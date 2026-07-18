Костадин Костадинов: Радев говори едно в България, а в чужбина – друго

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов отправи остри критики към министър-председателя Румен Радев заради участието на България в декларацията за Украйна, определяйки поведението му като "двойствено" и "лицемерно". В студиото на "Денят започва с Георги Любенов" той коментира още риска от ескалация на войната, политиката на страната към НАТО, промените в Изборния кодекс и подготовката на партията за президентските избори.
Според Костадинов декларацията от Киев показва разминаване между публичните послания на премиера у нас и действията му пред международните партньори:
"Няма подпис, защото не е нужно да има подпис. Самият факт, че си дал съгласие държавата ти да бъде включена в декларацията, означава, че я подкрепяш. Опитът на Радев за пореден път да излъже и да манипулира българите беше много срамен. В чужбина говори едно, а в България – друго. Когато имаш различно говорене навън и у нас, това показва или страх от партньорите, или страх от собствените избиратели."
По думите му разочарованието сред хората, подкрепили Радев, нараства:
"Не става дума за атака, а за коментар на фактите. Огромна част от хората очакваха Радев да се държи смело, а вместо това виждат страхливо и безотговорно поведение. Никой не очакваше подобно разминаване между думи и действия."
Костадинов заяви, че България реално продължава досегашната си политика в подкрепа на Украйна, независимо от публичните изявления на правителството:
"България продължава да подпомага Украйна. В бюджета са заложени средства за помощ, страната ни участва във всички решения на НАТО и Европейския съюз, а оръжие продължава да се изнася. Това, което се говори пред българската публика, няма нищо общо с реалната политика."
Според него няма разлика между настоящото и предишните управления по отношение на външната политика:
"Няма разлика между политиката на Радев, Желязков, Борисов, Пеевски или Кирил Петков. Това е една и съща политика, опакована по различен начин."
Лидерът на "Възраждане" предупреди и за риск от по-нататъшна ескалация на войната в Украйна:
"Говорим за риск от Трета световна война. Удълбочава се пристанище Варна, за да могат да влизат по-големи военни кораби. Подготвя се летище София да бъде използвано като американска база. Всичко това показва подготовка за ескалация, а не за мир."
Той допълни, че не вярва българските институции да получат навременна информация, ако бъдат взети подобни решения:
"Ако случайно решат да направят такова нещо, бъдете сигурни, че няма да ни кажат. Българският политически елит е доказал, че изпълнява нареждания, вместо да защитава националния интерес."
Костадинов разкритикува и приетите промени в Изборния кодекс, които позволяват по-широко гласуване извън Европейския съюз:
"За мен това е национално предателство. Турските служби организират и насочват този вот. Това е известно от години. В повечето европейски държави се гласува само в дипломатическите представителства, а не в произволни помещения."
В същото време той подчерта, че подкрепя правото на българите зад граница да гласуват:
"Нямам нищо против хората, които са заминали в чужбина и искат да запазят връзката си с България. Но тези, които не говорят български, не могат да четат на български и нямат реална връзка със страната, нямат моралното право да определят бъдещето ѝ."
По темата за бюджета лидерът на "Възраждане" заяви, че партията вече е внесла предложения между първо и второ четене, но не очаква те да бъдат приети:
"Правителството обещаваше административна реформа и съкращаване на разходите, а прави точно обратното – увеличава администрацията и тегли нови кредити. Продължава политиката на предишните управляващи."
Запитан дали ще бъде кандидатът на "Възраждане" за президент, Костадинов не даде категоричен отговор:
"Имаме няколко кандидатури, които се обсъждат. Възможно е да не съм кандидат, възможно е и да съм. Решението ще бъде взето от организацията през септември."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СВО 1 605 дни РЕЗИЛ
10:38 18.07.2026
2 Умрелите копейки
Лидерът на "Възраждане" обвини премиера в лицемерие и предупреди за риск от ескалация на войната в Украйна
-;-
Копейката умрела се изказва напразно.
10:39 18.07.2026
3 Провинциалист от провинция Тракия
Коментиран от #9, #15
10:40 18.07.2026
4 Овчар
10:40 18.07.2026
5 Сила
10:40 18.07.2026
6 Факти
10:41 18.07.2026
7 хехе
10:42 18.07.2026
8 А коце копейката
10:42 18.07.2026
9 СВО 1 605 дни РЕЗИЛ
До коментар #3 от "Провинциалист от провинция Тракия":Така е по-добре, отколкото да стои свит в ъгъла и никой да не му обръща внимание както в Париж.
Коментиран от #16
10:43 18.07.2026
10 А пък твоите
10:44 18.07.2026
11 Възраждане това е България !
Коментиран от #18
10:45 18.07.2026
12 30 бандеровски сребърника
Левски го предадохме,
Ботев го убихме,
Предадохме Априлското въстание,
От 4 милионна население, само 7 500 се решиха да се бият за да я има България. Ако не беше Русия, щяхме да я караме на просия.
Съюзихме се с Хитлер,
Подарихме си тайния архив на Турция, като предадохме всички действащи агенти.
Подарихме Южен поток и загубихме 3 милиарда и по 400 милиона годишно от такси и хиляди работни места.
Подарихме си златото за милиарди на чужда държава. В България живеят 9 милиона милиардера, злато не ни трябва.
Подарихме си земята, водата, електроенергията, летищата, заводите и парата, в замяна на отровна целувка в устата.
Коментиран от #33
10:46 18.07.2026
13 На кого пука
10:46 18.07.2026
14 Синя София
10:47 18.07.2026
15 Да, той не отиде
До коментар #3 от "Провинциалист от провинция Тракия":в Украйна, жалко.
10:47 18.07.2026
16 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
17 Бай
10:48 18.07.2026
18 Само в твоя объркан
До коментар #11 от "Възраждане това е България !":мозък.
10:49 18.07.2026
19 Апокалипсис Москва
Коментиран от #22
10:50 18.07.2026
20 Коцко си умреше от
Но: никога няма да му се случи: черен печат и досие в Миротворец.
Просто завижда на Радев. Като всяка копейка. Завист е второто име на копейците.
10:53 18.07.2026
21 Що купейка що измет
И Румен и Коста
10:55 18.07.2026
22 Фронтът се мести на запад
До коментар #19 от "Апокалипсис Москва":Плъховете като излязат от бункерите в Кiiв ще я напишат! А дойчевеле още търси какво е останало в торбата с лъжите!
10:57 18.07.2026
23 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!
НЕ СЪМ СПРЯЛ ДА ТРЪБЯ, ЧЕ "БИВШИЯТ" Комуни$т-другарят П€ Д€ рад€в €
ДО Л€Н ЛЯВ П€ ДАЛ, ПР€ ДА Т€Л, КЛЕТВО-ПР€ $ТЪП НИК!
ЗА ТОВА АЗ БЯХ ВЛАЧЕН ПО вУ€нна "полиция" И вУ€нна "прокуратура",ПЛАШЕХА МЕ, ПОДСЛУШВАХА МИ ТЕЛЕФОНА И ИНТЕРНЕТ ТРАФИКА, ВИКАХА ДОРИ СЪПРУГАТА МИ НА РАЗПИТ!
ДОЛУ Ч€РВ€НИТ€ фат маци-Глу па ци!
82г. КОМУНИЗЪМ СТИГАТ! СТИГАТ!
10:58 18.07.2026
24 ТИР
10:58 18.07.2026
25 Шмекер Копейкин празнодумеца
11:01 18.07.2026
26 Кажи честно ... 🤣
11:03 18.07.2026
27 Госあ
11:04 18.07.2026
28 Доротея
11:07 18.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 АНТИ-КОМУНИ$Т
ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF;ПБ-ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ; ПБ-По-Б€да!ПАРАЗИТЫ БОЛЬШИ€;
ПОГР€БВАМ€ БЪЛГАРИЯ!
ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
82г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
11:09 18.07.2026
31 нарцизъм или общо благо
11:10 18.07.2026
32 Моряка
11:11 18.07.2026
33 Емигрант
До коментар #12 от "30 бандеровски сребърника":Чета коментарите на продажните фурнаджийски лопати тук и си мисля.
По време на социализма, същите тези сегашни върли евроатлантици, бяха доносници към ДС, осигуряващи си привилегии и влияние.
Затова навремето по турско, всички революционери и комити са биле в чужбина, защото са си знаели продажните Киряк Стефчовски уйдурми.
Нищо ново под слънцето.
11:18 18.07.2026