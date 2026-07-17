Радев назначи Христо Дикански за заместник-министър на външните работи

Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на външните работи е назначен Христо Емилов Дикански, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.
През май за заместник-министър на външните работи беше назначена Иванка Ташева.
Другият заместник-министър в Министерството на външните работи е Христо Полендаков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 цоло
Коментиран от #8, #12
16:28 17.07.2026
2 Мдаааа
16:28 17.07.2026
3 наследсвен дефицит
Коментиран от #5
16:31 17.07.2026
4 Явно
16:32 17.07.2026
5 сори
До коментар #3 от "наследсвен дефицит":плюс
16:33 17.07.2026
6 Анонимен
16:37 17.07.2026
7 Защо?
Коментиран от #18
16:38 17.07.2026
8 Боруна Лом
До коментар #1 от "цоло":СЛЕДВАЩИЯТ МАЙЦЕПРОДАВЕЦ!
Коментиран от #9
16:38 17.07.2026
9 инсулта
До коментар #8 от "Боруна Лом":Как разбра, че е майкопродавец или си пишеш колкото да не заспиш.
16:46 17.07.2026
10 Крадевите гърчове
16:47 17.07.2026
11 Румен Йотова
Дикански, обаче някой трябва
да работи все пак нали
Няма как само
с разходки
Ура!
Коментиран от #13
16:48 17.07.2026
12 ясен ни е бре
До коментар #1 от "цоло":наш човек с прясно купена западна диплома и нула стаж в кариерата
16:48 17.07.2026
13 Румена Идийотова
До коментар #11 от "Румен Йотова":Комунисти и работа?!? Сънуваш ли?
16:49 17.07.2026
14 Украйна каза
16:53 17.07.2026
15 Потомствени
16:55 17.07.2026
16 Главев
17:25 17.07.2026
17 Рублен Смрадев
17:27 17.07.2026
18 Вируслава
До коментар #7 от "Защо?":Вируслава Петрова е вирусоложка по професия?! А сега външен министър?!
17:29 17.07.2026
19 Провал
17:31 17.07.2026