Костадин Костадинов: Радев говори едно в България, а в чужбина – друго

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов отправи остри критики към министър-председателя Румен Радев заради участието на България в декларацията за Украйна, определяйки поведението му като "двойствено" и "лицемерно". В студиото на "Денят започва с Георги Любенов" той коментира още риска от ескалация на войната, политиката на страната към НАТО, промените в Изборния кодекс и подготовката на партията за президентските избори.

Според Костадинов декларацията от Киев показва разминаване между публичните послания на премиера у нас и действията му пред международните партньори:

"Няма подпис, защото не е нужно да има подпис. Самият факт, че си дал съгласие държавата ти да бъде включена в декларацията, означава, че я подкрепяш. Опитът на Радев за пореден път да излъже и да манипулира българите беше много срамен. В чужбина говори едно, а в България – друго. Когато имаш различно говорене навън и у нас, това показва или страх от партньорите, или страх от собствените избиратели."

По думите му разочарованието сред хората, подкрепили Радев, нараства:

"Не става дума за атака, а за коментар на фактите. Огромна част от хората очакваха Радев да се държи смело, а вместо това виждат страхливо и безотговорно поведение. Никой не очакваше подобно разминаване между думи и действия."

Костадинов заяви, че България реално продължава досегашната си политика в подкрепа на Украйна, независимо от публичните изявления на правителството:

"България продължава да подпомага Украйна. В бюджета са заложени средства за помощ, страната ни участва във всички решения на НАТО и Европейския съюз, а оръжие продължава да се изнася. Това, което се говори пред българската публика, няма нищо общо с реалната политика."

Според него няма разлика между настоящото и предишните управления по отношение на външната политика:

"Няма разлика между политиката на Радев, Желязков, Борисов, Пеевски или Кирил Петков. Това е една и съща политика, опакована по различен начин."

Лидерът на "Възраждане" предупреди и за риск от по-нататъшна ескалация на войната в Украйна:

"Говорим за риск от Трета световна война. Удълбочава се пристанище Варна, за да могат да влизат по-големи военни кораби. Подготвя се летище София да бъде използвано като американска база. Всичко това показва подготовка за ескалация, а не за мир."

Той допълни, че не вярва българските институции да получат навременна информация, ако бъдат взети подобни решения:

"Ако случайно решат да направят такова нещо, бъдете сигурни, че няма да ни кажат. Българският политически елит е доказал, че изпълнява нареждания, вместо да защитава националния интерес."

Костадинов разкритикува и приетите промени в Изборния кодекс, които позволяват по-широко гласуване извън Европейския съюз:

"За мен това е национално предателство. Турските служби организират и насочват този вот. Това е известно от години. В повечето европейски държави се гласува само в дипломатическите представителства, а не в произволни помещения."

В същото време той подчерта, че подкрепя правото на българите зад граница да гласуват:

"Нямам нищо против хората, които са заминали в чужбина и искат да запазят връзката си с България. Но тези, които не говорят български, не могат да четат на български и нямат реална връзка със страната, нямат моралното право да определят бъдещето ѝ."

По темата за бюджета лидерът на "Възраждане" заяви, че партията вече е внесла предложения между първо и второ четене, но не очаква те да бъдат приети:

"Правителството обещаваше административна реформа и съкращаване на разходите, а прави точно обратното – увеличава администрацията и тегли нови кредити. Продължава политиката на предишните управляващи."

Запитан дали ще бъде кандидатът на "Възраждане" за президент, Костадинов не даде категоричен отговор:

"Имаме няколко кандидатури, които се обсъждат. Възможно е да не съм кандидат, възможно е и да съм. Решението ще бъде взето от организацията през септември."