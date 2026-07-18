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Костадин Костадинов: Радев говори едно в България, а в чужбина – друго

Костадин Костадинов: Радев говори едно в България, а в чужбина – друго

18 Юли, 2026 10:35 587 33

  • костадин костадинов-
  • възраждане-
  • румен радев-
  • политика-
  • украйна

Лидерът на "Възраждане" обвини премиера в лицемерие и предупреди за риск от ескалация на войната в Украйна

Костадин Костадинов: Радев говори едно в България, а в чужбина – друго - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов отправи остри критики към министър-председателя Румен Радев заради участието на България в декларацията за Украйна, определяйки поведението му като "двойствено" и "лицемерно". В студиото на "Денят започва с Георги Любенов" той коментира още риска от ескалация на войната, политиката на страната към НАТО, промените в Изборния кодекс и подготовката на партията за президентските избори.

Според Костадинов декларацията от Киев показва разминаване между публичните послания на премиера у нас и действията му пред международните партньори:

"Няма подпис, защото не е нужно да има подпис. Самият факт, че си дал съгласие държавата ти да бъде включена в декларацията, означава, че я подкрепяш. Опитът на Радев за пореден път да излъже и да манипулира българите беше много срамен. В чужбина говори едно, а в България – друго. Когато имаш различно говорене навън и у нас, това показва или страх от партньорите, или страх от собствените избиратели."

По думите му разочарованието сред хората, подкрепили Радев, нараства:

"Не става дума за атака, а за коментар на фактите. Огромна част от хората очакваха Радев да се държи смело, а вместо това виждат страхливо и безотговорно поведение. Никой не очакваше подобно разминаване между думи и действия."

Костадинов заяви, че България реално продължава досегашната си политика в подкрепа на Украйна, независимо от публичните изявления на правителството:

"България продължава да подпомага Украйна. В бюджета са заложени средства за помощ, страната ни участва във всички решения на НАТО и Европейския съюз, а оръжие продължава да се изнася. Това, което се говори пред българската публика, няма нищо общо с реалната политика."

Според него няма разлика между настоящото и предишните управления по отношение на външната политика:

"Няма разлика между политиката на Радев, Желязков, Борисов, Пеевски или Кирил Петков. Това е една и съща политика, опакована по различен начин."

Лидерът на "Възраждане" предупреди и за риск от по-нататъшна ескалация на войната в Украйна:

"Говорим за риск от Трета световна война. Удълбочава се пристанище Варна, за да могат да влизат по-големи военни кораби. Подготвя се летище София да бъде използвано като американска база. Всичко това показва подготовка за ескалация, а не за мир."

Той допълни, че не вярва българските институции да получат навременна информация, ако бъдат взети подобни решения:

"Ако случайно решат да направят такова нещо, бъдете сигурни, че няма да ни кажат. Българският политически елит е доказал, че изпълнява нареждания, вместо да защитава националния интерес."

Костадинов разкритикува и приетите промени в Изборния кодекс, които позволяват по-широко гласуване извън Европейския съюз:

"За мен това е национално предателство. Турските служби организират и насочват този вот. Това е известно от години. В повечето европейски държави се гласува само в дипломатическите представителства, а не в произволни помещения."

В същото време той подчерта, че подкрепя правото на българите зад граница да гласуват:

"Нямам нищо против хората, които са заминали в чужбина и искат да запазят връзката си с България. Но тези, които не говорят български, не могат да четат на български и нямат реална връзка със страната, нямат моралното право да определят бъдещето ѝ."

По темата за бюджета лидерът на "Възраждане" заяви, че партията вече е внесла предложения между първо и второ четене, но не очаква те да бъдат приети:

"Правителството обещаваше административна реформа и съкращаване на разходите, а прави точно обратното – увеличава администрацията и тегли нови кредити. Продължава политиката на предишните управляващи."

Запитан дали ще бъде кандидатът на "Възраждане" за президент, Костадинов не даде категоричен отговор:

"Имаме няколко кандидатури, които се обсъждат. Възможно е да не съм кандидат, възможно е и да съм. Решението ще бъде взето от организацията през септември."


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СВО 1 605 дни РЕЗИЛ

    10 12 Отговор
    Споко. В края на краищата ние подкрепяме Украйна, но няма да се ангажираме с нещо, което я подкрепя.

    10:38 18.07.2026

  • 2 Умрелите копейки

    13 13 Отговор
    Костадин Костадинов: Радев говори едно в България, а в чужбина – друго
    Лидерът на "Възраждане" обвини премиера в лицемерие и предупреди за риск от ескалация на войната в Украйна
    -;-
    Копейката умрела се изказва напразно.

    10:39 18.07.2026

  • 3 Провинциалист от провинция Тракия

    6 13 Отговор
    Радев в Украйна не е бил за декларацията. Точка.

    Коментиран от #9, #15

    10:40 18.07.2026

  • 4 Овчар

    9 8 Отговор
    ГЕРБ и възраждане са едно и също не го ли разбрахте .? Ако факти ме вземат на работа за един месец аз пък ще ви убедя че Христо Стоичков е бивш негър ..! И с подходящите думи лесно ще убедя овцете същото е и с този , който му вярва разбира се..!

    10:40 18.07.2026

  • 5 Сила

    14 7 Отговор
    Мунчо е толкова ошашкан от неочакваното струпване на толкова власт , пари и слава на ушатата му селска кратуна , че скоро ще изпуши окончателно .....!!!

    10:40 18.07.2026

  • 6 Факти

    8 7 Отговор
    Притопляте вчерашни манджи отново! Стига с тия номера вече.

    10:41 18.07.2026

  • 7 хехе

    12 5 Отговор
    Костя не може да преглътне факта, че Радев му отмъкна голяма част от избирателите и сега го плюе, че е атлантик докато розовите понита от ППДБ го плюят, че е русофил.

    10:42 18.07.2026

  • 8 А коце копейката

    12 7 Отговор
    говори каквото му кажат от руското посолство и също както му платят от там

    10:42 18.07.2026

  • 9 СВО 1 605 дни РЕЗИЛ

    11 4 Отговор

    До коментар #3 от "Провинциалист от провинция Тракия":

    Така е по-добре, отколкото да стои свит в ъгъла и никой да не му обръща внимание както в Париж.

    Коментиран от #16

    10:43 18.07.2026

  • 10 А пък твоите

    9 5 Отговор
    банкови сметки са в рубли...

    10:44 18.07.2026

  • 11 Възраждане това е България !

    3 19 Отговор
    Управлява ни поредното марионетно проукраинско правителство! Само Възраждане може да спаси България от въвличането й във война срещу братска Русия!

    Коментиран от #18

    10:45 18.07.2026

  • 12 30 бандеровски сребърника

    8 13 Отговор
    Аз съм българче:


    Левски го предадохме,

    Ботев го убихме,

    Предадохме Априлското въстание,

    От 4 милионна население, само 7 500 се решиха да се бият за да я има България. Ако не беше Русия, щяхме да я караме на просия.

    Съюзихме се с Хитлер,

    Подарихме си тайния архив на Турция, като предадохме всички действащи агенти.

    Подарихме Южен поток и загубихме 3 милиарда и по 400 милиона годишно от такси и хиляди работни места.

    Подарихме си златото за милиарди на чужда държава. В България живеят 9 милиона милиардера, злато не ни трябва.

    Подарихме си земята, водата, електроенергията, летищата, заводите и парата, в замяна на отровна целувка в устата.

    Коментиран от #33

    10:46 18.07.2026

  • 13 На кого пука

    9 7 Отговор
    Важно е путинците и нацистките изрожденци все да са в талаша.

    10:46 18.07.2026

  • 14 Синя София

    11 3 Отговор
    От една тиква, налетяхме на друга по голяма тиква

    10:47 18.07.2026

  • 15 Да, той не отиде

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Провинциалист от провинция Тракия":

    в Украйна, жалко.

    10:47 18.07.2026

  • 16 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 17 Бай

    4 11 Отговор
    А бе, поканете Ким Чен Ун да управлява България и всичко ще си дойде на мястото !

    10:48 18.07.2026

  • 18 Само в твоя объркан

    11 3 Отговор

    До коментар #11 от "Възраждане това е България !":

    мозък.

    10:49 18.07.2026

  • 19 Апокалипсис Москва

    7 5 Отговор
    Може ли някоя новина за Утрото във Москва?

    Коментиран от #22

    10:50 18.07.2026

  • 20 Коцко си умреше от

    6 3 Отговор
    желание да си пропагандира нацистката доктрина в Украйна.
    Но: никога няма да му се случи: черен печат и досие в Миротворец.

    Просто завижда на Радев. Като всяка копейка. Завист е второто име на копейците.

    10:53 18.07.2026

  • 21 Що купейка що измет

    7 5 Отговор
    Всички са лъжливи Боклуци
    И Румен и Коста

    10:55 18.07.2026

  • 22 Фронтът се мести на запад

    4 6 Отговор

    До коментар #19 от "Апокалипсис Москва":

    Плъховете като излязат от бункерите в Кiiв ще я напишат! А дойчевеле още търси какво е останало в торбата с лъжите!

    10:57 18.07.2026

  • 23 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!

    5 2 Отговор
    ОТ 2015г. , КОГАТО ДАДОХ градският си И ПИШМАН "командир"-р.р НА вУ€нна "прокуратура" ЗА ПР€$ТЪПЛ€НИЯ ПО $ЛУЖБА И ДОКУМЕНТНА ИЗМАМА,
    НЕ СЪМ СПРЯЛ ДА ТРЪБЯ, ЧЕ "БИВШИЯТ" Комуни$т-другарят П€ Д€ рад€в €
    ДО Л€Н ЛЯВ П€ ДАЛ, ПР€ ДА Т€Л, КЛЕТВО-ПР€ $ТЪП НИК!
    ЗА ТОВА АЗ БЯХ ВЛАЧЕН ПО вУ€нна "полиция" И вУ€нна "прокуратура",ПЛАШЕХА МЕ, ПОДСЛУШВАХА МИ ТЕЛЕФОНА И ИНТЕРНЕТ ТРАФИКА, ВИКАХА ДОРИ СЪПРУГАТА МИ НА РАЗПИТ!
    ДОЛУ Ч€РВ€НИТ€ фат маци-Глу па ци!
    82г. КОМУНИЗЪМ СТИГАТ! СТИГАТ!

    10:58 18.07.2026

  • 24 ТИР

    2 4 Отговор
    Излезе истина че след влизането в ЕЗ единствено заплатите ни ще останат същите - цените,таксите,глобите са умножени × 2 ,,, а какви ги ръсеше парцацумяна ,,,

    10:58 18.07.2026

  • 25 Шмекер Копейкин празнодумеца

    7 1 Отговор
    Намерил кой да го каже, най-големия лъжец и празнодумец попадал някога в Парламента.

    11:01 18.07.2026

  • 26 Кажи честно ... 🤣

    4 1 Отговор
    Това трябва да е някаква борба между национални предатели, борещи се за погалване от кондукторката от посоль. 🤣🤣🤣

    11:03 18.07.2026

  • 27 Госあ

    6 0 Отговор
    патерицата на баце пак се обади !!! Тоя копанар е 100% човек на баце, льохмани !

    11:04 18.07.2026

  • 28 Доротея

    4 0 Отговор
    Кузмич пак заработва за бившата власт! Дванайсе депутата са му предостатъчно! Направете го премиер за 1 час и го питайте защо не върне лева, изгони американските самолети и се изрепчи на Турция, Гърция, Израел /опс, грешка/, Брюксел, обърне авоарите си в рубли и накара парламентарната си група да се деваксинира! Нито Альоша опази, нито референдум постигна - нищо! 15 години бля - бла! Празна тенекия, че дрънчи! Плямпалец и половина! Нищоправец! Във всяко село има по 35 такива ,,историци"! Платена безполезна говорилня! В сравнение с подобни, Бойко Борисов наистина изглежда голям политик! И мъж!

    11:07 18.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 АНТИ-КОМУНИ$Т

    3 0 Отговор
    ПБ-ПРО $Т БО(га)ТАШ;ПБ-ПЛАЩАМ€ НА "БОТАШ";ПБ-ПУТИН$КАЯ БОЛГАРИЯ,
    ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF;ПБ-ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ; ПБ-По-Б€да!ПАРАЗИТЫ БОЛЬШИ€;
    ПОГР€БВАМ€ БЪЛГАРИЯ!

    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    82г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    11:09 18.07.2026

  • 31 нарцизъм или общо благо

    4 0 Отговор
    Коце,издигни Волгин за президент ..Бъди разумен.

    11:10 18.07.2026

  • 32 Моряка

    2 3 Отговор
    Повечето сте добри майтапчии,и аз обичам тънкия хумор,но Радев ни влече към война дали поради безгръбначие,дали че е американски агент- резултата е един и същ.( за американската му агентура е мое лично мнение,два пъти е учил в САЩ,а ЦРУ - то не изпуска такива).Но се потвърждава от резултатите.Какво значи американски военни самолети да кацат на гражданските ни летища?Парламента разрешил ли е?Ами народа дали иска?И какво стана с надеждата Радев?Една по умна тиква смени една по проста тиква.

    11:11 18.07.2026

  • 33 Емигрант

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "30 бандеровски сребърника":

    Чета коментарите на продажните фурнаджийски лопати тук и си мисля.

    По време на социализма, същите тези сегашни върли евроатлантици, бяха доносници към ДС, осигуряващи си привилегии и влияние.

    Затова навремето по турско, всички революционери и комити са биле в чужбина, защото са си знаели продажните Киряк Стефчовски уйдурми.

    Нищо ново под слънцето.

    11:18 18.07.2026

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