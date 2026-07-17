Пистолетът на Радев от Анкара ще бъде изложен в Музея на МВР

Пистолетът, който премиерът Румен Радев е получил като подарък от Турция е предоставен на Музея на МВР, където ще бъде изложен. Това каза министър-председателят, която отговори на въпрос на депутата от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев по време на парламентарния контрол.
"По време на срещата на върха на НАТО в Анкара получих подарък като ръководител на българската делегация. Оръжието е уникално с моето име на него и е внесено в страната ни съгласно митническите разпоредбите като са издадени всички разрешителни за внасяне на този пистолет в България. Съгласно законът за противодействие на корупцията този пистолет не попада в обхвата за деклариране, но съгласно етичен кодекс, такъв тип подаръци трябва да бъдат собственост на ведомството, чийто представител го е получил, в случая Министерския съвет", обясни Радев.
Оказало се е обаче, че в складовете на Министерския съвет, пистолетът не може да бъде съхраняван без да бъде утилизиран.
"Моето желание обаче беше да не се нарушава неговата автентичност, потърсихме къде може да бъде изложен без да се нарушават функциите му. Единственото място е музеят на МВР, пистолетът е предоставен безвъзмездно в този музей", каза още Радев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
10:51 17.07.2026
2 Мдаа
10:51 17.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ПРЕЦЕДЕНТ
10:54 17.07.2026
5 А ние какво подарихме?
10:55 17.07.2026
6 ПОНЕЖЕ НЕ ЗНАЕЛ ЗА КАКВО СЛУЖИ
До коментар #3 от "Гласове от зайчарника в Банкя":ГО ИЗПОЛЗВАЛ КАТО СТОМНА
Коментиран от #7
10:55 17.07.2026
7 Гласове от зайчарника в Банкя
До коментар #6 от "ПОНЕЖЕ НЕ ЗНАЕЛ ЗА КАКВО СЛУЖИ":Той ли не знае, той ли... 🤣🤣🤣
10:58 17.07.2026
8 Агата им ги раздаде да си теглят оловото
Коментиран от #9
11:05 17.07.2026
9 Пилотът Гошу
До коментар #8 от "Агата им ги раздаде да си теглят оловото":Ако и той е първият който да бе нужно да го прави… Но лешперите си заслужавате съдбата, затова и 35 години ви правят на маймуни, защото сте си… На вас си ви харесват тикви, прасета, кражби, корупция … Плюете по тях единствено от съжаление, че не можете да крадете вие…
11:11 17.07.2026
10 Тома
11:15 17.07.2026
11 Личен
11:23 17.07.2026
12 Перо
11:23 17.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 честен ционист
11:27 17.07.2026
15 много е хубав . но не е полезен
11:54 17.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 АГАТ а Кристи
Учащите ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябваше да отидем и видим тази "безценна реликва" и някаква си там уредничка с комунистически плам и устрем да ни държи пред стъкленица и на дълго, и на широко да ни говори за безценната вещ, отряда Чавдар и как са превземали мандри, когато мандраджията е занася продукцията си за предаване.... Били са в неравни боеве с "врага, който дебне от всякъде" /комунистически лозунг, с който 45 години ни плашеха/.
Така, че нищо чудно от училищата и сега задължително да водят децата, запознавайки с тази "безценна вещ" на ПОРЕДНИЯТ КОМУНИСТ 😭
12:29 17.07.2026
18 эрдо султан
12:29 17.07.2026