващ

    9 0 Отговор
    Те тия булита са селектирани да убиват други кучета.Видях неотдавна в парк Подуяне един бабаит как псува човек,че си разхожда овчарката,та му дразни булитата..А физиономията му беше също,като техните.

    09:25 17.07.2026

  • 37 ДрайвингПлежър

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "Мдаааа":

    Имал съм куче и обичам животните - но също така са ме гонили глутница и съм хапан! Адски кофти преживяване! Това са животни и дори безопасните котки са опасни, да не говорим за кучетата, които убиват. Не може да има животно, което убива без да има никакъв контрол над него.
    Без ефтаназия няма как да стане! Откакто станахме европейци да ги кастрираме и пускаме по улиците популацията им не намалява - за последните 15 години е скочила двойно от 18 000 на 35 000 и това е вече видимо по кварталите - десетки са!
    Да не говорим, че въобще не е мислостиво тия животни да са на улицата - повечето са в толкова лошо физическо състояние и с толкова болести, че евтаназията е благодат. Само че кучелюбителите са просто едни гнусни лицемери!
    Трябва зверски данъци за притежание на куче, не глоба а наказателна отговорност за пуснато без каишка зверски контрол на дворните кучета и чисто и просто една кампания за изчистване и евтаназия на уличните, за да може поне в това отношение да заприличаме на държава!
    ... ама на общинския трътляк въобще не му и дреме! Тя заплатата и стажа си вървят...

    Коментиран от #57

    09:26 17.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Уики

    5 0 Отговор
    Темпераментът на възрастните кучета зависи в голяма степен от обучението им, а породата може да бъде много взискателна и се нуждае от правилно възпитание и дресировка. Поради своите размери, сила, агресивност и честотата, с която е замесена в смъртоносни нападения срещу хора, в няколко държави съществуват законови ограничения върху притежаването на тази порода.
    XL American Bully са били отговорни за около половината от всички смъртни случаи, причинени от кучета във Великобритания в периода 2021–2023 г., което доведе до забраната им съгласно Закона за опасните кучета1991 г.

    09:32 17.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Илитерат,

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Митко Павлов от Меджик":

    лексикално "момиче" е от среден род. Казваш "едно момиче", а не "една момиче". Затова е правилно "му", а не "и".
    Чети, преди да се пенявиш.

    09:37 17.07.2026

  • 42 Ако беше случай в цивилизована държава

    2 0 Отговор
    Би следвало съдебно решение относно бъдещето на кучето. При нападение, довело до тежки телесни повреди или смърт на човек или животно, в някои държави съдът може да разпореди евтаназия на кучето.
    Наказателна или административна отговорност за собственика – глоби, забрана да притежава кучета в бъдеще, наказателно преследване, ако е проявил груба небрежност или е нарушил законови изисквания.
    Гражданска отговорност – собственикът може да бъде осъден да обезщети пострадалите за медицински разходи, стойността на загиналото животно, пропуснати доходи, болки и страдания и други вреди.

    09:37 17.07.2026

  • 43 Истината

    2 0 Отговор
    В Обединеното кралство нападение, при което човек е тежко ранен, може да доведе до наказателно обвинение срещу собственика. Съдът има правомощие да разпореди унищожаване на кучето, ако прецени, че то представлява опасност.
    В Германия провинциалните закони често позволяват изземване на кучето, тест за поведение и, при особено тежки случаи, евтаназия, както и сериозни санкции за собственика.
    В някои щати на САЩ кучето може да бъде обявено за "опасно" или "злобно" (dangerous/vicious dog). След тежко нападение срещу човек съдът в някои юрисдикции може да разпореди евтаназия, а собственикът да понесе гражданска и наказателна отговорност.

    09:38 17.07.2026

  • 44 Ядосан

    6 0 Отговор
    Кучкарите не могат да разберат, че не кучето е виновно, а ТЕ самите!!

    09:40 17.07.2026

  • 45 Все таи

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "пази си територията . явно е зло":

    Класически Ганю. Научи се да пишеш бре! 😁
    Значи, ако имаш куче : всички минаващи покрай него ще са виновни?! Защото територията си е негова/ваша!?

    09:41 17.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 знаещ

    3 3 Отговор
    а къде са кучелюбците дето за всеки помияр вдигат олелия до бога закани за затвор и какво ли не - да пролеят една сълза макар и крокодилска когато става въпрос за човешки живот

    09:42 17.07.2026

  • 48 в америка имаше случай с куче

    1 0 Отговор
    избягва рецидивист от затвора . правят в далас шерифите комитет по залавянето на престъпника . след издирване го локализират . знаят че е здравеняк и няма оръжия . решават да му пуснат полицейско обучено шерифско куче . голямо . около 40-45 кила . та кучето атакува къщата дето се е скрил затворника . затворника в яда си ухапва кучето . смях . после го залавят и осъждат . най добре е да се бяга бързо . опасно е разбесняло се куче .

    09:45 17.07.2026

  • 49 Ъъъъ

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "годините минават":

    Свободни агресивни кучета има и в раша. Но на запад проблема е решен. Проблема не е в демокрацията. В нещо друго е.

    09:53 17.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Вълк

    3 3 Отговор
    Стига сте плакали от едно ухапване новата нормални неща куче е . Едно време какви кучета имаше ееее

    09:58 17.07.2026

  • 52 Националист

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "годините минават":

    Преди демокрацията кучета около се избиваха профилактично, по волята на партията

    10:00 17.07.2026

  • 53 Тинейджър

    1 2 Отговор
    Аз гледам Алабай и нямат такива ядове

    Коментиран от #54

    10:04 17.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Не се научихте бе

    1 1 Отговор
    Селските кучкари поне ги връзват в двора с дебел синджир песовете, градските кучкари не ги бива хич

    10:17 17.07.2026

  • 56 И отново…

    3 0 Отговор
    …сякаш купешките медии са програмирани да изкарат ПОТЪРПЕВШИЯ пълен идиот и да му се осмеят публично!!!!!!!, като му дадат снимката и пълното име!!!!!, подигравайки му се публично!!!!!! Докога с тази дебилност по БГ законодателството!!!!!!? Разберете, жертвата е тази, която трябва да бъде ПАЗЕНА от законът, като и се даде статут на абсолютно анонимен човек и се пази информацията за личността му!!!!!!! И отново в противовес на всичко ние виждаме снимката на лицето на жертвата и нейното име?! Един съвет от мен -> аз бих си търсил сериозно финансово обезщетение в ЕС съдилищата от всяка БГ медия по случаят!

    10:32 17.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове