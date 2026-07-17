Пистолетът на Радев от Анкара ще бъде изложен в Музея на МВР

Пистолетът, който премиерът Румен Радев е получил като подарък от Турция е предоставен на Музея на МВР, където ще бъде изложен. Това каза министър-председателят, която отговори на въпрос на депутата от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев по време на парламентарния контрол.

"По време на срещата на върха на НАТО в Анкара получих подарък като ръководител на българската делегация. Оръжието е уникално с моето име на него и е внесено в страната ни съгласно митническите разпоредбите като са издадени всички разрешителни за внасяне на този пистолет в България. Съгласно законът за противодействие на корупцията този пистолет не попада в обхвата за деклариране, но съгласно етичен кодекс, такъв тип подаръци трябва да бъдат собственост на ведомството, чийто представител го е получил, в случая Министерския съвет", обясни Радев.

Оказало се е обаче, че в складовете на Министерския съвет, пистолетът не може да бъде съхраняван без да бъде утилизиран.

"Моето желание обаче беше да не се нарушава неговата автентичност, потърсихме къде може да бъде изложен без да се нарушават функциите му. Единственото място е музеят на МВР, пистолетът е предоставен безвъзмездно в този музей", каза още Радев.