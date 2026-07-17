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Радев назначи Христо Дикански за заместник-министър на външните работи

Радев назначи Христо Дикански за заместник-министър на външните работи

17 Юли, 2026 16:25 1 113 19

  • зам.-министър-
  • външно-
  • христо дикански

Другият заместник-министър в Министерството на външните работи е Христо Полендаков

Радев назначи Христо Дикански за заместник-министър на външните работи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на външните работи е назначен Христо Емилов Дикански, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

През май за заместник-министър на външните работи беше назначена Иванка Ташева.

Другият заместник-министър в Министерството на външните работи е Христо Полендаков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 цоло

    6 4 Отговор
    Притежава научна степен „Доктор“ по инженерство от Университета в Съри, Великобритания.Легитимация: Дипломата му от чужбина е официално призната в България броени дни преди назначението — на 14 юли 2026 г

    Коментиран от #8, #12

    16:28 17.07.2026

  • 2 Мдаааа

    12 5 Отговор
    Шофьора на самолета обърка цялата система ...

    16:28 17.07.2026

  • 3 наследсвен дефицит

    13 3 Отговор
    Трима заместници на министерски заплати с бонуси са крайно недостатъчна щатна бройка за нашите хора. Следват назначения в посолствата по света.

    Коментиран от #5

    16:31 17.07.2026

  • 4 Явно

    11 2 Отговор
    е епидемиолог или е милиционер

    16:32 17.07.2026

  • 5 сори

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "наследсвен дефицит":

    плюс

    16:33 17.07.2026

  • 6 Анонимен

    11 2 Отговор
    Голямо прибиране голямо назначение голямо лъгане

    16:37 17.07.2026

  • 7 Защо?

    13 0 Отговор
    Понеже Велислава Чамова не може да се справи слагаме и трети зам министър! Не е ли по лесно неможачката да си ходи при Слави и да се изявява като чалгаджийка? Радев нали няма пари в държавата как ще плащаш на трети зам министър? Айде стига вече време е да си ходите всички!

    Коментиран от #18

    16:38 17.07.2026

  • 8 Боруна Лом

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "цоло":

    СЛЕДВАЩИЯТ МАЙЦЕПРОДАВЕЦ!

    Коментиран от #9

    16:38 17.07.2026

  • 9 инсулта

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Боруна Лом":

    Как разбра, че е майкопродавец или си пишеш колкото да не заспиш.

    16:46 17.07.2026

  • 10 Крадевите гърчове

    10 2 Отговор
    Некво комуне ще го играе cвo.дник на кухата чамовата дъска.

    16:47 17.07.2026

  • 11 Румен Йотова

    5 1 Отговор
    Дано не ни се сърди много другаря..
    Дикански, обаче някой трябва
    да работи все пак нали
    Няма как само
    с разходки
    Ура!

    Коментиран от #13

    16:48 17.07.2026

  • 12 ясен ни е бре

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "цоло":

    наш човек с прясно купена западна диплома и нула стаж в кариерата

    16:48 17.07.2026

  • 13 Румена Идийотова

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "Румен Йотова":

    Комунисти и работа?!? Сънуваш ли?

    16:49 17.07.2026

  • 14 Украйна каза

    7 1 Отговор
    Чамова е подписала договора на желаещите. Стига сте я крили - аут от министерскияп ост

    16:53 17.07.2026

  • 15 Потомствени

    9 1 Отговор
    комунисти , ДС и Русия в кръвта и винаги около големия кокал .

    16:55 17.07.2026

  • 16 Главев

    3 0 Отговор
    Полендака е от стар комунишки род. Баща му Стефан Полендаков бе зам.министър на външната търговия по соца. Другият заместник на външната търговия бе Константин Главанаков и тогава казваха: Главанака и Полендака.

    17:25 17.07.2026

  • 17 Рублен Смрадев

    3 0 Отговор
    Смрадев връща всички стари червени кадри. Комунистите управляват от 82 години.

    17:27 17.07.2026

  • 18 Вируслава

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Защо?":

    Вируслава Петрова е вирусоложка по професия?! А сега външен министър?!

    17:29 17.07.2026

  • 19 Провал

    3 0 Отговор
    Това управление отива към провал.

    17:31 17.07.2026

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