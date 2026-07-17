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Пистолетът на Радев от Анкара ще бъде изложен в Музея на МВР

Пистолетът на Радев от Анкара ще бъде изложен в Музея на МВР

17 Юли, 2026 10:49 1 008 18

  • румен радев-
  • мвр-
  • герб-сдс

Оръжието е подарък от Турция на ръководителите на делагациите на срещата на върха на НАТО

Пистолетът на Радев от Анкара ще бъде изложен в Музея на МВР - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пистолетът, който премиерът Румен Радев е получил като подарък от Турция е предоставен на Музея на МВР, където ще бъде изложен. Това каза министър-председателят, която отговори на въпрос на депутата от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев по време на парламентарния контрол.

"По време на срещата на върха на НАТО в Анкара получих подарък като ръководител на българската делегация. Оръжието е уникално с моето име на него и е внесено в страната ни съгласно митническите разпоредбите като са издадени всички разрешителни за внасяне на този пистолет в България. Съгласно законът за противодействие на корупцията този пистолет не попада в обхвата за деклариране, но съгласно етичен кодекс, такъв тип подаръци трябва да бъдат собственост на ведомството, чийто представител го е получил, в случая Министерския съвет", обясни Радев.

Оказало се е обаче, че в складовете на Министерския съвет, пистолетът не може да бъде съхраняван без да бъде утилизиран.

"Моето желание обаче беше да не се нарушава неговата автентичност, потърсихме къде може да бъде изложен без да се нарушават функциите му. Единственото място е музеят на МВР, пистолетът е предоставен безвъзмездно в този музей", каза още Радев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 17 Отговор
    На льотчиците им дават пищаче, не да се защитават като катапултират, а да се гръмнат, за да не издадат някоя тайна.

    10:51 17.07.2026

  • 2 Мдаа

    5 14 Отговор
    Направо да му го отнемат че какъв е полудял!

    10:51 17.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ПРЕЦЕДЕНТ

    4 3 Отговор
    ЩЕ БЪДЕ ДО ПИЩОВА НА БОЙКО ОТ ШКАФЧЕТО.А СКОРО ЩЯЛ ДА ДАДЕ И КЮЛЧЕТАТА

    10:54 17.07.2026

  • 5 А ние какво подарихме?

    4 3 Отговор
    Или пак отидохме с празни ръце? Може ли така да се излагаме? Биваше и ние да се отчетем. Не сме чак толкоз фукари, че да не можем да измислим някой подарък.

    10:55 17.07.2026

  • 6 ПОНЕЖЕ НЕ ЗНАЕЛ ЗА КАКВО СЛУЖИ

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гласове от зайчарника в Банкя":

    ГО ИЗПОЛЗВАЛ КАТО СТОМНА

    Коментиран от #7

    10:55 17.07.2026

  • 7 Гласове от зайчарника в Банкя

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "ПОНЕЖЕ НЕ ЗНАЕЛ ЗА КАКВО СЛУЖИ":

    Той ли не знае, той ли... 🤣🤣🤣

    10:58 17.07.2026

  • 8 Агата им ги раздаде да си теглят оловото

    3 13 Отговор
    Някои по-умни атлантенца ги отказаха на място, но Мучно реши да се нарпави на "мъж" и го е взел, обаче хич не му стиска да го ползва по предназначение и да ни спести още 4 години регрес и мизерия.

    Коментиран от #9

    11:05 17.07.2026

  • 9 Пилотът Гошу

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Агата им ги раздаде да си теглят оловото":

    Ако и той е първият който да бе нужно да го прави… Но лешперите си заслужавате съдбата, затова и 35 години ви правят на маймуни, защото сте си… На вас си ви харесват тикви, прасета, кражби, корупция … Плюете по тях единствено от съжаление, че не можете да крадете вие…

    11:11 17.07.2026

  • 10 Тома

    8 1 Отговор
    Да го подари на бати Бойко тиквата за да му пази шкафчето

    11:15 17.07.2026

  • 11 Личен

    3 3 Отговор
    подарък става музеен експонат. На кого му пука, да изложи в музея "кошница с грижа", празна щото поносими цени няма

    11:23 17.07.2026

  • 12 Перо

    3 1 Отговор
    Това наградно оръжие е лично гравиран подарък и се издава разрешително за него до живот, от служба КОС на МВР! Ако бъде предадено това произведение на изкуството в музей, ще се наложи да бъде деактивирано, което ще го загрози и обезцени! Навремето наградите и стойността им беше регламентирано с ПМС и се даваше на съхранение в съответното ведомство, след надлежна регистрация и отбелязване в паметната бележка или отчетен доклад, но личното подаръчно оръжието не влизаше в списъка, защото има друг ред на регистрация и процедура от МВР!

    11:23 17.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 честен ционист

    1 4 Отговор
    И на мене комшиите от Турция са ми давали да им държа пищовите. Утре пак отивам да им ги почистя.

    11:27 17.07.2026

  • 15 много е хубав . но не е полезен

    1 1 Отговор
    тежък револвер . цефта е колкото на малка пушка . спецовете обясниха че дръжката е спрямо дланта . а модела е спрямо целта . отбрана или нападение . в мръсния хари беше за нападение .

    11:54 17.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    По време на соца пистолета на "ДРУГАРЯТ" тодор живков беше изложен в музей в "Жерково". Бе в една стъкленица със затъмнено осветление...
    Учащите ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябваше да отидем и видим тази "безценна реликва" и някаква си там уредничка с комунистически плам и устрем да ни държи пред стъкленица и на дълго, и на широко да ни говори за безценната вещ, отряда Чавдар и как са превземали мандри, когато мандраджията е занася продукцията си за предаване.... Били са в неравни боеве с "врага, който дебне от всякъде" /комунистически лозунг, с който 45 години ни плашеха/.
    Така, че нищо чудно от училищата и сега задължително да водят децата, запознавайки с тази "безценна вещ" на ПОРЕДНИЯТ КОМУНИСТ 😭

    12:29 17.07.2026

  • 18 эрдо султан

    0 0 Отговор
    гумене дадохти го да се гр.мнеш!

    12:29 17.07.2026

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