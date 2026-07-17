Куче нахапа момиче и уби домашния му любимец в Нови Искър

Куче от породата американско були нахапа 16-годишно момиче и уби домашното му куче по време на разходка в Нови Искър. Това е поредният от зачестяващите инциденти с агресивни животни у нас, като след срещата с него пострадалата Божидара е приета в „Пирогов” с наранявания по ръката и крака, съобщава Нова тв.
Момичето решило да мине по близка улица, за да се прибере по-бързо, когато забелязало кучето в един от дворовете. „Мислех, че няма да излезе и просто тръгнах да пресичам, да се отдалеча така от самия двор”, разказва Божидара и допълва, че в момента, в който слязла от тротоара, видяла животното да идва зад нея, след като изскочило през оградата. По думите ѝ става въпрос за „някакъв питбул, були, нещо такова - тия агресивните породи по принцип”, който веднага нападнал нейното куче. „То дойде и започна да дави моето куче, а аз оттам започнах да викам и да крещя, и започнах да удрям самия питбул”, спомня си момичето, което в този момент е искало просто да се махне и не е можело да повярва на случващото се.
Съседи в квартала веднага са реагирали, след като са чули силен шум и клаксон от преминаващо такси. Една от съседките, Дафина, изтичала до мястото и заварила момичето и кучето ѝ в кръв, докато нападащото животно вече било прибрано. По думите ѝ именно шофьорката на таксито е помогнала за прекратяване на атаката. Дафина веднага се опитала да спре кървенето на пострадалото животно, а присъстващите са подали сигнал на телефон 112. Тя разяснява, че собственикът е отсъствал, но на място е била свекървата на стопанката, която „съдейства, помогна да почистим рани и така нататък”.
Майката на пострадалото момиче, Горянка Николова, сподели през сълзи, че семейното куче е починало. След инцидента го откарали веднага във ветеринарна клиника, където лекарите се опитали да помогнат и го свалили за операция. На следващия ден са се обадили да съобщят, че е починало. Тя допълва, че дъщеря ѝ също е с наранявания по ръката и крака. Веднага след случая собственикът се свързал с нея, за да изрази съжаление, на което тя отвърнала: „Обясних му, че това са кучета, които са убийци, че това не трябва да се гледа в къщи”.
Хората от квартала споделят, че наблизо има училище и децата постоянно минават оттам, а условията за отглеждане на такова голямо животно не са подходящи, тъй като оградата е компрометирана. Един от съседите обяснява, че въпреки липсата на официални сигнали до институциите, стопанинът е предупреждаван многократно от съседите, тъй като наоколо живеят само млади семейства с малки деца, а преди е имало и други подобни опасни ситуации.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Трол
08:41 17.07.2026
4 годините минават
Коментиран от #49, #52
08:43 17.07.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
А у нас ще му се размине с "порицание"🤔
Коментиран от #8, #13, #14
08:44 17.07.2026
6 Войната !
И Хората !
08:47 17.07.2026
7 Питбулите
08:47 17.07.2026
8 Във Великобритания
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":тая порода е забранена.
Коментиран от #15
08:47 17.07.2026
9 честен ционист
До коментар #1 от "Гост":И какво ти е виновна мафията, че всеки втори Ганчо е развъдил агресивни породи песове? Навремето песове имаше само по селските дворове, вързани цял живот на синджир.
08:48 17.07.2026
10 пази си територията . явно е зло
Коментиран от #45
08:48 17.07.2026
11 Механик
До коментар #1 от "Гост":Думата ТУЗЕМЕЦ означава "местен човек". Всеки е туземец там където е роден или където живее. Неграмотността Ви е отблъскаваща.
Още повече, че въпросните (от статията) са тъмнокожи. Бих казал, че или са индийци или команчи.
В тоя ред на мисли, не разбрах вашият упрек към българите.
08:49 17.07.2026
12 ДрайвингПлежър
Общините не си мърдат пръста! Нито за домашните, да контролират, камо ли пък за бездомните, които да даже по-голяма напаст, защото вече са пак на глутници като едно време!
КОГА ЩЕ ИМА ДЪРЖАВА ДА СИ СВЪРШИ РАБОТА И ДА НИ ОТЪРВЕ?!!
08:50 17.07.2026
13 Евтаназията
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":решава проблема
08:50 17.07.2026
14 честен ционист
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":С 4 цифрена сума са олекнали тия завалии, за услугите на ветеринара, който чак и животоспасяваща опеарация бил правил, разбираш ли.. Гаранция го е приспал, като са си тръгнали и почнал да щрака фактурата с марлята и бинтовете.
08:50 17.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 да спре
08:58 17.07.2026
18 Мдаааа
Коментиран от #31, #37
09:01 17.07.2026
19 Айляк
Горянка? Да няма нещо грешка, бре?
Ама по всичко изглежда, че няма грешка.
Както и да е, кучето за трепане.
Собственикът е за ашладисване и готоу.
09:02 17.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Смъртоносните бяс и кучешка тения
09:11 17.07.2026
23 Евтаназия
09:11 17.07.2026
24 Митко Павлов от Меджик
Слаб 2 по български! Кой те взе на работа, авторе?
Коментиран от #41
09:12 17.07.2026
25 Трол
До коментар #20 от "СЛОНА":Ще откажат такива като това момиче с малкото кученце. Онези с американското були ще продължат да отглеждат.
09:12 17.07.2026
26 Кучкар
09:13 17.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Светослава Ингилизова
09:18 17.07.2026
29 Винкело
09:19 17.07.2026
30 Mими Кучева🐕🦺
09:20 17.07.2026
31 Жалко наистина
До коментар #18 от "Мдаааа":Кучето е като детето. Иска много грижи, възпитание, собствено място, уважение. За съжаление на територията нито децата, нито кучетата се гледат с нужното внимание и себеотдаване. Поставени са на един кантар от властните си собственици.
09:21 17.07.2026
32 Ганьо
Европееца за това си монтира камери, а кучето му е приятел.
Кога ще ги стигнем европейците
09:21 17.07.2026
33 Докога?
09:22 17.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Украине победи факт
😬😬 Го вед 😯
09:23 17.07.2026
36 Случайно минаващ
09:25 17.07.2026
37 ДрайвингПлежър
До коментар #18 от "Мдаааа":Имал съм куче и обичам животните - но също така са ме гонили глутница и съм хапан! Адски кофти преживяване! Това са животни и дори безопасните котки са опасни, да не говорим за кучетата, които убиват. Не може да има животно, което убива без да има никакъв контрол над него.
Без ефтаназия няма как да стане! Откакто станахме европейци да ги кастрираме и пускаме по улиците популацията им не намалява - за последните 15 години е скочила двойно от 18 000 на 35 000 и това е вече видимо по кварталите - десетки са!
Да не говорим, че въобще не е мислостиво тия животни да са на улицата - повечето са в толкова лошо физическо състояние и с толкова болести, че евтаназията е благодат. Само че кучелюбителите са просто едни гнусни лицемери!
Трябва зверски данъци за притежание на куче, не глоба а наказателна отговорност за пуснато без каишка зверски контрол на дворните кучета и чисто и просто една кампания за изчистване и евтаназия на уличните, за да може поне в това отношение да заприличаме на държава!
... ама на общинския трътляк въобще не му и дреме! Тя заплатата и стажа си вървят...
Коментиран от #57
09:26 17.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Уики
XL American Bully са били отговорни за около половината от всички смъртни случаи, причинени от кучета във Великобритания в периода 2021–2023 г., което доведе до забраната им съгласно Закона за опасните кучета1991 г.
09:32 17.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Илитерат,
До коментар #24 от "Митко Павлов от Меджик":лексикално "момиче" е от среден род. Казваш "едно момиче", а не "една момиче". Затова е правилно "му", а не "и".
Чети, преди да се пенявиш.
09:37 17.07.2026
42 Ако беше случай в цивилизована държава
Наказателна или административна отговорност за собственика – глоби, забрана да притежава кучета в бъдеще, наказателно преследване, ако е проявил груба небрежност или е нарушил законови изисквания.
Гражданска отговорност – собственикът може да бъде осъден да обезщети пострадалите за медицински разходи, стойността на загиналото животно, пропуснати доходи, болки и страдания и други вреди.
09:37 17.07.2026
43 Истината
В Германия провинциалните закони често позволяват изземване на кучето, тест за поведение и, при особено тежки случаи, евтаназия, както и сериозни санкции за собственика.
В някои щати на САЩ кучето може да бъде обявено за "опасно" или "злобно" (dangerous/vicious dog). След тежко нападение срещу човек съдът в някои юрисдикции може да разпореди евтаназия, а собственикът да понесе гражданска и наказателна отговорност.
09:38 17.07.2026
44 Ядосан
09:40 17.07.2026
45 Все таи
До коментар #10 от "пази си територията . явно е зло":Класически Ганю. Научи се да пишеш бре! 😁
Значи, ако имаш куче : всички минаващи покрай него ще са виновни?! Защото територията си е негова/ваша!?
09:41 17.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 знаещ
09:42 17.07.2026
48 в америка имаше случай с куче
09:45 17.07.2026
49 Ъъъъ
До коментар #4 от "годините минават":Свободни агресивни кучета има и в раша. Но на запад проблема е решен. Проблема не е в демокрацията. В нещо друго е.
09:53 17.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Вълк
09:58 17.07.2026
52 Националист
До коментар #4 от "годините минават":Преди демокрацията кучета около се избиваха профилактично, по волята на партията
10:00 17.07.2026
53 Тинейджър
Коментиран от #54
10:04 17.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Не се научихте бе
10:17 17.07.2026
56 И отново…
10:32 17.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.