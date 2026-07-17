Радев назначи Христо Дикански за заместник-министър на външните работи

Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на външните работи е назначен Христо Емилов Дикански, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

През май за заместник-министър на външните работи беше назначена Иванка Ташева.

Другият заместник-министър в Министерството на външните работи е Христо Полендаков.